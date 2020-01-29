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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: рабочие судоремонтных мастерских Камского речного пароходства, 1950-е годы

07:00, 29.01.2020 2 Сюжет: К 100-летию ТАССР

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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: рабочие судоремонтных мастерских Камского речного пароходства, 1950-е годы
Фото: Из фондов Историко-краеведческого музея города Набережные Челны

Одним из самых крупных советских речных пароходств было Камское. В его состав входили несколько портов на реке (в числе которых были Набережные Челны), судостроительные и судоремонтные мастерские. На балансе пароходства находилось несколько сот пассажирских судов и грузовые баржи.

Наличие крупной естественной гавани — затона — рядом с Набережными Челнами позволило этому небольшому городу еще в досоветские времена стать одним из центров судоходства по Каме. Затон был длинным — 5 км и широким — до 160 метров. На зимовку он мог принять до 140 судов. Все это очень способствовало развитию челнинского речного порта. На берегу стояли крупные предприятия — судоремонтные мастерские, работники которых следили за состоянием зимовавших в затоне судов.

Работники Камского речного пароходства. В центре Н.П. Кривоножкин. 1950-е годы

Разумеется, после революции судоремонтные мастерские были национализированы, но работа в них практически никогда не останавливалась. Во время войны здесь ремонтировали суда Волжской флотилии, испытывая гигантские трудности буквально со всем: и с кадрами, и с материалами (зачастую не хватало банальной древесины на постройку плотов). Есть некоторые свидетельства тому, что на пилораме в Челнинском затоне и на работах в судоремонтной мастерской после войны работали военнопленные (в их числе было даже несколько французов).

Затон. Судоремонтные мастерские. Бригада котельщиков на ремонте баржи, бригадир Н.П. Кривоножкин. 30 января 1955 г.

В послевоенные десятилетия порт Набережные Челны интенсивно развивался и входил в десятку крупнейших в РСФСР. Отсюда отправлялись рейсы в большинство камских и волжских городов — ходили прогулочные и туристические пароходы, было организовано регулярное пассажирское сообщение. Кама была одной из крупнейших судоходных артерий, особенно после затопления Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ.

Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Историко-краеведческий музей города Набережные Челны, лично его директора Юлию Капитову и главного хранителя Наталью Микрюкову.

Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:51
    Отличные фотографии и текст, раскрывающие подробности жизни простых людей, рабочих в то суровое и героическое время.
    мужики настоящие - брутальные, в фуфайках (ватниках), ватных штанах, шапках-ушанках и валенках.
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  • Анонимно 07:56
    В 1950-е годы весь Мир стремительно развивается после 2-й Мировой войны - делаются великие научные открытия, изобретается новая бытовая техника, начинается очередная сексуальная революция.

    А в СССР заканчивается борьба в КПСС между марксистами, радикальное крыло которых требует немедленной Мировой марксистской революции даже ценой многих десятков миллионов человеческих жизней, а "либеральное" крыло марксистов ратует за построение социализма в отдельно взятой стране, и коммунистами, которые уже склоняются к мирному сосуществованию со странами капитализма.

    Советский народ выступает в роли "инструмента" правящей партии КПСС.
    А мужикам на фотографиях надо просто выжить и накормить свои семьи.
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