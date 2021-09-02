День в истории: первая татарская газета, праздник российской гвардии и конец Второй мировой

Чем примечательна дата 2 сентября

Сегодня, 2 сентября, в России отмечают два праздника — День российской гвардии и День патрульно-постовой службы полиции МВД. В разные годы и столетия в этот день князь Олег заключил мирный договор между Киевской Русью и Византией, английский революционный парламент запретил театры, началось строительство Одессы, вышел в свет первый номер газеты на татарском языке «Нур», был учрежден Ренвоенсовет, вышел почетный знак особого отличия военнослужащих «Маршальская Звезда», нашей стране отошли Курильские острова, согласно Акту о безоговорочной капитуляции Японии в день завершения Второй мировой войны. Родились 2 сентября британский филантроп Джон Говард, король Голландии и брат Наполеона — Людовик I Бонапарт американский писатель Юджин Филд, английский радиохимик Фредерик Содди, российский писатель-фантаст Александр Казанцев, пионер ракетно-космической техники Валентин Глушко, народные артисты СССР Евгений Леонов и Валентин Гафт. Умерли русский археолог Алексей Бобринский, основатель современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен, первый президент Северного Вьетнама Хо Ши Мин, английский писатель Джон Толкин, советская киноактриса Ада Войцик. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Первый номер газеты «Нур», летчик-герой Павлов

В 1905 году в Санкт-Петербурге вышел в свет первый номер газеты на татарском языке «Нур». Ее изданием занимался просветитель, писатель, переводчик восточных языков, журналист Атаулла Баязитов. Издавалась «Нур» по 22 июня 1914 года. В Северной столице на Большом проспекте Петроградской стороны, 45, где в 1905 году вышел первый номер газеты, установлена мемориальная доска в честь ее основателя. В здании в начале прошлого столетия размещалась восточная литотипография Ильяса-мурзы Бораганского.

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В 1908-м родился Валентин Глушко — основоположник советского жидкостного ракетного двигателестроения и один из пионеров ракетно-космической техники. Его родиной является Одесса, но судьба связала его жизнь и деятельность с Казанью. В 1940-44 гг. в татарстанской столице Глушко трудился в качестве политзаключенного главным конструктором КБ 4-го Спецотдела НКВД при Казанском заводе №16. В декабре 1944-го после досрочного освобождения и снятия судимости его назначили главным конструктором казанского ОКБ Специальных двигателей, а в 1954-м в КАИ под руководством Глушко с целью подготовки инженерно-технических кадров по реактивным двигателям организовали первую в Советском Союзе кафедру ракетных двигателей. В Казани имя академика увековечили, назвав в его честь улицу.



В 1943 году указом президиума Верховного Совета СССР за «мужество и героизм, проявленные в воздушных боях с немецкими захватчиками» уроженец деревни Керасиново Высокогорского района Татарстана, старший лейтенант гвардии Григорий Павлов был удостоен звания Героя Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны он совершил 378 боевых вылетов и поучаствовал в 61 воздушном бою, сбив 11 вражеских самолетов лично и еще 5 — в составе группы. Татарстанского Героя также наградили орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». В 2011-м в Высокогорском районе ему установили бюст, а в Чепчуговском школьном музее создана экспозиция, посвященная Павлову.



Фото pravchelny.ru

В 1997-м Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, прибывший в Казань еще 31 августа, отслужил литургию в Варваринской церкви. Во время проповеди он вспомнил поездку в Раифу, где был за день до этого, и сказал, что «Раифский монастырь — это образец того, как надо восстанавливать обители». После литургии в Варваринской церкви патриарх провел встречу с мусульманами Татарстана в мечети Нуруллы. Приехав в аэропорт, Алексий дал большую пресс-конференцию. Так закончился первый из двух визитов патриарха в Татарстан.

В 2017 году в новом Центре пейнтбола Татарстана прошло первое масштабное спортивное мероприятие — корпоративный турнир на Кубок президента республики. Победителем соревнования стала команда «Тимерхан». Всего в турнире по пейнтболу приняли участие 16 организаций из Казани, Набережных Челнов и Зеленодольска.



Русско-византийский договор, Ренвоенсовет и День российской гвардии

В 911 году, 1110 лет назад, был заключен один из первых дипломатических актов Древней Руси — русско-византийский договор. Документ, составленный на греческом и старославянском языках, закрепил дружественные отношения между двумя государствами и определил порядок выкупа пленных и наказания за уголовные преступления, совершенные греческими и русскими купцами в Византии. Не менее важным пунктом соглашения стало наделение русских купцов правом жить в Константинополе до полугода за счет казны империи и возможностью беспошлинно вести там торговлю.

В 1918 году постановлением ВЦИК был создан Революционный военный совет как высший коллегиальный орган руководства обороной страны. Первым его председателем стал Лев Троцкий. Ренвоенсоветы учредили во всех частях Красной армии — в них входили не менее трех человек (один командующий и два военно-политических работника). Так в советской республике появились военные комиссары. Упразднили РВСР лишь в 1934-м. До этого на протяжении почти двух десятилетий он был высшим коллегиальным органом военной власти Советского союза.

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В 1941-м указом президиума Верховного Совета СССР в стране ввели почетный знак различия высших воинских званий — «Маршальская Звезда». Он впоследствии получил условное название звезды «большого» типа. В 1943-м советские власти учредили Маршальскую Звезду (условно «малого» типа) для маршалов артиллерии, авиации и бронетанковых войск. Обе разновидности знака в январе 1997-го упразднил президент России Борис Ельцин. За всю историю существования звезды «большого» типа ее удостоились 41 Маршал Советского Союза и один Маршал РФ (Игорь Сергеев). Звезды «малого» типа получили 32 маршала авиации, 13 — артиллерии, 8 — бронетанковых войск, 6 — инженерных войск, 4 — войск связи, а также 52 генерала армии и 12 адмиралов флота.

С 2000-го года в России отмечают День российской гвардии. Впервые в стране она появилась еще при императоре Петре I, который и стал «отцом» гвардии, сформировав ее из Преображенского и Семеновского полков. Гвардейские полки перестали существовать после падения Российской империи — в 1918 году их распустили. Возродили их в сентябре 1941-го, когда приказом Сталина «за массовый героизм, мужество личного состава, высокое воинское мастерство» 100-й, 127-й, 153-й и 161-й стрелковым дивизиям присвоили звание гвардейских. В современной России пять лет назад появилась Федеральная служба войск национальной гвардии, или же просто Росгвардия.

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В 2004-м захватившие среднюю школу №1 в североосетинском городе Беслан террористы продолжали удерживать заложников. Однако в этот день преступники согласились впустить в здание экс-президента Ингушетии Руслана Аушева, который смог убедить их отпустить вместе с ним 26 захваченных женщин и малолетних детей. Развязка трагедии, унесшей жизни более 300 человек, произошла лишь на следующий день.

В 2019 году умерла известный мусульманский просветитель, переводчик Корана Валерия Иман Порохова. «Она не просто сделала перевод Корана на русский язык, она показала красоту Корана, красоту ислама, показала заложенные в религии нормы добра и гуманизма, подзабытые обществом», — вспоминал о ней друг ее семьи, доктор философских наук Али Вячеслав Полосин.



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Предложение о разработке ядерного оружия, Акт о безоговорочной капитуляции Японии

В 1794-м по майскому распоряжению российской императрицы Екатерины II на месте турецкой крепости Хаджибей началось строительство нового портового города — Одессы. Перед тем, как приступить к выполнению указа, отслужили молебен и освятили строительные площади. Только после этих обрядов в основание города-порта на Черном море забили первые сваи. Руководство созданием Одессы вели военный и государственный деятель Осип Дерибаса и инженер Франц Деволана. На сегодняшний день город входит в состав Украины.

В 1843 году жители Великобритании могли приобрести первый номер журнала «The Economist», который по сей день считается в мире одним из самых солидных экономических еженедельников. Основателем и владельцем нового лондонского издания выступил шляпный фабрикант, экономист-самоучка и политик Джеймс Уилсон. Первые 14 лет жизни своего «детища» он был и его главным редактором. «Целью издания будет стимулирование всех и каждого, кто живет в этой стране… к исследованиям и самостоятельному изучению общественных дел», — говорил о «The Economist»: «The Political, Commercial, Agricultural and Free Trade Journal» Уилсон.

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В 1939-м, на следующий день после начала Второй мировой войны, ученые выступили с идей приступить к разработке ядерного оружия. Нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн по просьбе группы европейских эмигрантов-физиков подписал письмо с предложением на имя президента США Франклина Рузвельта. Ученые сообщили, что на базе специальной переработки урана можно получить новый источник энергии, который позволит создать мощные бомбы нового типа. Авторы письма указали на возможную опасность, что такая работа уже проводится в нацисткой Германии, напавшей на Польшу. Американский лидер прочитал письмо лишь в октябре, но сразу заявил, что «это требует действий!». В декабре 1941-го началась работа над проектом, получившим кодовое название «Манхэттенский».

В 1945-м официально завершилась Вторая мировая война — на борту американского флагманского линкора «Миссури» был подписан «Акт о безоговорочной капитуляции Японии». Документ, знаменующий окончание самого масштабного в истории человечества вооруженного конфликта, в Токийском заливе подписали министр иностранных дел Японии Мамору Сигемицу и начальник Генерального штаба генерал Ёсидзиро Умедзу, генерал армии США Дуглас Макартур, советский генерал-лейтенант Кузьма Деревянко и адмирал флота Великобритании Брюс Фрейзер. По условиям Потсдамской декларации суверенитет Японии ограничили островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи получил Советский Союз.

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В 1990 году после ратификации 20 государствами вступила в силу Конвенция о правах ребенка — первый и основной международный документ в сфере защиты прав детей. Она была принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. Согласно ее положениям, ребенком признается «каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста». Для их защиты государства, подписавшие Конвенцию, взяли на себя обязательство «обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия».

В 2016 году на 79-году жизни умер первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Он возглавлял государство с момента обретения им независимости в 1991-м. Незадолго до смерти, 27 августа, Каримова «в бессознательном состоянии» госпитализировали в больницу — у него диагностировали инсульт. В заключении врачей говорилось, что у президента «наступила остановка сердечной деятельности». Похоронили Каримова 3 сентября на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде.

