Ленар Габдурахманов: «Когда-нибудь мы сможем уйти от камер фиксации»
На форуме Kazan Digital Week обсудили национальные стратегии транспортной отрасли и вопросы ее цифровизации
В рамках второго дня форума участники Kazan Digital Week рассмотрели современные возможности в области цифровизации транспортных систем. Как сегодня работают законы в этой сфере, какие инициативы выдвинул Минтранс, чем тахографы в личных автомобилях могли бы помочь сотрудникам ГИБДД, а также способны ли они распознать состояние водителя — в материале «Реального времени».
Цифра на транспорте
В рамках второго дня форума Kazan Digital Week на одной из площадок обсудили национальные стратегии транспортной отрасли, в частности интеллектуальные транспортные системы (ИТС). Модератор встречи, председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «БДД» Рифкат Минниханов напомнил об указе о национальных целях России до 2030 года от 21 июля 2020 года:
Спикер в своей речи упомянул об инициативах Минтранспорта:
- Беспилотники для пассажиров и вузов.
- Бесшовная грузовая логистика.
- Цифровое управление транспортными системами РФ.
- Цифровизация транспортной безопасности.
- Цифровые двойники объектов транспортной инфраструктуры.
Один из первых законов в сфере цифровизации транспорта был принят в 2013 году — закон о тахографе. Предполагалось, что в транспорте, который перевозит более восьми пассажиров и опасные грузы, необходимо устанавливать устройства, которые будут фиксировать рабочего или водителя, скоростной режим, координаты, отметила директор ООО «Тахограф-Казань» Ильгиза Кагирова: «Эти данные должны были передаваться в диспетчерский пункт. Такое устройство позволяло инспекторам или контролирующим органам следить за работой водителя».
Тахографы в личных авто
Тогда же вышел еще один закон №495 от 28 декабря, который внес изменения в отдельные законодательные акты и подразумевал, что любой автомобиль, который выпускается в России, должен быть снабжен кнопкой экстренного вызова, а также — создание диспетчерской службы. В соответствии с постановлением 352, междугородние транспортные средства должны быть обеспечены системой Глонасс. Есть также два закона, которые регламентируют установку систем видеонаблюдения.
Начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов, в свою очередь, отметил, что тахографы надо бы устанавливать и внутри личных автомобилей. Это позволит сотрудникам ГИБДД лучше отслеживать детали дорожно-транспортных происшествий. В то же время, по мнению спикера, пока это еще вопрос далекого будущего:
— Если мы сможем обеспечить системы контроля (тахографы) в каждом автомобиле, по сути, когда-нибудь мы сможем уйти от камер фиксации. Мы будем сразу по каждой машине понимать: кто нарушил, кто не нарушил, и принимать меры.
Тахограф способен даже фиксировать физическое состояние человека, вплоть до пульса, и позволяет определить, когда водитель впадает в сон. Впрочем, гораздо опаснее, когда он отключается внезапно. И для определения таких состояний нужно уже более сложное и совершенное оборудование, подчеркнули эксперты.
Никакие ИТС не заменят гаишников?
Всегда остается актуальным и вопрос видеонаблюдения. Некоторые из участников дискуссии выразили надежду, что ИТС позволят обходиться меньшим количеством инспекторов на дорогах. Другие же с ними не согласны и говорят, что никакие, даже самые современные устройства не способны стать им полноценной заменой.
Нельзя сбрасывать со счетов и экспертизу государственного регулирования в сфере ИТС. Не так давно появились транспортные стратегии в разных редакциях, в которых есть несколько «волнительных моментов», заявил президент Ассоциации транспортных инженеров, заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Султан Жанказиев:
Спикер отметил также, что нужно принимать в расчет и риски. Поскольку некоторые из них могут существенно повлиять на требования и стандарты. На сегодня в развитии ИТС, по его словам два уязвимых места: слабые темпы развития и невозможность допуска к эксплуатации в силу разных причин. «Нам нужен механизм применения интеллектуальных транспортных систем. Большое значение имеет и аудит», заключил он.
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