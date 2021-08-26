От аптек с топливом до современных АЗС: эволюция автозаправочных станций

Фото: Александр Родченко/источник: музей В.В. Маяковского

Это сегодня автозаправочные станции представляют собой многофункциональные комплексы, где высокие технологии сочетаются с новейшими представлениями о сервисе. Здесь в любое время суток можно не только заправить автомобиль, но и выпить кофе, поесть, а также приобрести необходимые сопутствующие товары в дорогу. Но так было не всегда. Еще в середине прошлого века, когда автозаправки только начали становиться массовым явлением, ни о каких сетевых АЗС не было и речи. Чаще всего это были одинокие колонки с подключенным шлангом. О том, какими были первые автозаправочные станции и как сейчас развиваются крупные сети АЗС, — в материале «Реального времени».

За бензином в аптеку

Официально первой газобензиновой станцией принято считать аптеку в Германии, в городе Вислох. Именно там в августе 1888 года Берта Бенц, жена изобретателя первого автомобиля Карла Бенца, наполнила бак автомобиля топливом и совершила путешествие между двумя немецкими городами, преодолев расстояние в 106 км. В честь этого события в 2008 году возле аптеки был установлен памятник Берте Бенц.

Топливом тогда служил бытовой растворитель лигроин (более тяжелая смесь углеводородов, чем бензин, — прим. ред.), который продавался в аптеках в небольших бутылочках.

Однако история развития АЗС в качестве специализированных торговых точек началась с 1907 года, когда в Сиэтле была открыта первая отдельно стоящая автозаправочная станция, принадлежащая компании Standard Oil of California (ныне — ChevronTexaco). Заправки представляли собой одну-две цистерны, стоящие на подпорках, из которых бензин шел самотеком по шлангам и поступал напрямую в баки автомобилей.

Первая автозаправочная станция в Сиэтле. Фото: ngs-penza.ru

Но вскоре владельцы АЗС поняли, что для дальнейшего успешного развития бизнеса без стандартизации и маркетинга им не обойтись. Поэтому уже с начала двадцатых годов облик заправок начал меняться. На АЗС активно стали внедрять единые корпоративные стандарты оформления станций. Заправки оснащались крупными вывесками, комнатами отдыха, навесами и мощеными подъездными путями. Деньги делались не только на продаже бензина, но и на продаже покрышек, аккумуляторов и запчастей.

В это же время с внедрением конвейера на заводах Генри Форда автомобиль в Америке становится массовым средством передвижения, число автозаправок начинает стремительно расти. Тогда же появляются механические дозирующие колонки, а спустя 10 лет — колонки с электрическими дозаторами.

В Германии широкое распространение получили бензоколонки, которые в народе прозвали «железными девами». Фото: sis-azs.ru

В Германии в эти же годы широкое распространение получают бензоколонки. Их устанавливали прямо на тротуаре. Работали они с помощью насоса. В народе такие АЗС прозвали «железными девами» — за внешнее сходство с одним из страшнейших орудий для пыток.

Тем не менее широкое распространение АЗС с целым комплексом сопутствующих услуг в США и Европе получили только в 1940—1950 годах. Стали строиться автозаправочные станции, в которых, помимо топлива, можно было приобрести сопутствующие товары и запчасти, подкачать шины, купить продукты питания, напитки, также появились кафе и туалеты.

Королева… бензоколонка

В России первые автозаправочные станции появились в 1911 году. В крупных городах работало около 440 механических колонок, которые были созданы после подписания договора между «Императорским автомобильным обществом» и товариществом «Бр. Нобель».

Развитие сети АЗС напрямую связано с развитием транспорта. В довоенные годы в СССР автомобилей было не так много, и, как правило, они принадлежали государству. Однако активно развиваться автозаправочные станции начали только после Великой Отечественной войны, когда частный автопарк значительно увеличился за счет трофейных машин, а после — благодаря становлению отечественного автопрома: выпуска «Победы», «Волги», «Москвича». Несмотря на то, что сеть АЗС была слабо развитой, она вполне удовлетворяла спрос немногочисленного парка советских автомобилей.

В 60-х годах отечественная нефтеперерабатывающая промышленность выпускала бензины с октановыми числами 66, 72 и 76, а также дизельное топливо. Топливно-раздаточные колонки на АЗС были в основном советского производства, небольшое количество импортировали из братской Чехословакии. Наличного расчета на АЗС в СССР не было — топливо отпускалось только по специальным талонам: отдельно для государственного и частного транспорта. Частники покупали талоны в магазинах, а госпредприятия получали их по разнарядке.

Активно развиваться автозаправочные станции в СССР начали только после Великой Отечественной войны. Фото: bigpicture.ru

Также существовали специальные талоны для машин, которые приезжали в Советский Союз из-за рубежа, и им был необходим 95-й бензин. Такую марку бензина можно было найти только в специализированных АЗС.

Настоящий же заправочный бум в СССР начался после выпуска народного автомобиля «Жигули», который заправляли бензином АИ-92. Уже к середине 1970-х годов на большинстве АЗС стал появляться широкий ассортимент топлива. На заправках отпускали даже 95-й бензин. Как правило, на нем ездили «иномарки».

Перед Олимпиадой-80 многие автозаправочные станции в крупных городах уже представляли собой автозаправки, похожие на современные АЗС, оснащенные кафе и магазинами. Тогда на некоторых заправках можно было рассчитаться за наличные деньги. Полностью же талоны отменили только во времена «перестройки».

В начале 90-х появляются первые частные заправки, которые часто строили без проектной документации, соблюдения требований по архитектуре и дизайну. Заправки возникали стихийно и также быстро закрывались из-за отсутствия клиентов.

Трансформация АЗС

В конце нулевых ускоренными темпами начали развиваться крупные сети АЗС. Например, развитие сети автозаправочных комплексов ООО «ТАИФ-НК АЗС» под брендом «ТАИФ-НК» активно началось в 2008 году. В распоряжении компании на тот момент находилось всего 20 заправочных станций, которые располагались в Татарстане. А спустя год их количество увеличилось до 30.

Но планы компании по развитию и расширению сети были более амбициозными. Так, в 2016 году были приобретены заправки сети «Автодорстрой», которые в то время занимали заметное место на рынке топливного розничного бизнеса Татарстана и Самарской области. А чуть ранее ТАИФ берет под контроль «Татнефтепродукт» и становится крупнейшим игроком на топливном рынке Татарстана.

Сегодня, включая АЗС дочерних предприятий, сеть насчитывает более 230 объектов. Доля компании по количеству АЗС в Татарстане составляет 25%. Каждая четвертая заправка Татарстана эксплуатируется ООО «ТАИФ-НК АЗС». Автозаправки компании расположены не только в республике, но и в соседних регионах — в Удмуртии, Чувашии, Самарской, Ульяновской и Кировской областях.

Сегодня, включая АЗС дочерних предприятий, сеть ООО «ТАИФ-НК АЗС» насчитывает более 230 объектов. Фото: Максим Платонов

Объединение нескольких сетей АЗС в 2017 году положило начало ребрендингу обновленной сети в новый единый и узнаваемый фирменный стиль. В качестве концепта идеи оформления заправок был выбран экостиль. По словам представителей компании, он больше всего подходит для общественных территорий, не нагружает пространство и отвечает всем современным требованиям.

— Компания прошла большой путь от первых маркетинговых исследований и разработки бренда до масштабной модернизации автозаправочных станций. Ребрендинг коснулся не только внешнего вида АЗС, но и формирования имиджа фирменных станций как современных, комфортных и надежных. Мы создали сильный бренд, который ассоциируется с высоким качеством топлива, удобным сервисом и выгодными предложениями для клиентов, — говорит коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Так, в рамках масштабного ребрендинга с 2020 года компания в соответствии с новым фирменным стилем полностью обновила более 20 АЗС. В течение ближайших нескольких лет «ТАИФ-НК АЗС» планирует завершить полный переход всех станций сети под единый бренд.

ООО «ТАИФ-НК АЗС» стал не просто заправкой, а полноценным ретейл-объектом. Фото: ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Востребованная программа лояльности и гарантия качества топлива

Наряду с ребрендингом, ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжает развивать и удобную инфраструктуру автозаправочных станций. Ряд объектов уже располагают магазинами с широким ассортиментом товаров в дорогу и количество их постоянно увеличивается. Кроме того, на АЗС появляются кафе, где можно всегда вкусно и сытно перекусить, выпить чашку ароматного кофе.

Вместе с внешним обликом заправок совершенствуются и стандарты качества обслуживания клиентов. В 2019 году была запущена новая программа лояльности «Альтернатива». Предъявляя при оплате дисконтную карту сети «ТАИФ-НК АЗС», можно получить моментальную скидку до 5% с каждого заправленного литра на всех автозаправочных станциях. Повышенная скидка зависит от объема заправки в предыдущем и текущем месяцах.

Сеть «ТАИФ-НК АЗС» регулярно проводит маркетинговые акции для владельцев карт «Альтернатива», предлагая им повышенные скидки и дополнительные поощрения.

Для клиентов сети доступна и бесконтактная оплата топлива. Заправить свой автомобиль, не отходя от него, можно на всех автозаправочных станциях «ТАИФ-НК АЗС» с помощью мобильных приложений «Яндекс.Заправки», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор» и Benzuber.

Развитие сети АЗС под брендом «ТАИФ-НК» активно началось в 2008 году. Фото: Максим Платонов

Еще одно важное и конкурентное преимущество одного из крупнейших топливных ретейлеров в Татарстане «ТАИФ-НК АЗС» — реализация нефтепродуктов высокого качества. Топливо на АЗС поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК», входящего в Группу компаний ТАИФ.

Качество топлива контролируется на каждом этапе его пути от завода до бензобака автомобиля. Лабораторные тестирования, многочисленные проверки, в том числе государственными службами, говорят о том, что коллектив компании с поставленной задачей справляется. По данным Управления по обеспечению рационального использования и качества ТЭР в РТ, на ООО «ТАИФ-НК АЗС» в 2020 году не было выявлено ни одного случая несоответствия по качеству топлива.

Благодаря высококачественному топливу, богатому ассортименту сопутствующих товаров и приятной атмосфере, ООО «ТАИФ-НК АЗС» удалось завоевать доверие клиентов и стать современной, эффективной и технологичной компанией. Стратегия развития сети чутко реагирует на изменение спроса и запросы потребителей, обеспечивая себе конкурентное преимущество в рыночных условиях.

Партнерский материал