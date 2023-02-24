«Вина не нашла подтверждения»: почему оправдали главного земельщика Пестрецов

В судах Татарстана развалилась версия МВД об афере на 9 млн рублей со списанными «в дрова» складами

Свидетелем по этому делу стал замглавы Минземимущества Татарстана. Доказательства преступления полицейские искали и в архивах 1950-х годов, и на картах космической съемки. Пестречинский суд дважды возвращал материалы прокурорам, а на третьем процессе вынес оправдательный приговор. Видный пестречинский фермер Айрат Давлятшин признан невиновным в мошенничестве на 8,9 млн рублей, бывший глава ПИЗО этого района Ильдар Тимерханов — в пособничестве афере и превышении полномочий. При этом судами двух инстанций установлено — лишь расследование «вернуло» память чиновникам, что в 2013-м году они забыли поставить на учет 11 объектов недвижимости.

И вернуть арестованные машины



На момент вынесения приговора Ильдар Тимерханов трудился технологом в челнинской компании «Мясной стандарт». Главным земельщиком Пестречинского района он, по документам, отработал чуть меньше года, уволившись еще в августе 2014-го. А спустя еще 4 года получил статус фигуранта уголовного дела вместе с главой крестьянско-фермерского хозяйства Айратом Давлятшиным.

В сентябре 2019-го Главное следственное управление МВД по РТ и прокуратура республики отдали экс-чиновника и фермера под суд. Через два месяца Пестречинский райсуд дал делу задний ход, усмотрев нарушения в тексте обвинения. С тем же результатом в декабре 2020-го закончился второй процесс.

В августе 2021-го дело по обвинению Тимерханова и Давлятшина в афере с уводом муниципального имущества вновь поступило в райсуд. Через год на прениях гособвинители просили для фигурантов реальные сроки, 4—5 лет колонии общего режима. В ноябре 2022-го председательствующий по делу судья Руслан Фасхутдинов постановил оправдательный приговор, указав, что вина Давлятшина в особо крупном мошенничестве и Тимерханова в пособничестве таковому мошенничеству и в превышении должностных полномочий «не нашла какого-либо подтверждения».

Речь о зерновом складе 1982 года постройки и зернохранилище 1955 года. Скриншот видео

За обоими признали право на реабилитацию, отменили меру пресечения в виде подписки о невыезде и сняли арест с трех личных автомобилей. Так, Тимерханову вернули внедорожник Zotye T600, а Давлятшину — кроссовер Land Rover Freelande и Toyota Land Cruiser Prado.

Гражданский иск потерпевшего Пестречинского муниципалитета на 8 млн 896,6 тыс. рублей был отклонен. К слову, статус представителя потерпевшего в этом деле получил уже новый глава ПИЗО района Ильназ Давлетханов.

Версия обвинения: списанные объекты зарегистрировали как вновь построенные

Какие преступления в действиях главы КФХ и руководителя Палаты имущественных и земельных отношений района усматривали сотрудники полиции задолго до приговора? Давлятшину инкриминировали незаконное приобретение права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников муниципалитета и целого ряда госорганизаций в период с декабря 2013-го по январь 2017 года, что причинило ущерб в особо крупном размере исполкому Пестречинского района, а также интересам общества и государства.

Речь о зерновом складе 1982 года постройки и зернохранилище 1955 года. Оба находились на участке 4 га в Пимерском сельском поселении и оба в октябре 2006 года Минзем РТ списал списал в связи с полным износом по остаточной стоимости в 26 тысяч рублей и позже сообщал, что зданиями юридически эти объекты называться уже не могли, подлежали разбору и утилизации. В том же 2006-м указанный участок в составе земель в 170 га был передан муниципалитетом в аренду для подсобного хозяйства ОАО «Казанькомпрессормаш». Причем на том участке находились еще 11 несписанных зданий бывшего совхоза, включая свинарники, зерноток, пилораму, картофелехранилище, котельную и гараж, которые в августе 2013-го Минзем республики передал в собственность Пестречинского муниципального района.

Давлятшина силовики считали организатором и идейным вдохновителем хищения имущества. Скриншот видео

По версии следствия, на этом же этапе исполком «фактически получил и два списанных объекта, являющиеся бесхозяйными», а Давлятшин через подконтрольную фирму выкупил у «Компрессормаша» под видом стройматериалов те самые списанные «в дрова» здания, стал новым арендатором участка и, обманув чиновников, что «списанных зданий уже нет», обратился за разрешениями построить два новых склада. Силовики считают, что в результате фермер выдал старые бесхозяйные и списанные объекты за новые постройки, зарегистрировал на них право собственности, а потом смог выкупить участок под ними. Без проведения торгов.

Причем в исполкоме «забыли», что на этом участке располагаются еще 11 зданий, переданных муниципалитету. В теории такой подход в будущем мог повлечь их утрату. Но обвинения в этой части никому не предъявляли.

При этом Давлятшина силовики считали организатором и идейным вдохновителем хищения имущества, указывая, что Тимерханов оказывал ему содействие. По версии следствия, глава ПИЗО знал о наличии на участке 13 объектов недвижимости, укрыл эту информацию от своего начальства, «не принял меры к постановке на учет двух безхозяйных недвижимых вещей — здания зерносклада и зернохранилища». Также Тимерханова обвиняли в том, что по указанию фермера он готовил договор по передаче прав и обязанностей новому арендатору и не отстаивал интересы муниципалитета в части реализации права аренды с торгов.

Нюанс в том, что вновь зарегистрированные весной 2015-го уже на Давлятшина объекты недвижимости, два склада, были оценены 1,9 млн рублей и 6,6 млн рублей соответственно, то есть в сотни раз дороже указанной в акте Минзема остаточной стоимости. Участок под ними, проданный фермеру муниципалитетом в 2016-м году, потянул еще на 424 тысячи рублей. И все три указанные суммы следствие и исполком района поначалу включили в ущерб.

Скриншот видео

Обвиняемый фермер вернул участок еще до оправдания

Ни бывший чиновник, ни глава КФХ претензии силовиков в свой адрес не признавали. При этом Айрат Давлятшин задолго до приговора посчитал нужным вернуть муниципалитету купленный участок — по просьбе своих бывших коллег из ПИЗО Пестречинского района. Только на фоне расследования уголовного дела в августе 2018 года они обеспокоились тем, что распоряжение Минземимущества РТ в адрес главы района Эдуарда Диярова за 5 лет никто так и не исполнил.

Напомним, в августе 2013-го министерство передало пестречинским властям 11 объектов, числившихся в республиканской собственности. На следствии и в суде было установлено: в день получения глава района Дияров (ныне замглавы Минземимущества РТ) адресовал полученное распоряжение главе исполкома района Азату Валиуллину, а тот — Азату Закирову, предшественнику Тимерханова на посту главы ПИЗО. Закиров на следующий день, то есть 16 августа 2013-го, согласно данным электронного документооборота, поручил двум подчиненным подготовить документы и обеспечить госрегистрацию права муниципалитета на переданные свинарники, гараж, котельную и прочее.

Кто должен был контролировать процедуру перерегистрации и кто хозяйничал на указанных объектах все 5 лет — в приговоре не говорится. Но на момент возбуждения уголовного дела 11 зданий оставались республиканской собственностью...

Ильдар Тимерханов заявлял в суде о невиновности. С его слов, о передаче республиканского имущества муниципалитету узнал лишь на следствии, а с Давлятшиным впервые встретился уже после того, как «Казанькомрессормашем», исполкомом и новым арендатором — ТД «Алтай и К» был подписан трехсторонний договор по аренде муниципального участка в Пимерском поселении.

Договор этот, как и другие договоры не готовил, этим занимались специалисты, утверждал бывший глава ПИЗО, к слову, дипломированный учитель татарского языка и литературы. Впрочем, работа учителем в его официальной биографии не значится, карьера начинается с позиции штамповщика первого разряда на елабужском предприятии по производству бытовых электроприборов. Перед поступлением на муниципальную службу занимал должность начальника отдела в службе продаж ООО «Камский Бекон».

Айрат Давлятшин в суде также отрицал какой-либо сговор с Тимерхановым. С его слов, два списанных здания выкупало у «Казанькомпрессормаша» как стройматериал ООО «Торговый дом «Алтай и К», где он занимал должность замдиректора. После получения участка в аренду данное ООО уступило землю ему лично, а он построил на месте разрушенных зданий склады для витаминизированной муки и семян с получением всех необходимых документов. Вкладывал в стройку личные средства.

Пестречинский райсуд поверил обвиняемым, оценив все доказательства и придя к выводу: «вина подсудимых в совершении инкриминируемых преступлений не нашла какого-либо подтверждения». Обоснование этого вывода занимает довольно большой объем приговора, остановимся лишь на нескольких моментах.

Согласно итоговому решению, следствием и стороной обвинения не представлены доказательства какого-либо неделового общения подсудимых, как нет доказательств, что списанные здания фактически передавались и принимались в муниципальную собственность. Есть доказательства обратного — в распоряжении Минземимущества РТ 2006 года и письмах того же министерства 2018—2019 годов: в собственности республики на 2013 год зерновой склад и зернохранилище не находились и муниципалам не передавались. Это подтвердил на судебном допросе и бывший глава Пестречинского района, а ныне замминистра земельных и имущественных отношений Татарстана Эдуард Дияров.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Кроме того, судом вопреки выводам следствия установлен парадоксальный, но объективный факт — площадь старых и новых зданий кардинально различается. Так, в распоряжении о списании объектов в 2006 году Минзем указывал площадь зернового склада 787,8 «квадрата», а зарегистрированный на его месте в 2015 году объект — склад АВМ аж на 300 «квадратов» меньше! А вот со списанным зернохранилищем площадью 486,4 кв. м произошла обратная метаморфоза — новый семенной склад оказался почти в три раза больше.

«Кроме того, стороной обвинения не представлено каких-либо допустимых доказательств, каким образом списанные в 2006 году зерносклад арочного типа и зернохранилище, имевшие общую остаточную стоимость в размере 26 100 рублей, являясь, по мнению стороны обвинения, бесхозяйными вещами, в 2015 году приобрели рыночную стоимость в размере 8 472 600 рублей», — отметил в приговоре председательствующий судья.

Немало доказательств стороны обвинения вообще были признаны недопустимыми. Таковой статус получило письмо управления ФАС по РТ, согласно которому действия ПИЗО Пестречинского района по передаче земельного участка «привели и могут принести к ограничению, устранению конкуренции и содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства». Исключение этого письма и показаний антимонопольщика-свидетеля суд исключил с формулировкой, что «оценка действий подсудимых отнесена к компетенции лиц, осуществляющих производство по уголовному делу».

А вот данные космической съемки от 6 апреля 2014 года того самого земельного участка суд назвал недостоверным доказательством, обосновав такое решение так: в реестр недвижимости участок внесен лишь в 2016-м, а съемка со спутника не позволяет установить технические характеристики зафиксированных на ней строений.

Скриншот видео

Также суд отверг показания сотрудницы ПИЗО Кузнецовой, которая на предварительном следствии сообщала, что Тимерханов знал о передаче МЗИО построек в Пимерском поселении, поскольку возглавлял ПИЗО района с июля 2013-го, пользуясь учетной записью предшественника. Данные показания противоречат не только словам подсудимого Тимерханова, но и решению Пестречинского райсовета от 14 декабря 2013 года об освобождении Закирова от должности председателя ПИЗО, аргументировал суд такое решение и со ссылкой на данные электронного документооборота указал: «Возникшие противоречия в показаниях Кузнецовой суд объясняет желанием скрыть факт неисполнения своих служебных обязанностей по регистрации права в отношении 11 объектов...»

Прокуратура требовала отмены оправдательного приговора, однако Верховный суд Татарстана признал его законным и обоснованным, указав, что апелляционное представление стороны обвинения не содержит убедительных, бесспорных доводов в подтверждения позиции о виновности фигурантов. В январе приговор вступил в силу.

В разговоре с «Реальным временем» адвокат главы КФХ Юрий Лукин назвал такой результат процесса вполне закономерным: «Мы с самого начала заявляли — состава преступления нет, вред никому не причинен. Но пришлось 5 лет доказывать, что здание подзащитный построил с нуля».