Альбина Сергеева: «Стараемся создать такие условия, в которых сами бы хотели жить в старости»

Предпринимательница из Татарстана создает сеть пансионатов для пожилых людей «Добрые истории», а Фонд поддержки предпринимательства ей в этом помогает

Фото: предоставлено героиней статьи

Альбина Сергеева руководит уникальным семейным бизнесом: сетью пансионатов, в которых создаются комфорные условия для людей пожилого возраста. Не всегда семья может найти возможности круглосуточного ухода за своими бабушками и дедушками дома: кто-то работает, а у кого-то элементарно нет места. Сеть пансионатов «Добрые истории» — альтернатива страшному словосочетанию «дом престарелых». В интервью «Реальному времени» Альбина рассказала о том, как им с семьей пришла эта идея, через какие трудности пришлось пройти и как Фонд поддержки предпринимательства РТ помог получить профильное образование для ее бизнеса.

Социальный бизнес родился из истории с больной бабушкой

Как вы решили открыть свой бизнес и почему выбрали именно эту стезю?

— Наверное, как и многие другие предприниматели, идею своего бизнеса я почерпнула из собственных потребностей. В 2013 году наша семья столкнулась с проблемой: нужно было ухаживать за бабушкой. Мы все работали, а оставлять ее одну дома было нельзя.

В то время найти ухаживающий персонал за пожилым человеком было крайне сложно. И такого понятия, как пансионат для пожилых, в Казани просто не существовало — а мысль о том, чтобы сдать родного человека в дом престарелых, была кощунством. И в этот момент моя тетя мне сказала: «А ты знаешь, Альбина, за границей существуют такие учреждения, где пожилые люди живут, за ними ухаживают, они там находят себе новых друзей и продолжают радоваться жизни».

Меня настолько заинтересовала эта идея, что я просто не могла спать ночами и представляла себе картинку счастливых бабушек и дедушек, живущих в комфортабельных номерах и проводивших весело время. Я открыла интернет и начала искать информацию о подобных заведениях в России. Но их оказалось очень мало. Я начала изучать тему: американский, европейский опыт ухода за пожилыми людьми. Но окончательно решила я открыть первый пансионат только в 2016 году.

Я просто не могла спать ночами и представляла себе картинку счастливых бабушек и дедушек, живущих в комфортабельных номерах...

Вам помогают ваши родственники и близкие?

— Да, конечно, это семейный бизнес. Воплотить идею в жизнь мне помогла поддержка родных: мужа, родителей, близких людей. Мы с мужем стараемся создать такие условия для проживания в пансионатах, в которых мы бы сами хотели жить в старости. Наша миссия — это построить счастливую старость для своих подопечных, и в этом деле для нас в первую очередь важны семейные ценности.

Страшно было открывать первый самостоятельный бизнес?

— Да, это мой первый опыт ведения бизнеса. До открытия своего дела я 11 лет проработала на государственной службе. Для меня всегда была важна стабильность. Риски пугали. И поэтому я долго не решалась начать свое дело. Но сейчас я уже горю новыми идеями, смежными с нынешным проектом. И уже готова их реализовать.

Не путать с домом престарелых!

С какими сложностями пришлось столкнуться в начале пути?

— Наша деятельность не совсем стандартна, и в начале пути мы столкнулись с российским менталитетом. У нас как-то не принято обсуждать тему пожилого возраста, старческих болезней. Многие просто не знали о существовании пансионатов для пожилых людей — для большинства они ассоциируются с домами престарелых, где пожилой человек брошен и никому не нужен. Все всегда боялись и боятся попасть в такие дома, это означает для нашего человека только то, что под конец жизни он совершенно никому не нужен. Поэтому у людей просто не было доверия к пансионатам.

Правда, сегодня мы уже помогли многим семьям, и они сейчас через сарафанное радио передают друзьям позитивную информацию о наших пансионатах. Многие клиенты, придя на осмотр пансионата, говорят, что сами бы не прочь у нас пожить.

Стараемся создать такие условия для проживания в пансионатах, в которых мы бы сами хотели жить в старости. Наша миссия — это построить счастливую старость для своих подопечных.

Как подбирали персонал, какие врачи у вас работают?

— Основное звено в нашей команде — сиделки, сестры заботы. Когда мы открывали пансионаты, не было школ, обучающих уходу за пожилыми людьми. Приходилось самой искать и изучать всю необходимую информацию. Сейчас уже на своем опыте мы учим наших новых сотрудников, потом они проходят стажировку, и только после этого их допускаем к работе.

В штате нашего пансионата есть и опытные врачи — терапевт, психиатр и дерматолог. А еще мы плотно сотрудничаем с медицинскими центрами и в случае необходимости консультируем наших подопечных у узких специалистов.

Деньги решают не все

Сложно ли было собрать первоначальный капитал?

— В самом начале огромных денежных вложений у нас не было. Да и денег, откровенно говоря, не было. Так как это семейный проект, то мы просто всей семьей сложились — кто сколько смог. Всю организационную работу я выполняла сама. Спала по 4 часа в сутки. Пришлось самой научиться создавать сайт и продвигать его через рекламные площадки. Опыта работы в бизнесе не было, приходилось самой учиться всему.

Окупается ли ваша деятельность? Каковы основные статьи расходов?

— Наше направление — это социальное предпринимательство. Здесь, как все знают, больших денег не заработаешь. Да и для нас деньги не на первом месте. Для нас наши пансионаты стали образом жизни. Мы всю свою жизнь и все время вкладываем в их развитие.

Сегодня наша организация полностью финансируется за счет собственных средств и пока окупается. Основные статьи расходов — аренда помещений, зарплата сотрудников, закупка специализированного медицинского оборудования и инвентаря, расходы на питание и хозяйственные нужды. И конечно, мы постоянно реинвестируем деньги на помещения пансионатов.

Как вы развиваетесь? Каковы основные достижения?

— Нам всего 3 года, но нас можно считать относительно крепкой и крупной сетью в масштабах республики: мы уже открыли 3 пансионата в Казани и 1 — в Нижнекамске.

Да и для нас деньги не на первом месте. Для нас наши пансионаты стали образом жизни.

Чем помогает государство: бесплатное обучение и помощь при участии в конкурсах

Мы знаем, что вы участвовали в программах Фонда поддержки предпринимательства РТ. Какими программами вы воспользовались?

— О том, что существует господдержка малого и среднего бизнеса, я узнала в 2017 году. Это стало отправной точкой для развития. Например, благодаря Фонду поддержки предпринимательства я поучаствовала в программе бесплатного обучения: получила диплом КФУ по специализации «Социальный предприниматель». Но учиться нужно всегда, и сейчас Фонд регулярно организовывает обучающие программы и семинары — они бесплатны для участников программ.

А еще вы выиграли конкурс «Молодой предприниматель России — 2019» в своей номинации…

— Да, сначала в 2018 году мы победили в конкурсе для предпринимателей «Золотая сотня» в номинации «Социальное предпринимательство». После этого Фонд поддержки предпринимательства постоянно держал руку на пульсе, информировал меня обо всех дальнейших ступенях конкурса, помогал оформлять заявки и все документы. Благодаря этой поддержке мы смогли поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России — 2019». И там мы заняли 1-е место в номинации «Социальное предпринимательство», а еще победили в специальной номинации «Молодой работодатель России».

Еще не пользовались возможностью получить финансирование на льготных условиях?

— Пока нет, но планируем подать заявку в ближайшее время: на развитие сети пансионатов нужны средства, а льготный процент по микрокредитованию Фонда поддержки предпринимательства — очень привлекательная возможность.

Мы заняли 1-е место в номинации «Социальное предпринимательство», а еще победили в специальной номинации «Молодой работодатель России».

Фонд поддержки предпринимательства РТ*: «Для социального бизнеса мы даем особенно привлекательные условия»

Линара Бурханова, первый заместитель генерального директора — руководитель центра «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ, рассказала «Реальному времени» о том, как предприниматель может решить множество проблем своего бизнеса, обратившись в центр «Мой бизнес».

Что такое центр «Мой бизнес», какие проблемы и задачи он решает?

— В рамках выполнения нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» был создан центр «Мой бизнес», где любой представитель малого и среднего бизнеса, а теперь и самозанятые, могут узнать для себя что-то важное: сегодня у нас десятки предложений для начинающих и действующих бизнесменов, и многие даже не в курсе того, что они могут претендовать на весьма серьезные меры поддержки. Это не только микрокредитование, но и субсидирование рекламной деятельности, сертификация продукции, патентование, субсидирование на участие в выставках в России и за рубежом, помощь в выводе продукции на экспорт, бесплатные обучающие мероприятия и многое другое.

Центр «Мой бизнес» одним из первых открылся в Татарстане, и мы уже оказали 28 000 услуг почти 5 тысячам предпринимателей. 100 предпринимателей с нашей помощью за счет субсидирования приняли участие в российских и зарубежных выставках, в 2019 году мы выдали микрозаймов почти на 1 млрд рублей, что в 2,4 раза выше по сравнению с 2018 годом.

Был создан центр «Мой бизнес», где любой представитель малого и среднего бизнеса, а теперь и самозанятые, могут узнать для себя что-то важное.

Мы знаем, что микрокредиты** от Фонда поддержки предпринимательства РТ выдаются не более чем под 7,5%. Есть ли особые условия для каких-либо видов бизнеса?

— Для социального бизнеса мы даем особенно привлекательные условия микрокредитования. Нами разработаны специальные программы «Экспортер» и «Социальный предприниматель». Процентная ставка микрокредитования по ним составляет 5%. Максимальный срок такого займа — 3 года, взять можно до 5 миллионов рублей.

Как можно подать заявку на участие в той или иной программе поддержки предпринимательства?

— Во-первых, в центр «Мой бизнес» можно прийти лично или позвонить по телефону горячей линии (843) 524 90 90. Мы располагаемся по адресу: ул. Петербургская, 28. Здесь предпринимателя подробно проконсультируют обо всех видах поддержки в зависимости от формата бизнеса.

Во-вторых, с целью экономии времени можно подать заявку на ряд мер поддержек через новый уникальный для России портал для предпринимателей «ФАСТТРЕК.РФ»***, созданный Министерством экономики Республики Татарстан совместно с Фондом поддержки предпринимательства Республики Татарстан. В 2020 году ожидается, что на портал будут добавлены еще 40 различных мер поддержки предпринимателей.

Кроме того, в этом году в каждом районе республики у Фонда поддержки предпринимательства появились региональные представители, которые оказывают услуги Фонда на местах. Контакты региональных представителей в каждом районе можно уточнить по нашему телефону горячей линии (843) 524 90 90.

Партнерский материал. Фото предоставлены Альбиной Сергеевой