«Серая зона» семейного права: проблема многоженства в исламе

В чем она состоит и можно ли ее решить?

В наше время полигамия все еще устойчиво ассоциируется с одной религией — исламом. В России ислам — традиционная религия, которую исповедуют около двух десятков миллионов человек по всей стране. В многомиллионной российской умме — сообществе мусульман — есть мужчины, состоящие в мусульманском браке с несколькими женщинами. При этом в глазах государства у мужчины может быть только одна жена: во всяком случае юридически брак можно оформить только с одним человеком. Есть люди, которые рассматривают многоженство как пережиток прошлого и крайне остро реагируют на любые разговоры о юридическом описании этой практики. В то же время исторически полигамия была распространена повсеместно. О юридической и исторической стороне вопроса в своей колонке для «Реального времени» рассказывает колумнист, эксперт Центра исследований исламского мира Карим Гайнуллин.

Многоженство в несемитских обществах

Если в современном обществе, воспитанном на европейской морали, восходящей к античному образцу, полигамия воспринимается как исключительно исламский феномен, то в древности многоженство было распространено повсеместно. Оно представляло множество удобств: регулярные войны постоянно пополняли число вдов, походы приводили в земли древних царств множество рабынь, а социум всегда нуждался в увеличении количества населения — для обработки земли и оснащения армии.

Примером могут служить индоевропейские племена, где наряду с многоженством были распространены такие практики, которые сегодня воспринимаются как исключительный пример варварства. Например, Геродот пишет о индоевропейских племенах фракийцев:

«Когда кто-нибудь из племени умирает, то его жены (а у всех их много жен) начинают жаркий спор (при ревностном участии друзей), какую из них покойник-муж любил больше всех. Разрешив спор, мужчины и женщины осыпают супругу-избранницу похвалами, и ближайшие родственники закалывают ее на могиле и затем предают земле вместе с супругом. Остальные же жены сильно горюют, [что выбор пал не на них]: ведь это для них — величайший позор».

Подобный обряд был распространен среди большинства древних индоевропейских культур. Самый последний пример — это индуистская практика «сати», сожжение жены вместе с умершим мужем. Практика «сати» стала одним из камней преткновения между индуистами и мусульманским правительством в Могольской Индии.

В языческой скандинавской поэме «Речи Высокого» верховный бог Один призывает: «Хвали жен на костре». Интересно, что подобный обряд, тоже с указанием на многоженство, тысячелетие спустя найдет у других индоевропейцев — наших родных русов — Ибн Фадлан:

«И вот, когда умер этот муж, о котором я упомянул раньше, то сказали его девушкам (женам): «Кто умрет вместе с ним?» И сказала одна из них: «Я». Итак, поручили ее двум девушкам, чтобы они оберегали ее и были бы с нею, где бы она ни ходила, до того даже, что они иногда мыли ей ноги своими руками…»

Известно, что до принятия христианства у князя Владимира Крестителя было 4 жены и множество наложниц. Об этом повествует «Повесть временных лет»:

«Был же Владимир побежден похотью, и были у него жены: Рогнеда, которую поселил на Лыбеди, где ныне находится сельцо Предславино, от нее имел он четырех сыновей: Изяслава, Мстислава, Ярослава, Всеволода — и двух дочерей; от гречанки имел он Святополка, от чехини — Вышеслава, а еще от одной жены — Святослава и Мстислава, а от болгарыни — Бориса и Глеба, а наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 — в Белгороде и 200 — на Берестове, в сельце, которое называют сейчас Берестовое. И был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растляя девиц».

Несмотря на то, что среди античных греков и римлян брак в основном был моногамным, существовали институты внебрачного общения с женщинами: ритуальная проституция и гетеры. Во многом так происходило из-за специфики греческого брака: он был больше связан с социальной и семейной ответственностью, чем с любовными отношениями. Брак считался обязательным, Платон в «Законах» предлагал наказывать мужчин за длительное безбрачие. Большая важность отдавалась деторождению: греческие полисы были союзами мужчин-воинов, и дополнительная сила там всегда была важна.

О многоженстве у доисламских тюрок упоминает христианский хронист Михаил Сириец в «Хронике»:

«Избегают супружеской измены, и блуда у них мало, потому что нет у них закона, запрещающего второй и третий брак, как и многоженство».

У Чингисхана было 6 монгольских жен и огромное количество наложниц. На сегодняшний день более 16 миллионов человек являются его генетическими потомками. Однако, по монгольским правилам, наследовать могли только дети от первой и главной жены Берте.

Наряду с многоженством в некоторых обществах — в Тибете, у островных австронезийцев — было распространено многомужество.

Многоженство в иудаизме и христианстве

Многоженство было распространено в ветхозаветную эпоху. Многие библейские персоналии, включая пророков, имели несколько жен. Среди них — Авраам, Моисей, Ламех, Иаков, Давид и Соломон.

Ветхий Завет тоже упоминает о границах и о поведении человека в полигамном браке:

«Если у кого будут две жены — одна любимая, а другая нелюбимая, и как любимая, [так] и нелюбимая родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимой, то при разделе сыновьям своим имения своего он не может сыну жены любимой дать первенство перед первородным сыном нелюбимой; но первенцем должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, ему [принадлежит] право первородства» (Втор.21:15-17).

В раннем иудаизме активно практиковалось многоженство. Иудей мог иметь несколько жен, если мог обеспечивать их. Количество жен не ограничивалось, но иудейские мудрецы советуют брать не более четырех. Евреи-ашкеназы отказались от практики многоженства в Европе только в X веке (запрет Рабейну Гершома). В то же время, например, йеменские евреи при миграции в Израиль переезжали целыми полигамными семьями. Некоторые ашкеназские раввины указывают, что запрет Гершома действовал до 5000 года по еврейскому календарю и уже перестал действовать.

Сефарды могут практиковать многоженство с некоторыми ограничениями. Однако, так как в современном Израиле доминирует именно ашкеназская культура, многоженство практикуется очень мало.

Христианство быстро выросло из небольшой еврейской группы в общеримский культ, и римская мораль не могла не повлиять на религию. Несмотря на распространенность многоженства у евреев, уже ранние отцы церкви рассматривали многоженство как блуд и порицаемый союз. Христиане часто ссылаются на послания апостолов, где порицается многобрачие священников. Также христиане часто упоминают, что многобрачие у ветхозаветных царей не приводило к успеху.

В конце концов повсеместно распространенное наличие постоянных любовниц у европейских народов тоже можно рассмотреть как своеобразное латентное многоженство.

Фото: wikipedia.org

Многоженство в исламской истории и исламском праве

Следует сказать, что ислам не придумал многоженство, а лишь легализовал и ограничил практику, существовавшую среди арабов уже до ислама. Ограничения касались количества жен: если в доисламскую эпоху оно не было ограничено подобно тому, как оно не ограничено в раннем иудаизме, то Коран запрещает иметь более четырех жен.

В самом кораническом тексте мужчин предупреждают о том, что необходимо блюсти справедливость между женами — не отдавать предпочтения во времени и подарках одной. Ночевать с женами мужчина обязан по очереди. Дети жен равны между с собой в правах на наследование. Коран говорит о том, что, если нет возможности такой справедливости, не стоит брать несколько жен:

«Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам: на двух, трех, четырех. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной…» (ан-Ниса, 3).

Относительно исламской практики многоженства следует понимать, что это брак мужчины с каждой конкретной женой по отдельности. Запрещено спать одновременно с несколькими женами, мусульманин обязан обеспечивать жилье и материальный достаток каждой отдельной женщине. Очевидно, что при таких условиях многоженство доступно только обеспеченным мужчинам, потому эта практика не превышала 5—10% среди общего количества семей.

Кроме финансовых проблем, существуют проблемы эмоциональные. Многие мужчины, мусульмане и немусульмане, часто идеализируют многоженство. Но из опыта некоторых знакомых многоженцев я слышал, что эмоционально тяжело чередовать свое времяпрепровождение между женами. Если соблюдать все правила и жить соответственно шариатским постановлениям, то такой брак может быть для мужчины психологически сложным. Часто жены ревнуют друг к другу, из-за чего семья постоянно сталкивается с внутренними конфликтами. Большой проблемой для семьи становятся «тайные жены»: когда муж скрывает свои отношения, что частично напоминает европейских любовниц, замаскированных под исламский брак.

С другой стороны, некоторым женщинам нравится наличие свободного времени в таких браках, особенно при наличии детей от предыдущих.

Причины, по которым в наше время мужчина решается на многоженство, могут быть разными. Многие мужчины действительно женятся так из-за собственной прихоти, но это не является исключительным поводом. Так, возможной причиной может стать женское бесплодие или другие проблемы со здоровьем, из-за которых муж нуждается в повторном браке, но продолжает опекать свою первую жену. В некоторых культурах принято жениться на вдовах своих братьев. Кроме того, мне известны и довольно сложные ситуации: например, после развода мужчина быстро женился, в то время как его бывшая жена решила вернуться к нему.

Фото: islam-today.ru

В некоторых школах шариатского права женщина во время брака может поставить условие, чтобы мужчина не брал вторую жену. Впрочем, в ханафитской школе права, распространенной в Татарстане, такое условие необязательно: это будет обещанием, его невыполнение может быть расценено как грех лжи, но заключение второго брака будет действительным и не расторгнет первый.

«Серая зона» многоженства: между шариатом и российским законодательством

Часто упоминается, что многоженство запрещено в России. Действительно, невозможно заключить государственный, гражданский брак с несколькими женщинами. Так гласит 14-я статья Семейного кодекса: «Не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке».



По правилам Русской православной церкви, наличие оформленного брака в ЗАГСе — одно из обязательных условий венчания. Но для мусульман не существует никакой церкви, которая могла бы регулировать брачные отношения, а отсутствие регистрации брака в ЗАГСе, с точки зрения исламского права, не является препятствием для заключения никаха — мусульманского брака. Конечно, с точки зрения нашего законодательства, религиозный обряд не является юридическим браком. Впрочем, никах в терминах закона РФ вполне вписывается в понятие «сожительство», а оно не запрещено в России: по закону, сожительствовать можно с кем угодно, и это не несет никакой уголовной ответственности. К этому «сожительству» может прилагаться брак в ЗАГСе, а может и не прилагаться. В конце концов и множество немусульманских пар в России живут в незарегистрированном сожительстве.

Технически поход в мечеть не является условием для действительности никаха (в ханафитской школе права): он может быть совершен и на дому при наличии двух свидетелей. Для этого достаточно словесных формулировок: например, «я взял тебя замуж — я согласилась». Каким-то образом контролировать это, не вторгаясь в частную жизнь людей, невозможно.

В ином случае придется устанавливать уголовное наказание за наличие любовниц и любовников, а также за незарегистрированное сожительство.

Фото: islam-today.ru

Но в чем тогда проблема с многоженством?

Реальная проблема состоит в том, что вторые и последующие жены в исламском браке не могут получить те гарантии, которые им дает брачное гражданское состояние. Возникают проблемы с наследованием, с правом на отказ свидетельствовать против супруга в суде, с признанием отцовства, с разделом имущества, с правом на посещение в реанимации или пенитенциарном учреждении. Тем самым вторые жены оказываются в незащищенном правовом положении.

В этих условиях некоторые мусульманские духовные авторитеты предупреждают об опасности таких браков. И в этом я с ними согласен: полигамия в наших условиях — это всегда риск, прежде всего для женщины. Но и мужчины часто не ожидают, как на них повлияет реакция окружающих и новый формат отношений. Однако специфика исламской религии построена таким образом, что духовные авторитеты не могут запретить те правовые положения, которые закреплены в классических исламских книгах.

Таким образом, проблема не в том, чтобы обеспечить мужчин возможностью многоженства — для этого не требуется юридическое оформление. Она в том, как юридически защитить тех, кто решается быть второй женой. Ведь зачастую это уязвимые группы: вдовы и матери-одиночки. Страдают и первые жены, которых часто не уведомляют о браках мужа «на стороне».

Фото: islam-today.ru

Многие граждане, включая юристов, указывают на несовместимость светского и религиозного права. Однако, например, доктор юридических наук и исламовед Леонид Рудольфович Сюкияйнен, крупнейший специалист по исламскому праву в России (среди светских академических ученых), комментирует это интересным образом:

«Что же касается соотношения шариата и закона, то, как было показано, оно далеко не сводится к противоречиям между ними… религиозный по своему характеру процесс разрешения споров может соответствовать светским установлениям (при условии, что они не противоречат законодательству РФ)».

Для этого необязательно переосмысливать формат гражданских браков в России: вполне можно говорить о каких-то дополнительных договорах о сожительстве, действующих в республиках с большой долей мусульманского населения, которые защищали бы интересы женщин и ограничивали бы недобросовестное поведение мужчин.

В настоящей же ситуации, с каким бы негативом светская общественность не относилась к подобным инициативам, мы встречаемся с социальной проблемой: у общества нет механизмов, которые могли бы делать невозможным заключение вторых браков. В то же время общественность негативно относится к любым разговорам о введении их в регулируемое поле.

Карим Гайнуллин