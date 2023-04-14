Новости общества

22:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Режиссерская проба Эмиля Талипова: «Зөбәйдә — адәм баласы»

00:00, 14.04.2023 4 Сюжет: Театральные постановки Татарстана: смотрим дома

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 37-я

Режиссерская проба Эмиля Талипова: «Зөбәйдә — адәм баласы»
Фото: kamalteatr.ru/


В 2009 году Эмиль Талипов не играл веселых диджеев и несчастных влюбленных. Закончив сначала театральное училище, а потом университет культуры и искусств, причем получив диплом не только актера, но и режиссера, он в качестве выпускной работы поставил спектакль в театре, в котором уже год служил. Дальше его режиссерская карьера не пошла, но первую часть постановки по тексту Шарифа Хусаинова можно посмотреть в сети.

Наши шестидесятые

«Зөбәйдә — адәм баласы» (12+) поставили 8 ноября 2009 года, то есть в начале сезона. Она шла на сцене до 2011 года. Пьесу эту буинский драматург Шариф Хусаинов написал в 1961-м. Он выпускник медицинского института, закончив Высшие литературные курсы, продолжал работать в казанской поликлинике №2. Начинал с комедии «Профессор кияве» («Зять профессора») в 1952-м, потом появилась «Зубайда», а в 1968-м он представил «Әни килде» («Мама приехала») — ее ставил и Камаловский, а сейчас показывают в Атнинском.

«Зубайда» — пьеса шестидесятническая. Здесь у каждого героя есть свои скелеты в шкафу. Главная героиня — не идеальная будущая студентка, а ветреная девушка, кружащая головы парням и беззаботно относящаяся к грядущим экзаменам.

«Зөбәйдә — адәм баласы» впервые показали в театре Камала в 1965-м, ее поставил Хусаин Уразиков. Главную роль играла Наиля Гараева, Булата — Наиль Аюпов, а, к примеру, «делового» Суендека — Равиль Шарафеев. Послушайте запись — интонации неуловимо напоминают версию 2009-го, хотя нынешняя звучит грубее.

Талипов пьесу осовременивает — герои говорят по мобильным телефонам, звучат названия современных брендов, в речь проникают русские слова. Здесь Зубайду играет Ляйсан Файзуллина, это ее второй год в театре. Сценический типаж Ляйсан — взбалмошная современная девочка (особенно это заметно в фильме «Дилемма» 2011 года), которым нужны парни с зарплатой в 300 тысяч рублей. В 2017-м режиссер и актриса сыграют вместе в «Миркай и Айсылу» — и это уже совсем другие люди.

Булата играет Ильгаз Зайниев, который годом ранее получил диплом по специальности «актер драматического театра», играл в спектаклях, но потом ушел в драматургию и режиссуру, начав с экспериментальных работ, типа спектакля-вечера «Яңа дулкын» по стихам молодых поэтов — Йолдыз Миннуллиной, Рузаля Мухаметшина, Луизы Янсуар. В спектакле он поет на татарском изначально английские песни группы Who Are These Men? Из этого казанского квартета потом вырос дуэт Djinn City.

Проблем отцов, детей и малышей

При этом появляется Булат минуте на 45-й. Он работник в строительной конторе главы семейства Габдрахмана (Нариман Гарифуллин). В квартире проживают его незамужняя сестра Джаухария (Дания Нуруллина), сын Фарит (Фанис Зиганшин) и дочь Зубайда. И до его появления мы медленно постигаем суть их историй. Постепенно появляются парни, которые ходят за девушкой — богобоязненный Зуфар (Ирек Кашапов), мажористый Суендек (Ильнур Закиров), пугливый футболист Асхат (Раиль Шамсуаров). Появляется влюбленная в Фарита приезжая из Буинска Савия (Гузель Минакова), которую одурачила письмами Зубайда.То есть зрителю придется подождать, пока он начнет понимать, зачем пришел в театр.

У Булата проблема с хозяйкой квартиры Марвар (Миляуша Шайхутдинова) — она говорит, что ее ребенок от него. Так на сцене появляется еще и коляска. Словом, начавшаяся весело, постановка превращается в клубок проблем, в котором еще зияет вопрос — отсутствие в доме матери. Такую пьесу легко представить написанную Виктором Розовым или Алексеем Арбузовым и поставленную «Современником». Она показывает, во-первых, параллельное и схожее развитие русских и татарских театров, во-вторых, доказывает силу традиций внутри национальной труппы. В-третьих, это яркий пример того, что, пытаясь сделать современную постановку, татарский театр оказывается во вневременном пространстве — вероятно, ее стоит поставить когда-нибудь еще раз?

Радиф Кашапов
ОбществоКультура Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    Какое возрастное ограничение такого спектакля?
    Ответить
    Анонимно 14 апр
    12+. Написано же
    Ответить
  • Анонимно 14 апр
    для пятничного вечера - самое то! спасибо
    Ответить
  • Анонимно 15 апр
    В этом спектакле заняты талантливые актёры, по разным причинам рано сошедшие со сцены, поэтому для их поклонников вчера был двойной праздник.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости общества

22:52 МСК Все новости
Новости раздела