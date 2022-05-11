«Кукольная свадьба»: Гаяз Исхаки и его красивые марионетки

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома

Фото: Азгар Шакиров и Нафиса Хайруллина /kamalteatr.ru

В разгул пандемии коронавируса театры Татарстана ушли в онлайн и разместили в Сети архивные спектакли. Сегодня смотрим постановку «Курчак туе» («Кукольная свадьба»), одну из самых смелых и красивых работ Камаловского театра, в которой через тексты начала XX века осмысляются вечные пороки.

Татар теле — и тело



Это запись 2009 года, как водится, из другой эпохи. Барак Обама посетил Россию, Дмитрий Медведев выступает в ООН. Это видео с субтитрами на русском, впрочем, сами актеры иногда вставляют слова из чужого языка — так разговаривают деловые люди начала прошлого века, помыкающими другими, словно куклами. Мастеров два — богатейший Салим бай (Азгар Шакиров) и хозяйка борделя Наташа (Алсу Гайнуллина). Один плетёт интриги, чтобы добраться до главной красавицы Камар (главная роль Нафисы Хайруллиной, которая теперь живет в Москве и в театре не играет). Спектакль открывал сезон, так что на него явно была ставка, которая оправдалась — постановка шла пять лет.



Это инсценировка по книге Гаяза Исхаки от Мансура Гилязова и Ризвана Хамида (для второго — последняя постановка в жизни) сейчас преподносится, как первый татарский спектакль, в котором обнажилась актриса: постояла в полутьме спиной к зрителям со сброшенным платьем, когда ее оценивает Наташа. Мансур Гилязов регулярно упоминает этот факт в интервью: мол, как смело показали мы татарскую жизнь! Спектакль так и подавался — как история проститутки. И с тех пор у многих авторов, которые пишут пьесу, в которой явно просятся страстные сцены, тут же спрашивают, а будет ли обнаженка?

Хотя это эпизод, скорее о методах Исхаки, который в нашей литературе начала XX века запомнился и как автор, берущийся за интереснейшие, спорные темы и раскрывающий их в воспитательно-романтичном духе. Исхаки просто ставил перед читателями зеркало, погружаясь в само нутро происходящего, а потому его тексты интересно читать и сейчас. Хотя сама основа текста — история о том, что скучающие купцы устраивают свадьбы куклам, чтобы был повод повеселиться — явление историографическое.



Красота не спасёт мир



С другой стороны, ведь можно поставить Исхаки, как нравоучение для школьников (чтобы сделал недавно Кариевский театр в «Суннатчи бабай»), а можно как современную драму (что дважды сотворил Айдар Заббаров в «И это жизнь?» в Камаловском и «Он не был женат» в Альметьевском). Гаяз-эфенди отражает не только реальность, но и режиссеров.



Играют в спектакле актеры красивые — так, по словам Радика Бариева (Вафа) отбирал на роли режиссер Фарид Бикчантаев. Однако круче всего это делает ветеран харизма Азгар Шакиров. Сейчас он выполняет роль совести театра: дай ему слово — и скажет без обиняков о ситуации с народом, языком и сценой вообще.



Здесь же Шакиров — злой гений, без кровинки на лице, уверенный в себе богач, женящий людей, пускающий слухи, наводящий интриги. И в этом плане они — прекрасная пара с Алсу Гайнуллиной. На смену которым придут, вероятно, растерзанная судьбой Камар и укушенный судьбой Вафа. Финал у спектакля открытый, но надежды мало.

Вообще, смотря пьесы по текстам, которые более ста с лишним лет, всегда полезно помнить, что через несколько жизненных мгновений наступит революции, произойдет круговорот злодеев, а вот что будет с добрыми людьми? Пост-революционного Исхаки в театрах не ставят, хотя это было бы интересно. А вот раннего будут, видимо, переосмысливать даже когда современные драматурги на гора начнут выдавать стоящий продукт.