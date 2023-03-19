Ответственность за «наказание» сотрудника: юристы рассказали, законно ли штрафовать работников

«Штраф — это категория гражданско-правовая, к гражданско-правовой ответственности можно привлечь подрядчика, исполнителя, но не работника»

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Штрафы сотрудников в качестве наказания за проступок — распространенная практика среди работодателей. «Реальное время» уже писало о заведении, в регламенте которого подобная мера предусмотрена во многих случаях — за опоздания, неправильное заполнение отчетов, присутствие посторонних на рабочем месте и другое. Однако большинство юристов указывают на незаконность такого «наказания». Комментарии экспертов — в материале «Реального времени».

Со штрафами на работе сталкивалась почти половина россиян

По оценкам экспертов Общероссийского профсоюза работников торговли и услуг, более половины жителей России хоть раз в жизни оказывались обманутыми в ожидании честных и законных отношений с работодателем. Один из опрошенных «Реальным временем» юристов поделился историей Алены. В 18 лет она работала менеджером в крупном рекламном агентстве.

— Зарплату иногда приходилось ждать по два месяца. Обидно: ты зарабатываешь для фирмы деньги, а вознаграждения не видишь. Уволилась я оттуда спустя год. Набравшись опыта и недосчитавшись 40 000 рублей. Хорошая сумма по тем временам. В бухгалтерии сказали, что деньги удержали за систематические опоздания, которые, разумеется, никак не фиксировались, — рассказала девушка.

По словам председателя Общероссийского профсоюза работников торговли и услуг Олега Аптекарева, нарушения прав сотрудников со стороны работодателей зачастую касаются именно финансов. И такие случаи нередки.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Со штрафами на работе сталкивались 47% россиян трудоспособного возраста. При этом признались в том, что такая мера пресечения в организации введена, лишь 33% работодателей, следует из опроса сервиса «Работа.ру».

«Штрафы незаконны, даже если это условие предусмотрено в трудовом договоре»

Несмотря на повсеместное распространение штрафов в отношении работников, такая мера, по словам юристов, незаконна. Как напомнил член ассоциации «Юристы России», юрисконсульт государственной и муниципальной службы, сотрудник ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу Владимир Молодкин, за совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить лишь три дисциплинарных взыскания:

замечание,

выговор,

увольнение.

— Опоздание или ненадлежащее исполнение своих обязанностей является основанием для привлечения сотрудника именно к дисциплинарной ответственности. Поэтому за данные проступки может грозить как раз замечание, выговор и в крайнем случае увольнение, — объяснила доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Оксана Васильева.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Что касается штрафов, по словам юристов, опрошенных «Реальным временем», в Трудовом кодексе страны в отношении сотрудников они не предусматриваются.

— Штрафы незаконны, даже если это условие предусмотрено в трудовом договоре так, как любое условие договора. Штраф — это категория гражданско-правовая, к гражданско-правовой ответственности можно привлечь подрядчика, исполнителя, но не работника, — заявила советник государственной гражданской службы I класса, член АЮР, юрист Евгения Примечаева.



В случае если работодатель все-таки применил штраф по отношению к сотруднику, он рискует заплатить штраф сам. Для индивидуальных предпринимателей он может составить от 1 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей, подчеркнула экс-следователь, пенсионер МВД Мария Меридиан.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— Принципиальный работник пожалуется в трудовую инспекцию. Оттуда придут с внеплановой проверкой. Инспектора посмотрят приказы по штрафам, сравнят зарплату по договорам с расчетными листами и накажут по ст. 5.27 КоАП России, — отметила она.

Какие могут быть лазейки

Однако в Трудовом кодексе России есть некоторые лазейки. По словам генерального директора юридической компании «Гебель и партнеры» Сергея Гебеля, важно отличать штраф от иных мер воздействия, которые могут применяться работодателем по отношению к работнику.

— Так, внутренними документами организации может быть предусмотрена система премирования. Несмотря на то, за совершенное нарушение к работнику не может быть применено взыскание в виде лишения премии, наличие иного взыскания может стать основанием для снижения размера выплаты либо полного депремирования, — объяснил он.

Сергей Гебель уточнил, что лишить сотрудника премии можно в случае, если она не отнесена к обязательным выплатам. Из трудового договора должно быть ясно: «премия — это право, а не обязанность работодателя».

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— Законом не предусмотрены какие-либо основания лишения премии, поэтому важно, чтобы они были прописаны в локальном нормативном акте или коллективном договоре. Чаще всего в качестве причин указывают невыполнение плана работы либо наличие дисциплинарного взыскания в периоде, за который начисляется премия, — пояснил юрист.

Что касается дисциплинарных взысканий, то, по словам Евгении Примечаевой, наложению любого взыскания должна предшествовать проверка. Необходимо запросить объяснения с работника и соблюсти всю процедуру привлечения к ответственности.

— Именно из-за необходимости соблюдать установленную законом процедуру, которая занимает несколько дней, отвлекает нескольких работников от их обязанностей, работодатели порой не утруждают себя лишними формальностями и налагают на работников штрафы. И работодатель должен помнить, что дисциплинарные взыскания в трудовую книжку не заносятся, за исключением увольнения по соответствующим основаниям, — заключила она.

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