«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть девятая. «Солдатская шапка»

Короткометражка Павла Москвина в непростом жанре «фильм о Великой Отечественной»

Фото: Идель Кыямов. Кадр из фильма

Павел Москвин публично заявил о себе в 2018-м, представив сразу полнометражную драму «Пустота», которую можно назвать самым многообещающим дебютом последних лет. Каждая работа Москвину давалась непросто, с учетом поисков бюджета и творческими поисками. Но начать знакомиться можно и с этой короткометражки — одновременно и глобальной, и локальной по задумке.

Дуэт Минкин — Москвин

Москвин родился в 1991 году в Альметьевске, окончил Казанский университет культуры и искусств, факультет кино и ТВ (мастерская Алексея Барыкина). Сам тоже преподавал здесь. Снимал для футбольного клуба «Рубин». Преподавал в Казанском государственном институте культуры.

«Пустоту» Москвин задумал в начале 2010-х, увлекаясь экзистенциализмом и Кафкой, начал в сентябре 2014-го с коллегами подбирать локацию, референсы, технику — и спустя несколько лет закончил. С новой работой история покороче, и ее уже можно хвалить без каких-то сдержанных эмоций, к тому же тут и список наград располагает: победитель всероссийского питчинга дебютантов в 2019 году, поддержка Фонда президентских грантов и Министерства культуры РТ. Фильм — участник основного конкурса фестивалей «Амурская осень», Yerevan Short Film Festival (диплом), Veterans Film Festival (Австралия — приз зрительских симпатий), Short Film Day, «Святая Анна», «Герои Большой Страны».

Служили два татарина

Игравший в «Пустоте» Булат Минкин (успешный драматург, чью «Базариаду» отметили на фестивалях современной драмы, написал в соавторстве инсценировку по Гаязу Исхаки, не без трений, для Кариевского театра и вроде бы стоит в плане у Камаловского в фантасмагории по голоду в Поволжье в Камаловском) здесь работает вторым героем, этакий мистик-философ на фронте. Москвин говорил про него в одном интервью: «Он скорее как Райан Гослинг, когда человек молчит, играя походкой, взглядом, движением».

А сюжет очень краток и точен. Муса (Идель Кыямов, великан и красавец-ведущий) потерял в бою шапку, и его товарищ сержант отправил обратно ее добывать, а он там встретил раненого Василя (Минкин) и протащил его сквозь поле, проволоку и трупы до своих. Возможно, потому что они оба татары. Так и говорит: «Мы же тата… товарищи!»

При этом у Василя бабушка — марийка. А находит его Муса под деревом, которое явно является марийским местом силы. И за героями идет, охраняет дух в образе Бэтмена. Такое переплетение культурного кода, детского чтения, при этом без какой-либо открытой иронии, которая не возникает и у зрителя.

Кадр из фильма

Самое потрясающее в этой картине — титры, в которых оказывается внушительная массовка, целая когорта водителей, руководители театров и пейнтбольного клуба, видеостудии, компания продакшена. То есть это реальное признание, что в Казани можно делать фильмы сообща и при поддержке государства. Тем удивительнее, что в результате получается кино негромкое, хоть и с требуемым масштабом для событий 1940-х годов, доступное и понятное, а также такое, к которому ни прибавишь и ни убавишь — никаких оправданий, что не хватило времени или бюджета, здесь не требуется.