День в истории: погасло солнце татарской поэзии, в СССР появилась пенсия, а во Франции — импрессионизм

Чем примечательна дата 15 апреля?

Фото: Клод Моне «Впечатление. Восходящее солнце» / ru.wikipedia.org

Сегодня, 15 апреля, Международный день культуры, а в Казахстане, к примеру, День влюбленных. Сегодня был торжественно освящен Большой Кремлевский дворец в Москве, Томас Эдисон показал публике кинескоп, в Афинах закончились первые Олимпийские игры новой эпохи, утонул «Титаник», вышел первый атлас автомобильных дорог, в СССР появилась пенсия по старости. Родились: гений Возрождения Леонардо да Винчи, султан Сулейман II, поэт Николай Гумилев и генсек времен оттепели Никита Хрущев. Умерли: фаворитка Людовика XI маркиза де Помпадур, выдающийся русский ученый, просветитель Михаил Ломоносов, философ Жан Поль Сартр, поэт Габдулла Тукай, вождь красных кхмеров Пол Пот. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

В Казани лошади скакали за шесть бутылок шампанского



15 апреля 1883 года казанские газеты написали об одной из первых конных скачек в Казани. Журналисты зафиксировали ценные призы для победителей — это шесть бутылок шампанского, часы, собака господина Тальквиста (он держал сад в Адмиралтейской слободе). Потчевали и публику — 1000 фунтами хлеба, 200 кружками пива, 200 бутылками минеральной воды.

Похороны Г. Тукая. Казань. 4 апреля 1913 г. Фото: Институт языка, литературы и искусства Академии наук РТ

15 апреля 1913 года в клинике врача Клячкина (сейчас это Минздрав РТ) скончался поэт Габдулла Тукай. Он долгое время болел туберкулезом, но к врачам обратился только под давлением друзей. На похороны Тукая собиралось по разным оценкам от пяти до десяти тысяч человек. Остановилась работа медресе и лавок, все газеты были заполнены письмами скорби.

15 апреля 1991 года Андрей Григорьев создает малое предприятие «Эфир», которое занимается строительством и эксплуатацией радио-телепередающих станций республики. Григорьев в то время работал в Министерстве связи. Таким образом, основа для будущего городского телеканала была создана.

Фото: Елена Сунгатова / art16.ru

15 апреля 2012 года умер художник Игорь Башмаков. Работы уроженца Самарканда, ученика Николая Фешина и руководителя Казанской творческой мастерской Союза художников РТ и сейчас украшают в ландшафт города — это, к примеру, шпиль и главка Национального музея РТ, объекты на ул. Баумана — скульптура «Кот Казанский», фонтан «Су-анасы» и часы на площади Тукая.

15 апреля 2021 года «Реальное время» писало о том, как депутаты Госсовета рассуждали о создании института платного пользования дорожной инфраструктурой, однако в итоге отказались от инициативы ввода регионального «Платона». При этом, проведя финансовый анализ, эксперты пришли к выводу, что для полного возмещения ущерба, наносимого большегрузами, оптимальный размер платы за проезд должен варьироваться от 3,07 до 8,63 руб./км — в соответствии с учитываемыми затратами.

Фото: Максим Платонов

Появилась пенсия в СССР, но не для всех



15 апреля 1929 года в СССР появилось пенсионное обеспечение как социальное страхование от старости, но не для всех, а только для рабочих горнорудной и текстильной промышленности. Для рабочих других отраслей народного хозяйства выплаты начали производить в 1932 году, при этом они были значительно ниже прожиточного минимума, предполагалось, что даже в солидном возрасте человек должен продолжать работать для строительства коммунизма.

15 апреля 1949 года на Крестьянской заставе в Зонточном переулке в Москве в семье фронтовиков родилась Алла Пугачева. Через 5 лет она впервые вышла на сцену в колонном зале Дома Союзов в сборном концерте. А свою первую песню, «Робот», записала в 1965-м. Кстати, однокурсником Пугачевой по музыкальному училищу им. М.М. Ипполитова-Иванова был Михаил Шуфутинский, будущая звезда шансона.

Фото: wikipedia.org

Импрессионисты объединились, шотландцы построили социализм

15 апреля 1874 года прошла первая выставка произведений художников-импрессионистов. В Парижской мастерской фотографа Надара на бульваре Капуцинок собрались Клод Моне, Пьер Ренуар, Камиль Писсарро, Поль Сезанн и Эдгар Дега. Всего движение представило до 1886 года восемь выставок. Название течению в искусстве дал холст Моне «Впечатление. Восходящее солнце», то есть — Impression, soleil levant.

15 апреля 1919 года в Ирландии был провозглашен Лимерикский совет — советская республика на юго-западе страны. За день до этого местный Совет профсоюзов объявил забастовку, а на следующий день уже распределял продукты первой необходимости, определял цены на продукты питания и даже напечатал собственные деньги и газеты. Республика закончилась, когда английское правительство пошло на мировую — 27 апреля власть советов закончилась.