Как восточные немцы стали лучшими в мире по развитию спорта

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Пока эксперты теряются в догадках, как будет выглядеть мировой спорт с середины 2020 года, «Реальное время» в своем материале напоминает о стране, которая была лучшей в мире в плане развития спорта по соотношению людских ресурсов, материальных затрат и возможностей самого государства.

«Маленькая страна, маленькая страна…»



Наташа Королева искала в одной из своих песен «маленькую страну» — а мы вам расскажем, где она. Только показать не сумеем, поскольку сейчас эта страна растворилась в одной большой Германии. И это ГДР, Германская Демократическая Республика, сорок процентов от Германии, точнее, шесть из 15 ее земель, куда успели войти солдаты Советской армии.

Понимая, что война близится к окончанию, союзники наконец-то открыли второй фронт в 1944 году и поспешили освободить большую часть Германии, включая Западный Берлин. На этих территориях была основана Федеративная Республика Германии, которую в 1957 году дополнила еще земля Саар. Что до спорта, то немцы поначалу выступали на Олимпиадах одной Объединенной германской командой, ОГК. Такая ситуация касалась и отдельных видов спорта. Так, в гандболе немцы также выступали в статусе ОГК, к примеру, на чемпионате мира 1958 года, первом крупном соревновании, проведенном в ГДР. Тогда сборная ОГК заняла третье место. В 1961 немцы также были вместе, играя уже на ЧМ в ФРГ.

Николай Тищенко против нападающего ОГК. Олимпиада в Мельбурне, 1956 год. Фото rusteam.permian.ru

Тем временем противоречия между странами нарастали. Сборная ФРГ по хоккею бойкотировала чемпионат мира в Москве 1957 года, мотивируя это тем, что советские войска годом ранее вошли в Будапешт. В свою очередь, власти США не дали въездных виз хоккеистам ГДР, и те не участвовали в ЧМ 1962 года, а вслед за ними этот чемпионат бойкотировали сборные СССР и Чехословакии. В 1961 году в ГДР началось строительство Берлинской стены, а в 1962-м планета была на грани очередной войны, с трудом пережив Карибский кризис. В итоге «худой мир» привел к тому, что восточные и западные немцы разбежались по своим командам. В целом команда ГДР смотрелась увереннее, завоевав зимой и летом 1968 года 30 медалей (10-11-9) против 33 у бывших соседей (7-13-13), и обе страны начали готовиться к следующему олимпийскому циклу. Причем, летняя Олимпиада должна была проходить в Мюнхене, ФРГ, впервые после окончания Второй мировой войны.

ГДР в то время руководил Вальтер Ульбрихт, на смену которому в 1971 году пришел Эрих Хонеккер.

Как виды спорта делили на первую и вторую категории

В принципе, фамилии тогдашних руководителей ГДР не имеют никакого значения, это было коллегиальное решение, которое состояло в том, что спортсмены Восточной Германии должны выступить успешнее бывших соотечественников. Пути решения этой задачи начали обсуждать еще в олимпийском Мехико-1968, резюмируя, что необходимо приложить все усилия, кроме… финансовых. С учетом ограниченных ресурсов цель должна была быть достигнута путем последовательного сосредоточения внимания на фокусах, был разработан некий принцип лейки, которая должна была поливать только отдельные виды спорта. «Медаль должна стоить как можно меньше», — решили в ГДР, следовательно, не стоит поощрять отдельные виды спорта. В этом, кстати, и Советский Союз, и нынешняя Россия отличаются от хозяйственных восточных немцев, которые, казалось бы, выбрали социалистический путь развития.

Олимпиада в Мехико, 1968 год. Фото ruspekh.ru

Решением министерства спорта ГДР от 4 февраля 1969 года виды спорта делились на две категории, и ко второй, по большей части, стали относиться командные, игровые виды спорта. Первым под секвестр попал хоккей. Еще в 1970 году в чемпионате ГДР играли шесть команд, а уже в следующем остались только два динамовских коллектива из Берлина и Вайсвассера, разыгрывающих медали чемпионата страны. Оставшиеся четыре команды перешли на уровень полулюбительских, и их количество достигало восьми.

Решение федерального министерства практически убило мужской волейбол в ГДР. В 60-е годы это была одна из сильнейших команд мира, которая выиграла ЧМ-1970 и дважды была призером Олимпийских игр. После чего поколение сильных волейболистов начало сходить, и последним успехом можно считать четвертое место на ЧМ-1974. Ватерпольное «Динамо» из Магдебурга в 60-е годы один раз выходило в финал Кубка европейских чемпионов и четырежды завоевывало бронзу. В 1962 году ГДР принимала чемпионат Европы, финишировав дома четвертой, в 1966 году стала второй. Но, перебазировавшись во вторую категорию видов спорта, немецкий ватерпол быстро сдулся, как и женский баскетбол (бронзовые медали на ЧЕ-1966 и четвертое место на ЧМ-1967).

Немногочисленными командными видами спорта, которые секвестр не затронул, стали футбол, что логично, и гандбол. Последний вид спорта невероятно популярен в нынешней Германии, будучи, по сути, «футболом для бедных», а во времена разделения страны он остался единственным, где были конкурентными сборные обеих стран.

Немногочисленными командными видами спорта, которые секвестр не затронул, стали футбол, что логично, и гандбол. Фото olimp-history.ru

Единственным исключением из правил оказалась женская сборная по волейболу. Там все развивалось нелогично. Не имея серьезных успехов во времена, когда всем спортивным сестрам доставалось по серьгам, волейболистки рванули вверх как раз после серьезной дискриминации своего вида спорта. Семь наград на чемпионатах Европы (дважды немки побеждали могучую сборную СССР), олимпийское серебро, два четвертых места на чемпионатах мира.

Пока в ГДР сокращали команды, в одном Свердловске содержали десяток клубов

При этом стоит отметить любопытную деталь. Женский волейбол держался на берлинском «Динамо» и командах Лейпцига и Шверина. Их коллеги по гандболу представляли клубы Галле, Магдебурга, Ростока, Франкфурта-на-Одере, Эрфурта и все тех же Лейпцига и Берлина (ТСК).

Не было такого, чтобы один город нес нагрузку по содержанию команд сразу по нескольким видам спорта. Для сравнения, у нас один Свердловск во времена СССР имел три команды по волейболу, две по баскетболу, плюс футбольный «Уралмаш» и женский гандбол и все виды хоккея: с шайбой (две команды), с мячом и на траве. Плюс команды по области (Верхняя Пышма и Верхняя Салда, Нижний Тагил и Первоуральск, Карпинск и Краснотурьинск. Реальную силу при этом представляли только волейбольная «Уралочка» и два СКА — по хоккею с мячом и на траве.

У мужчин в ГДР бремя лидерства несли хоккейный Вайсвассер, футбольные Дрезден, Берлин, а также Йена, Лейпциг, Магдебург. Йена и Лейпциг становились финалистами Кубка кубков, а «Магдебург» даже выиграл этот почетный трофей. В клубном еврофутболе ГДР опережала все восточноевропейские страны, за исключением Советского Союза.

Но Советский Союз был империей. И даже СССР восточные немцы умудрились однажды обыграть, когда победили в медальном зачете зимней Олимпиады в Сараево 1984 года. В остальном же маленькая Германская Демократическая Республика была второй в мире, после СССР, по итогам зимней и летней Олимпиад 1988 года, была второй на зимней Олимпиаде-1980, завоевав медалей почти вдвое больше, чем хозяева американцы (23 против 12). Последний раз, когда ГДР уступила «свое» второе место в мировой иерархии, случился на летней Олимпиаде 1972 в Мюнхене, когда восточных немцев опередили США.

Летняя Олимпиада в Мюнхене, 1972 год. Фото sportsmedal.ru

То есть негласное разделение видов спорта на две категории, медалеемкие и дорогостоящие, начало приносить свои плоды уже со следующих Олимпиад 1976 года. В составе ОГК, вместе с западными немцами, за три олимпийских цикла 1956—1964 годов и шесть Олимпиад в общей сложности было завоевано 135 наград (36 золотых, 58 серебряных и 41 бронзовая). Будучи же отдельной командой, ГДР всего за две Олимпиады 1988 года, зимнюю и летнюю, завоевала 127 медалей (46+45+36).

Успехи той страны основывались на доминировании в двух видах спорта: легкой атлетике и плавании. К примеру, на последнем чемпионате мира по легкой атлетике, где выступала команда ГДР, она завоевала первое общекомандное место — 31 медаль (10+11+10). Такая же картина в плавании. У ГДР на ЧМ 1986 года первое место — 29 медалей (14+11+4). Гребля и конькобежный спорт, все виды борьбы, бокс, тяжелая атлетика, прыжки в воду, фигурное катание — все это было развито в ГДР. Не говоря о бобслее, санях и биатлоне, которые продолжают пополнять копилку немецкого спорта и сейчас.

При этом отдельные дорогие виды спорта в ГДР предпочитали вообще не развивать. Не были в почете конный и горнолыжный спорт, хотя у соседей из ФРГ хватало сильных спортсменов в этих затратных спортивных дисциплинах. Неолимпийские виды спорта вообще не попадали в зону интереса руководства немецкого спорта, игнорировавшего бадминтон, настольный и обычный теннис.

Именно ГДР практиковала уникальный опыт, когда спортсменки могли переквалифицироваться в другой вид спорта. Одна из наиболее титулованных конькобежек Карин Кания (8 олимпийских медалей, из которых три золотые) пришла в этот вид из фигурного катания, где выступала на уровне чемпионата Европы. Другая конькобежка Криста Ротенбургер к четырем медалям на зимних Олимпиадах, из которых две золотые, прибавила серебро в велоспорте на летней Олимпиаде 1988 года в Сеуле. Росвита Краузе вначале стала олимпийским призером в плавании, а затем добавила две олимпийские награды в гандболе. При этом она двукратная чемпионка мира по гандболу.

Криста Ротенбургер. Фото wikipedia.org

Артисты крепостных театров

В целом, если подходить к вопросу развития спорта с экономической точки зрения, то Советскому Союзу очень сильно повредил неоправданный гигантизм. Хорошо известный лозунг «через массовость в мастерство» был уместен в первые годы существования СССР, есть множество примеров, когда вчерашние фронтовики пришли в профессиональный спорт и стали чемпионами, выиграв даже Олимпиаду. Но в дальнейшем примеры Антонов Кандидовых из книги и одноименного фильма «Вратарь» сошли на нет. А в любительский спорт пришли настоящие профессионалы, получавшие за него настоящие деньги. В Союзе было огромное количество игровых команд, выступавших на первенства цехов, заводов, где играли «подснежники», только числившиеся на предприятиях. Чемпионаты городов или так называемых коллективов физкультуры, иначе говоря, третьих лиг советского футбола и хоккея, — это такой же профессиональный спорт. Можно привести наглядный пример с советской Эстонией, где до 1983 года не было команды мастеров по футболу, зато существовал чемпионат республики из нескольких лиг. И люди там играли за вполне конкретные деньги. Спартакиады народов СССР вынуждали республики развивать зачастую чуждые им виды спорта, привлекая туда советских «профи» из других регионов.

Сразу после развала СССР многие виды спорта в бывших союзных республиках также развалились, продемонстрировав искусственность своего развития. Так и сейчас коронавирус грозит помножить на ноль виды спорта и команды, хозяева и игроки которых пока живут, «под собою не чуя страны».

Президент России Владимир Путин во время заседаний Совета по спорту уже замечал, что госкорпорации не должны содержать профессиональные команды. Правда, пока это слова, не дошедшие до подчиненных, увы, в этом есть часть вины и самого Путина, поскольку глухота его подчиненных не заметна только незрячим. Нынешние госкорпорации зачастую ведут себя, как патриции Древнего Рима с гладиаторами или как российские помещики, устраивавшие у себя театры из крепостных крестьян. Даже сейчас настоящее осознание происходящего не дошло ни до части хозяев (СКА, ЦСКА и «Динамо» требовали неоправданного повышения потолка зарплат КХЛ), ни до «подчиненных», на ровном месте выбивающих себе по 20 лишних миллионов за сезон, находясь на пороге 40-летия. Пока бюджеты на текущий год сверстаны, можно жить в своих карточных домиках, требуя победы любой ценой в каком-то там внутреннем чемпионате РПЛ или КХЛ. Пока были времена сверхприбыли, можно было тратить ее на дорогостоящих спортсменов (артисток, певичек, челядь).

Сборная ГДР перед матчем с СССР, 1989 год. Фото ussrfootballteam.fmbb.ru

Но скоро даже самые оторванные от реальности руководители госкорпораций столкнутся с кризисом лицом к лицу на порогах своих особняков и начнут осознавать, что в дальнейшем развитии спорта необходим государственный подход. Именно такой подход был в ГДР, абсолютно лучшей стране с точки зрения соотношения «цена-качество». Когда вместо дорогостоящих и эфемерных побед в большинстве игровых командных видов спорта был сделан упор на индивидуальные дисциплины и выращено несколько поколений суперчемпионов.

Правда, этот уникальный опыт оказался совсем не востребован в современной Германии, которая постепенно скатывается в середнячки мирового спорта. Как раз из-за пристрастия к дорогостоящим спортивным дисциплинам.