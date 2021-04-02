«Даже если татарин не знает языка, мы все равно считаем его своим»

На IX Всероссийском сходе предпринимателей из татарских сел призвали не забывать родные корни и не ссориться с другими нациями

«Татарские деревни, находящиеся за пределами республики, остаются хранителями традиций, религии и языка. Поэтому мы должны выполнять ваши запросы», — обещал сегодня Рустам Минниханов поддержку предпринимателям-татарам, работающим в российской глубинке. А настоящей кульминацией IX Всероссийского схода предпринимателей из татарских сел стало выступление главы КФХ Хасана Идиятуллина из Башкортостана, который сравнил многонациональное государство с могучим дубом, мощь которого заключается в его корнях. «Пока у нас один корень», — сокрушался он, давая понять, что чем больше их будет, тем долговечнее окажется древо. Вообще, предприниматели призывали к сохранению своих корней: «Если ты татарин — то должен остаться им», — звучало на сходе в преддверии Всероссийской переписи населения.

«Татары — вторая по численности нация в РФ»

«Неужели мы должны стать маленькой нацией? Нет, ни в коем случае! Давайте проводить разъяснительную работу на селе», — призывал к активности в татарских деревнях и селах в российских регионах председатель Ассоциации татарских сел Фанир Галимов. Так, на IX Всероссийском сходе предпринимателей из татарских сел фермеры невольно затронули предстоящую Всероссийскую перепись населения, которая стартует в сентябре 2021 года. Сам сход сельских предпринимателей проходил в Казани три дня подряд с 31 марта. Его кульминацией стало большое пленарное заседание в «Корстоне». На него съехалось около 500 делегатов из разных регионов и городов страны — Башкортостана, Пермского края, Мордовии, Оренбургской области, Омска и даже из Республики Саха.

Глава «Милли шура» Василь Шайхразиев, выступивший организатором, подчеркнул, что сход проводится с разрешения Роспотребнадзора, а в прошлом году из-за пандемии он не состоялся. По его словам, главной целью является обсуждение Стратегии татар — 2030. «В России проживают 146 млн граждан, из них 5 млн — татары. Вторая по численности нация», — напомнил Шайхразиев.

Главным гостем стал президент РТ Рустам Минниханов, к которому и были обращены речи татар-предпринимателей. Заметим, что встреча проходила полностью на татарском языке. На протяжении 2,5 часа на родном языке говорили и предприниматели, приехавшие в Казань из соседних республик, и сам Рустам Минниханов. На русском языке прозвучали приветственные речи представителей глав регионов Алтая и Курганской области.

Встреча проходила полностью на татарском языке. На протяжении 2,5 часа на родном языке говорили и предприниматели, приехавшие в Казань из соседних республик, и сам Рустам Минниханов. Фото: tatarstan.ru

Общенациональная перепись населения, как известно, проводится в России один раз в 10 лет. Несмотря на кажущуюся простоту подсчета численности, это сугубо техническое мероприятие часто имеет политическую подоплеку. И хотя сами предприниматели-татары на форуме не жаловались на притеснения, некоторая тревога прозвучала в их речах.

«Вроде бы формальная акция, но беспокоит, что все время меньше становится татар, — поделился своими переживаниями председатель Ассоциации татарских сел Фанир Галимов с трибуны форума. — А нам оставили огромное богатство! И если есть национальный дух, мы должны [показать], что мы конкурентоспособны», — говорил он.

По мнению главы Ассоциации татарских сел, разъяснительная работа поможет определиться многим жителям во время переписи. «А если родился татарином, должен остаться им», — убедительно произнес Галимов.

«Братишка, а ты был в Казани?»

О том, как живут татарские деревни за пределами Татарстана, рассказывали сельские предприниматели из разных регионов. Первым взял слово глава КФХ Ильгам Акчурин из Федоровского района Башкортостана. На протяжении 30 лет он выращивает зерновые культуры на площади 1400 га, имеет 300 голов коров, продает мясо. По его словам, социальные вопросы решают в селе самостоятельно, выигрывают гранты, помощи не просят.

«В многонациональном Башкортостане много вопросов, но у нас их нет», — заверил он. По его словам, конфликтов не будет в обществе, если не унижать людей другой нации. Когда возникает спор, я спрашиваю: «Братишка, а ты был в Казани? Съезди, потом поговорим».

Солидарен с ним и глава одного из КФХ Пермского края Мансур Тухватуллин. В его селе проживают 900 человек. Несколько лет назад объединились с 33 селами в территориальное общественное самоуправление (ТОС). Смогли вместе построить хоккейную коробку и привлечь грант на 500 тысяч рублей. Общими усилиями здесь построена самая красивая в Пермском крае мечеть. «Если будем едины, тогда и стратегия развития будет реализовываться», — заключил он.

В селе Мансура Тухватуллина в Пермском крае проживают 900 человек. Несколько лет назад объединились с 33 селами в территориальное общественное самоуправление (ТОС). Фото: tatarstan.ru

Вопрос жизни и смерти сибирских татар

Приветствие от имени сибирских татар передала жительница Уленкульского сельского поселения Омской области Залифа Рахмангулова. Он рассказала, как вопреки воле недоброжелателей смогла построить музей быта татарской семьи.

«Были противники, но двор-музей, который знакомит с культурой татар, мы открыли». В заключение она попросила помощи в строительстве дороги к селу протяженностью 40 км. «Это вопрос жизни и смерти! Если вы попросите нашего губернатора, то получится», — обратилась она к президенту РТ.

Корни дуба

Кульминацией IX Всероссийского схода предпринимателей из татарских сел стало выступление главы КФХ Хасана Идиятуллина из Башкортостана, который сравнил многонациональное государство с могучим дубом, мощь которого заключается в его корнях. «Пока у нас один корень», — сокрушался он, давая понять, что чем больше их будет, тем долговечнее окажется древо.

«Татар меньше не стало, но надо организовать работу во время переписи, — возразил президент РТ Рустам Минниханов. — Конечно, не все из них знают татарский язык, но мы считаем их своими, хотим приблизить к культуре, религии и языку. Каждый из них должен самоопределиться», — отметил он. По его словам, сегодня татары не стесняются своей национальной принадлежности и с гордостью могут об этом заявлять. «Сегодня никому не стыдно называть себя татарином», — сказал он.

В то же время без системной работы сохранять национальную идентичность сложно, считает президент. «Мы второй по численности народ, должны приложить все усилия. Сегодня никто уже не стыдится называть себя татарином. Куда не посмотри — везде есть выдающиеся личности татар», — отметил Рустам Минниханов.

Кульминацией IX Всероссийского схода предпринимателей из татарских сел стало выступление главы КФХ Хасана Идиятуллина из Башкортостана. Фото: tatarstan.ru

Дельные соплеменники

В заключение он добавил, что татарами являются директора институтов, которые разработали вакцины от коронавируса. «Руководители двух институтов против коронавируса — наши татарские парни, — сообщил он под аплодисменты зала. — Это тоже показывает, какие дельные люди наши соплеменники. Ведь даже во всемирном масштабе вакцину не каждый может сделать. Поэтому мы ими гордимся».

«Перепись — это дело человека. Захотел — записался башкиром, захотел — записался татарином. Прежде всего — кто он в душе. Есть смешанные браки… Он должен определиться. Есть некоторые люди, которые иногда переписываются русскими. Это его решение»,— говорил ранее Рустам Минниханов на заседании медиаклуба при полномочном представительстве РТ в РФ в Москве.

Он заверил, что республика «не будет ссориться» с Башкирией в связи с давней проблемой, когда проживающих там татар записывают башкирами. «На каком-то этапе были перекосы. Но наша позиция — сохранить наши отношения»,— отметил глава Татарстана.