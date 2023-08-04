«Забыть Герострата!»: челнинские страсти по Греции

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 48-я

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Спектакль «Забыть Герострата!», (18+). Русский драмтеатр «Мастеровые», г. Набережные Челны. 1-й акт»/youtube.com, аккаунт «Мастеровые Театр»

Смотрим единственный доступный в сети спектакль челнинского театра «Мастеровые» — «Забыть Герострата!» (18+), записанный 2 октября 2011 года и выложенный в Youtube 3 года назад. Одна из последних работ в автограде Валентина Ярюхина, поставленная в не самый простой для театра период.

Театр рабочих, пьеса — сатириков



Напомним, что «Мастеровым» — 48 лет. Театр появился на базе подшефной для завода двигателей школы №19, а играли в нем рабочие под руководством Юрия Колесникова. При этом тут же в Челнах работали и другие коллективы — «Лицедеи», «Грэй» и «Ника».

В 1982-м театр разместился в ДК КАМАЗа. Когда случился пожар на заводе, все остальные театры закрылись, а «Мастеровые» стали играть в помещении общежития на 75 мест. В 2005-м он переехал в реконструированное здание бывшего Интерклуба напротив, тогда же худруком стал режиссер рецензируемого спектакля — Валентин Никитич Ярюхин.



То есть мы смотрим спектакль, поставленный до прихода нового директора Армандо Диамантэ, после чего про «Мастеровых» стали говорить, как о примере маркетингового продвижения. И это, пожалуй, уже несколько другой театр — с приглашенными режиссерами, размахом, и, наконец, новосельем в специально отстроенном для него здании.

Перед этим «Мастеровые» пережили пандемию. Их сайт сообщает, что в тот период было показано 15 архивных спектаклей, но в сети сохранился один.

Пьеса написана в 1972 году. Бывший врач скорой помощи Григорий Горин ранее писал на пару с Аркадием Аркановым. В 1970-м сделал «Тиля», по мотивам фламандского фольклора и романа Шарля де Костера. Его поставил вскоре в «Ленкоме» Марк Захаров. «Забыть Герострата!» сразу после написания показали в Центральном академическом театре Советской Армии и в театре имени Комиссаржевской. Он и после продолжал жить на сцене, к примеру, в 2020-м его поставил в Ярославле Сергей Пускепалис, это одна из последних его театральных работ.

Действие разворачивается в Эфесе в 356 году до нашей эры. Среди героев есть «Человек театра» — он наблюдает за событиями, но не может вмешиваться. Герострат (Сергей Заболотский), чтобы прославиться и бросить вызов богам, сжег храм Артемиды Эфесской, его ждет суд, и на этом настаивает архонт, то есть князь Клеон, хотя толпа готова растерзать его уже сейчас. Между тем Герострат отдает за долги, с доплатой, бывшему тестю Крисиппу свои мемуары.

Правитель Эфеса Тиссаферн обсуждает с Клеоном и своей женой Клементиной причины преступления. Женщина считает, что во всем виновата любовь. После к Тиссаферну приходит Эрита, жрица храма Артемиды, которая считает, что суд должна свершить ее хозяйка. А пришедшей в тюрьму к Клементине Герострат говорит, что любит ее. В итоге в середине спектакля он все еще жив, возникает культ Герострата, теперь уже его последователь пытается поджечь театр…

Автор установил возрастные ограничения, и спектакль даже в статью встроить нельзя. Так что смотрим по ссылке первый акт и второй,общая длина — 2 часа 23 минуты.

скриншот realnoevremya.ru из видео «Спектакль «Забыть Герострата!», (18+). Русский драмтеатр «Мастеровые», г. Набережные Челны. 1 акт»/youtube.com, аккаунт «Мастеровые Театр»

На сцене и за сценой — конфликт

Костюмы делала Елена Сорочайкина, ответственная и за преображение здания Интерклуба, это ее красное дерево на фасаде встречало зрителей. Ассистентом режиссера был Тимур Кулов, который также занимался постановкой боев — сейчас мы знаем его по работам в Буинском и Кариевском театрах. За сценографию отвечал Михаил Николаев.

На Международном фестивале русских театров «Мост дружбы» в Йошкар-Оле спектакль получил два диплома, в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучшая мужская роль».

В привычном прямолинейном стиле о спектакле написала газета «Челны ЛТД», которая процитировала критиков, которые приехали в 2012-м смотреть премьеры. К примеру, там Зульфира Салехова, начальник отдела искусств Министерства культуры РТ критиковала театр за то, что ему не хватает продвижения. Зульфира Багаутдинова, ведущий специалист союза театральных деятелей РТ, утверждала, что по местным актерам «Голливуд плачет».

А театральный критик Нияз Игламов говорил: «Рад, что увидел «Забыть Герострата». Это большое событие. На сегодняшний день — это самая высокая планка, которую задал ваш театр. И в сценографии, и в режиссерском, и в исполнительском плане. Такой ансамблевый спектакль!». И тут помянул обнажение Герострата в «камерном зальчике»: «Ничего не изменится при наличии трусов или какой-то набедренной повязки». Собственно, из-за этой роли спектакль и получил ценз 18+. Автор ролика в сети также установил возрастные ограничения, так что видео спектакля в статью встроить нельзя. Так что смотрим по ссылке первый акт и второй, общая длина — 2 часа 23 минуты.



2011-й — тяжелый год для «Мастеровых». Даже официальные «Челнинские известия», рассказывая о премьере, указывают, что на нее пришел руководитель исполкома Челнов Фархад Латыпов, сообщая, что он впервые посещает этот театр. Также газета упоминает, что у режиссера Ярюхина давний конфликт с директором Татьяной Певговой, который расколол тогда театр, часть труппа грозилась уйти. В итоге в октябре 2012-го режиссеру пришло письмо об увольнении.

Валентин Ярюхин учился на актера в Кишиневском институте искусств, работал в Кинешме, Магнитогорске, Казани, Тирасполе. В 1984 году поступил в ГИТИС на режиссерский, учился у упомянутого выше Марка Захарова, после — у Анатолия Васильева. Работал в Ростове, Иркутске, Уфе, Перми, в Казанском ТЮЗе. Первая его работа в «Мастеровых», на сцене в несколько метров — это «Лица, маски, гримасы» по рассказам Чехова и Тэффи. Это первый спектакль на русском языке, который я видел в жизни.

После этого он ставил Мольера, Набокова, Шварца, Андерсена, Гоцци — 15 спектаклей, включая вторую редакцию «Пигмалиона» в 2015-м. Некоторое время Ярюхин преподавал в Казанском институте культуры, в Челнах играли его ученики. Также он выпустил два сборника стихов. Умер в этом году в начале мая в Казани.

