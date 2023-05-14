Работа православных миссионеров в Волго-Уралье

Из истории формирования кряшенского сообщества

Фото: Антон Катушенок / chelny-izvest.ru

Одну из субэтнических групп татарского народа — кряшен — называют уникальным народом, который продолжает жить по своим традициям и сохранять свою культуру в современном мире. Как шло формирование кряшенского сообщества, какие факторы повлияли на этот процесс, в монографии «Становление и генезис кряшенской идентичности» рассказывает авторский коллектив Института истории им. Марджани.

Эволюция религиозного мировоззрения крещеных татар, открытость к внешнему прозелитизму и культурным влияниям приведших к усилению исламизации и появлению у них отпавших и «тайных» мусульман побудило казанских миссионеров активизировать внедрение своих разработок в практику религиозно-просветительской деятельности. В условиях продолжающихся отпадений новокрещеных татар и отказа государственных структур от жесткого административного давления идеи Н.И. Ильминского находят все большую поддержку в высших церковных кругах. В 1857 г. Св. Синод поручает Н.И. Ильминскому разработать проект православной миссии среди крещеных татар.

Подготовленная им в 1858 г. программа надолго определила основные векторы деятельности миссионеров в Волго-Уралье. По мысли Н.И. Ильминского, главной целью их деятельности должно было стать воцерковление номинальных христиан путем школьного просвещения молодого поколения. Признавая неэффективность христианско-просветительской деятельности русского сельского духовенства, автор предлагал использовать в христианизации крещеных татар их соплеменников, получивших православное воспитание. Для этого предлагалось создать сеть конфессиональных школ миссионерской направленности, привлечь в состав православного духовенства «инородцев», использовать в богослужении татарский язык. В переводах предусматривалась замена татарского литературного языка на разговорный, а арабского алфавита — на кириллицу.

Программа Н.И. Ильминского, в отличие от прежних проектов, соответствовала эпохе модернизационных изменений, в которую вступила Россия в середине 1850-х гг. и была вполне реалистичной. Она оказалась востребована как церковью и государством, так и обществом, что предопределило успех ее внедрения и высокую эффективность в христианизации крещеных татар. Идея использования учебных заведений как основного канала в продвижении православной идеологии, переориентации усилий миссионеров на опосредованные формы просветительства, противопоставление усиливающемуся влиянию ислама православной культуры и религии, внедрявшихся в массовое сознание посредством школьного просвещения, стали ключевыми элементами в развитии миссионерского движения РПЦ в пореформенный период.

Н.И. Ильминский. Источник: wikipedia.org

Эпоха Великих реформ значительно расширила «коридор возможностей» для реализации идей в области христианско-просветительской деятельности, которые по сути нельзя было бы воплотить в жизнь в Николаевскую эпоху. С учетом социально-экономических изменений происходивших в России Н.И. Ильминский верно оценил политическую и этноконфессиональную ситуацию в стране и начал активно внедрять свои разработки в области «инородческого» просвещения.

Первым шагом реформирования миссионерской деятельности стало разработка и внедрение новой методики транслитерации и переводов на татарский язык. В ходе своей научной командировки в 1856 г., Н.И. Ильминский пришел к выводу о невозможности использования переводов сделанных Переводческим комитетом в деле христианского просвещения крещеных татар и внедрения богослужения на татарском языке. Созданные на основе татарской литературной традиции тексты были малопонятны для природных носителей языка. Как альтернатива Ильминским было предложено использовать татарский разговорный язык, имевший мало общего со сложным испещренным заимствованиями языком «высокой» татарской культуры.

«Упрощение» стиля письменного языка было связано с рядом принципиальных моментов. Н.И. Ильминский пришел к выводу, что передача внутреннего содержания православия во всех ее тонкостях была возможна только на понятном для народа родном языке, ибо язык был частью «мироощущения человека», посредством которого он знакомится с окружающим миром. Являясь продуктом общественного сознания, язык отражал уровень его социализации и развития, был, по словам Ильминского, «мерой инородческого разумения». Поэтому лишь на нем, понятными, простыми выражениями, отказавшись от использования искусственных форм, было возможно выразить христианские догмы так, чтобы они стали доступны для населения. Переход от средневековой тюркской и арабо-персидской литературной традиции на разговорный язык с использованием особенностей местных диалектов соответствовал веяниям эпохи. Выразителями данных реформаторских идей были такие выдающиеся просветители этой эпохи, как И. Алтынсарин у казахов и К. Насыри у татар-мусульман.

Проблему отсутствия в татарском языке слов, обозначавших христианские понятия, Н.И. Ильминский предлагал решить, используя слова не из арабского, а русского языка, что должно было послужить к сближению крещеных татар с русским народом.

Фото: prlib.ru

Н.И. Ильминским был поставлен вопрос об использовании в переводах вместо арабского алфавита кириллицу. Подчеркивая несовершенство арабского шрифта, для выражения звуков татарского языка, в особенности гласных, он признавал, что русский алфавит «лучше способен выразить татарские звуки и определительнее». В связи с отсутствием тесной культурной связи между крещеными татарами и татаро-мусульманами и незнанием первыми арабского алфавита, переход на новую письменность с технической точки зрения не должен был привести к существенным проблемам. Напротив, в связи с деятельностью приходских училищ, к середине XIX в. среди молодежи из старокрещен появляется небольшая группа деревенских «грамотеев», знавших русский язык и грамоту, которые при желании могли быстро научиться читать эти книги и стать проводниками христианских идей, почерпнутых из этих переводов.

Использование новой методики транслитерации на практике, убедили Ильминского в правильности выбранного пути. В селе Чура (Мамадышский уезд) ему представилась возможность поговорить с воспитанником местной приходской школы. В ходе разговора Ильминский написал несколько строк на татарском языке русскими буквами, которые дал ему прочитать. К удивлению Ильминского, этот юноша не только смог легко прочитать текст, но и по ходу дал несколько советов по исправлению предложений.

Применение кириллицы в новых переводах было важно еще и потому, что в будущем, с развитием христианско-просветительского движения, новый алфавит должен был превратиться не только в язык православных переводов, но и стать частью школьного обучения и письменной традиции. Поэтому применение арабского шрифта в условиях тесной связи конфессиональной идентичности и культурных основ жизни у татар в глазах православных просветителей таило в себе угрозу интеграции крещеных татар в общетатарское пространство, знакомство с мусульманской литературой и, как результат, их отход от православия в ислам.

Новацией стало привлечение к переводческой деятельности, наряду с профессиональными учеными-тюркологами, природных носителей татарского языка, в задачу которых входили корректура текста и устранение из него всех неточностей, которые могли быть неправильно истолкованы читателями. Ильминский предполагал, что только носитель языка, для которого он является составляющей мышления и этнокультурного сознания, мог основательно и достаточно корректно изложить суть православных догматов. Перевод таким образом становился результатом коллективных усилий ученого и носителя языка. Профессиональный лингвист своим опытом и научными знаниями должен был направлять усилия своего помощника. Лишь в таком тандеме можно было достичь качественно нового результата при подготовке богослужебных текстов.

Фото: prlib.ru

Вскоре случай свел миссионера-просветителя с таким помощником, который на долгие годы стал его главным сотрудником и коллегой в деле переводов. Через своего друга, преподавателя «противомусульманских» дисциплин КазДА Г.С. Саблукова в 1857 г. он узнает о В.Т. Тимофееве — крестьянине из старокрещеных татар д. Никифорово (Мамадышский уезд), приехавшем в Казань с целью поступить послушником в Иоанновский монастырь. Вскоре, познакомившись, они начали тесно сотрудничать, что стало точкой отсчета становления новой системы переводческой деятельности и формирования кириллической письменной традиции крещеных нерусских народов Восточной России. В это время Ильминский делает первые удачные опыты перевода православных текстов на татарский язык, разрабатывает идею создания специальной конфессиональной школы для крещеных татар, где данные переводы должны были употребляться в качестве учебных пособий.

Но в полной мере реализовать свою просветительскую концепцию в это время Ильминскому не удается. В 1859 г. из-за конфликта с ректором КазДА, епископом Иоаном (Соколовым), он был вынужден уехать из Казани в Оренбург. Здесь он поступил на службу в Оренбургскую пограничную комиссию, члены которой занимались реформированием системы административно-территориального устройства Казахской степи.

Здесь Ильминский продолжил свои практические и научные изыскания в области тюркологии и компаративистики — он составляет кириллический казахский алфавит, собирает произведения устного народного творчества. В результате вскоре свет увидели его труды: «Материалы для изучения киргизского языка» и «Самоучитель русского языка для киргизов», где впервые был использован алфавит на основе кириллицы для обозначения звуков казахского языка. Этот научный опыт, несмотря на ряд недостатков в транслитерации текстов, был по достоинству оценен современниками и стал основой кириллического татарского алфавита, разработанного для кряшен.

В.В. Григорьев. Источник: wikipedia.org

Во время пребывания в Оренбурге Н.И. Ильминский знакомится и начинает сотрудничать с известным тюркологом В.В. Григорьевым, который в это время возглавлял Оренбургскую комиссию. В. Григорьев оказал заметное влияние на молодого ученого, сыграл важную роль в его становлении как серьезного востоковеда. Как вспоминал впоследствии Ильминский, общение с этим маститым представителем академической школы русского ориентализма, помогло ему в осмыслении фонетического строя тюркских языков, воспитало «любовь к народному языку».

В конце 1861 г. Ильминский возвращается в Казань. В 1862 г., во время летней вакации, ученый едет в родную деревню В. Тимофеева, куда тот вернулся после вынужденного отъезда Ильминского. Здесь он вместе с Тимофеевым завершает работу над первым трудом, выполненным на основе нового метода, — «Букварем для крещеных татар». В этой книге впервые был представлен кириллический татарский алфавит, разработанный на основе татарского народного говора жителей Мамадышского уезда Казанской губернии. Эта работа была апробирована, доработана и переиздана в 1864 г. Этот вариант «Букваря» более чем на полвека стал основным учебным пособием для изучения чтения и письма на родном языке для учеников кряшенских начальных школ.

Оценивая результаты многолетних изысканий Ильминского, можно отметить, что им была создана письменность, которая довольно корректно и точно передавала звуки татарского языка, позволяла сохранять вариативность татарской лексики.

Создание нового алфавита позволило Ильминскому и его последователям начать планомерную деятельность по подготовке православной религиозно-нравственной и богослужебной литературы, а также учебных пособий на татарском языке. В 1863 г. была издана первая коллективная работа Ильминского и Тимофеева на татарском языке — «Священная история». В 1864 г. был опубликован перевод «Книги Премудрости Иисуса», в 1865 г. увидел свет учебник «Первоначальные уроки русского языка для татар».

Фото: tataroved.ru

С этого времени можно говорить о становлении новой системы переводов и начале оформления, по выражению Ильминского, «христианско-татарского письменного слога». Методологические принципы этих переводов — в синтаксическом и этимологическом отношении следовать законам народного разговорного языка, применять русские слова для обозначения основополагающих догматов православного вероучения и собственных имен, употреблять буквы кириллического алфавита при обозначении звуков языка, стали теоретическим фундаментом всей последующей переводческой деятельности казанских миссионеров.

Методика перевода текстов на языки нерусских народов с использованием кириллицы, была не нова и занимала заметное место в истории православной миссии, она восходила к традиции Стефана Великопермского, дело которого в XIX в. продолжили такие выдающиеся подвижники РПЦ, как епископ Парфений (Попов), архимандрит Макарий (Глухарев), протоиерей Д. Хитров (Дионисий), митрополит Иннокентий (Попов). Но именно Ильминскому удалось создать теоретическую научную базу для разработки новых алфавитов бесписьменных народов Восточной России и перевода православных текстов на эти языки. Опыт использования в татарских переводах алфавита государственного языка, первоначально задумывавшийся Ильминским в сугубо утилитарных целях, впоследствии был распространен на языки других народностей Волго-Уралья и Сибири. Он стал, по мнению канадского историка У. Доулера, важной составляющей культурно-языковой политики не только Российской империи, но и европейских стран в своих азиатских и африканских колониях.