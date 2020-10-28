Суворов Юрий Андреевич
Общая информация
Родился 17 октября 1972 года.
Образование
2001 г. окончил Казанский государственный энергетический университет по специальности «Промышленная теплоэнергетика».
Трудовая деятельность
С 2017 г. — учредитель и директор ООО «Акбулат».
С 2017 г. — соучредитель и председатель Регионального Отделения Межрегиональной Общественной Организации «Союз Десантников» по Республике Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420006, ул Хлебозаводская, 1, оф 101
Дата последнего обновления: 28.10.2020