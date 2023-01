Как немцы мусульман во «Франции» записывали

Идрис Газиев — о первых граммофонных изданиях татарских певцов и музыкантов

Фото: ru.wikipedia.org. Камиль Мутыги (слева) и Габдулла Тукай (справа), примерно 1905 год.

В рамках «Дискотеки 90-х» мы позволяем себе иногда уходить в изучению того, что мы потеряли. Певец, профессор Уфимской государственной академии искусств Идрис Газиев рассказывает об истории самых первых граммофонных записей татарских певцов и музыкантов, осуществленных компанией «Граммофон» в начале XX века в Казани.

Что такое «Граммофон»

Одно из выдающихся достижений научной мысли — граммофон, получивший распространение в Америке и Европе на рубеже XIX—XX веков, проник и в российский городской быт. В это время разворачивается деятельность граммофонных компаний, которые, наряду с грампластинками выпускают и свою печатную продукцию — журналы, газеты, каталоги. Одной из крупнейших компаний, работающих на территории Российской империи, было Акционерное общество «Граммофон», основной офис которого располагался в Лондоне. Свою деятельность в России «Граммофон» начал в январе 1901 года. Кроме осуществления многочисленных русских записей, компания с первых дней своего пребывания в России начала привлекать музыкантов и певцов других народов, проживающих на территории империи, в том числе и татарских исполнителей.

Информация о первых записях татарских исполнителей приводится в работе известного ученого Валентина Лаврентьевича Янина «Каталог вокальных записей российского отделения компании «Граммофон». В разделе «мужские голоса соло» присутствует ряд татарских записей, относящихся к 1901 году, однако приведенная информация является неполной. Например, в одних случаях зафиксированы записи исполнения того или иного произведения тенором, при этом не указано имя исполнителя, в других упоминаются только фамилии исполнителей или названия произведений. Во всех остальных случаях все татарские записи обозначены просто — татарск. Аналогичную картину можно наблюдать и в разделе женские «вокальные ансамбли». Среди записей на пластинке «миньон» того же 1901 года каталожные номера указывают только на принадлежность 18 произведений к «татарским песням».

История первых татарских песен, записанных на грампластинки, охватывает большой пласт музыкальной культуры городских татар. В целом запись татарских песен, татарских мелодий — это культура городских татар рубежа XIX—ХХ веков. Это проявление движения вперед, проявление некоторой свободы, особенно проявившейся после первой русской революции 1905 года. В этот период на сцену выходят концертные исполнители, появляется театр и все то, что сегодня считается татарской классикой. Этот период называется «Тукай чоры» — «Эпоха Тукая». Он характеризуется появлением замечательных татарских писателей, поэтов, журналистов и, конечно же, музыкального искусства и исполнительства. В эти годы проводятся первые открытые для публики концерты.

Граммофон. Фото: en.wikipedia.org

Первые записи татарских певцов и музыкантов



Поиски точных данных относительно самых ранних записей татарских певцов и музыкантов привели меня к знакомству с ведущим экспертом по истории АО «Граммофон», английским дискографом Аланом Келли, более 50 лет проработавшим в архивах звукозаписывающей компании EMI (злектромузыкальная индустрия). Компания EMI, в свою очередь, является правопреемником граммофонной компании «Граммофон». В результате общения с этим специалистом в области истории грамзаписи мне любезно был предоставлен важный источник по изучению истории грамзаписи в дореволюционной России. Это составленный Аланом «Полный каталог русских граммофонных записей, сделанных граммофонной компанией с 1899 до 1928 года в России и за рубежом» (The Russian Catalogue). Важным документом в изучении вопросов истории ранних записей в дореволюционной России послужил «Дневник сессий звукозаписи в России» (Diary of Recording Sessions in Russia), который включен в предисловие к «Русскому каталогу» АО «Граммофон». В нем имеется базовая информация о произведенных сессиях записей компании «Граммофон» в России. Дневник несет в себе ценную информацию и дает возможность выяснить дату сессии, матричные номера, формат пластинок, имя инженера звукозаписи и место записи.

Самые первые записи татарских певцов и музыкантов были осуществлены компанией «Граммофон» на пластинки формата «миньон» в Казани 25 и 26 июня 1901 года. Имя эксперта — звукоинженера граммофонной компании, занимающегося организацией и проведением данных записей, одного из пионеров звукозаписи, главного эксперта компании «Граммофон» — Фредерик Вильям (Фред) Гайсберг (1873—1951).

Впервые в Россию Гайсберг приезжает со своим компаньоном Синклером Дарби в марте 1900 года. Второй тур звукозаписи Гайсберга в России охватывает период май — июнь 1901 года. С 25 марта по 2 июля 1901 года Гайсберг записывает русских исполнителей в Санкт-Петербурге, переезжает в Москву, а затем через Нижний Новгород прибывает в Казань. Свою первую большую сессию в России он завершает, вернувшись в Санкт-Петербург.

Для татар особую ценность представляют воспоминания Гайсберга, которые зафиксированы в его дневниках. Они являются отражением его деятельности в ходе туров по всему миру и проведения сессий грамзаписей. Этот источник был впервые привлечен в научный оборот именно мною. Интерес представляет информация о получении Гайсбергом разрешения от руководства компании «Граммофон» на поездку в Казань. В дневнике мы читаем: «Пятница, 21 Июня 1901 (Москва). <…> Я убедил Родкинсона телеграфировать Бирнбауму о предоставлении полномочий отправиться в Казань делать записи… Суббота, 22 Июня 1901 (Москва). Сегодня был получен ответ «Да, езжайте». Так было решено, что я должен отправиться в поездку в компании с Лабелем».

О своих казанских впечатлениях Гайсберг пишет: «Мы прибыли в порт Казани в 8 утра. Казань находится примерно в 5 милях от реки. Ехали час по тихой равнинной местности. Эти равнины покрыты плотами, которые вероятно используются для сплава по реке при подъеме воды и находятся здесь, когда уровень воды спадает. Казань расположена на возвышенности, которая резко выступает из-за равнин и в связи с этим Казань — город, укрепленный естественным путем. Подобравшись поближе, мы увидели, что вид — превосходный».

Где-то здесь была первая казанская «студия». Фото: google.com/maps

Первая казанская студия — гостиница «Номера «Франция»

Большой интерес представляет и само место в Казани, где Гайсбергом производились записи, являющиеся для татар историческими. Он пишет: «Мы остановились у нашего агента Малакапфа (скорее всего, Малакапова, — И.Г.), которому было поручено предоставить нам две комнаты. Он провел нас по «Отелю де Франс», где я установил свое оборудование, а старший Малакапф отправился за татарскими артистами». Название отеля, которое приводит Гайсберг, не что иное, как известная в Казани на рубеже XIX—XX веков гостиница «Номера «Франция», располагавшаяся на улице Воскресенской (ныне — ул. Кремлевская, 15/25, где находятся отель и ресторан «Джузеппе»). Благодаря дневникам Гайсберга нам стало известно место проведения первых татарских записей — это гостиница «Номера «Франция».

Основываясь на данных «Русского каталога» Келли, я узнал, что за 2 дня нахождения в Казани (25 и 26 июня) Гайсбергом была организована запись тридцати восьми музыкальных номеров, относящихся к различным жанрам. Это инструментальная музыка (соло на гармонике), татарские народные песни, городские песни в исполнении мужских и женских голосов, ансамблевое пение, образцы исламской культовой музыки.

Мне удалось выявить имена первых татарских исполнителей, записанных на граммофонных пластинках. Это певцы (тенора) и гармонисты Ярулла Валиуллин и Измаил Абдрашитов. 25 июня в исполнении певца-гармониста Абдрашитова Гайсберг записал два номера: первая — песня «Маһик», а вот название второй песни в «русском каталоге» не нашло отражения, но запись зафиксирована под №2937G. Расплатившись с Абдрашитовым пятью рублями, инженер звукозаписи попросил его привести еще кого-нибудь из певцов. Абдрашитов привел с собой двух женщин, пение которых, как писал Гайсберг, «довело бы вас до слез». Далее эксперт описывает следующее: «Предполагалось, что песня состоит из примерно восьми тактов, повторяющихся снова и снова, в сопровождении пяти басовых звуков органного пункта (гармоники). Мы спросили у гармониста, лучшее ли это из того, что он может исполнить, и он ответил «да». Он добавил, что «у татар нет артистов или мест развлечений, и ему пришлось набрать этих людей в местах с сомнительной репутацией». В исполнении вышеупомянутого «женского дуэта» 25 июня Гайсберг записал песню «Татар көе» («Татарская мелодия»). Имена этих певиц в каталоге Келли не указаны, они отмечены как «татарский женский дуэт» (Tartar female duet).

От игры Измаила Абдрашитова Гайсберг также был не в восторге, тем не менее, он записал и его игру, и пение. Здесь следует пояснить, что в Америке Гайсберг получил академическое музыкальное образование пианиста и имел опыт концертных выступлений в качестве солиста, а также аккомпаниатора во время самых первых записей компании «Граммофон». Видимо, для его изысканного вкуса и музыкального слуха исполнение Абдрашитова было далеким от его представлений о профессионализме.

Измаил Абдрашитов — это самый первый в татарской истории человек, который был записан на граммофонной пластинке. Когда Гайсберг попросил Абдрашитова привести ему других татарских исполнителей, он сказал, что у нас нет певцов, поскольку татарам не разрешается петь на открытых концертах, и они вынуждены петь в кабаках. Но это было самое-самое начало. Далее татарское песенное искусство развивается в двух направлениях — кабацкая музыка и светское искусство. В ХХ веке у казанских татар начинают проводиться музыкально-литературные вечера в клубе «Шәрык». Благодаря этим вечерам возрастает уровень татарской интеллигенции, поскольку представители клуба ставят задачу поднять не только татарское искусство, но и татарское просвещение, литературу, музыку и театр на достойный уровень через русско-европейскую ориентацию. Именно тогда появляются и выходят на сцену певцы и певицы, исполняющие песни под аккомпанемент фортепиано, что для татар являлось исключительным случаем. Это учитель Габдуллы Тукая, который первым издавал его в своих печатных изданиях, а впоследствии, с 1909 года, он стал вести концертную и гастрольную деятельность — Камил Мотыгый Тухватуллин. Это журналист, певец, переводчик Ибрагима Кули, который выступал под сценическим псевдонимом Ибрагим Адамантов. В это же время появляются первые татарские оркестры. Конечно, они имели свою специфику — в оркестрах играли народные музыканты в народном стиле, тем не менее это положило основу будущего татарского симфонического искусства. На этих городских традициях, в клубе «Шәрык» вырос талант и умение таких музыкантов, как Салих Сайдашев, Мансур Музаффаров, Загид Хабибуллин. Фарит Яруллин впитал все от своего отца Загидуллы Яруллина, который тоже играл и аккомпанировал на этих вечерах.