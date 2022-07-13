«Ашик Кериб»: тюркская чувственность, постреволюционная пластика

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 11-я

Альметьевский театр традиционно называют самым фестивальным в Татарстане. Каждый спектакль для них испытание, ведь на постановки приезжает постановочная группа во главе с режиссером. Вероятно, поэтому здесь так ценят актеров, которые в каждой работе должны меняться и открывать себя заново.

Уфимский бэкграунд и биомеханика

В титрах к видео указано, что сценическая версия текста Искандэра Сакаева. Литературная версия, то есть перевод, — Гульнары Кашиповой. Кашипова в театре работает с 1990 года, а Казанское театральное училище она окончила в 2005-м. В «Ашик-Кериб» она играет небольшие роли (а вот, к примеру, в «Добром человеке из Сычуани» — госпожу Шин).

Сакаев родился в Оренбурге. Учился у Рифката Исрафилова на режиссера в местном институте искусств, потом поступил на курсы во ВГИК к Булату Мансурову, также учился в режиссерской магистратуре при Школе-студии МХАТ и Центре имени Мейерхольда у Валерия Фокина. Также стажировался в центре исполнительского искусства SKOTT в Японии.

Сакаев знает особенности национального театра — как актер и режиссер он работал в «Нур», руководил молодежным театром имени Мустая Карима— актер и режиссер молодежного театра.

Фото almetteatr.ru

После он уже больше ассоциируется с Александринским театром. В 2019-м он стал главным режиссером нового петербургского камерного драматического театра «Левендаль». Как обозначено на официальных страницах — в «рамках идеи децентрализации культуры: «профессиональный театр в шаговой доступности».

Также Сакаев преподает биомеханику, систему упражнений, появившуюся в 1918—1919 годах в Петрограде, на курсах сценического мастерства, позже Мейерхольд привозит их в Москву. По сути, это упражнения для актера, чтобы он мог точно выполнять требуемые задания. Биомеханику Сакаев применял и при подготовке «Ашик-Кериб».

Не главный, но «свой» режиссер



Свою версию Лермонтова Сакаев в Альметьевске впервые поставил в 2010-м, через год была сделана новая редакция. Спектакль получил премию театральных журналистов и критиков и награды за лучшую сценографию и костюмы на петербургском «Арлекине», стал лауреатом фестиваля молодой режиссуры Татарстана «Ремесло», лауреатом в номинации «лучшая сценография» на «Малых городах России», победителем в номинации «лучшая сценография» на «Алтан Сэргэ» (Улан-Уде). На «Тантане» он стал театральным событием года. Кроме того, «Ашик-Кериб» ездил на будапештский фестиваль MITEM.

В том же 2010-м, к примеру, он ставил спектакль «Господин, который платит» Ива Жамиака во Владимире, «Сон в летнюю ночь» Шекспира в Баку и «Заводной апельсин» Берджесса в Архангельске.

Также в Альметьевске он в разные годы выводил на сцену «Мещанскую свадьбу» и «Доброго человека из Сычуани» Брехта, «Ромео и Джульетту» Шекспира, он руководил лабораторной постановкой многолюдного по авторам проекта «Аһәң» («Исконные родные»).



Мифология тет-а-тет

Лермонтов записал азербайджанский вариант сказки, которую исполняли певцы-ашуги, в 1837-м. После его смерти текст нашли в его бумагах и опубликовали в 1846-м в альманахе «Вчера и сегодня» с подзаголовком «Турецкая сказка». Существуют также и другие версии этой истории.

Текст ставили в виде оперы (Зульфугар Гаджибеков, впервые в Бакинском театре Гаджи Зейналабдина Тагиева, Рейнгольд Глиэр, в Азербайджанском театре оперы и балета). В Ленинграде это был балет в Малом оперном театре. Наконец, есть фильм Давида Абашидзе и Сергея Параджанова 1988 года.

При этом Сакаев делает упор не на текстовую часть спектакля, а на пластическую, а также музыку. Сюжет у сказки такой: живущий в Тифлисе певец Ашик-Кериб влюбился в Магуль-Мегери, за которую ее отец просит 40 кисетов золота. Кериб уходит на семь лет на заработки, а невеста ему сообщает, что если время выйдет, то ей придется выйти замуж за другого. По сути, это театр чувственный, когда через действие объясняется философия. Часть зрителей сидит на сцене, кроме того, актеры регулярно оказываются в зале. Напряжение, красота, томление, преодоление — все это происходит практически тет-а-тет. Сейчас такая чувственность постепенно становится нормой в татарском театре, ну а 12 лет назад это явно был смелый шаг вперед.