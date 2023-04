Режиссерская проба Эмиля Талипова: «Зөбәйдә — адәм баласы»

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 37-я



В 2009 году Эмиль Талипов не играл веселых диджеев и несчастных влюбленных. Закончив сначала театральное училище, а потом университет культуры и искусств, причем получив диплом не только актера, но и режиссера, он в качестве выпускной работы поставил спектакль в театре, в котором уже год служил. Дальше его режиссерская карьера не пошла, но первую часть постановки по тексту Шарифа Хусаинова можно посмотреть в сети.

Наши шестидесятые

«Зөбәйдә — адәм баласы» (12+) поставили 8 ноября 2009 года, то есть в начале сезона. Она шла на сцене до 2011 года. Пьесу эту буинский драматург Шариф Хусаинов написал в 1961-м. Он выпускник медицинского института, закончив Высшие литературные курсы, продолжал работать в казанской поликлинике №2. Начинал с комедии «Профессор кияве» («Зять профессора») в 1952-м, потом появилась «Зубайда», а в 1968-м он представил «Әни килде» («Мама приехала») — ее ставил и Камаловский, а сейчас показывают в Атнинском.

«Зубайда» — пьеса шестидесятническая. Здесь у каждого героя есть свои скелеты в шкафу. Главная героиня — не идеальная будущая студентка, а ветреная девушка, кружащая головы парням и беззаботно относящаяся к грядущим экзаменам.

«Зөбәйдә — адәм баласы» впервые показали в театре Камала в 1965-м, ее поставил Хусаин Уразиков. Главную роль играла Наиля Гараева, Булата — Наиль Аюпов, а, к примеру, «делового» Суендека — Равиль Шарафеев. Послушайте запись — интонации неуловимо напоминают версию 2009-го, хотя нынешняя звучит грубее.



Талипов пьесу осовременивает — герои говорят по мобильным телефонам, звучат названия современных брендов, в речь проникают русские слова. Здесь Зубайду играет Ляйсан Файзуллина, это ее второй год в театре. Сценический типаж Ляйсан — взбалмошная современная девочка (особенно это заметно в фильме «Дилемма» 2011 года), которым нужны парни с зарплатой в 300 тысяч рублей. В 2017-м режиссер и актриса сыграют вместе в «Миркай и Айсылу» — и это уже совсем другие люди.

Булата играет Ильгаз Зайниев, который годом ранее получил диплом по специальности «актер драматического театра», играл в спектаклях, но потом ушел в драматургию и режиссуру, начав с экспериментальных работ, типа спектакля-вечера «Яңа дулкын» по стихам молодых поэтов — Йолдыз Миннуллиной, Рузаля Мухаметшина, Луизы Янсуар. В спектакле он поет на татарском изначально английские песни группы Who Are These Men? Из этого казанского квартета потом вырос дуэт Djinn City.

Проблем отцов, детей и малышей

При этом появляется Булат минуте на 45-й. Он работник в строительной конторе главы семейства Габдрахмана (Нариман Гарифуллин). В квартире проживают его незамужняя сестра Джаухария (Дания Нуруллина), сын Фарит (Фанис Зиганшин) и дочь Зубайда. И до его появления мы медленно постигаем суть их историй. Постепенно появляются парни, которые ходят за девушкой — богобоязненный Зуфар (Ирек Кашапов), мажористый Суендек (Ильнур Закиров), пугливый футболист Асхат (Раиль Шамсуаров). Появляется влюбленная в Фарита приезжая из Буинска Савия (Гузель Минакова), которую одурачила письмами Зубайда.То есть зрителю придется подождать, пока он начнет понимать, зачем пришел в театр.

У Булата проблема с хозяйкой квартиры Марвар (Миляуша Шайхутдинова) — она говорит, что ее ребенок от него. Так на сцене появляется еще и коляска. Словом, начавшаяся весело, постановка превращается в клубок проблем, в котором еще зияет вопрос — отсутствие в доме матери. Такую пьесу легко представить написанную Виктором Розовым или Алексеем Арбузовым и поставленную «Современником». Она показывает, во-первых, параллельное и схожее развитие русских и татарских театров, во-вторых, доказывает силу традиций внутри национальной труппы. В-третьих, это яркий пример того, что, пытаясь сделать современную постановку, татарский театр оказывается во вневременном пространстве — вероятно, ее стоит поставить когда-нибудь еще раз?