Фотомарафон «100-летие ТАССР»: детское кафе «Антошка» в парке им. Урицкого, Казань, 1970-е годы
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 253-я
В 1970-е годы в парке имени Урицкого стоял списанный пассажирский самолет Ан-10. Казанцы вспоминают, что в нем работали детский кинотеатр и кафе-мороженое.
Ан-10 был советским пассажирским самолетом. Спроектировали его в 1955 году, а первый полет машина совершила в 1957-м. В серийном производстве он находился недолго — всего 3 года. За это время на авиазаводе в Воронеже было собрано 108 таких воздушных судов.
Время показало не очень высокую долговечность Ан-10. Большую часть парка этих самолетов списали в августе 1973 года — по причине неудовлетворительного технического состояния. Последний Ан-10 приземлился на советском аэродроме в 1974 году. И встал вопрос, куда девать больше сотни старых самолетов. Большинство было утилизировано сразу же: металлолом был очень нужен стране. Некоторые самолеты раздали вузам в качестве наглядных и учебных пособий.
А несколько десятков Ан-10 нашли себе новую жизнь в городской среде. Их ставили в городские парки и скверы в новых кварталах городов, используя как оригинальную функциональную единицу в обустройстве общественных пространств. Вряд ли настоящий самолет нашел бы себе место в историческом центре, а вот новые районы принимали их на ура. Самолеты-памятники Ан-10 в середине семидесятых стояли в Воронеже, Кемерово, Киеве, Кишиневе, Комсомольске-на-Амуре, Омске, Ростове-на-Дону, Куйбышеве. Казань, один из центров советского авиастроения, конечно же, тоже взяла эту идею на вооружение.
Часто Ан-10 устанавливали в общественных местах для того, чтобы внутри него могли бывать дети. Лозунг «Все лучшее — детям!» в этом случае преобразился во «Все списанное — детям!». Даже три пионерских лагеря в СССР получили уникальный шанс обзавестись настоящим самолетом — в Киевской, Харьковской и Новосибирской областях. Казань так радикально поступать не стала: в нашем городе самолет разместили в парке имени Урицкого и обустроили внутри него детский кинотеатр и кафе. Аттракцион получил гордое название «Антошка».
Сюда приводили малышей посмотреть мультики, поесть мороженого и попить лимонада. Это не было полноценное кафе с кухней ресторанного образца, как, например, «Сказка». Мультсеансы на небольшом экране не самого лучшего качества и довольно простое меню компенсировались уникальной атмосферой — как ни крути, это все-таки был настоящий самолет, а далеко не каждый казанский ребенок имел опыт авиаперелетов!
Фантазия устроителей этого аттракциона особой оригинальностью не отличалась даже в части названия — детские кинотеатры «Антошка» в самолетах были в Кемерово, в соседнем Куйбышеве и еще в парочке городов СССР.
Практически все памятники Ан-10, установленные в советских городах, были утрачены в 1990-х, когда лом цветных металлов стал очень дорогим ресурсом. Первые самолеты начали погибать еще в 1980-х: в них возникали пожары, они разрушались от времени, за ними просто переставали следить. Казанский «Антошка» протянул полтора десятилетия: но в 1980 году детский кинотеатр в нем перестал действовать — осталось только мини-кафе. В 1985-м, по воспоминаниям некоторых казанцев, кинопрокат возобновился, но долго не протянул. И казанский «Антошка» горел, но дожил до 1990-х, после чего все-таки был разобран.
Эксперты авиастроительной отрасли говорят, что сейчас в мире остался только один самолет Ан-10 — в подмосковном Монино.
Справка
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комментарии
Советские люди поверили коммунистам и государству, что марксистский террор и репрессии остались позади, а впереди будет всё лучше и лучше, что впереди счастливая жизнь.
И 1970-е годы оправдывали эти надежды советских людей.
Но как мы знаем, скоро "грянет" очередная ленинская "перестройка", завершившаяся "шоковой терапией" от которой население РФ сократится на многие миллионы человек...
Как сложилась Судьба женщин и детей на 2-й фотографии?
Их Судьба и есть История ТАССР.