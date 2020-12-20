«Путин сказал довольно важные вещи — хотя и в уклончивой форме»

Политолог Дмитрий Орешкин — о смыслах, заложенных в словах Путина на пресс-конференции

Главное событие недели в России — традиционная пресс-конференция президента Владимира Путина. Свой взгляд на то основное, что в ходе общения с прессой высказывал на протяжении четырех с половиной часов глава государства, в интервью «Реальному времени» излагает известный российский политолог Дмитрий Орешкин.

«По делу Навального два дня была пауза — наверху был некий шок, и там не понимали, что говорить»

— Дмитрий Борисович, как вы оцениваете пресс-конференцию?

— Она, была, конечно, предсказуемой. В основном все ждали, что же Путин скажет насчет последнего расследования об отравлении Навального, и Путин сказал довольно важные вещи, хотя и в уклончивой форме.

Путин, по сути, сказал, что восемь человек, фигурирующих в расследовании, действительно из спецслужб, и объяснил, что поскольку Навальный у нас агент ЦРУ, то за ним, как сказал Путин, надо присматривать. А значит, признал, что за Навальным ездила бригада из восьми человек по всем его маршрутам последние 2—3 года.

При этом Путин оставил за скобками то, почему в этой команде людей, присматривавших за Навальным, были люди, связанные с эксплуатацией и испытанием химического оружия из различных научно-исследовательских центров и институтов, хотя смысл расследования Bellingcat в том и заключался, чтобы показать, что за Навальным шло не просто наружное наблюдение. Но было бы слишком наивно ожидать, что по этому вопросу Путин скажет много.

Кроме того, мне показалось, что когда вопрос о Навальном был задан устами, видимо, какого-то согласованного журналиста, и Путин на него ответил, президент испытал какое-то облегчение — и в дальнейшем чувствовал себя раскованно. А дальше все шло как обычно — текущие трудности, проблемы, сплочение, успешное преодоление, признание непростой ситуации с коронавирусом и в то же время — заряд оптимизма для слушателей, и, таким образом, ничего нового мы не услышали.

— Путин твердо сказал, что в расследовании с Навальным налицо работа ЦРУ, но вот почему-то доказательств не привел. Почему?

— Ну а как такие вещи можно доказать? Путин в таких случаях использует следующий прием — он говорит, что знает о том, что все телефонные переговоры сейчас контролируются, что контролируется биллинг звонков, а поскольку все это известно и разведывательным органам США, то, значит, это слив спецслужб США. Ранее, кстати, о подобном выводе говорили известные пропагандисты Сергей Марков и Сергей Михеев, но они побежали впереди паровоза и сказали, что все это сделали британские спецслужбы. Оказывается, это была «разведка» США — Владимир Владимирович их «поправил», и теперь эти люди вынуждены переформатироваться на США.

Про Британию это, конечно, мелкая, но интересная деталь: в связи с Brexit у Великобритании появляется новая политическая субъектность, отдельная от Европейского Союза, и Путин надеется выстроить какие-то отношения с Британией, потому что с Францией и Германией у него отношения испортились.

С Британией отношения тоже, конечно, давно испорчены, но, вероятно, вскоре у британского руководства появится новый внешнеполитический курс, и его, вероятно, можно будет как-то разыграть. Примерно, так же, как Кремль в свое время пытался расколоть Турцию, поссорить ее с НАТО и продавать ей своей оружие, создав тем самым общность интересов между Эрдоганом и Путиным, так и сейчас Кремль, возможно, думает и об интересах Джонсона. Поэтому и сказано было не про Британию, а про США!

А доказать, что многое в деле Навального связано с ЦРУ, повторюсь, невозможно — никто не может узнать, откуда и какая спецслужба покупает на рынке эти слитые данные по биллингу, перелетам в «Аэрофлоте», постояльцам гостиниц и так далее. А интерпретировать можно, говоря, что все это сделали американцы, а Навальный — агент ЦРУ, потому что такой «вывод» вполне устроит и «слушателей» Путина, и большинство россиян.

— Было бы как-то странно услышать «чушь, муть и компот».

— А это вместо Путина уже сказали Лавров, Захарова — что, мол, это чушь, муть и ерунда полная, опередив Кремль. Но поторопились, поскольку, если вы обратили внимание, по делу Навального два дня была пауза — наверху был некий шок, и там не понимали, что говорить. И хотя те люди, которые были решительны в том, чтобы озвучить свою пропагандистскую точку зрения, ее озвучили, это было нарушение субординации: именно наверху должны были решить, какую отмашку должны использовать пропагандисты — вот Путин ее и дал 17 декабря, сказав, что все это дело рук американских спецслужб с тем, чтобы возвысить Навального до уровня главного оппозиционера, чтобы поднять его до уровня Владимира Путина.

— Кремль как-то будет говорить подробнее на тему Навального в ближайшие пару недель или она для него закрыта?

— Теперь эту тему будут развивать только статисты — именно они будут «вскрывать» козни «американской разведки», раз дано указание работать в пользу Америки.

Ну а кроме них через разного рода привлеченных «специалистов» по телевизору будут говорить то, что ранее рассказывали про действия «Новичка», — что, мол, его в России нет, а если бы хотели угробить Навального, то угробили бы точно.

«Никаких лавров на белорусской ниве собрать не удалось, лучше про Белоруссию особо не говорить»

— Если бы пресс-конференция президента России проходила не в декабре, а в сентябре или октябре, уверен — вопросов про непростую ситуацию в Белоруссии было бы больше. Почему Путин не уделил событиям в самой братской для России стране больше времени и почему не раскрыл подробностей переговоров с Лукашенко, дабы внести какую-то важную ясность в эту тему?

— Я как раз не ожидал, что он будет говорить про Лукашенко. Почему? Для Путина желательно, чтобы эта тема поскорее остыла — тема эта для него болезненная, невыигрышная. Потому что Путин вынужден поддерживать Лукашенко, что, в общем-то, ему не очень нравится, так как он уже 20 лет танцует с Лукашенко разного рода сложные танцы, и нельзя сказать, что с большим успехом. Понимаете, Лукашенко — это такое «политическое животное», которое на первый план ставит свой интерес, нарушая часто неписанные правила приличия. Скажем, он берет у России деньги, при этом откровенно ей угрожая, что в ином случае переориентируется на Запад (хотя на Западе он и брал деньги, но значительно меньше, чем у России), но при этом «понятийные» обязательства он не выполняет: Лукашенко не признал независимость Абхазии и Южной Осетии, и даже крымскую эпопею он не поддержал, что с точки зрения кремлевских стратегов нечестно — уж если ты кормишься при российских нефти и газе, то ты хотя бы соответствуй важным вещам.

Да, Лукашенко в Кремле нелюбим, но еще более скверная альтернатива для Путина — то, что лукашенковский режим может быть смещен в результате массового возмущения, то есть того, что на кремлевском языке называется «оранжевая революция». И если Лукашенко в этом случае уйдет из власти, то это будет ясным сигналом для российского общества, что массовое возмущение может сместить такого рода лидера.

Кроме того, в Кремле считают, что за «цветными революциями» стоят американские спецслужбы, которые в случае с Белоруссией через Польшу, Литву, Латвию и прочих сателлитов раскачивают режим Лукашенко. И поэтому Путин вынужден поддерживать этот немилый ему режим, выбирая из двух зол. Идея же о том, что избиратели могут повлиять на избирательный процесс, глубоко чужда людям, строящим вертикальные схемы. Отсюда вывод, почему Путин не погружался в тему Белоруссии на пресс-конференции — поскольку никаких лавров на белорусской ниве собрать не удалось, лучше про Белоруссию особо не говорить.

Да и кроме того, еще летом прошлого года многие белорусы смотрели на Россию с позитивным ожиданием и были страшно разочарованы тем, что Путин взял сторону Лукашенко, а это означает, что популярность Путина в Белоруссии очень сильно идет под горку, что, в свою очередь, глядя еще и на то, что случилось в Украине, означает, что концепция «русского мира», с которой Путин пришел во власть, трещит по швам.

Получается так, что «русский мир» не может предложить ничего позитивного и привлекательного в своем проекте даже для соседей-славян, а если это не вписывается в идеологическую концепцию «русского мира» на данный момент, говорить об этом не стоит и лучше отодвинуть сию тему на задний план, что и был сделано.

«Решение по выборам Путин может принять уже завтра или послезавтра, или через год»

— 17 декабря у Путина не могли не спросить о поводу выборов в Госдуму — главного политического события 2021 года. Путин сказал о том, что в стране теперь есть 16 партий, способных идти в Думу без сбора подписей, и что он не считает оппозиционных нынешних партийцев Думы какими-то отжившими свой век, потому что они доказали в своей деятельности патриотическую позицию. Означает ли это что Кремль будет помогать и этим 16 партиям и партиям господ Миронова, Зюганова и Жириновского?

— В Кремле сидят неглупые, очень информированные люди, и люди с весьма понятной мотивацией — им нужно сохранить систему вертикальной власти, выгодоприобретателями которой все они являются, и это для них единый, консолидированный, общеидеологический и материальный интерес. Конечно, выборы для Кремля — это некая зона турбулентности, и они понимают, что, мягко говоря, массовый избиратель разочарован тем, что происходит в стране, если это не относится персонально к Путину.

Общественное мнение старается Путина как раз «сберечь», сохраняя его тефлоновый образ, отвечающий за геополитику, оборону, за борьбу с происками США, но вот все остальное — экономическая стагнация, монополизация экономики, снижение ее эффективности, торможение роста ВВП и, соответственно, роста доходов, относилось к приближенным Путина — министрам, партиям, парламенту, местным органам власти, губернаторам, и, на мой взгляд, эта система для Кремля должна остаться, и она останется.

И конечно же, останется ведущая роль «Единой России» — тут никакого сомнения нет, и среди политологов, похоже, есть консенсус, что большинство голосов на выборах 2021 года будет сохранено за «Единой Россией», а вот накопившееся разочарование избирателей надо как-то канализировать. И поэтому избирателям предлагаются новые партии, хоть и замешанные на старых дрожжах: выстраивается искусственная партия для так называемой либеральной общественности «Новые люди», выстраивается новая партия для патриотической общественности «За правду». Появляется еще и партия «Зеленые», озабоченная экологическими проблемами, что связано с ростом городов, городского населения, которые чувствуют, что с городской средой делается что-то неправильное и надо как-то ситуацию улучшать, и вот вам партия «Зеленых».

Понятно, что эти партии — вполне управляемые, выращенные в «кремлевской пробирке», но «альтернатива» создана, и нетерпеливые избиратели могут за них проголосовать. Ну и понятно, что эти партии будут слегка покусывать лидеров старых партий — допустим Миронова, который как политик уже никакой и никаких новых идей изобрести не сможет.

Вот у Жириновского есть свои 10 процентов электората, и он сможет их консолидировать на выборах 2021 года, а коммунисты сползают вниз, и тут, соответственно, нужна какая-то левая партия как альтернатива, и молодые партии должны взбодрить старых коней, которых Путин, конечно же, не собирается отправлять на мясокомбинат — работают и работают, и тут от добра добра не ищут. Однако, хотя думские партии и кормятся с кремлевской ложки, стимулировать их все же необходимо.

Кроме того, есть еще один прагматичный момент относительно новых партий — не пристроенный к «Единой России» электорат очевидно распадается, фрагментируется на какие-то куски, и если какая-то из новых партий наберет 3 процента голосов при проходном пороге в 5 процентов, это будет очень удобно для единороссов, потому что голоса тех избирателей, чьи партии не прошли в Госдуму, распределяются между победившими. А так как на первом месте среди попавших в Думу будет «Единая Россия», ей и достанется большая часть неприкаянных голосов. А это очень удобно будет единороссам, которые в идеале должны получить две трети голосов или конституционное большинство.

Поэтому если в выборах не будут участвовать представители несистемной оппозиции в силу того, что их не зарегистрируют, серьезных проблем для Кремля эти выборы представлять не будут.

— На пресс-конференции Путин сказал, что не принял решения по участию в выборах 2024 года, на которое у него появилось право в связи с принятыми в этом году поправками в Конституцию страны. Как это можно расценивать? В 2012 году Путин сказал, что не исключает возможности баллотироваться в президенты в 2018 году, а здесь до выборов, грубо говоря, 3 года, а даже «не исключаю» Путин не решается произнести. Почему?

— Путин сказал то же самое, что и в 2012 году, только в другой формулировке: да, он сказал, что он не принял решения по 2024 году, но он это решение может принять уже завтра или послезавтра, или через год — в зависимости от ситуации. Мне кажется, тут на какие-то формулы обращать внимания не следует — фраза «не принял решение» равна фразе «я не исключаю».

Зачем Путину ограничивать себе коридор возможностей, скажем, выдавая какие-то обещания? А вдруг он захочет перенести центр тяжести на Госсовет, чтобы не рисковать с выборами, если ситуация будет к 2024 году критичной? Если будет действительно критично, то Путин просто, в соответствии с теми ресурсами, которые заложены в Конституции, сделает главным органом в стране Госсовет и станет его несменяемым главой, сохранив реальную власть и не рискуя престижем на выборах-2024.

— Пару лет назад в одном радиоэфире Владимир Жириновский уверенно и категорично сказал, что те, кто сейчас у власти в России, будут точно управлять ей до 2030 года. Стало быть, с победителем выборов 2024 года действительно может быть все ясно?

— Жириновский, конечно, иногда говорит очень разумные вещи — вернее, говорит он их часто, за исключением тех случаев, когда они мешают его политстатусу. Но тут любому человеку понятно, что если у Владимира Путина будет все хорошо со здоровьем и если политическая ситуация при этом будет достаточно управляемой, от власти в 2024 году не откажется.

Другой вопрос — на каких основах будет построена власть? На выборных или как с 2008 по 2012 год, когда он уступил формальную роль президента Медведеву, но при этом перетянул огромные полномочия на себя как премьера, или как я уже сказал про Госсовет? На сегодняшний день Жириновский прав, вопросов нет — в 2024 году победителем выборов будет Путин, а до 2030 года нужно все-таки дожить. Теоретически Конституция не запрещает и до 2036 года Путину быть у власти, но это может и не понадобиться — структура власти может быть попросту переформатирована, и человек будет находиться у власти и дольше.

«COVID-19 — универсальное объяснение всех нынешних трудностей»

— Почему Путин также мало говорил о Карабахе?

— Карабах можно интерпретировать и как победу, но в то же время и как геополитическое поражение России. Уже понятно, что безусловное доминирование, к которому стремился Владимир Путин на постсоветском пространстве, в случае с Южным Кавказом уже явно не работает — на стороне Азербайджана воевало турецкое оружие, в Карабахе воевали люди, которые были наняты через Турцию в Сирии, парад принимают Алиев с Эрдоганом, и в сухом остатке мы имеем сокращение военно-политического влияния Армении — ее поражение налицо, видим усиление геополитического присутствия Турции.

Да, большой заслугой России в карабахском конфликте является то, что туда введены миротворцы и остановилась разрушительная бойня, но при этом, конечно же, престижу Владимира Путина в Армении нанесен серьезный ущерб — он оказался не совсем надежным старшим братом, а Эрдоган как старший брат для Азербайджана выступил более решительно и эффективно. Кроме того, Азербайджан показал переориентацию в сторону Турции и, соответственно, похвастать особенно тут нечем. Поэтому в пресс-конференции тема и ушла на второй план, как и тема Белоруссии, где похвастать особенно нечем.

— Владимир Путин прокомментировал арест губернатора Хабаровского края Фургала и бывшего журналиста «Коммерсанта» Сафронова — первого подозревают в заказных убийствах почти 20-летней давности, а второго — в госизмене. Можно ли по словам Путина, которые не посеяли ни тени сомнений в позиции следствия, что и Фургал, и Сафронов получат серьезный срок?

— Да, такое можно сказать. Сама по себе система вертикали, которую Владимир Путин выстраивает по позднесоветским образцам — это не тоталитаризм, как при Сталине, но при этом должен быть божий страх перед органами, которые всевластны, божий страх перед вертикалью и номенклатурой. А для этого должны повторяться наглядные примеры и уроки, чтобы показать, что может произойти с людьми, которые ведут себя с точки зрения номенклатуры слишком неправильно и сурово.

А значит, кого-то вполне могут посадить, как Котова и Галямину за участие в акциях протеста, или как Фургала, который, с точки зрения номенклатуры, нарушил правила игры, пытался выстраивать достаточно самостоятельную региональную политику и не всегда выполнял приказы из центра. Это — нарушение субординации и раскачивание вертикали, а вертикаль такого не прощает.

Важно, чтобы все видели, что попытки перешибить плетью обух бесперспективны и наказуемы, и мифология власти, с которой лучше не связываться, должна, с точки зрения Владимира Путина, поддерживаться, и она поддерживается, и в качестве примеров тут представлены Сафронов и Фургал.

В прошлом году удалось отбить Голунова, которого также система (не Путин, а, вероятно, какие-то генералы) решила наказать за то, что такие, как он, мелькают где не надо, мешают, публикуют расследования, раздражают, и их надо заткнуть, чтобы остальные боялись. Такая система была свойственна позднему брежневскому СССР, когда сажали диссидентов — головы им не отрубали, но 8—10 лет давали, чтобы знали свое место и чтобы у них не появилось последователей. То же самое делает Лукашенко — конечно, такая технология не очень перспективна для любой власти, но она позволяет обеспечивать то, что Путин называет термином «стабильность».

— На своих итоговых пресс-конференциях Владимир Путин обычно не озвучивает какие-то новые идеи и решения — они всегда звучат в послании Федеральному собранию. Это послание уже не за горами, на ваш взгляд, можно там ожидать каких-то серьезных решений по быстрому выходу страны из «коронакризиса»? Ведь на пресс-конференции Путин лишь обозначил проблемы и успехи, но не более.

— Думаю, что в послании будет довольно мощный раздел про коронавирус — на эту тему уже на пресс-конференцию, как говорят, было сделано очень много заявок от граждан. Проблема с вакциной, как понимаю, отчасти решена, проблема только в инфраструктуре и кадрах для налаживания ее производства. И эта проблема и население, и номенклатуру волнует очень сильно.

Ну и, кроме того, COVID-19 — универсальное объяснение всех нынешних трудностей. Рост ВВП около 1% (что было последние 10 лет) продолжается, а сейчас это торможение можно будет свалить на пандемию. Поэтому коронавирус будет проблемой номер один в послании Путина, а второй темой будут социальные проблемы: у людей накапливаются серьезные и конкретные жизненные проблемы — право на труд, на заработок, на охрану здоровья, на безопасность, разумеется, будет идти речь и о ценообразовании, и об экономике.

Ну и, конечно, все это будет украшено розочкой геопроблем — мол, весь мир против нас, весь мир свихнулся на русофобии и нам нужно дать отпор и ковиду, и ЦРУ, и временным экономическим трудностям.

— Какое-то серьезное успокоение населения, стало быть, Кремлем намечается?

— Наверняка, но идеи Кремля будут новыми из хорошо забытого старого — продолжатся попытки регулирования цен. Сейчас притормозили рост цен на сахар, значит, будут тормозить и другие цены, но думаю, что тем самым из продажи часто будут вымываться продукты с низкими ценами, так как производителям будет выгодно отправлять свой товар за границу, где его купят за хорошую цену, а значит, страна может столкнуться с дефицитом и карточной системой с двумя килограммами постного масла в месяц. Ничего страшного, конечно, не произойдет — будем жить, будем покупать, кто что сможет.