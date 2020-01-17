Ренат Мистахов: «Прозвучало про третью пару «Гепардов» для Вьетнама, но пока тишина»

Татарстанские судостроители приостановили переговоры с ВМФ стран АСЕАН, нацелившись на глубокую модернизацию фрегата

Фото: Максим Платонов

Судостроительная корпорация «Ак Барс» вслед за конкурентами представила руководству ВМФ России собственный проект корвета (пр. 11664), который, возможно, придет на смену нынешним фрегатам «Гепард». Информацию об этом подтвердил «Реальному времени» глава корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов. Новый проект ЗПКБ готовился с прицелом на предстоящее участие в тендере на поставку новой партии корветов, которые, как заметил Мистахов, становятся «все более востребованными». Смену «модели» военные эксперты объясняют тем, что в стране до сих пор нет газотурбинных двигателей, без чего фрегаты «не поплывут». Вероятно, по этой причине «Зеленодольский завод им. Горького» (входит в АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс») прекратил переговоры с ВМФ Вьетнама на экспорт третьей партии «Гепардов», которые проходили полтора-два года.

«Гепард 2.0" на смотринах ВМФ в Севастополе

Судостроительная корпорация «Ак Барс» впервые представила собственную разработку корвета проекта 11664 на недавней выставке в Севастополе, рассказал «Реальному времени» глава корпорации Ренат Мистахов. По его словам, здесь руководству ВМФ РФ продемонстрировали перспективные разработки крупнейших судостроительных компаний страны, которые будут взяты на вооружение флотом. СК «Ак Барс» показала свой образец современного корвета, который может стать прототипом будущего серийного корабля «Зеленодольского завода им. Горького».

По словам Рената Мистахова, разработчики ЗПКБ не стали создавать принципиально новую модель, а сосредоточились на глубокой модернизации растиражированного проекта 11661 «Гепард», по которому построено десятки боевых судов. Правда, новый корвет имеет почти вдвое меньшее водоизмещение — 2 тысячи тонн, что должно отразиться на стоимости строительства.

— Идея такова: на базе малого ракетного корабля «Гепард» предлагаем сформировать базу корветов. Уникальность в том, что на основе проекта 11661 были построены МРК «Татарстан», «Дагестан». На первом корабле были апробированы ракетные комплексы «Уран», а на «Дагестане» был опробован современный ракетный комплекс, который участвовал в боях в Сирии, — рассказал Мистахов.

Судостроительная корпорация «Ак Барс» впервые представила собственную разработку корвета проекта 11664 на выставке 9 января в Севастополе. Скриншот видео Первого канала

Впрочем, по некоторым данным, по своим размерам он оказался вдвое больше, чем фрегат в советской модификации и больше похож на эсминец, нежели на юркий сторожевик. Таким образом, прототип будущего корвета вобрал в себя качества маневренного патрульного корабля и большого фрегата (его даже прозвали «малым фрегатом», — прим. ред.). Какое название придумали для зеленодольского корвета, собеседники «Реального времени» не уточнили. Хотя имена принято давать при закладке корабля, а не для бумажной модели, поэтому может быть еще и не придумали.

СК «Ак Барс» разработала корабль с прицелом на участие в тендере ВМФ на поставку корветов, подтвердил нашему изданию гендиректор ЗПКБ Евгений Жирков. А Мистахов добавил:

— Мы предложили такую концепцию, чтобы заинтересовать госзаказчика на предмет возможности поставки таких корветов. Сегодня они очень востребованы в российском флоте, — отметил Ренат Мистахов.

Основными конкурентами СК «Ак Барс» являются «Северная верфь» и «Амурский судостроительный завод», которые давно строят корветы по проектам ЦКБ «Алмаз». По имеющейся информации, ЗПКБ завершило также разработку технического проекта нового корвета, и в случае победы на торгах Зеленодольский завод будет готов приступить к производству.

Добавим, что севастопольская презентация возможностей ВМФ РФ проходила при участии высшего руководства страны. 9 января президент России Владимир Путин, находясь в Севастополе, наблюдал за ходом учений Черноморского и Северного флотов с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов». После чего провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. Путину также презентовали преимущества нового татарстанского корвета.

9 января президент России Владимир Путин, находясь в Севастополе, наблюдал за ходом учений Черноморского и Северного флотов с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов». Фото kremlin.ru

В этом году поплывут «Грачата»

Зеленодольский завод им. Горького (входит в СК «Ак Барс») на протяжении многих лет строил для Военно-морского флота России дорогостоящие малые ракетные корабли. Ежегодный оборот компании — 20 млрд рублей, сообщил Ренат Мистахов. Правда, фрегаты «Гепард» строились по устаревшему проекту 80-х годов, тогда как у его конкурентов — «Северной верфи» и «Амурского судостроительного завода» — проекты были заложены еще несколько лет назад.

Обозреватели ВПК утверждают, что высших кругах Минобороны РФ долгое время продолжались споры о том, что строить — современные корветы или малые ракетные корабли, что привело к пестрому составу флота. Причем во время строительства корабля не раз возникала необходимость улучшить или усовершенствовать проект, что приводило к задержке серийного строительства.

В этом году зеленодольские корабелы не планируют закладывать большие корабли, сообщил Ренат Мистахов.

— Только продолжат серию противодиверсионных катеров проекта 21980 «Грачонок». У нас в этом году будут спуски, — говорит глава СК «Ак Барс», имея в виду сдачу для ВМФ новых судов. — Это патрульный корабль с заводским номером 639 (имеется в виду МРК «Грайворон»).

Это последний МРК, который строится по контракту с Минобороны от 2013 года на поставку четырех кораблей. Впрочем, серия продолжится до 2021—2023 годов. Минобороны заключило с АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» в 2016 году контракт на постройку еще трех МРК проекта 21631 стоимостью 27 млрд рублей.

Проект «Гепард», похоже, исчерпал себя. Фото Романа Хасаева

СК «Ак Барс» прекратил переговоры с Вьетнамом

Но скорее всего, завод решил переориентироваться на корветы, сделав на них ставку при выходе на внешние рынки. Ведь проект «Гепард», похоже, исчерпал себя. По словам Рената Мистахова, новые поставки во Вьетнам не обсуждаются.

— Конечно, прозвучало по телевидению про «третью пару» (до этого завод поставил ВМФ Вьетнама две пары «Гепардов», — прим. ред.). Мы очень надеемся, если нас пригласят, то у нас есть что показать. Но пока от стран АСЕАН предложений нет, тишина, — констатировал глава СК.

Источники в отрасли подтвердили, что переговоры прекращены. Хотя в декабре делегация во главе с председателем национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким находилась в Казани и встретилась в казанском Кремле с президентом РТ. Тогда телевизионщики сообщили о достижении договоренности о покупке третьей пары, но эта новость оказалась преждевременной.



Военные обозреватели уверены, что отказ зеленодольцев от фрегатов связан с отсутствием в стране газотурбинных двигателей, без которых невозможно их плавание. И по этой причине не состоялась сделка с ВМФ Вьетнама.

— Можно долго рассуждать о различиях между классами кораблей, но главная проблема нашего судостроения заключается в том, что до сих пор нет газовых турбин. А фрегат без газовых турбин не сделаешь, — отметил в беседе с «Реальным временем» главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. — Видимо, это одна из причин, почему сейчас все судостроители заинтересовались корветами, ведь их можно сделать без газовой турбины (суда могут плыть на дизельных двигателях).

Без газовой турбины не поплывешь

— Провал с Вьетнамом связан, скорее всего, с отсутствием турбины, — полагает Фролов. — Ну вы помните сколько было проблем со второй парой «Гепардов» (сдавались в 2016 году и в 2017 году, когда из-за санкций были запрещены поставки газотурбинных двигателей, — прим. ред.). И сейчас никто не даст гарантии, что не будет ремейка этой мучительной истории, — рассуждает эксперт. — Думаю, что Вьетнам взял паузу и в связи с санкционной историей. Вообще, причин может быть очень много. Могли не договориться по цене и по срокам, либо мы не могли дать гарантии, что турбинный вопрос решим. До этого Вьетнам купил четыре фрегата и шесть подводных лодок, построил с нуля судоремонтный завод, потратив в общей сложности $4 млрд. Это немало для Вьетнама. Да и чего греха таить, проект «Гепарда» относится к разработкам 80-х годов, сильно устарел.

По мнению эксперта, зеленодольцы делают «дизельный» вариант «Гепарда», чтобы не стоять в затоне в ожидании турбин. «Видимо, это признание того, что с турбинами еще долго нормально не будет, — рассуждает он. — Но будет ли он иметь успех у военных заказчиков, пока неизвестно. Какими соображениями будет руководствоваться флот, одному богу известно. Пока флот строит корветы по проектам 20380 и 20385». А основной бюджет ВМФ направлен на атомные подводные лодки, все остальное — по остаточному принципу.