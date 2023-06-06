Культурнорелигиозные институты кряшен в годы Первой русской революции

Из истории формирования кряшенского сообщества

Одну из субэтнических групп татарского народа — кряшен — называют уникальным народом, который продолжает жить по своим традициям и сохранять свою культуру в современном мире. Как шло формирование кряшенского сообщества, какие факторы повлияли на этот процесс, в монографии «Становление и генезис кряшенской идентичности» рассказывает авторский коллектив Института истории им. Марджани.

Эти процессы усилились и кристаллизовались в годы Первой русской революции. Созданные Н.И. Ильминским культурнорелигиозные институты кряшен в новых социально-экономических и политических условиях не могли развиваться в парадигме пореформенного времени, «эпохи Н.И. Ильминского», в сугубо клерикальных рамках. В новых реалиях семейно-патриархальный характер и конфессионально-миссионерская направленность воспитательного процесса в школах должны были уступить место общеобразовательным стандартам, а сама начальная школа превратиться из миссионерского в светский институт.

Несмотря на сохранение консервативного характера жизнедеятельности, кряшены, как и другие народы региона, не остались в стороне от стремительно меняющихся реалий социокультурного развития. Наиболее сильное влияние новых веяний испытали на себе кряшенская учащаяся молодежь и интеллигенция. Революционные события, способствовавшие участию широких слоев общества в политике, либерализация цензуры и быстрое распространение в пределах страны новостей об общественных движениях среди национальных и религиозных меньшинств сыграли важную роль в росте самосознания нерусских народностей.

Празднование февральской революции 1917 года в Казани. Фото: татаровед.рф

Революционные события затронули и «инородческие» образовательные заведения — КЦКТШ и КУС. Так, студенты семинарии активно участвовали в проходивших в Казани демонстрациях и петиционной кампании. В это время в КУС формируются нелегальные периодические органы — «Семинарист», «Семинарские вопли» «Мыслитель». Среди активных членов антиправительственных выступлений из числа нерусских учащихся выделялись чуваши и кряшены. В связи с ростом среди семинаристов революционного брожения дирекции пришлось пойти на временное закрытие КУС.

В советской историографии превалировало мнение, что основными факторами, вызвавшими выступления семинаристов, были революционные настроения и социально-политические мотивы. Критический анализ документов позволяет скорректировать это идеологическое клише. Основными для нерусских учащихся были не абстрактные социальные требования, а конкретные проблемы, связанные с предоставлением им равных возможностей и прав в области получения образования и культурного строительства.

Несмотря на то, что эти выступления не имели существенных результатов, они показали изменения социальных и культурных взглядов учащейся молодежи и нерусской интеллигенции. Главными требованиями протестующих были национализация и деклерикализация образовательного процесса в учебных заведениях, действовавших в рамках системы Ильминского. Данные явления, хотя и в существенно меньших масштабах, отмечаются и в системе начальной школы. После революционных событий 1905—1906 гг. здесь начинается расширение преподавания светских предметов за счет церковных.

Фото: pastvu.com

Одним из результатов революционного брожения и социалистической пропаганды стало появление среди кряшенской интеллигенции антиклерикального движения. В результате повышения образовательного уровня, усиления межкультурных связей значительно изменился и сам «культурный облик» кряшенской интеллигенции. Если во второй половине XIX в. большинство этой социальной страты кряшенского общества было представлено учителями-миссионерами, воспитанными в духе идей Н.И. Ильминского, видевшими главную цель своей деятельности в христианском просвещении соплеменников, а венцом карьеры — сан священнослужителя, то в начале ХХ в. это были уже вполне светские лица, ратовавшие за превращение кряшенской конфессиональной школы в общегражданскую. Среди них растет протестное движение против церковного курса, направленного на искусственную консервацию культурной жизни общества, ее дальнейшую клерикализацию. Встречались случаи, когда кряшенские учителя вместо христианско-просветительской деятельности вели в народе агитацию агностицизма и атеизма. Так, по утверждению жителя с. Молькеево (Цивильский уезд) М. Егорова, 8 мая 1907 г. в его дом пришли учителя училища МНП Тихон Волков, Ново-Буинской и Баймурзинской миссионерских школ Петухов и Филиппов (все воспитанники КЦКТШ) и стали убеждать его и присутствующих гостей, «что Бога нет, а Иисус Христос был простой, но очень умный человек».

Под влиянием социал-демократической пропаганды среди учителей кряшенских начальных школ набирают силу подпольные кружки «левого» направления. Особой популярностью среди молодежи пользовалась партия социал-демократов, в своей политической программе уделявшая особое внимание аграрному вопросу, что импонировало кряшенам, продолжавшим оставаться преимущественно крестьянским сообществом, испытывавших острую потребность в расширении земельных наделов и улучшении условий жизни.

Ф.Н. Сердинский. Фото: echovek.ru

Эволюцию взглядов молодых кряшенских интеллектуалов в условиях «эпохи эмансипации» можно проследить на примере биографии одного из ярких представителей кряшенского общественного движения начала ХХ в. Ф.Н. Максимова (Сердинского). После окончания КЦКТШ и КУС он поступил на учительскую службу. Революционные события 1905—1907 гг. внесли изменения в устоявшуюся жизнь молодого учителя. Он вступает во Всероссийский учительский союз и одновременно во Всероссийский крестьянский союз, принимает активное участие в их работе среди населения. Эта привлекло внимание официальных властей: в январе 1906 г. он был арестован и до мая того же года содержался в Новоузенской тюрьме по обвинению в антиправительственной пропаганде и агитации. В 1907 г. Сердинский поступает на физико-математический факультет Казанского университета, но уже в следующем году вынужден покинуть его стены и эмигрировать за границу. В Бельгии он поступает в Льежский политехнический институт, а в 1911 г. — в Парижский университет. 22 января 1915 г. Сердинский стал обладателем общего диплома кандидата наук Французской Республики. После Парижа он обучался в Гренобльском электротехническом институте, где в 1920 г. получил диплом инженера-электрика. В эмиграции Ф. Сердинский не потерял интереса к политической жизни. Во время пребывания во Франции он посещал собрания русских эмигрантов, лекции представителей различных политических партий. По собственному признанию, был знаком с руководителями партий эсеров, меньшевиков и большевиков, слушал лекции В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, Л.Б. Каменева, А.В. Луначарского, А.А. Богданова, Н.Д. Авксентьева, В.М. Чернова и других. Во время лечения в Италии поддерживал близкую связь со студентом Неаполитанского университета В.А. Антоновым-Овсеенко. В беседах о знакомых эмигрантах в период нахождения во Франции упоминал о связях с Гаязом Исхаки, Садри Максуди, состоял членом Французской социал-демократической партии. Лишь с приходом к власти большевиков и окончанием Гражданской войны Ф. Сердинский получил возможность вернуться на родину. В 1942 г. за свои проэсеровские политические взгляды и «антисоветскую» агитацию был арестован и вскоре скончался в областной больнице тюремного отдела НКВД ТАССР.

С. Чавайн. Фото: mari-lab.ru

После Первой русской революции отмечается всплеск литературной активности представителей нерусских народностей Волго-Уралья. Главным центром этого просветительского движения остается Казань. Здесь начинает свой путь новое поколение творческой интеллигенции. Основной частью его представителей были выпускники учебных заведений Казани. В 1905—1907 гг. о себе заявляют такие известные деятели книжного слова, как марийский литератор С.Г. Чавайн, писатели, переводчики и поэты П.П. Глезденев, В.М. Васильев, Ф.А. Букетов, Г.Г. Кармазин, М.С. Герасимов-Микай, Н.С. Мухин, А.Ф. Конаков, видные чувашские поэты М.К. Сеспель, К.В. Иванов, ученый-этнограф, переводчик и историк Н.В. Никольский, удмуртский переводчик и педагог И.С. Михеев и др. Высокая востребованность трудов на родном языке была связана с общим ростом грамотности населения, появлением довольно многочисленной прослойки городской и сельской интеллигенции, интересовавшейся культурой своего народа.

Письменность на основе кириллического алфавита, созданная православными миссионерами как необходимое условие переводческой деятельности и знакомства крещеных нерусских народов с православными догматами, в «эпоху эмансипации» стала основным каналом их приобщения к светским знаниям и литературе. В это время Переводческая комиссия ПМО, длительное время являвшаяся единственным органом, специально занимавшимся переводами и изданием книжной продукции для крещеных нерусских народов Восточной России,теряет свою монополию. Социальные изменения в жизни нерусских народностей, расширение рамок школьного дела и возросшие культурные запросы привели к тому, что книжная продукция, которая издавалась Переводческой комиссией, полностью удовлетворяла потребности общества. Н.А. Бобровниковым в конце 1905 г. был подготовлен проект по организации в Казани нового переводческого института, в задачи которого входили бы перевод, составление и издание учебников и учебных пособий по общегражданским предметам для начальной школы нерусских народов. В начале 1906 г. он вместе с попечителем КУО А.Н. Деревицким обратился с просьбой к министру МНП И.И. Толстому о выделении средств на публикацию специализированной учебной литературы для «инородческих» школ. Это предложение нашло поддержку в правительстве, что позволило организовать новую Переводческую комиссию в Казани.

Н.Ф. Катанов. Фото kpfu.ru

Это учреждение, которое состояло при администрации попечителя КУО, начало свою работу в середине 1907 г. Председателем был избран профессор Казанского университета, ученый-тюрколог Н.Ф. Катанов (по происхождению крещеный хакас, руководитель переводов на татарском и казахском языках). Также в состав комиссии вошли такие известные ученые-просветители, как И.С. Михеев (редактор удмуртских переводов), В.М. Васильев (редактор марийских переводов), Н.В. Никольский (редактор чувашских переводов) А.И. Емельянов, Р.П. Даулей (редактор татарских переводов в кириллической транскрипции).

За первый год своей деятельности для кряшенских школ комиссией были изданы два учебника общим тиражом 4 800 экз. В 1909 г. свет увидели 3 книги для кряшен тиражом 5 тыс. экз. В 1912 г. А.А. Воскресенским была подготовлена к изданию работа Н.И. Ильминского «Руководство к изучению татарского языка».

Данные труды были подготовлены на основе популярных в это время русских учебных пособий. Наряду с информацией по общеобразовательным предметам здесь были представлены материалы по практическим вопросам общественной жизни. Печать и внедрение в образовательную практику этих книг привело к расширению изучаемых в начальной школе дисциплин, внедрению новых педагогических методик, общему росту знаний школьников. Посредством этих учебников дети знакомились с произведениями русской классической литературы, расширяли свои познания в области естествознания, математики, истории, географии, химии, биологии.

Продолжение следует...