Триумф Дзюбы и молчание ягнят из ОКР

«Матч ТВ» считает, что хоум-видео теперь важнее Олимпиад

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом еще два года, до 16 декабря 2022 года. Этот вердикт был принят по итогам спора Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Подробнее — в материале недоуменного журналиста «Реального времени» Джаудата Абдуллина.

Россия — изгой или теперь уже «терпила»?



Олимпийцам России привычно отрубают хвост по частям. Причем с каждым разом все больше и больнее. Перед Рио-2016 поражение в правах было только у гребцов, легкоатлетов и штангистов. Перед Пхенчханом-2018 у нас не было гимна и флага, и для участия на Олимпиаде спортсмены приглашались международными федерациями. Лыжники Максим Вылегжанин, Александр Легков, Сергей Устюгов, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова, биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и еще 103 российских спортсмена могли бы в красках рассказать о логичности и прозрачности это процедуры допуска до Игр, куда их так и не пригласили. Зато поехал Вольфганг Пихлер, самый честный немецкий тренер самых «задопингованных» биатлонисток России.

Сейчас, помимо избирательной процедуры приглашений, Россия обязана в течение двухлетнего периода выплатить «взнос» в размере 1 270 000 долларов США в рамках погашения расходов WADA с января 2019 года.

Взнос мы поместили в кавычки, поскольку недоумение по поводу того, почему Россия должна компенсировать расходы WADA, как она уже делала это ранее, после докладов Макларена и Шмидта, трудно объяснимо. Как платила, и продолжит платить убогая федерация российской легкой атлетики в кассу международной федерации IAAF.

Более того, Россия должна будет выплатить 10 процентов от бюджета РУСАДА за 2019 год, или 100 тысяч долларов, в течение 90 дней от даты принятия решения, а также оплатить 80 процентов судебных издержек CAS. Оставшиеся 20 берет на себя WADA (как благородно!).

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом еще два года. Фото: tas-cas.org

Срок наказания — 2 года, вступил в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года. Хотя 9 декабря прошлого года WADA уже вынесла решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА, с дальнейшим отстранением России от Олимпиад, Паралимпиад и чемпионатов мира и запретом на проведение крупных международных соревнований.

Помимо того, CAS запретил Владимиру Путину посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры в ближайшие два года, тем самым ограничив его в правах больше, чем коллегу из Белоруссии Александра Лукашенко, которого МОК не хочет видеть только в Токио-2021.

К черту флаг и на фиг гимн, мы о Дзюбе потрындим



Но это мелочи, судя по тому, что единственный вопрос, как-то касающийся спорта, на 4,5-часовой пресс-конференции Путина касался интимного видео футболиста Артема Дзюбы.

Понятно, что сам президент не мог поднять тему предстоящего перемещения российских спортсменов к олимпийской «параше», будучи вынужденным отвечать на вопрос журналистки «Матч ТВ» Ольги Богословской. Сама Богословская охарактеризовала предмет своего любопытства тем, что «вопрос назрел». Ее бывший супруг и нынешний коллега по «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поддержал ее характеристикой «прекрасный, нужный, своевременный вопрос». Понятно, что Богословская не сильно виновата, поскольку эта тема была обсуждена на редакционной планерке и выдвинута как наиболее важная за 2020 год и актуальная конкретно на 17 декабря.

Любопытно также, что творится в головах у этих якобы спортивных якобы журналистов, если Георгий Черданцев отреагировал на двухлетний бан России словами: «Финал чемпионата мира 2022 как раз через два дня, 18 декабря. Так что на финал выйдем и с флагом, и с гимном», имея в виду футбольный мундиаль. Если он написал это серьезно, как и бывшие супруги Богословская и Губерниев, то специалисты из столичной ПКБ №1 им. Алексеева могут смело выезжать в Останкино, дабы срочно обследовать весь редакционный состав «Матч ТВ».

Георгий Черданцев отреагировал на двухлетний бан России словами: «Финал чемпионата мира 2022 как раз через два дня, 18 декабря. Так что на финал выйдем и с флагом, и с гимном». Фото: on-football.ru

Также почти радостно отреагировали на очередной бан олимпийцев России различные СМИ, выдохнувшие с облегчением, что матчи чемпионата Европы по футболу 2021 года и финал Лиги чемпионов 2022 года в Питере состоятся, как и планировались. Ну кто бы сомневался, ведь «Газпром» уже восемь лет спонсирует Лигу чемпионов, и нынешний трехлетний контракт действует до 2021 года и рассчитан на 211 млн евро. А до этого было еще шесть лет спонсорства. По сравнению с этим «взносы», которая платит Россия в кассу МОК и WADA, просто копейки. Казалось бы, Россия сглатывала от МОК перед Рио и Пхенчханом ради ЧМ-2018 года. Но когда-то же можно задать вопрос, почему Ласицкене и Сидорова, Закарин и Шубенков должны пропустить вторую Олимпиаду подряд ради этих кривоногих полуросликов и удобства господина Миллера, который хочет в своей ложе смотреть настоящий футбол, после евроубожества «Зенита».

«Сдержанный оптимизм», как принято было ранее характеризовать подобное, высказал и президент федерации хоккея России Владислав Третьяк, которого порадовал тот факт, что у нас не заберут хоккейный чемпионат мира. А там трава не расти, правда ведь, Владислав Александрович, ну потрындим перед Олимпиадой на различных ток-шоу о преступной деятельности МОК, дадим заработать своре Малахова и Ко. Если, конечно, к этому времени Дзюба снова не вытащит своего «барсика» на всеобщее обозрение.

Как же актуально выглядит на фоне всех этих событий наша статья о Китае, который загнал МОК под лавку, просто потому, что в стране есть единоначалие и виды спорта развиваются, в конечном итоге, для побед сборных страны. А у нас президенты федераций озабочены только тем, чтобы наказание не задело конкретно их, руководители клубов вообще думают о сборных в последнюю очередь.

«Сдержанный оптимизм», как принято было ранее характеризовать подобное, высказал и президент федерации хоккея России Владислав Третьяк. Фото: fhr.ru

ОКРаина российского спорта. Их хата точно с краю



А как иначе, если полную апатию к предстоящим событиям проявила организация, которая должна непосредственно защищать интересы российских олимпийцев, а именно Олимпийский комитет России. «Мы ожидаем взвешенного и справедливого решения. Мы уверены, что на наши планы на ближайшие годы оно не повлияет», — высказался руководитель ОКР Станислав Поздняков по итогам ежегодного олимпийского собрания. Оно состоялось опять же вчера, только до решения CAS, а не после.

Это можно было бы объяснить тем, например, что участники собрания из спортивных федераций, региональных олимпийских комитетов, академий и так далее, спортсмены и тренеры уже приехали в Москву, и негоже держать их по гостиницам, Но собрание прошло в режиме онлайн! Что вы там обсуждали такого экстренного, что нельзя было перенести на день позже? К примеру, глава ОКР сообщил, что «в состав Олимпийской команды России для участия в предстоящих Играх в Токио войдут не более 380 спортсменов и 260 специалистов с учетом ротации. Общий состав делегации составит 620-640 человек». Серьезно? После решения CAS эти слова такие же пустые, как эхо в лесу. ОКР, да и сама Россия уже четыре года не субъект, а объект, которыми МОК и WADA помыкают, как Салтычиха крепостными. 380 спортсменов? Вы уверены? Вылегжанина и Устюгова возьмете, которых федерация не «пригласила» в Пхенчхан, зато не возражала против их участия на ЧМ-2019.

Вообще, глядя на текущую деятельность ОКР, складывается впечатление, что WADA зверствует отдельно, ОКР коротает свои будни отдельно, здравый смысл существует отдельно. И сойдутся все эти три понятия вместе только в рамках нашей статьи, и то ненадолго, а потом их опять раскидает по разным углам.

К примеру, как объяснить международный календарь на сайте ОКР, где значится: «3-7 декабря. Личный чемпионат Европы по бадминтону в Дании», а «11-21 декабря чемпионат мира на короткой воде в ОАЭ». Алё, начальники нынешних и будущих олимпийцев без гимна и флага, оба этих старта уже давно отменены, либо перенесены. Как и значащийся в вашем календаре ноябрьский «25-й чемпионат мира по каратэ WKF». Всемирная федерация каратэ его перенесла на ноябрь 2021 года. Как и сентябрьский чемпионат Европы по настольному теннису в Польше. Могли бы узнать об этом хотя бы у Игоря Левитина, нахождение которого на посту президента Европейского союза настольного тенниса вы отмечаете как положительный факт. Ну и как-то надо реагировать по поводу очередного камшота WADA в сторону России. Или вас не забрызгало, поэтому вы так и продолжите жить по своим планам после принятия этого «взвешенного и справедливого решения»?

«Мы ожидаем взвешенного и справедливого решения. Мы уверены, что на наши планы на ближайшие годы оно не повлияет», — высказался руководитель ОКР Станислав Поздняков по итогам ежегодного олимпийского собрания. Фото: Наталья Пахаленко / olympic.ru

Австро-Венгрия, развалившаяся после Первой мировой войны, пропустила одну Олимпиаду уже в качестве Австрии и Венгрии. Чехословакия, к примеру, стартовала, хотя ее солдаты активно воевали как во время Первой мировой, так и после ее окончания, достаточно вспомнить чехословацкий мятеж на территории Советской России. Германия, проигравшая в двух мировых войнах, была отстранена на пять Олимпиад — летнюю 1920-го, зимние и летние 1924 и 1948 годов. Россия, за мочу, растекшуюся равномерно в колбах для допинг-проб и в голове Григория Родченкова, отстраняется уже на три Олимпиады, плюс было поражение в правах в Рио-2016. То есть Гитлера забанили всего на две Олимпиады, а нас уже на три. И нельзя исключать, что история получит продолжение ближе к Парижу-2024.

