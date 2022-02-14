Династия Сайдашевых: казанский цензурный комитет и рекламные стихи Тукая

Из истории татарского предпринимательства

Представители большой купеческой семьи Сайдашевых, жившие в Казани в начале XX века, были широко известны не только как успешные предприниматели, издатели и меценаты, внесшие огромный вклад в реформу мусульманского образования, но и широкой благотворительной деятельностью. Об этом пишет в своей книге «Страницы истории татарского предпринимательства: купеческая династия Сайдашевых (вторая половина ХIХ — начало ХХ века)» старший научный сотрудник Центра изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков Института истории им. Марджани Лилия Мухамадеева. В новой части издания, публикуемого «Реальным временем», автор рассказывает, как выпускаемые Сайдашевыми газеты и книги подвергались цензуре.

Первая русская революция принесла на время свободу слова и печати. По высочайшему повелению в 1905 году созывается особое совещание для составления нового устава о печати под председательством действительного тайного советника, директора публичной библиотеки Д.Ф. Кобеко. В целях решения вопроса обеспечения татарской печати «возможностью» говорить «правду и только правду» из Петербургского университета был приглашен В.Д. Смирнов, тогда как для рассмотрения прав иноязычной печати были приглашены представители польской, латышской, еврейской печати и литературы.



Смирнов выступал против отмены предварительной цензуры на татарскую печать и негативно относился к татарской культуре. Эти выпады покоробили даже самого Кобеко и других членов особого совещания. Выступая против приравнивания татарской печати в области цензуры к печати других народов России, Смирнов начал угрожать, что у татар «появляется новометодное течение — они за объединение под общемусульманским лозунгом», что они пытаются дискредитировать христианство, отатаривают других путем пропаганды, печатания книг.

Власти сочли нужным создать в Казани представительный и оперативный цензурный орган — Временный комитет по делам печати, учреждение которого несколько затянулось. Только 3 ноября 1906 года министр внутренних дел П. Столыпин подписал указ об образовании Казанского комитета в составе пяти человек: Н.И. Ашмарина, А.Н. Антонова, Н.Ф. Катанова, Фролова и председателя М.Н. Пинегина. В январе 1907 года цензурный комитет приступил к исполнению своих обязанностей.

Смирнов выступал против отмены предварительной цензуры на татарскую печать и негативно относился к татарской культуре. Фото: wikipedia.org

Газета «Баянуль-хак», издаваемая Сайдашевыми, как и другие татарские средства массовой информации, постоянно находилась под контролем цензуры, хотя сама по себе никогда не представляла платформу какой-либо политической партии. В характеристике казанской повременной печати за 1906 год, данной Казанским временным комитетом по делам печати, говорится о том, что, так как А.Я. Сайдашев «грамотный лишь по-мусульмански», он не мог редактировать свою газету, поэтому содержание номеров ее не всегда было ему известно. На наш взгляд, это не совсем так, потому что «Баянуль-хак» и выходила лишь на татарском (арабской графикой) языке, за исключением некоторых статей русских авторов. В подтверждение приведем пример из той же газеты «Баянуль-хак». Некий современник тех лет, видимо, сотрудник этой газеты, в своей статье «Покойный дед Ахметзян» под псевдонимом «Шахид» («Свидетель») пишет, что, придя в редакцию, первым делом А.Я. Сайдашев просматривал все газеты и журналы на татарском языке, приобретенные уже по дороге, затем приступал к чтению газеты «Баянуль-хак», не пропуская ни единой буквы. Узнав какую-либо хорошую новость для татарской нации, он спешил поделиться этой радостью. Если же новость была плохой, то переживал так, будто бы это было его личной трагедией. Одновременно с этим известный русский миссионер Ефим Малов отмечал, что А.Я. Сайдашев выписывал русские газеты и интересовался политикой.

В предыдущих главах нами уже были упомянуты статьи, как самих отца и сына Сайдашевых, так и других корреспондентов газет «Баянуль-хак» и «Казан мухбире», посвященные образованию, новому движению джадидов, праздничному отдыху мусульман и некоторым другим проблемам татарского народа Российской империи и Казанской губернии в частности. Поэтому в данном параграфе, в котором говорится о тематике выпускаемых Сайдашевыми газет, а также журнала «Хокук ва хаят», мы не будем останавливаться на них повторно.

В татарской исторической науке и литературоведении, многие исследователи, опираясь в подавляющем большинстве на некоторые строки Г. Тукая и лично не знакомясь с номерами газет, относились к этой газете крайне отрицательно. В советский период «Баянуль-хак» незаслуженно, а главное, не аргументированно критиковали практически за все: за частые рекламные торговые объявления, некомпетентность издателей и редакторов, за отдельные статьи, в частности статьи случайных людей кадимистического направления и т. д. Однако изучение истории издания газеты «Баянуль-хак», его содержания, выявление печатавшихся в ней авторов показало, что многие домыслы не имели под собой реального основания, газета имела авторитет, заняла прочное место среди печатных изданий на татарском языке начала ХХ века. Положительные стороны и заслуги одной из первых татарских газет, в лучшем случае, упорно умалчивались.

Известный русский миссионер Ефим Малов отмечал, что А.Я. Сайдашев выписывал русские газеты и интересовался политикой. Фото: wikipedia.org

Несмотря на идеологические разногласия и сложные личные взаимоотношения с некоторыми писателями, поэтами и журналистами, Сайдашевы не отказывали им в публикации материалов в своей газете. Например, в тяжелые в материальном отношении времена того же Г. Тукая, они покупали у него стихотворную коммерческую рекламу, печатали сборники стихов и сотрудничали с известным «богоборцем» С. Рамиевым. Необходимо отметить, что Сагит Рамиев (1880—1926), считающийся классиком татарской поэзии, в свое время сам исполнял обязанности ответственного секретаря газеты «Баянуль-хак». Работал ответственным секретарем газеты и известный публицист-журналист, переводчик Ракиб Ракиби (Абдуракипов) (1887—1967), что дало справедливое основание некоторым исследователям положительно отозваться о «Баянуль-хак». В целом Сайдашевы старались обеспечивать работой, причем за приличное вознаграждение, многих других талантливых, но постоянно нуждающихся в деньгах деятелей пера.

Среди сотрудников и активных авторов газеты «Баянуль-хак» можно обнаружить многих видных деятелей татарской культуры и литературы. Среди них, кроме Тукая и Рамиева, были: писатель и историк Касим Биккулов, прозаик и педагог Ризван Алуши, писатель и публицист Фархан Алуши, публицист-журналист и переводчик Ракиб Ракиби, общественный деятель М. Кадермати, педагог и историк Гайнутдин Ахмеров, писатель, публицист и путешественник Ахметзян Биктемиров, общественные деятели и писатели Гаяз Исхаки и Гайса Еникеев, публицист Габдерашит Еникеев, педагог Халим Искандеров, писатель Г.Г. Чагатай. Тесно сотрудничал с лидером умеренных реформаторов, купцом А.Сайдашевым, печатался в его газете «Баянуль-хак» ученик и зять Ш. Марджани Сафиулла Абдуллин, участвовавший в подготовке различных мусульманских съездов.

В отчете Казанского временного комитета по делам печати за 1906 год говорится, что часть статей, особенно до 1907 года, была посвящена чисто мусульманским вопросам и проводила узкомагометанские взгляды, другая же ничем не отличалась по содержанию от прогрессивных русских газет. Первые статьи принадлежали самому Сайдашеву, а вторые — секретарю редакции Абдуракипову. «В сравнении с «Юлдузом», «Баянуль-хак» является еще более ярым охранителем ислама во всех его мелочах, нередко крайне смелых, с нашей точки зрения эта газета пользуется большим распространением среди мусульман старого закала…, а также статьи на современную мусульманскую молодежь, среди которой замечается все русское, вплоть до употребления русского языка и замены национального татарского костюма русским… Его печалит также пренебрежение, высказываемое татарскими юношами к девушкам своей национальности и слабость их к русским женщинам». Поэтому, «в результате подобной настроенности татарской молодежи, заставляет его (А.Я. Сайдашева — Л.М.) обратить внимание на низкий уровень развития, отличающий большинство татарских женщин и подумать о способах вывести мусульманок из их невежества, которое воздвигает непроницаемую преграду между их миросозерцанием и взглядами прогрессивной молодежи…» Баянуль-хак — самая распространенная из казанских газет, печатающихся на татарском языке, ведь в ней «много статей и стихотворений, призывающих татар проснуться, приняться за дело и прочее» — заключает член Комитета Н.И. Ашмарин.

Им же 1 декабря 1906 года на имя прокурора Казанского окружного суда было подано прошение об аресте №104 газеты «Баянуль-хак», содержащей в себе статью «Что думает правительство о мусульманах», в которых, по его мнению, имелись налицо признаки преступления, предусмотренного отд. VIII п. 5 лит. В и Г Временных правил о периодических изданиях от 24 ноября 1905 г., а также о привлечении редактора газеты А.Я. Сайдашева к судебной ответственности. Однако Окружной суд ответил отказом на заявление, констатируя, что суд не усматривает в данной статье достаточных поводов для обвинения, и постановил: инспектору по делам печати не конфисковывать номера газеты.

В газете «Вакыт» упоминается о Сайдашеве в связи с публикацией в сорок восьмом номере газеты «Ульфят», материала о петербургской девушке-татарке, отошедшей от мусульманской религии. Главный редактор газеты «Баянуль-хак» А.Я. Сайдашев поместил по этому поводу большую статью, утверждающую, что крещение мусульманских девушек происходит по их собственной неосторожности и неопытности.

Вследствие приобретения Сайдашевыми газеты «Казан мухбире» в 1907 году у члена Государственной Думы С.-Г. Алкина отчет Казанского временного комитета по делам печати за данный период представлен сразу двумя периодическими изданиями. В частности говорится, что обе газеты носят оппозиционный характер, причем «Баянуль-хак» имеет скорее националистическую окраску, тогда как «Казан мухбире» держится более космополитических тенденций, хотя определенной выдержанности в этом отношении не проявляет.

«Баянуль-хак» является охранительницей мусульманских начал, писали члены Комитета, поэтому содержание ее некоторых статей посвящены религиозной жизни татар. Например, в №114 газеты «Баянуль-хак» А.Я. Сайдашев представляет книгу «Бәянелхак фи хак әл-хиҗаб» (о способах ношения женского мусульманского головного убора), предназначенную для религиозного воспитания населения.

Много места «Баянуль-хак» уделяет известиям о киргизах и башкирских землях, письмам из Сибири и Туркестана, а также известиям о мусульманском Востоке. Наряду с этим можно встретить и статьи о Западной Европе, содержащие в себе разную критику европейской политики на Востоке.

Фото: tatmuseum.ru

«Казан мухбире», являясь либерально-буржуазной газетой, печатала тем не менее на своих страницах статьи с разного рода информацией. Интерес представляет статья «Эшче депутатлар Советы тарихы» («История Советов рабочих депутатов»), помещенная в 174—181-м номерах газеты, как раз во время судебного процесса по делу первого Совета рабочих депутатов в 1907 году. Приводя отрывки из речи на судебном заседании председателя Петербургского Совета, автор кратко рассказывает об истории создания первых рабочих Советов в России; он отмечает, что эта новая форма государственной власти родилась в дни всеобщей забастовки в стране. С наступлением реакции либеральная буржуазия пыталась проповедовать необходимость отказа от революционной борьбы, улучшив положение народа путем расширения школ, развития просвещения и литературы.

На страницах газеты находят место и стихотворения М. Гафури, Г. Камала. Здесь печатались Зариф Башири, Наджип Думави, Миргазиз Укмасы. Заслуживают внимания литературоведческие и критические статьи, а также театральные рецензии, большая часть которых принадлежала перу известного литературного театрального критика Г. Карама (Габдрахмана Рахматуллина).

Среди материалов газеты можно упомянуть статью «Лев Толстой», посвященную 80-летию со дня рождения великого русского писателя. Наряду с этим на страницах газеты можно было встретить передовые для того времени идеи М. Горького, В.Г. Короленко и других представителей русской культуры и литературы. Поэтому можно считать несправедливыми обвинения ряда исследователей советского периода, которые пытались убедить нас в том, что газета «зачахла» после перехода в руки Сайдашевых.

В отчете Казанского временного комитета по делам печати за 1908 год говорится, что газета «Баянуль-хак» на четвертый год своего существования продолжает сохранять тот же характер националистического издания. Из целого ряда статей, отражающих то или иное отношение о национальности, были признаны заслуживающими внимание путевые записки Абдурашида Ибрагимова, в которых он описывал свое путешествие по среднеазиатским странам, Сибири и Японии. В отчете отмечался автор, некогда издававший в Санкт-Петербурге газету «Ульфят», как крайне враждебно настроенный человек ко всему русскому. Его статьи полны злобы и ненависти к России, так как все газеты, издающиеся в Казани, выходят при предварительном просмотре членов комитета, и все преступные и предосудительные моменты исключаются.

Гаяз Исхаки, Абдурашид Ибрагимов, Габдулхай Курбангалиев. Фото: islam-today.ru

Действительно, газета «Баянуль-хак» публиковала и увлекательные очерки, статьи, сообщения, посвященные далеким, экзотическим странам, причем тех авторов, которые сами там побывали. О некоторых из них стало известно из обзорного отчета Казанского временного комитета по делам печати периодических изданий, выходящих в Казани на татарском языке за 1909 год. В отчете в отношении газеты «Баянуль-хак» указывалось, что она в целом не поменяла направления, отстаивала национальную самобытность русских мусульман. Вместе с тем не теряла из вида и более широкие, далеко идущие цели, задачи объединения всех мусульман для противодействия все более возрастающему натиску европейцев. Это объяснялось рассеянностью мусульманских народов на огромных просторах: они «живут во владениях различных государств, различающихся между собой по происхождению, языку и степени культуры или совершенно не знают своих единоверцев живущих в других странах, то объединение всех магометанских народностей в одно целое, конечно, должно представляться сторонникам панисламизма весьма нелегкой задачей, даже если понимать под этим единением не политизацию, а духовную связь между всеми мусульманами всего земного шара».

В отчете также уделялось внимание попыткам печатать статьи в Казанской мусульманской прессе по вопросу обязательного ежегодного паломничества мусульман в Мекку, что, якобы, сторонниками панисламизма рассматривалось не только как чисто религиозное учреждение, но и как политическая цель сближения всех мусульман. Однако отмечалось, что данные статьи в печати не появлялись совсем либо выходили в свет с существенными сокращениями.

Особое место в отчете уделялось поездкам корреспондентов татарских газет на восток, в чем власти видели результат общего стремления некоторых мусульманских кругов ознакомиться с положением дел в других мусульманских странах, и при случае, «послужить делу мусульманского единения». К числу таких поездок было отнесено путешествие корреспондента газеты «Баянуль-хак», бывшего редактора-издателя издаваемой в Санкт-Петербурге газеты «Ульфят» А. Ибрагимова на Дальний Восток, в Японию, Китай, Индию и Аравию и корреспондента газеты «Вакыт» Бургана Шарафа в Персию. Если о поездке последнего комитету было известно только по коротким сообщениям казанских газет, то статьи и фельетоны А. Ибрагимова привлекли к себе всеобщее внимание читающей татарской публики.

Публикации А. Ибрагимова привлекали внимание, как новизной содержания, так и целями автора, который знакомил читателей с состоянием мусульманства на Востоке и определял возможность распространения его в тех странах, где ислам еще не был принят. Ознакомившись со статьями Ибрагимова, занимавших одно из самых видных мест в газете «Баянуль-хак», комитет посчитал необходимым подробнее охарактеризовать их содержание.

Абдурашид Ибрагимов и японцы. Фото: islam-today.ru

Особое внимание в отчете уделялось путешествию А. Ибрагимова в Японию, где путешественник был хорошо принят на самых разных уровнях, включая высшее общество. Автор записок нашел много единомышленников среди японцев, которые в своем подавляющем большинстве относились к европейцам отрицательно. Вместе с тем, он отмечает наличие здесь многих иностранцев, включая, американцев и европейцев. Среди них в основном были студенты и миссионеры, к которым автор относился откровенно враждебно. В противоположность христианскому миссионерству, тратящему огромные финансовые средства своих правительств и церкви для достижения своих целей, и не достигающей своей цели в такой стране, как Япония, он приводил в пример мусульманскую религию. «В исламе нет миссионерства, и на него мусульмане не тратят ни полушки. Несмотря на это ислам высоко держит свое знамя», — говорил автор.

Интересны сведения А. Ибрагимова из Китая, где он побывал в Харбине, Шанхае, Мукдене и Цицикаре. Путешественник обращает внимание на китайских мусульман, проживающих в этих городах, которые совершенно не знают арабского языка, но отличаются необыкновенным фанатизмом. Они строго выполняли все религиозные предписания, однако грамотных, тем более, ученых людей среди них было чрезвычайно мало. Безошибочно читая арабские и персидские книги по памяти, они не могли объясняться на этих языках.

В Индии, где побывал А. Ибрагимов, он был под неусыпным наблюдением английских колониальных властей. В своей статье в газете «Баянуль-хак» он обращал внимание на притеснение англичанами коренного населения, в особенности мусульманского вероисповедания. Отмечал непонимание населением местной мусульманской интеллигенции, которая, увлекшись европеизацией, сама презрительно относилась к народным обычаям и костюмам. Эту ситуацию автор сравнивал с увлечением европейским укладом жизни и презрением к особенностям татарского быта среди молодых татар, которое становилось все более заметным.

Активно сотрудничал с газетой и другой путешественник — писатель и публицист Ахметзян Биктемиров, известный как автор романов, рассказов, путевых заметок и статей, посвященных просвещению и культуре. Биография этого неутомимого человека практически неизвестна, кроме того, что он являлся выходцем из торговцев Бузулука. Пик активности А. Биктемирова пришелся на 1909—1910 годы. В этот период Ахметзян Биктемиров находился в Средней Азии, Сибири, путешествовал, присылал для газеты свои многочисленные статьи о новостях Туркестанского края, противостоянии между сторонниками джадидизма и кадимизма, также сообщал о младотурецкой революции в Турции и о встрече с арабским ученым Габдессаматом Багдади (№ 472—476 за 1909 г.).