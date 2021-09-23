Ленар Габдурахманов: «Когда-нибудь мы сможем уйти от камер фиксации»

На форуме Kazan Digital Week обсудили национальные стратегии транспортной отрасли и вопросы ее цифровизации

Фото: Олег Тихонов

В рамках второго дня форума участники Kazan Digital Week рассмотрели современные возможности в области цифровизации транспортных систем. Как сегодня работают законы в этой сфере, какие инициативы выдвинул Минтранс, чем тахографы в личных автомобилях могли бы помочь сотрудникам ГИБДД, а также способны ли они распознать состояние водителя — в материале «Реального времени».

Цифра на транспорте

В рамках второго дня форума Kazan Digital Week на одной из площадок обсудили национальные стратегии транспортной отрасли, в частности интеллектуальные транспортные системы (ИТС). Модератор встречи, председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «БДД» Рифкат Минниханов напомнил об указе о национальных целях России до 2030 года от 21 июля 2020 года:

— Вы знаете, что есть указ президента и регионы разработали свои стратегии в рамках решений, которые необходимо показать в 2030 году. Мы делали свою стратегию в Татарстане. С позиции федерального руководства было принято решение отраслевого направления в разработке стратегии. С одной стороны, хорошо, что это хотя бы есть, с другой — не очень хорошо. Потому что отраслевой принцип приводит к тому, что ответственность за ИТС возлагается на Министерство транспорта. Хотя за «Умный город» отвечает Министерство строительства, за безопасный город — Министерство чрезвычайных ситуаций. То есть на сегодня много пересекающихся вопросов. Я считаю, наша позиция была разработана с учетом интеграции тех или иных направлений в том, что касается отраслевого принципа.

Спикер в своей речи упомянул об инициативах Минтранспорта:

Беспилотники для пассажиров и вузов.

Бесшовная грузовая логистика.

Цифровое управление транспортными системами РФ.

Цифровизация транспортной безопасности.

Цифровые двойники объектов транспортной инфраструктуры.

Один из первых законов в сфере цифровизации транспорта был принят в 2013 году — закон о тахографе. Предполагалось, что в транспорте, который перевозит более восьми пассажиров и опасные грузы, необходимо устанавливать устройства, которые будут фиксировать рабочего или водителя, скоростной режим, координаты, отметила директор ООО «Тахограф-Казань» Ильгиза Кагирова: «Эти данные должны были передаваться в диспетчерский пункт. Такое устройство позволяло инспекторам или контролирующим органам следить за работой водителя».

Предполагалось, что в транспорте, который перевозит более восьми пассажиров и опасные грузы, необходимо устанавливать устройства, которые будут фиксировать рабочего или водителя, скоростной режим, координаты. Фото: Ринат Назметдинов

Тахографы в личных авто

Тогда же вышел еще один закон №495 от 28 декабря, который внес изменения в отдельные законодательные акты и подразумевал, что любой автомобиль, который выпускается в России, должен быть снабжен кнопкой экстренного вызова, а также — создание диспетчерской службы. В соответствии с постановлением 352, междугородние транспортные средства должны быть обеспечены системой Глонасс. Есть также два закона, которые регламентируют установку систем видеонаблюдения.

Начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов, в свою очередь, отметил, что тахографы надо бы устанавливать и внутри личных автомобилей. Это позволит сотрудникам ГИБДД лучше отслеживать детали дорожно-транспортных происшествий. В то же время, по мнению спикера, пока это еще вопрос далекого будущего:

— Если мы сможем обеспечить системы контроля (тахографы) в каждом автомобиле, по сути, когда-нибудь мы сможем уйти от камер фиксации. Мы будем сразу по каждой машине понимать: кто нарушил, кто не нарушил, и принимать меры.

Некоторые из участников дискуссии выразили надежду, что ИТС позволят обходиться меньшим количеством инспекторов на дорогах. Фото: Илья Репин

Тахограф способен даже фиксировать физическое состояние человека, вплоть до пульса, и позволяет определить, когда водитель впадает в сон. Впрочем, гораздо опаснее, когда он отключается внезапно. И для определения таких состояний нужно уже более сложное и совершенное оборудование, подчеркнули эксперты.

Никакие ИТС не заменят гаишников?

Всегда остается актуальным и вопрос видеонаблюдения. Некоторые из участников дискуссии выразили надежду, что ИТС позволят обходиться меньшим количеством инспекторов на дорогах. Другие же с ними не согласны и говорят, что никакие, даже самые современные устройства не способны стать им полноценной заменой.

А директор по инновациям ООО «Меркатор Холдинг» Павел Теплов, в свою очередь, отметил, что ИТС нужно внедрять и разрабатывать с учетом особенностей региона.

Нельзя сбрасывать со счетов и экспертизу государственного регулирования в сфере ИТС. Не так давно появились транспортные стратегии в разных редакциях, в которых есть несколько «волнительных моментов», заявил президент Ассоциации транспортных инженеров, заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Султан Жанказиев:

— Мы имели возможность внимательно проанализировать все цели и задачи, которые там указаны. Я обратил внимание на цель 4 — цифровая трансформация. Не исключено, что в итоговой редакции нумерация будет немного другая. Мы пытаемся влиять на нее — сейчас это еще возможно. В цели 4 нас интересовала задача 13 — цифровизация жизненного цикла инфраструктуры и транспортной системы. Там при ее распаковке указали на транспортные системы просто декларативно. Это опасно, потому что темы ИТС настолько сложные, что при упоминании ИТС без прописания функций государственного регулирования они автоматически уходят в сегмент рыночного регулирования.

Спикер отметил также, что нужно принимать в расчет и риски. Поскольку некоторые из них могут существенно повлиять на требования и стандарты. На сегодня в развитии ИТС, по его словам два уязвимых места: слабые темпы развития и невозможность допуска к эксплуатации в силу разных причин. «Нам нужен механизм применения интеллектуальных транспортных систем. Большое значение имеет и аудит», заключил он.