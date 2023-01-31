Миляуша Хайруллина: «Татарской опере нужна площадка»

Молодой татарстанский композитор пробивает дорогу к сцене

Фото: Казанская консерватория

Молодой композитор Миляуша Хайруллина готовится к премьере своей первой оперы «Кави-Сарвар», концертный вариант которой пройдет на сцене БКЗ имени С. Сайдашева. Сколько кабинетов и инстанций пришлось пройти музыканту, чтобы вывести свое произведение в свет, — в материале «Реального времени».

Тотально казанский человек

Композитор, пианист, лауреат многочисленных конкурсов Миляуша Хайруллина села за фортепиано в 5 лет, а уже в 6 начала сочинять музыку. В музыкальную школу ее привела мама, педагог по фортепиано, для общего развития, однако почти сразу стало понятно, что талантливая девочка свяжет с миром музыки всю свою жизнь. Так и вышло. После нескольких лет детской музыкальной школы №5 Казани была знаменитая «десятилетка» — средняя специальная школа для одаренных детей при консерватории, затем сама Казанская государственная консерватория, ассистентура-стажировка.

Фото: предоставлено Миляушой Хайруллиной

Сколько себя помнит, маршрут Миляуши все годы пролегал примерно по одним и тем же улицам в центре Казани: Карла Маркса, Большая Красная. Далее — школа, консерватория, БКЗ.



— Я тотально казанский человек. В 5 лет, когда мама отдавала меня в музыкальную школу, она не возлагала на меня особых надежд, не хотела целенаправленно делать из меня профессионального музыканта. Все как-то само собой получилось. Мне нравилось играть и впоследствии сочинять музыку, это давалось очень легко. Первые мои сочинения — это пьесы для фортепиано. Моя первая учительница по фортепиано, Лия Варфаломеева, моя музыкальная мама, заметила мои способности и как-то на уроке сказала: «Вот мы с тобой играем чужую музыку, а, может, ты сама что-то напишешь?» Я пришла домой села и написала. На следующий урок принесла четыре пьесы. Уже в первом классе в музыкальной школы я давала сольные концерты, в программу этих концертов входили и произведения моего собственного сочинения. Я писала все время, — рассказывает композитор.

Фото: 2gis.ru

В третьем классе во время конкурса девочку заметил директор средней специальной школы для одаренных детей при консерватории Александр Михайлов и предложил заниматься музыкой серьезно, продолжить обучение в «десятилетке». Для Миляуши это был очень болезненный переход, поскольку она очень любила свою первую учительницу:

— Очень хорошо помню этот период, я очень плакала. Мне было тяжело привыкать к новым ребятам, к новым педагогам, к новому укладу жизни и к высоким требованиям. В этой школе очень тяжело учиться. Это скажет любой, кто ее окончил. Там жесткая система, но, собственно, она и дает высокие результаты. Я занималась круглый год, каждый день не менее 5 часов. Помню, у меня был единственный выходной, когда можно было отдохнуть — летом мы уезжали к бабушке в деревню, она жила под Оренбургом в деревне Сакмара, и там проводили Коръән ашы, куда собирались все родственники. Әбика всегда готовилась к этому событию, как к свадьбе. Мы все вставали в 6 утра и начинали накрывать на стол. Только в этот день я имела полное право отдохнуть и не садиться за инструмент.



Татарку во мне разбудил «Калеб»

Миляуша Хайруллина автор самых разных произведений. Многие ее знают по музыке к спектаклям, которые идут на сцене разных татарских театров. Как призналась композитор, новый виток творчества начался со знакомства с творческим объединением татарской молодежи «Калеб», который сплотил театралов, поэтов, музыкантов, художников, режиссеров. Это сообщество сыграло очень большую роль в жизни композитора. Большое влияние оказала и лично Гузель Сагитова, основательница «Калеба».

— Я случайно попала на один из творческих вечеров, в конце выступала Гузель с заключительным словом. Меня очаровал ее образ, ее манера говорить, культура татарской речи. Я тогда и не представляла себе, каким красивым может быть татарский язык. Я была в восторге от этого вечера, и написала ей об этом в соцсетях, высказала свою готовность принимать участие в проектах объединения. С «Калебом», можно сказать, в моей жизни появилось много «татарского» и появилась моя музыка для спектаклей. Я пишу и эстрадные татарские песни, но больше для исполнителей, которые объединяют в своем творчестве и академический вокал и эстраду. Я не преследую цель писать много в этом жанре и выходить в какие-то топы. Я даже боюсь писать слишком много песен, чтобы не облегчить свой музыкальный язык и не «опопсовиться».

Путь к опере длиною в годы

Фото: Рамис Назмиев

Опера «Кави-Сарвар», премьера которой назначена на 11 февраля, основана на истории любви татарского писателя Кави Наджми и его супруги — переводчицы Сарвар Адгамовой.



— У меня была мечта сделать что-либо крупное — серьезное, основополагающее в творчестве произведение. Я искала оперный сюжет. Идею мне предложил либреттист Айдар Ахмадиев. Он был в составе добровольческой группы, которая приводила в порядок Мергасовский дом после акта вандализма. Однажды туда пришла внучка Кави Наджми Фарида Нежметдинова и принесла книги, которая ее семья издавала, — это сборник писем Кави Наджми и его жены Сарвар. Айдар прочел и сразу понял, что в этой истории не надо ничего додумывать, настолько здесь драматургический сюжет, подходящий под оперу. Мы начали ее писать в 2019 году. Вот уже 4 года мы работаем над ней. До сих пор каждый день и каждую ночь я вношу какие-то штрихи.

«Идею мне предложил либреттист Айдар Ахмадиев» (на фото), говорит композитор. Фото: Рамис Назмиев

Бесчисленное множество переговоров

Пробивать путь к постановке написанной оперы молодым авторам пришлось самостоятельно.



— Безусловно, самый безопасный путь для автора — получить заказ от театра. Но работать все время на заказ невозможно, хочется и по зову сердца писать какие-то вещи на волнующие тебя темы. Если тебе никогда в жизни не заказывали квартет, это же не значит, что ты не должен его написать. Быть может, у тебя напишется гениальный квартет, хотя его никто и не заказывал.

Миляуша Хайруллина победила с оперой «Кави-Сарвар» во Всероссийском конкурсе молодых композиторов «Партитура» в номинации «Лучшая оперетта». После этого автора пригласили на встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

— Везде, где возможно, я говорила о своей опере и просила поддержать наше начинание. Рустаму Нургалиевичу сразу понравился проект и он дал указания оказать поддержку. Поддержку мы увидели и в Министерстве культуры РТ, и лично от министра Ирады Аюповой. Со стороны может показаться, что все получилось просто, что премьеру нам принесли на блюдечке, но это не так. Прежде чем дело дошло до реализации, пришлось провести бесчисленное множество переговоров.

Фото: president.tatarstan.ru

«Самое сложное — найти площадку»

Основной проблемой стал поиск площадки для постановки оперы «Кави-Сарвар».

— Казалось, что это нереально воплотить в жизнь. В Казани нет площадки для такой постановки кроме театра оперы и балета. Но молодым авторам трудно попасть на его сцену. Были мысли попробовать реализовать проект в Камаловском театре или Тинчуринском с разными оркестрами. Но эти площадки не подходили ни жанрово, ни технически. Кроме того, получалось, что это приглашенный проект. У театров свой репертуар и они неохотно идут на такие коллаборации. Наша опера требует крупной формы — оркестра, классического хорошего звучания, сценического воплощения.

Сейчас в репертуаре Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля насчитывается пять произведений татарских авторов: мюзикл «Алтын Казан», опера «Любовь поэта», «Сююмбике», «Джалиль» и балет «Шурале». В афише до конца марта на официальном сайте театра ни один из этих спектаклей не указан.

Молодым авторам помог счастливый случай. Дуэт Кави и Сарвар вошел в программу концерта, посвященного Дням Татарстана в Москве. Солистами стали Артур Исламов и Эльза Заяри. В завершение выступления дирижер Государственного симфонического оркестра РТ Александр Сладковский пригласил автора, назначил прослушивания, а впоследствии взял оперу в работу. На премьере оркестром будет дирижировать второй дирижер ГАСО РТ, дирижер Большого театра Айрат Кашаев.

На премьере оркестром будет дирижировать второй дирижер ГАСО РТ, дирижер Большого театра Айрат Кашаев (на фото). Фото: Рамис Назмиев

— Александр Витальевич с уверенностью заявил, что наше произведение обязательно должно звучать. И просто поддержал меня как музыкант. Я понимала, что любая помощь важна. Даже доброе слово или упоминание имеет большое значение. Я всем не перестаю говорить, что это не частый пример документальной оперы, когда вот еще улицы Казани не остыли от шагов этих выдающихся людей. Стоят еще дома, где они жили и работали — Мергасовский дом, например. Это сохранение памяти, это наша история.

«Для каждого участника проекта — это челлендж»

Сейчас идет подготовка к премьере. Определенного места для репетиций нет, каждый раз приходится искать новое место.

Для режиссера Ильгиза Зайниева (на фото) это первый опыт постановки оперы. Фото: Рамис Назмиев

— Мы делаем все сами, то есть не только отвечаем за творческую сторону проекта, но и полностью организовываем процесс. Вплоть до поиска помещений для репетиций. Для каждого из участников проекта это вызов, некий челлендж. Например, для режиссера Ильгиза Зайниева это первый опыт постановки оперы. Я счастлива, что он взялся за эту работу, хотя понимаю, как ему трудно. В постановке принимает участие руководитель и дирижер камерного хора РТ Миляуша Таминдарова, но в непривычном амплуа — она будет петь. Кстати, артисты учат все тексты наизусть, несмотря на то, что это будет концертное исполнение оперы, которая предполагает форму подобную читке пьесы.

В постановке принимает участие руководитель и дирижер камерного хора РТ Миляуша Таминдарова. Фото: Рамис Назмиев

Мы хотим избавиться от штампов

«Кави-Сарвар» можно назвать кинооперой. Сюжет здесь развивается динамично и естественно, как в кино.

— Мы хотим избавиться от оперных штампов. Например, у нас нет плохих или хороших героев, все сложные. В операх существует такое клише, когда есть добрая героиня, она страдает, ее спасают и так далее, у нас же в опере главные герои тоже совершают много ошибок, они показывают свою слабость. И в их окружении нет абсолютных злодеев или однозначно положительных героев. Слушателям нашей оперы тоже придется потрудиться. Мы себе ставим целью миссию катарсиса: невозможно этот материал воспринять без полного погружения и интеллектуального труда. Мне хотелось сохранить настоящий сложный музыкальный язык, не облегченный. Такой, какой свойственен серьезным академическим произведениям. Я решила писать музыку без скидок. Слушатель умнее, чем мы думаем. Если мы не будем ставить высоких планок, никто не потянется.

Рустам Асаев и Артур Исламов. Фото: Рамис Назмиев

«Мы тоже можем»

Как рассказала Миляуша Хайруллина, сейчас в Татарстане нет ни одного оперного режиссера. Все постановки режиссируют приглашенные специалисты. У молодого композитора большая мечта — собрать в республике глобальную команду своих кадров, чтобы создавать большие масштабные спектакли без приглашенных специалистов. Девушка уверена, что это возможно, ведь она и ее коллеги не зря учились. Может, не получится с первого раза, но какие-то шаги в этом направлении стоит делать, считает Миляуша:

— В нашу оперу мы принципиально позвали наших исполнителей, там все наши фамилии, ни одного приглашенного нет. Все ребята родились в Казани или окончили Казанскую консерваторию. Это своеобразный срез нашего музыкального мира в воплощении молодого поколения. Мне бы хотелось, чтобы мы с помощью этого проекта обратились к серьезному искусству. У нас много разговоров о сохранении татарской песни, это, безусловно, очень важно, это наш культурный код. Но мы способны и к высокому академическому искусству. Нужно это поощрять и приучать к этому публику.