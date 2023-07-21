«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 58-я: «Кияү балакай»

Многогранный талант актера, драматурга и комбата Амануллы

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Фильм — «Кияу балакай» (Зятек)»/youtube.com, аккаунт «Татар Кино»

Смотрим фильм 2009 года «Кияү балакай» («Зятек») о сыне татарского бизнесмена из Лондона, который влюбился в простую девушку из деревни Балчыклы и приехал к ней на родину. Картина интересна подбором актеров и прямолинейной демонстрацией деревенской жизни.

Сам пишу, сам играю

Автор сценария фильма, который режиссировал самоотверженный деятель в сфере татарских сериалов Нурания Замалеева, — Амир Камалиев. То есть драматург Аманулла. Ему в 2009 году 49 лет. Несколько лет он работал после Щепкинского училища в Камаловском театре, после этого перешел в стан драматургов. 1 июля 2019 года скончался. Камалиев здесь еще и сам играет — бывшего комбата Салахутдинова, забирая значительную часть экранного времени, так что его можно считать вторым героем этой картины. При этом идея картины принадлежит людям, которые потом создадут канал «Майдан», Дамиру Давлетшину и Эдуарду Утяганову (он в фильме играет стоматолога).



По жанру «Зятек» — бюджетная народная комедия, с упором на эмоциональные диалоги и слэпстик, своеобразный киновариант популярных театральных постановок.

Начинается фильм с зарубежных видов под звуки волынки (музыканта изображает Рустем Хабибуллин). Некий мужчина говорит по телефону по-английски. К чернокожему слуге он обращается по-татарски. Оба языка ему явно не родные. Потому что это бизнесмен Евгений Роднищев. А слугу играет Эрик Вилли Ндайишимийе. Автор диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: «Ускоренная диагностика микозов пчел и экологическая оценка территорий для ведения пчеловодства».

Сын бизнесмена — Искандер, актер Камаловского театр Раиль Шамсуаров. Он только что закончил актерское отделение Казанского государственного университета культуры и искусств, но уже осваивает амплуа неловких и честных парней. Даже с девушкой он знакомится в Сети — так что режиссер может пропустить трогательный момент первой настоящей встречи.

Девушку, учительницу деревенской школы Роксану Наилевну, играет Тамчыгуль Камаева. Сейчас она работает в полилингвальном комплексе «Адымнар» учителем музыки. Представляют нам ее через вставку в сюжете: в деревню приезжает глава, Рафаэль Раззакович (Эрик Хабибуллин), вручает директору (Асхат Хисматов) компьютер и DVD-плеер. Директор носит шаль, потому что у него ревматизм. На фоне этого главный конкурент Искандера, завхоз Фарит (Алмаз Гараев), играет туш на баяне. Гараев с Шамсуаровым, кстати, одногруппники, ровесники и коллеги по театру.

Фариту вручили путевку в лагерь «Идель», но поехала в итоге Роксана. И туда же поехал Искандер. Так что мы сразу видим двух, видимо, симпатизирующих друг другу молодых людей на пароходе. Откуда они, через неделю общения, решают приехать в деревню Балчыклы.

Вот оно — татарское село

В этой роли — Атнинский район, село Большие Берези (Олы Бәрәзә). Всего 35 км от Казани и 4 км от села Нижняя Береске, где находится самая старая каменная мечеть в Татарстане (1769 год!) и иногда живет главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев.

Село абсолютно аутентичное, не прилизанное — фильм можно рекомендовать исследователям хозяйственных построек. Значительная часть съемок проходит в них, здесь и свет хороший, и живности немало (о том, что она не пострадала, авторы пишут в конце, добавляя, что курам вернули возможность нести яйца в наркологическом диспансере).

Так что значительная часть картины — это существование Искандера в сельском домоимении, заметим, достаточно органичное (все-таки родился актер в Лениногорском районе) под музыку певца Ильназара, Оскар Усманова, Вадиля Нуриахметова (последний уже несколько лет — житель Монреаля). Также в фильме можно посмотреть на героя в трусах и его умелое боксирование — а также транспортировку Фарита в тележке.



При этом молодые актеры не так сильно запоминаются, как пара из бабушки Роксаны Халимы (Нажиба Ихсанова, ушедшая от нас в марте 2021-го) и Амира Камалиева. Чего стоят их перипетии с больным зубом бабули!

Интересно, что, когда несколько лет назад отель Korston запустил проект «Татарский четверг» (кухня, кино, музыка и вечеринки), за визуальную составляющую поначалу отвечал «Кияү балакай».

