Штаб Прилепина взял интервью у Олеси Балтусовой

Координатор проекта «Культурный фронт» движения «За Правду» снимает фильм о наследии в России

Фото: Василий Иванов

На этой неделе в Казань приезжала координатор проекта «Культурный фронт» движения Захара Прилепина Екатерина Ванеева, чтобы снять эпизоды для фильма о наследии в России. Картину покажут на следующей неделе в Госдуме. В Татарстане Ванеева встретилась с помощником президента республики Олесей Балтусовой и рассказала «Реальному времени» о новой премии «Бандерлоги культуры».

«Собственники не доделали, бросили, не перепродали»

Встреча прошла в офисе Олеси Балтусовой, в начале разговора она напомнила, что 10 лет занимается историческим наследием в аппарате президента Татарстана. Ранее работала в сфере туризма и во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры.

— За эти годы мы видим огромный прорыв, — отметила помощник президента РТ. — Много сделано, наследие мы из руин подняли, основную массу. Те памятники, что были бесхозными, передали в хозяйские руки.

Балтусова указала, что сейчас практически все объекты культурного наследия куплены, при этом в Чистополе и Елабуге есть здания, которые вызывают беспокойство.

Олеся Балтусова: «За эти годы мы видим огромный прорыв. Много сделано, наследие мы из руин подняли, основную массу. Те памятники, что были бесхозными, передали в хозяйские руки»

Координатора проекта «Культурный фронт» движения «За Правду» Екатерину Ванееву отдельно заинтересовала Стратегия сохранения культурного наследия 2017—2030 года. Балтусова напомнила, что ее разрабатывала еще Фарида Забирова, председатель ТРО ВООПИИК, и одобрила идею появления такой стратегии в других городах:

— Я думаю это очень полезно, поскольку когда идет разработка, в нее вовлекается много специалистов. Это командный, интересный писательский труд.

Что касается работы собственников в зданиях, Олеся Балтусова указала, что в основном в исторических усадьбах, домах разместились туристические объекты — кафе, рестораны, объекты сервиса, музеи. Очень редко бывает, чтобы в таком объекте жили люди.

При этом она отметила, что в Старо-Татарской слободе, на улицах Карла Маркса, Большой Красной, Лобачевского стоит немало домов с приличными фасадами, но внутри которых пусто:

— Собственники не доделали, бросили, не перепродали — многолетний вклад в недвижимость. Это уже вызывает у нас опасения.

Олеся Балтусова: «Собственники не доделали, бросили, не перепродали — многолетний вклад в недвижимость. Это уже вызывает у нас опасения»

Грядут «Бандерлоги наследия»



Екатерина Ванеева рассказал, что идея фильма возникла вскоре после встречи в 2018 году президента России Владимира Путина с Захаром Прилепиным, как лидером проекта «Добровольцы культуры». В ходе беседы было озвучено поручение о вводе в хозяйственный оборот исторических объектов.

— Прошло фактически 3 года, и мы решили посмотреть, как же это реализуется в регионах, как власти поддерживают какие-то общественные организации, как происходит ввод объектов в оборот, — рассказала Ванеева. — Мы начали советоваться с экспертами в области культурного наследия. Они нам порекомендовали в качестве позитивного примера Татарстан, поскольку здесь действительно есть и стратегия развития, и туризм развивается. То есть поручения президента исполняются.

Нельзя не заметить, что процесс «оживления» домов шел и по другим причинам, помимо поручений. По словам Ванеевой, сейчас идет работа над фильмом о сохранении культурного наследия, в том числе на примере нашей республики. Возможно, позднее появятся новые картины, посвященные другим регионам либо конкретным темам.

Екатерина Ванеева: «Нам порекомендовали в качестве позитивного примера Татарстан, поскольку здесь действительно есть и стратегия развития, и туризм развивается. То есть поручения президента исполняются»

В этот раз съемочная группа побывала в Санкт-Петербурге, где недавно открылся Центр культурного наследия имени академика Бориса Пиотровского с экспозицией «История движения в защиту Петербурга». Она приурочена к 55-летию местного отделения ВООПИиК.

Также в фильме мы увидим Рязань, которая официально стала историческим поселением в прошлом году, где в деревянных домах живут люди и работают общественные организации. Покажут и Нижний Новгород — как отрицательный пример:

— В Нижнем, в связи с празднованием юбилея, мы столкнулись с тем, что там гонятся за сроками. К сожалению, это всегда идет во вред объекту культурного наследия и объектам исторической среды, — отметила Ванеева. — Влиты огромные деньги, но дома стоят заброшенными, туда приходят бомжи.

После Госдумы фильм покажут на церемонии вручения новой премии «Бандерлоги наследия». Это, цитируя сайт проекта, — «Открытый реестр и антипремия физических лиц, экспертов, компаний и органов государственной власти, отличившихся в причинении вреда культурному наследию русского народа — как материального так и символического».

— Она совершенно не политическая, — говорит Ванеева. — Туда отправляют заявки обычные граждане. В результате отправляются запросы, ситуация изучается внимательно. Существует совет, который принимает решение, кто эту премию получит. Она создана не для того, чтобы заклеймить кого-то, а чтобы люди осознали, что к культурному наследию необходимо относиться бережно.

Екатерина Ванеева: «В Нижнем, в связи с празднованием юбилея, мы столкнулись с тем, что там гонятся за сроками. К сожалению, это всегда идет во вред объекту культурного наследия и объектам исторической среды»

Фильм, в который вошли эпизоды о сохранении памятников в Татарстане, представят на следующей неделе в Госдуме.