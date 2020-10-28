Список персон

Суворов Юрий Андреевич

Общественные организации
Суворов Юрий Андреевич
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 17 октября 1972 года.

Образование

2001 г. окончил Казанский государственный энергетический университет по специальности «Промышленная теплоэнергетика».

Трудовая деятельность

С 2017 г. — учредитель и директор ООО «Акбулат».

С 2017 г. — соучредитель и председатель Регионального Отделения Межрегиональной Общественной Организации «Союз Десантников» по Республике Татарстан.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420006, ул Хлебозаводская, 1, оф 101

Дата последнего обновления: 28.10.2020

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