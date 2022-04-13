«Ахырзаман»: как Дамир Сиразиев замахнулся на Чингиза Айтматова

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома

В период пандемии театры Татарстана обратились к архивам и выложили множество постановок, ставших заметными событиями прошлых лет. В нашем новом проекте мы делаем обзор театральной летописи, рассказывая, чем был примечателен тот или иной спектакль в год премьеры — и почему его надо смотреть сейчас. Начнем мы с актуальной работы периода перестройки — инсценировки по роману Чингиза Айтматова «Плаха» в Камаловском театре.



Волк-опера в Камаловском



В 1987 году Камаловский театр начинает работать на новой сцене, переехав с улицы Горького (куда не сразу, но все же въезжает Тинчуринский) на улицу Татарстан. Первый спектакль — традиционный, «Голубая шаль», однако ставит ее здесь Марсель Салимжанов повторно, после опыта 1970‑х годов, и даже приглашает на роль Майсары солистку Татарского театра оперы и балета, звезду татарской эстрады Венеру Ганееву. Правда, сотрудничество не продлится долго.



Но самая впечатляющая постановка сезона — «Плаха». По-татарски она называется «Ахырзаман», «Конец эпохи», и это и выглядит как рубеж, перелом. Инсценировку писал Мансур Гилязов, декорации в виде скал и троп ставил Сергей Скоморохов, они и дальше будут работать с Камаловским. А вот у Дамира Сиразиева роман с этим театром не затянется. Хотя три молодых человека работали над сценарием сообща. Но потом многие годы здесь будут вручать премию имени Сиразиева.

Дамир Сиразиев. Фото kamalteatr.ru

«Плаха» — вещь свежая, актуальная, вышла в 1986 году в журнале «Новый мир». Она состоит из трех частей, однако Гилязов, по сути, объединяет две, судьбы семинариста Авдия Калистратова и чабана Бостона, делая самыми заметными героями волков — Ташчайнара и Акбару.



Люди здесь гораздо хуже животных: «И в третий раз выстрелил Бостон в воздух, и снова пуля просвистела над головой зверя. Каменные завалы все приближались. В обойме теперь было всего два патрона. Понимая, что еще минута — и он упустит последний шанс, Бостон решился выстрелить по волчице. С разбега припал на колено и стал целиться: он метил по ногам, только по ногам. Но ему никак не удавалось прицелиться — грудь ходила ходуном, руки тряслись, перестали слушаться».



«Театральный романтик»



Спектакль записывает для показа на Центральном телевидении Москва, однако после программы «Время» идет туда часть материала. Нет самых сатирических моментов, где, к примеру, пародируется образ Брежнева и показывается жесткость человека, приводящая к трагедии. Это очень «перестроечный» спектакль. Музыкальный руководитель театра Фуат Абубакиров с коллегами обряжены в космические костюмы и играют синтезаторный рок. Волки вопрошают в микрофоны, словно выступают на митинге на площади Свободы.



«Плаха» — что называется, спектакль «фестивальный», до появления этого термина. Спорный, его много ругают, также часто хвалят. Сиразиев, которого называли «театральным романтиком», остается в Тинчуринском, ставит комедии, хочет сделать из него музыкальный. Любопытно, что те же идеи озвучиваются и сейчас. В 1991 году Сиразиев занялся бизнесом. Но до этого он успел сделать еще две важные работы эпохи суверенитета от Масгуды Шамсутдиновой — «Магди» на центральном стадионе и «Легенда о Сююмбике» прямо у Кремля.

«Плаха» — последний советский роман Айтматова. После он начинает публиковаться на немецком языке в Швейцарии в переводе Фридриха Хитцера. На родине деда, в селе Мачкара Кукморского района, он так и не смог побывать — перед поездкой писателя увезли в больницу, а вскоре он скончался.