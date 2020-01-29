Фотомарафон «100-летие ТАССР»: рабочие судоремонтных мастерских Камского речного пароходства, 1950-е годы

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Фото: Из фондов Историко-краеведческого музея города Набережные Челны

Одним из самых крупных советских речных пароходств было Камское. В его состав входили несколько портов на реке (в числе которых были Набережные Челны), судостроительные и судоремонтные мастерские. На балансе пароходства находилось несколько сот пассажирских судов и грузовые баржи.

Наличие крупной естественной гавани — затона — рядом с Набережными Челнами позволило этому небольшому городу еще в досоветские времена стать одним из центров судоходства по Каме. Затон был длинным — 5 км и широким — до 160 метров. На зимовку он мог принять до 140 судов. Все это очень способствовало развитию челнинского речного порта. На берегу стояли крупные предприятия — судоремонтные мастерские, работники которых следили за состоянием зимовавших в затоне судов.



Работники Камского речного пароходства. В центре Н.П. Кривоножкин. 1950-е годы

Разумеется, после революции судоремонтные мастерские были национализированы, но работа в них практически никогда не останавливалась. Во время войны здесь ремонтировали суда Волжской флотилии, испытывая гигантские трудности буквально со всем: и с кадрами, и с материалами (зачастую не хватало банальной древесины на постройку плотов). Есть некоторые свидетельства тому, что на пилораме в Челнинском затоне и на работах в судоремонтной мастерской после войны работали военнопленные (в их числе было даже несколько французов).



Затон. Судоремонтные мастерские. Бригада котельщиков на ремонте баржи, бригадир Н.П. Кривоножкин. 30 января 1955 г.

В послевоенные десятилетия порт Набережные Челны интенсивно развивался и входил в десятку крупнейших в РСФСР. Отсюда отправлялись рейсы в большинство камских и волжских городов — ходили прогулочные и туристические пароходы, было организовано регулярное пассажирское сообщение. Кама была одной из крупнейших судоходных артерий, особенно после затопления Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ.

Людмила Губаева