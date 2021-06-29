ITSFClub 2021 на страже кибербезопасности

Фото: Ринат Назметдинов

Цифровой форум ITSFClub 2021, проходивший в Казани 24 и 25 июня, стал масштабной нетворкинговой и образовательной площадкой для сотни ключевых игроков российского IT-рынка. В рамках мероприятия обсуждались вопросы кибербезопасности, стратегии развития искусственного интеллекта и цифровой трансформации бизнеса. В этом году форум проводится 14-й раз и посвящен 30-летию компании ICL — основателю и неизменному организатору этого IT-праздника.

Противостояние киберугрозам

С приветственным словом к форумчанам обратился министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин. Говоря о развитии IT-индустрии, глава Минцифры отметил, что в первую очередь цифровая трансформация должна коснуться взаимодействия бизнеса и жителей с государством именно в части оказания государственных и муниципальных услуг. «Задача очень простая: чтобы любой житель, любой предприниматель, который обращается в государственные органы за теми или иными сведениями либо разрешительными документами, сделал это просто, удобно и быстро», — пояснил Айрат Хайруллин.

Далее, на пресс-подходе он говорил уже о кибербезопасности. «Есть примеры, которые нас очень сильно беспокоят. Вот, один из свежих примеров — это когда киберпреступники вымогают деньги у крупной трубопроводной компании в Америке. Используя агенты-шифровальщики, они просто парализуют деятельность компании. Их условия — 5 миллионов долларов — и мы тебя разблокируем. Поэтому информационная безопасность в сфере промышленности и производства становится суперактуальной» — поделился кейсом Айрат Ринатович.



Главной миссией форума министр назвал возможность заглянуть в завтрашний и послезавтрашний день, чтобы создать конкурентные отечественные решения для информационной безопасности. «Компания ICL имеет суперсовременное производство, суперсовременные компетенции для создания персональных ноутбуков, что является сложнейшей технологической задачей. Мы рассчитываем, что в республике вместе с нашими главными партнерами, компанией ICL, мы сможем реализовать новую индустрию, новое направление в области микроэлектроники, которая тоже является неотъемлемой частью информационной безопасности» — отметил глава профильного министерства.



Новейшие технологии в российской микроэлектронике

Своим видением на цели и задачи форума поделился и руководитель ГК ICL Виктор Дьячков. Он рассказал, что 14-15 лет назад проект создавался с целью объединить тех, кто интересуется новинками IT-технологий, и тех, кто обладает передовыми компетенциями и наработками в этой области. И эта задача успешно решается уже 14-й раз (в прошлом году, как и большинство мероприятий, ITSF пришлось перенести из-за пандемии). Он подчеркнул, что ICL открыта для сотрудничества и обмена опытом как на полях форума, так и в любое другое время.

Со слов Виктора Васильевича, на сегодняшний день большую часть сотрудников компании составляет талантливая молодежь в возрасте до 35 лет, которая не только продуктивно общается с заказчиками по всему миру, но и внедряет в производство лучшие практики и тренды. Спикер выразил убежденность, что продукты ICL, созданные с применением новейших технологических решений, уже в ближайшее время получат высокую оценку экспертного сообщества, клиентов и партнеров предприятия.

Далее он коснулся темы импортозамещения, ведь компания ICL — активный участник данной национальной программы. «В прошлом году мы произвели 110 тысяч единиц оборудования, половина из них — продукция полностью российского производства, входящая в реестр Минпромторга РФ. Сейчас работаем над тем, чтобы часть оборудования могла использоваться с отечественными процессорами «Байкал», «Эльбрус», появляются и другие виды процессоров. Завод ICL дает возможность производителям микропроцессорного оборудования использовать наши мощности для самых передовых и востребованных аппаратных изделий», — заверил Виктор Дьячков.

Искусственный интеллект в действии

Очень плодотворной получилась пленарная дискуссия с участием IT-директора АО «АвтоВАЗ» Паскаля Барбье, руководителя направления по работе с заказчиками госсектора Huawei Дмитрия Бедарева, управляющего директора компании «Террасофт» Алексея Клочкова и замдиректора по ИБ сети «Лента» Дмитрия Гладченко. Эксперты обсуждали стратегии развития телекоммуникационного сектора, перспективы развития машинного обучения и вызовы, стоящие перед отраслью.

Когда речь зашла об обратной стороне цифровизации — риске со временем потерять рабочие места, Алексей Клочков ответил, что все с точностью до наоборот. «Работы для классических программистов и аналитиков становится только больше. Сколько бы мы не выпускали ИТ-специалистов, требоваться их будет еще больше», — считает эксперт: «Безработного будущего у программистов не предвидится».

Дмитрий Бедарев поделился примерами практического применения ИИ. С 2017 года Huawei использовала искусственный разум для вычисления ошибок и поиска потери данных. Сейчас задачи выросли, как и уровень ИИ. У компании появились демостенды, которые позволяют выявлять COVID-19 по снимкам КТ и МРТ. Представитель бренда также рассказал об успехах по развитию проектов умного города и кейсе по разгрузке городского трафика в густонаселенном Шэньчжэне на 17%.

Виктор Дьячков напомнил, что ИИ был создан давно и сегодняшнему бурному развитию предшествовали десятилетия подготовки. «Основная часть природных ресурсов Западной Сибири в 70-х годы была разведана на базе наших программных решений. И там уже применялись основы искусственного интеллекта» — привел исторические факты руководитель ГК ICL.

Поаккуратнее с гипотезами!

Тема ИИ была центральной и в выступлении основателя аналитической платформы Social Data Hub Артура Хачуяна. Он рассказал о 10 правилах и трендах работы с ИИ и привел антикейсы, где нарушение этих «заповедей» привело к ложным результатам.

Например, как очаги распространения одной из инфекций совпали с зоной проживания людей, активно выступавших в соцсетях против прививок. Сравнив эти данные, легко обвинить во всем антипрививочников. Но вывод о том, что инфекцию распространяют именно они, оказался некорректным, так как в данном районе города была в целом высокая плотность населения и именно этим объяснялось большое число зараженных (а в соотношении на 1 000 жителей цифры были средние по городу). «Тщательно проверяйте свои гипотезы и используйте максимальное количество данных, прежде чем показать результат заказчику» — посоветовал Артур Хачуян.

Другой пример касался построения с помощью ИИ маршрутов полицейских рейдов по криминальным районам. Как ни странно, но после этого количество зафиксированных грабежей и уличных правонарушений не снизилось, а только выросло. По логике, это может свидетельствовать о неэффективности меры, но на самом деле полицейские просто стали выявлять и пресекать преступления, которые раньше остались бы латентными. Ведь часть жертв просто боялась самостоятельно обращаться за помощью.

Одна из базовых рекомендаций эксперта в области Big Data касалась функций заказчика и исполнителя анализа. По его мнению, именно IT-специалист должен не только служить фильтром для исходных гипотез, но предлагать форму для отчета по проведенному исследованию. Это гарантирует объективность итоговых результатов.

Взгляд в будущее

Каким будет ICL еще через 30 лет? Будут ли они готовы перевести сотрудников в «облако»? — задался вопросом футуролог и политик Данила Медведев. Далее он предположил, что если все предприятия России создадут стратегии до 2050 года и передадут их на обработку Big Data, то получится наиболее вероятная стратегия экономического развития страны. В то же время, по мнению спикера, нужно обязательно учесть десятки факторов, связанных с развитием машинного обучения и тотальной роботизации.

«Правильно ли мы с вами поступаем, обучая ИИ вместо того, чтобы обучаться самим? А вдруг завтра компьютеры заменят не только линейных сотрудников, но и топ-менеджеров, потребовав себе зарплату и прочие блага» — сгущал краски IT-футуролог. И сам же успокоил присутствовавших, сказав, что в наших силах контролировать и корректировать грядущие изменения.

Он же предложил в формате нетворкинга обмениваться не бумажными визитками или ссылками на соцсети, а «некими векторами» — информационными концентратами, рассчитанными искусственным интеллектом на базе всех доступных данных о компании. По мнению спикера, так руководители быстрее обнаружат точки соприкосновения и выстроят выгодное сотрудничество.

Впрочем, на форуме ITSFClub 2021 и так были созданы все условия для продуктивного делового общения. Заключение контрактов было возможно прямо на выставочных стендах, где свои передовые решения в области цифровых технологий представили крупнейшие IT-разработчики. В распоряжении делегатов также были пять оснащенных переговорных, которые на пару часов стали еще и площадками для тематических круглых столов. Более двух часов на каждом из них шло живое обсуждение по стратегиям умного предприятия, проблемам инсорсинга, импортозамещения и цифровой экономики.

Насыщенная программа конференции завершилась мотивирующим выступлением Владимира Мариновича — IT-инвестора и эксперта по цифровой трансформации бизнеса, за которой последовала неформальная вечерняя часть. Здесь IT-специалисты показали, что отдыхать они умеют также хорошо, как и работать.

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