Дебют Туфана Имамутдинова в Татарстане: «Тирәкләр шаулый җилдә»

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 35-я

В 2013 году выпускник Елабужского училища культуры и искусств и РАТИ-ГИТИС Туфан Имамутдинов спустя 10 лет вернулся в родные Набережные Челны, чтобы поставить в местном драматическом «Тирәкләр шаулый җилдә» («Ветер шумит в тополях»). В следующем году он поставит в казанском ТЮЗе «Любовь людей», а в декабре его назначат там главным режиссером.

Гариф, Мирза и Ризван

В Челнах в спектакле играют актеры опытнейшие — Булат Саляхов (Ризван), народный артист республики, Раушания Тагирова (Екатерина Власовна), заслуженная артистка РТ, Инсаф Фахрутдинов (Мирза) — и заслуженный, и народный артист Татарстана. А также заслуженный артист РТ Рафиль Сагдуллин (Гариф), который ранее за «Абага алмасы ачы була» получил премию «Тантана» как лучший актер. А здесь со всеми вместе — за ансамбль. Этому есть разумное объяснение: пьеса — о том, как три человека со знатным прошлым (ветераны Первой мировой) встретились в доме престарелых. Они ведут себя как дети. И планируют побег.

В оригинале героев звали Густав, Фернан и Рене. Автор Жеральд Сиблейрас начинал с написания диалогов для кино (как тут не вспомнить присказку, что французское кино — самое «говорильное»). Потом в соавторстве написал несколько пьес, а «Ветер шумит в тополях» стала его одиночным дебютом, который в 2006 году получил премию Лоуренса Оливье в номинации «Лучшая комедия»: хороший баланс веселья и философии. Переводил ее тогда на английский Том Стоппард. А на татарский — драматург и журналист Равиль Сабыр.

Пьесу ставили в Вахтанговском (Густава играет тогда еще молодой, да и теперь не особо старый Владимир Вдовиченков), режиссером был Римас Туминас, однако, по мнению критика, получилось что-то вроде антрепризы (ее даже сопродюсировал известный деятель в этой области Леонид Роберман), а многозначительный режиссер проявился в декорациях, типа огромной скульптуры собаки. Спектакль идет до сих пор.

Шесть сезонов продержалась постановка в «Сатириконе», под названием «Тополя и ветер» ее поставил Константин Райкин, определив жанр как «героическая комедия» и, кажется, уделив немало внимания взаимодействию героев. Отметим, что помимо этой пьесы Сиблейрас в России особо неизвестен.

Трое в застенках

Вернемся к Челнам. Кстати, Сагдуллин учился в театральном училище у Наили Гараевой и Ильдара Хайруллина, его одногруппниками были актриса Камаловского Венера Шакирова, его главный режиссер Фарит Бикчантаев, драматург и актер Гафур Каюмов, экс-председатель Союза писателей РТ Данил Салихов. Он пять лет играл в Тинчуринском, пока не перебрался в Челны.

Словом, на сцене — люди проверенные. А вот художником спектакля стала выпускница Московского государственного университета дизайна и технологии Лилия Баймашкина, которая вскоре стала Имамутдиновой и сделала с мужем немало проектов.



Сначала режиссер предложил текст, уже переведенный на татарский, — «Косметика врага» бельгийки Амели Нотомб, схожая по интриге с «Бойцовский клубом» Чака Паланика. Любопытно, что «Сатирикон» по этому роману поставил спектакль, в котором играл Райкин и покойный Роман Козак. Челнинский драмтеатр текст отверг. Также был вариант сыграть «Дядю Ваню». В итоге режиссер предложил понятный для местного театра жанр трагикомедии — очень «моңлы» жанр: вроде и смешно, но и хочется поплакать. У Имамутдинова скульптура небольшая, но странного желтого цвета. Действие происходит в условиях старой трехугольной сцены театра, ее декорации под бетон напоминают тюрьму, словно его герои параллельно играют в «Пролетая над гнездом кукушки».

