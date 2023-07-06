«Кряшены — это не просто татары другого вероисповедания»

Из истории формирования кряшенского сообщества

Одну из субэтнических групп татарского народа — кряшен — называют уникальным народом, который продолжает жить по своим традициям и сохранять свою культуру в современном мире. Как шло формирование кряшенского сообщества, какие факторы повлияли на этот процесс, в монографии «Становление и генезис кряшенской идентичности» рассказывает авторский коллектив Института истории им. Марджани.

Становится понятно, что в этой кампании можно выделить два противоборствующих лагеря. Первый лагерь состоял из экспертного сообщества федерального центра, который выступал за объявление кряшен отдельным народом, и собственно самих кряшен. Второй лагерь включал в себя общественность Татарстана: от уровня государственной власти до академического сообщества.

Аргументом в пользу того, что кряшены — это не просто татары другого вероисповедания, а носители особенной обрядовой культуры и даже, по словам ветерана кряшенского движения А.В. Фокина, менталитета, сторонникам первого лагеря фактически служит перепись населения 1926 года. Так, по этой переписи кряшены указывались в категории «народность не указана или указана не точно». Общее количество — 101 447 человек (татар — 2 846 734 человека). Кроме этого, первый лагерь ссылался на переписи населения Российской империи 1897 года и переписи РСФСР 1920 года, где кряшены якобы выделяются в качестве отдельного народа.

Мы хотим сделать по этому поводу замечание. Известно, что переписи 1897 и 1920 года не имели графу «национальность» и статистический учет шел по половозрастным характеристикам, языковой группе и вероисповеданию. Из этого следует, что кряшенское население (потомки старокрещеных татар) отмечалось в этих переписях как «православные» и «носитель татарского языка». Возникает вопрос, где здесь отметка о кряшенах как отдельной нации? На наш взгляд, из-за устаревшего инструментария переписей населения 1897 и 1920 годов вообще говорить о количественном подсчете каких-либо этнических групп не представляется возможным. Так, например, нельзя было посчитать и современных татар, так как критерий «татарский язык» был в то время экстраполирован на большинство тюркских народов. В добавление к этому, у этих же тюркских народов основной религией был ислам суннитского толка. Да и в национальном дискурсе межреволюционного периода 1917 года всерьез обсуждались перспективы «мусульманской нации» в составе России. Из этого следует, что нельзя в качестве аргументов в пользу «кряшен как отдельной нации» считать переписи 1897 и 1920 года. Да и в переписи 1926 года кряшены появились только как результат первой волны кряшенского политического национализма.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ /rais.tatarstan.ru

В доказательство к тому, что кряшены оказались обманом втянуты в кампанию по политизации своей этничности, может служить и так называемый «список Абрамова». Перед самой переписью населения в апреле 2002 года состоялась встреча президента Республики Татарстан с лидерами местных кряшенских организаций. На этой встрече В.В. Абрамов, представитель кряшен из Набережных Челнов, представил список требований к государственным властям Татарстана:

всесторонняя поддержка развития культуры кряшен; создание кряшенской республиканской газеты; создание кряшенского радио и телевидения (или же эфирных врезок в уже существующие каналы); создание условий для изучения кряшенами своей истории и культуры; создание национально-культурной автономии; восстановление и строительство новых кряшенских православных приходов; защита от провокаций и всяческого дискредитирования со стороны татарских националистов в СМИ; признание вклада кряшен в развитие татарской культуры и духовных ценностей татарского народа.

Как видно из этого списка, главным для кряшенской общественности было обеспечение стабильного гармоничного развития своей этнокультурной идентичности. Все же политические радикальные требования были продиктованы исключительно защитной реакцией кряшенского сообщества на нападки татарских националистов, которые отказывали кряшенам в праве быть самими собой. Этот страх кряшен исходил от возможного полного ассоциирования с татарами-мусульманами или новокрещенными татарами, что привело бы к краху их этнического самосознания. Для нас интересно последнее требование В.В. Абрамова о признании вклада кряшен в развитие татарской нации. Это может говорить лишь о том факте, что кряшены не стремятся разрывать связи со своим народом, но хотят уважения к себе как к обособленной группе.

В итоге «список Абрамова» был принят органами государственной власти Татарстана (о его выполнении скажем далее) и кряшенские лидеры согласились с тем, что кряшены в переписи населения 2002 года будут обозначаться как субэтнос татарского народа.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ /rais.tatarstan.ru

Следующий этап кряшенского движения начинается с 2007 года. В этот год была создана централизованная кряшенская организация — ООК РТ.

С конца 1989-х годов до 2007 года единой кряшенской организации не существовало, из-за этого было много спекуляций на тему о «главенстве» той или иной кряшенской институции на территории Татарстана (в первую очередь между Казанью и Набережными Челнами). В конечном итоге это вело к нарастанию откровенно националистического нарратива в движении, так как каждая из конкурирующих групп внутри движения хотела показать свою максимальную ориентированность на полное и окончательное решение «кряшенского вопроса». Отсутствие централизации в агрегировании и артикуляции общественных настроений в кряшенской среде вело к тому, что появлялась основа для межнационального и межконфессионального конфликта в Татарстане, так как подчас органам государственной власти не с кем было вести переговоры и обсуждать дальнейшие перспективы кряшенской политической и этнокультурной активности. Поэтому факт создания централизованной организации, которая была признана легитимной всеми кряшенскими лидерами и общественностью, является новым этапом кряшенского движения. Отдельно отметим, что со временем (к переписи населения 2010 года) движение подверглось эрозии и небольшая часть кряшенских активистов поставила под сомнение авторитет ООК РТ и встала в оппозицию к ней.

На современном этапе ООК РТ можно назвать главным посредником между органами государственной власти Татарстана и кряшенским сообществом. Это такая организация, которая осуществляет двустороннюю деятельность: с одной стороны, она является проводником государственной национальной политики Республики Татарстан по отношению к кряшенскому движению, удерживая его в приемлемых рамках, не позволяя ему снова переходить в политическую плоскость; с другой стороны, ООК РТ является «оператором» насущных проблем кряшенского населения и лоббирует его интересы на политическом уровне.

Если же вкратце описывать результатам деятельности ООК РТ, то необходимо вспомнить «список Абрамова» и проследить, что из него было выполнено, а что нет.

Во-первых, сразу заметно, что органы государственной власти Татарстана сдержали все свои обещания по всем пунктам. Особенно это видно по созданию условий для всесторонней поддержки кряшенской культуры и возможностей изучения кряшенской истории. Так, после 2007 года в краткий срок был создан государственный кряшенский ансамбль песни и пляски «БƏРМƏНЧЕК», который сейчас является визитной карточкой кряшенской культуры. Несомненно, сам факт его существования говорит об официальном признании кряшенской обособленности в рамках единой татарской нации и заодно усиливает кряшенскую этническую идентичность.

Отдельно стоит сказать о кряшенском празднике Питрау. Изначально это религиозный праздник в честь апостолов Петра и Павла, и так же это было и для кряшен. Однако с 1999 года он стал массово праздноваться около кряшенского села Зюри Мамадышского района. Опять-таки это было связано со вторым кряшенским религиозным возрождением на первом подэтапе четвертого этапа кряшенского движения. Но уже в период кампании к переписи населения 2002 года он тоже был политизирован. В частности, эту площадку кряшенские лидеры использовали для консолидации разрозненных кряшенских групп населения не только из Татарстана, но и соседних республик и областей. Как отмечают этнологи из Казани, Питрау проводился, чтобы запечатлеть кряшенскую самобытность и для демонстрации кряшенских отличительных этнических черт перед другими этническими группами. Мы же добавим, что современное кряшенское этническое сознание было восстановлено в той же большой степени на полях Питрау, как и во время второго кряшенского религиозного возрождения, тем более что первое было следствием второго. В еще одном подтверждении реализации «списка Абрамова» заметим, что власти Татарстана придали Питрау статус «республиканского общенационального праздника», и каждый год на нем обязательно присутствуют статусные политические фигуры Татарстана.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ /rais.tatarstan.ru

Можно долго перечислять разного рода другие меры поддержки истории и культуры кряшен органами государственной власти Татарстана, но мы остановимся на очень важном событии — в сентябре 2019 года был открыт культурный центр имени Якова Емельянова, наверное, самого известного для широкой общественности кряшенского поэта и просветителя после Н.И. Ильминского и В.Т. Тимофеева. Для кряшенского сообщества это стало очень важным событием, так как все это время кряшенское движение фактически не имело места, где могла бы собираться молодежь и участвовать в разного рода кружках по изучению истории и культуры. С 2019 года это место появилось, но еще важнее, где это место находится — около Тихвинского храма на улице Михаила Худякова. Таким образом, в центре Казани появилось кряшенское общественное пространство, которое объединяет в себе и кряшенский православный приход, и культурный центр.

Это очень символично и благоприятно влияет на кряшенское самосознание, так как здесь сопряжены несколько этнически значимых символов (символ православия, символ кряшенского прихода, символ крещено-татарской школы). Символизм крещено-татарской школы выражен на нескольких уровнях: первый и поверхностный — назван в честь Якова Емельянова. Священник Емельянов является примером того, как необразованный сельский мальчишка получил хорошее образование в крещено-татарской школе и «взлетел» вверх по социальной лестнице того времени — стал православным миссионером, поэтом и преподавателем. Сейчас бы это назвали «историей успеха», а тогда это был наглядный пример успеха работы образовательной системы Н.И. Ильминского.

Второй уровень символизма крещено-татарской школы по отношению к культурному центру имени Якова Емельянова выражен в том, что фактически после Кряшенского педагогического техникума, закрытого в 1929 году, это место является прямым преемником образовательной системы Н.И. Ильминского. Важно отметить, что хоть этот центр не является образовательным учреждением, но сейчас он участвует в непосредственном воспроизводстве кряшенской идентичности. Возможно, мы предполагаем, со временем этот центр разовьется в нечто большее — например, в образовательное учреждение (школу) с кряшенским этническим компонентом. От этого вдвойне странно выглядят комментарии некоторых радикально настроенных кряшенских активистов о том, что в название центра не присутствует слово «кряшены». Часто такие активисты видят даже в хороших новостях для кряшенского движения один негатив, и они очень недальновидны в видении будущего.

Если же мы вернемся к «списку Абрамова», то увидим, что и все другие пункты были выполнены. Сразу же после создания ООК РТ в 2007 году кряшенская газета «Туганайлар» стала республиканским изданием и получила солидную финансовую поддержку. Это выразилось в том, что во много раз увеличился тираж издания, и газета стала широко распространяться по разного рода домам культуры и библиотекам по линии Министерства культуры Татарстана. Сейчас газета входит в концерн медиакомпании «Татмедиа».

Фото realnoevremya.ru

«Туганайлар», к счастью, избежала печальной участи многочисленных малотиражных газет узкой этнической или районной тематики, которые представляют интерес только для односельчан или же представителей только какого-то одного народа. Газета пользуется поддержкой государства, входит в один из самых крупных региональных медиахолдингов и представляет интерес для широкого круга читателей, далеко не только для кряшен. Это связано с тем, что в газете можно увидеть материалы совершенно разного характера: как освещение событий, происходящих в кряшенской общине, так и материалы на религиозную и культурную тематики.

Отдельного внимания заслуживают статьи по краеведению, истории кряшенских населенных пунктов, традиций и обычаев. Мы полностью убеждены, что газета выбрала правильный вектор развития, рассказывая своим этническим собратьям об общей истории и культуре, так как в наше время быстрых глобальных изменений на первый план выходит задача не потерять себя, свои корни, в том числе и в плане этнического и религиозного самосознания.

Газета «Туганайлар» с этим полностью справляется. Более того, она в сложные для общественности времена старается сделать все для привнесения мира и спокойствия в кряшенские дома. В то время как многие СМИ стараются раздуть какую-то проблему, посеять смятение в умах людей и прославиться, «Туганайлар» занимает миротворческую взвешенную позицию и даже конфликтные ситуации и тяжелые моменты старается сгладить — в первую очередь для сохранения психики читателей и адекватного восприятия ими событий. В качестве примера можно привести сложный период в современной нашей истории, связанный с поджогом кряшенских храмов в 2013 году. Газета подробно освещала эти события. Были поставлены соответствующие акценты на том, что это общая беда не только кряшен и православной общественности Татарстана, но и всего многоконфессионального и многонационального народа нашей республики.

Из всех обещаний касательно СМИ, остается невыполненной только та часть, где говорится о создании собственного кряшенского радио и телевидения, но и их создание в будущем вполне возможно.

Но все же главным достижением ООК РТ следует считать создание кряшенской национально-культурной автономии, и вхождение кряшен в 2008 году в Ассамблею народов Татарстана как равноправного члена наряду с другими народами Татарстана. На наш взгляд, это являлось подлинной целью кряшенского движения. Именно признание кряшен со стороны общественности Татарстана дало толчок к реализации таких требований кряшенского движения, как восстановление и строительство новых кряшенских приходов, защиты кряшен республиканскими властями от провокаций татарских националистов и внешних акторов и признания вклада кряшен в развитие единой татарской нации.