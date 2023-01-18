«Я считаю до пяти»: заяц влюбился в белочку

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 31-я

Какое-то время казалось, что ведущий режиссер русского ТЮЗа — Ильгиз Зайниев, который ставил на сцене театра на улице Островского и взрослые, и детские спектакли. В 2017-м он вывел на сцену две пьесы востребованных авторов — «Господина Ибрагима» Эмманюэля Шмитта и «Я считаю до пяти» Михаила Бартенева.

Звери эпохи первоначального накопления капитала



«Считаю до пяти…» (авторское название идет без местоимения) написана в 1992 году. В ней пять героев, которых автор прописывает так: Белочка (Эльвина Сафина) — красавица, Заяц (Нияз Зиннатуллин/Владислав Львов) — вроде бы не герой, Крот (Ильнур Гарифуллин/Виталий Дмитриев) — вроде бы герой, Лягушка (Ильфат Садыков/Евгений Быльнов) — тоже, Волк (Владимир Никитин) — любит порядок, Сорока (Диана Никульцева/Радуга Мухтарова) — много говорит (а еще она ведущий спектакля и отключатель телефонов).

Все герои одеты во внушительные антропоморфные костюмы, они бегают в мягких декорациях Булата Ибрагимова, сталкиваются друг с другом, разговаривают так, словно бы действие происходит в образцовом дворе, а не лесу. Пьеса явно написана взрослым человеком, который может позволить себе шутки типа: «Не-е-ет, я не трус женского ро-о-ода, я лягушка мужского ро-о-ода» и «Кричу я Волку: «Слушай, враг, имей в виду, что ты — дурак!».

Главный персонаж — это Заяц, который влюбился в Белочку и теперь хочет с ней дружить. А для этого ему нужна храбрость, которую можно достичь, досчитав до пяти. Замечательнее всего слушать в этом видео детей, которые смеются над забавами говорящих животных и помогают им выбраться из простых ситуаций.

Классик перестроечной детской драматургии

Михаилу Бартеневу почти 70. Он учился в Московском архитектурном институте, работал по профессии 11 лет в проектном бюро столицы (к примеру, занимался проектом стадиона «Олимпийский»), параллельно начал писать стихи и рассказы для детей, а потом занялся драматургией. Первую «официальную», по его словам, пьесу ему заказал Центральный детский театр (сейчас это Российский академический молодежный театр). «Про Ивана-дурака» с 1986 года поставили примерно в 150 театрах, а 1991-м в Нижнем Новгороде даже был фестиваль «Пьесы Михаила Бартенева в театрах кукол России».

Он автор международного театрально-просветительского проекта «Волшебный дом» с участием европейских театров и лауреат конкурса на лучшую пьесу для детей («Снегурушка») журнала «Современная драматургия», а также номинант на Андерсеновскую премию.

Среди его пьес есть разные работы. Некоторые написаны в соавторстве, вроде либретто «Вино из одуванчиков» с Михалом Кисляковым или рождественская история «Бык, Осел и Звезда» с Андреем Усачевым. Есть переложение «Тpех мушкетеpов», сказка «Дед Мороз и космические пираты», «Неточка» по мотивам Достоевского, упомянутая «Снегурушка» (которую ТЮЗ ставил), вполне себе взрослые «Китч» и «Куба — любовь моя» и многое другое. Ставят Бартенева в России, странах СНГ, Нидерландах, Германии, Дании, Польше, Греции. Также в его портфолио сценарии таких сериалов, как «Женский детектив», «Линия огня», «Майор полиции», «Визит дамы» и «Журов».

Бартенев считает, что функция театра — не учить тому, что хорошо, а что плохо, а привить навыки образного мышления через художественность.