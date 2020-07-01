40 «поддержек», 20 «экономик» и один «карантин»: какие слова Путин использовал в обращениях к нации

Президент РФ не любит упоминать коронавирус, используя слова «ситуации» и «сложности»

Накануне президент РФ Владимир Путин в шестой раз за чуть более чем 3 месяца выступил с обращением к гражданам России, которые официальный сайт Кремля относит к «Заявлениям по важнейшим вопросам». Дважды эти выступления касались 75-летия Победы во Второй мировой войне (9 мая, когда парад Победы был отменен из-за карантина, и 24 июня, когда его все же провели), трижды были посвящены эпидемии коронавируса и введения карантинных мер, последнее по времени выступление — дню голосования по поправкам, вносимых в Конституцию. «Реальное время» провело контент-анализ его последних выступлений, узнав, что президент РФ не любит упоминать «коронавирус», используя слово «ситуации» и «сложности», предпочитает апеллировать к дружескому единению с россиянами, а вместо «ограничений» любит говорить — точнее, «предлагать» — о поддержке.

Три из шести обращений были «коронавирусными» — столько же апеллировали к Победе

Открыло «парад путинских выступлений» собственно обращение от 25 марта 2020 года, когда он объявил следующую неделю нерабочей, с сохранением заработной платы (с 28 марта по 5 апреля). Следом, буквально через неделю, последовало еще одно «ковидное» обращение, где было озвучено решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно.

Последнее коронавирусное обращение к россиянам датируется 23 июня. В нем он же подвел итоги «ковидным» выступлениям, в самом начале отметив: «25 марта я впервые обратился к вам в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции». Оно же — первое обращение, так или иначе, вызванное предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию РФ. В нем Путин предложил изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год — для поддержки менее обеспеченных семей из собранных налогов.

Последнее обращение от 30 июня, что характерно, тоже было привязано к 75-летию Победы, и было сделано на фоне открытого в этот день «монумента сотням тысяч советских солдат, сражавшихся подо Ржевом», о чем президент упомянул в первых словах самого обращения.

Дважды выступления касались 75-летия победы во Второй мировой войне (9 мая и 24 июня). Фото kremlin.ru

Первые обращение президента были более «дружескими»

Что интересно, лишь в первых двух обращениях к нации Путина, вызванных экстренными мерами, эпидемией и локаутом, помимо обязательного, как и в других начала: «Уважаемые граждане России!», были употреблены и более «теплые» слова: «Дорогие друзья!» (2 апреля, в предварении месячного локаута при этом, что редкость — это были первые слова в обращении: «Дорогие друзья! Уважаемые граждане России!»). В первых же коронавирусных обращениях Путин был также теплее и в финалах.

25 марта он финишировал словами «Благодарю вас за внимание». 2 апреля к тому же пожелал россиянам здоровья. В обращениях в честь победы по понятным причинам в конце стояло «Ура!». А в посланиях народу от 23 июня и 30 июня, посвященных уже поправкам в Конституцию, просто «Спасибо».

Лишь в первых двух обращениях к нации Путина, вызванных экстренными мерами, эпидемией и локаутом, помимо обязательного начала: «Уважаемые граждане России!», были употреблены и более «теплые» слова. Фото kremlin.ru

«Сейчас мы для всех — только России» — о чем чаще всего говорил Путин

«Реальное время» сделал несложный контент-анализ речей Владимира Путина за последние 3 месяца, начиная с 25 марта, когда глава государства объявил неделю самоизоляции на основе нескольких сервисов, получив облако слов, чаще всего употребляемых президентом РФ в его обращениях к российскому народу. Если не считать предлогов и частиц («На», «Для»), чаще всего Путин употреблял местоимения «Мы», «Всех», «Все», «Нас», наречия «Только» и «Сейчас» и существительное «России».

Основное «контурное» заявление в целом звучит так: «Сейчас ДЛЯ МЫ ВСЕ-ВСЕХ-нас — только ДЛЯ России», свидетельствующее о намерении как-то объединить себя и общество (как и общество в целом).

Что интересно, чаще всего Путин старается употреблять слова «России» и «Мы», нежели «людей» и «граждан», звучащих все-таки слишком абстрактно и официально.

Президент РФ не любит упоминать «коронавирус», используя слово «ситуации» и «сложности»

Несмотря на яркую «ковидность» большинства выступлений главы государства, коронавирус упоминался лишь девять раз, вместо него Путин старался использовать слово «эпидемия». Часто Путин использовал слово «предлагаю» (19 раз), как и «подчеркну», которое, очевидно, должно было как-то уравновесить негативный эффект от отсылки к болезни.

Но почти 30 раз Путин использовал и слово «должны»: «Мы должны извлечь уроки из этой ситуации», «Помощь должна дойти до каждого ребенка», «Решения об использовании этих средств, этих денег, должны быть прозрачными», «...созданные механизмы должны стать основой для совершенствования служб занятости».

Чаще всего слова «должны», «должно» или «должен» касались не самих россиян, а официальных лиц, чиновников или экономики (и законов) — то есть они должны так поступать, но вероятность, что они поступят именно так, как «предлагает» Путин, вовсе не равна 100 процентам. Для минимизации использования слово «эпидемия» Путин старался использовать более абстрактные, например, «ситуации» (27 раз) или «сложности» (10 раз).

Путин предпочитает говорить про поддержку, часто просит и хочет — и не почти упоминает ограничения

Согласно облаку слов, например, «эпидемией», «сложности» и несущий негативные оттенки «режим» упоминался несравнимо реже, чем слово «поддержки», «меры» или «нашей победы». Лишь раз Путин употребил слово «карантин» и то в контексте «стены карантинов и ограничений» в других странах, а не в России. Даже слово «самоизоляции» президент использовал только дважды, как и слово «заражение», предпочитая слово «ограничения» — 10 раз (нередко вместе со словом «вынужденные»). И только семь раз вспомнил про «болезнь» и «инфекцию».

Для сравнения, более 40 раз Путин упомянул «поддержку» более 20 раз «экономику», и 14 раз «хочу» вместе со словами «поблагодарить», «пожелать», «подчеркнуть» — столько же, что характерно, сколько и слово «прошу». И более 10 раз использовал выражение «дорогие друзья» (поменяв их дважды на «дорогие ветераны»).