Фотомарафон «100-летие ТАССР»: детское кафе «Антошка» в парке им. Урицкого, Казань, 1970-е годы

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В 1970-е годы в парке имени Урицкого стоял списанный пассажирский самолет Ан-10. Казанцы вспоминают, что в нем работали детский кинотеатр и кафе-мороженое.





Ан-10 был советским пассажирским самолетом. Спроектировали его в 1955 году, а первый полет машина совершила в 1957-м. В серийном производстве он находился недолго — всего 3 года. За это время на авиазаводе в Воронеже было собрано 108 таких воздушных судов.

Время показало не очень высокую долговечность Ан-10. Большую часть парка этих самолетов списали в августе 1973 года — по причине неудовлетворительного технического состояния. Последний Ан-10 приземлился на советском аэродроме в 1974 году. И встал вопрос, куда девать больше сотни старых самолетов. Большинство было утилизировано сразу же: металлолом был очень нужен стране. Некоторые самолеты раздали вузам в качестве наглядных и учебных пособий.

А несколько десятков Ан-10 нашли себе новую жизнь в городской среде. Их ставили в городские парки и скверы в новых кварталах городов, используя как оригинальную функциональную единицу в обустройстве общественных пространств. Вряд ли настоящий самолет нашел бы себе место в историческом центре, а вот новые районы принимали их на ура. Самолеты-памятники Ан-10 в середине семидесятых стояли в Воронеже, Кемерово, Киеве, Кишиневе, Комсомольске-на-Амуре, Омске, Ростове-на-Дону, Куйбышеве. Казань, один из центров советского авиастроения, конечно же, тоже взяла эту идею на вооружение.

Мамы с детьми на прогулке на фоне «Антошки» в парке им. Урицкого, 1970-е годы

Часто Ан-10 устанавливали в общественных местах для того, чтобы внутри него могли бывать дети. Лозунг «Все лучшее — детям!» в этом случае преобразился во «Все списанное — детям!». Даже три пионерских лагеря в СССР получили уникальный шанс обзавестись настоящим самолетом — в Киевской, Харьковской и Новосибирской областях. Казань так радикально поступать не стала: в нашем городе самолет разместили в парке имени Урицкого и обустроили внутри него детский кинотеатр и кафе. Аттракцион получил гордое название «Антошка».

Сюда приводили малышей посмотреть мультики, поесть мороженого и попить лимонада. Это не было полноценное кафе с кухней ресторанного образца, как, например, «Сказка». Мультсеансы на небольшом экране не самого лучшего качества и довольно простое меню компенсировались уникальной атмосферой — как ни крути, это все-таки был настоящий самолет, а далеко не каждый казанский ребенок имел опыт авиаперелетов!

Фантазия устроителей этого аттракциона особой оригинальностью не отличалась даже в части названия — детские кинотеатры «Антошка» в самолетах были в Кемерово, в соседнем Куйбышеве и еще в парочке городов СССР.



Практически все памятники Ан-10, установленные в советских городах, были утрачены в 1990-х, когда лом цветных металлов стал очень дорогим ресурсом. Первые самолеты начали погибать еще в 1980-х: в них возникали пожары, они разрушались от времени, за ними просто переставали следить. Казанский «Антошка» протянул полтора десятилетия: но в 1980 году детский кинотеатр в нем перестал действовать — осталось только мини-кафе. В 1985-м, по воспоминаниям некоторых казанцев, кинопрокат возобновился, но долго не протянул. И казанский «Антошка» горел, но дожил до 1990-х, после чего все-таки был разобран.

Эксперты авиастроительной отрасли говорят, что сейчас в мире остался только один самолет Ан-10 — в подмосковном Монино.

Людмила Губаева