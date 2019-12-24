Ксения Дукалис: «Каждый десятый человек на планете страдает психическим расстройством»

Соосновательница маркетингового агентства Belong Agency дала простой совет, как не сойти с ума от переизбытка информации

По прогнозам специалистов, в 2030 году лечение психически больных обойдется глобальной экономике в 16 трлн долларов. В 2010 году эта цифра была в восемь раз меньше. Тревожные данные статистики озвучили в Иннополисе в ходе конференции «Слишком большие данные» в формате TEDx. Каждый докладчик за 18 минут должен был рассказать о проблеме и предложить уникальное решение. Одним из спикеров форума выступила соосновательница маркетингового агентства Belong Agency, диджей, инфлюенсер Ксения Дукалис. По ее мнению, мы живем в эпоху переизбытка информации, от которой в первую очередь страдает наше спокойствие. «Реальное время» предлагает подробнее ознакомиться с выступлением Дукалис.

Не существует ни одной темы, про которую вы не найдете данных

Ну что, солнце село, начинается! Я сегодня могу быть здесь, с вами. Мое выступление посвящено переизбытку. Человечество никогда не существовало в таком достатке, в котором живет сейчас. И несмотря на то, что всего лишь в некоторых регионах не хватает воды или еды, о чем мы с вами знаем, большинство из нас имеют доступ к поистине безграничному количеству товаров.

Я сделала свое исследование: банально ершиков для унитаза в среднестатистическом магазине больше ста. И мы понимаем, что этот выбор окружает нас везде. Вернемся немножечко в прошлое. Когда я разговаривала со своей бабушкой, я спросила у нее про ее молодость, и она сказала в ходе беседы, что в ее молодости было три вида лифчиков — черный, белый и утепленный, он же зимний. Как вы можете понять, у девушек сегодня выбор гораздо больше, его настолько много, я вам так скажу, что многие из нас даже отказываются носить лифчики как таковые.

Похожая же история и с информацией, и не существует ни одной темы, про которую вы не найдете данных. У меня иногда бывает, что я ловлю себя на том, что в 3 часа ночи я нахожусь на «Ютбюбе» и, например, смотрю канал пчеловодов или изучаю, как вырастить вешенки на пнях за 3 минуты. И, будем откровенны, это не та информация, без которой я не могу жить.

Более того, я уверена, что многие из вас были на моем месте и изучали что-нибудь в стиле: сделай слайм из шампуня.

Сегодня мы живем в эпоху максимального достатка, и мы с вами не голодаем, напротив, мы с вами умираем от ожирения. По данным ВОЗ, более 3 млн человек ежегодно умирают от лишнего веса. Еще заметнее для нас перенасыщение информацией: больше данных, но больше информационного шума, который стучится к нам с вами со всех сторон. Быстрее, больше, доступнее! Мы живем в эпоху такого девиза, но нужно понять, что рост всеми доступными средствами не всегда был той парадигмой, которая была для человечества родной.

Обладание вещами и информацией — это больше не ресурс. Ресурс XXI века — это обладание отобранной информацией, нужной именно вам

«У нас есть прогресс, но он очень негативный»

Последние 200 лет мы с вами живем в мире, где главным является творчество. Под творчеством я имею ввиду создание чего-то. Но нам необходимо понять: мы с вами производим слишком много, это уже не ответ на вопрос, который перед нами стоит. Мы продолжаем жить в диджитал эпоху, используя законы добывания угля. Нам кажется, что мы будем накапливать товары или информацию и от этого мы будем счастливее, нам кажется, что информация может кончиться.

Но тут такой момент: дело в том, что ютьюб-каналы растут в огромном количестве, а то, с чем мы их сравниваем (с полезными ископаемыми), имеет тенденцию кончаться. Человеческая психика не в состоянии адаптироваться к такому большому количеству входящих сигналов. Представляете, вы открываете свой телефон, а там уведомления, новости, какие-то эсэмэски от подруг, всего очень-очень много. И чем мы с вами платим за этот огромный поток, как вы думаете? Нашим с вами спокойствием!

Потому что если посмотреть печальную, но очень показательную статистику, каждый десятый человек на планете страдает каким-то психическим расстройством. Более того, к 2030 году это будет стоить глобальной экономике больше 16 трлн долларов. Это очень большое число, я думаю, что не все даже могут представить такое большое количество нулей. Опять же для сравнения, в 2010 году эта цифра была около 2 трлн долларов. У нас есть прогресс, но он очень негативный. Чтобы справиться с этой проблемой, а это действительно проблема, нам надо понять одну очень важную вещь. Обладание вещами и информацией — это больше не ресурс. Ресурс XXI века — это обладание отобранной информацией, нужной именно вам.

И то же самое мы можем сказать про вещи. Если мы сравним мозг нашего предка 40—50 тысяч лет назад и наш, то мы биологически не увидим сильно разницу. Но задачи, которые стояли перед нами тогда и сейчас, немного разные. Хотя инструментально выглядит так же: раньше мы, например, собирали плоды, сейчас, чтобы что-то найти, мы идем гуглить или ищем книги в магазине. Раньше мы охотились, сейчас это превращается в стратегию продвижения по карьерной лестнице. Раньше мы обучали молодежь у костра, сегодня вот я с вами разговариваю. Инструмент мы используем тот же — память, мышление, внимание, но глупо считать, что мир вокруг не изменился. Он изменился, а мозг у нас тот же.

Поэтому нужно переосмысливать, важно понять и вообще поймать себя на мысли, что даже счастье и удовольствие изменились. Вот я вам дам простой пример. Вы наверняка ловили себя на том, что вы смотрите сериал или «Ютьюб», но вам недостаточно просто смотреть сериал или «Ютюб», вы включаете его икс-2, ну или полтора, а то и смотрели его в скорости икс-3, параллельно вы смотрите какие-нибудь картинки, параллельно вы играете с кошкой. Вы занимаетесь пятью делами одновременно. А теперь давайте вернемся немножечко назад и вспомним чудесное время 20 лет назад, когда вы ждали у телевизора выхода одной серии любимого сериала, и когда этот сериал выходил, вы откладывали все дела и смотрели только его. Было же такое? Конечно, было!

Важно понять, что у нас не хватает времени. У нас не хватает концентрации внимания насладиться чем-то одним без спешки

«Мы достигли точки, когда добавление информации не дает ничего»

Важно понять, что у нас не хватает времени. У нас не хватает концентрации внимания насладиться чем-то одним, без спешки. Почему? Как раз то, о чем я говорю сегодня. Важно понимать еще один момент: мы с вами достигли точки, когда добавление не дает ничего. Не буду спорить, что богатые люди счастливее бедных. Не всегда, но часто счастливее бедных. Конечно, все здесь хотели бы быть богатыми, а не бедными. Но не надо жить в иллюзии, что богатые становятся счастливей пропорционально каждой своей покупке. Это не так! К хорошему быстро привыкаешь. Наш мозг убивает радость новизны, вспомните, как мы радовались новому телефону в первую секунду и сколько эмоций он вызывает через 5 лет.

В моем случае была история, что я безумно хотела купить себе машину. Я думала, что у меня будет машина, я буду стритрейсером, по ночам кататься по Москве, я буду устраивать разные свидания, я буду возить своих подружек на пикники. И все будет классно! В итоге, после того как у меня появилась машина, с какой реальностью я столкнулась — с тем, что я плачу огромные деньги за страховку, я плачу за парковку, меня царапают во дворе. Вместо романтических свиданий — у меня контакт с другими водителями, которые мною недовольны и кричат на меня по дороге.

Мы не можем с вами больше получать радость просто от того, что у нас что-то есть, всегда есть какая-то обратная сторона медали. И прикрываться от проблем купюрами или покупками мы не можем. Нужно понять, что главное решение проблем сегодня в мире, где нет больше дефицита, а наоборот — профицит такой, что уже страшно, — это сократить сложность. Что имеется в виду?

Отбор — главный продукт XXI века

Нам нужно понять, что необходимо прекратить верить в то, что, производя и приобретая новые вещи, мы сделаем себя счастливее. Нам нужны новые идеи, а не новые вещи. Нам нужны фильтры, и не те, что вы используете в «Инстаграме», сидя в нем порой по 12 часов, что мы выяснили сегодня. А фильтры, которые, как дамба, будут ограничивать нас от внешнего мира. Как говорит одна очень известная японка: «Нужно оставлять вещи, которые «спарк джой». Вот у меня машина только «спаркc пей», никакого «джоя» там нет.

Отбор сегодня — это не скучная производственная необходимость. Это уникальное по сути предложение. Это, по сути, главный продукт XXI века. Я диджей, основательница маркетингового агентства Belong Agency, диджей-инфлюенсер, и все это звучит как длинные и красивые слова. Но суть одна — вся моя работа крутится вокруг барьерной функции.

Отбор сегодня — это не скучная производственная необходимость. Это уникальное по сути предложение

Смотрите, когда я в амплуа создательницы агентства, я общаюсь с клиентами, и первое, что мы с ними обсуждаем, — пожалуйста, не надо выкладывать каждый день 20 постов в каждую социальную сеть. Пожалуйста, остановитесь! Почему они так делают? Они думают, больше — значит лучше. А в реальности лучше уж три поста, но они будут очень крутые и уникальные, и интересные.

Мы регулярно делаем, как агентство, трендвотчинг-обзор. Что это такое? Мы мониторим все новости месяца и вычленяем из них ключевые, мы пытаемся понять, какие из них находятся у истоков какого-то тренда. Например, в июне в ходе такого анализа мы поняли, что главным социальным трендом будут протесты. Если вы сейчас зайдете в свой телефон и посмотрите новости, то поймете, что мы были правы и протесты все так же остаются в тренде.

Что мы еще делаем? Когда появляется новый тренд или картинка, мы тоже берем и анализируем, нужна ли она нашему бренду, подходит ли нашей аудитории, успеем ли мы ее качественно отыграть.

«Переизбыток — это бос, которого мы должны победить во что бы то ни стало!»

Теперь про диджейство. Как для диджея, для меня сейчас тоже очень интересный период, он ироничный и в то же время интересный. В 70-х годах прошлого века в дуэте рэпера и диджея — диджей стоял впереди, потому что рэпер был нужен для того, чтобы представлять его. Диджей это был человек, который находил пластинки, без которых ты бы не узнал о существовании артистов или новой музыки. Что мы имеем сейчас? Сегодня у нас каждый день выкладывается 40 тысяч композиций. Проблема не в том, как найти музыку, вопрос в том, как из этих 40 тысяч трендов вообще понять, что нужно. Если каждый слушает по минуте каждый день, потратится изрядное количество времени.

Поэтому диджеи надевают свои скафандры и ныряют на дно изучения музыкальной индустрии. Когда люди приходят ко мне на диджей-сет, я, по сути, предлагаю им отбор в ситуации переизбытка. Я подбираю для них музыку, которую им трудно найти из-за пелены попсы, которая находится на поверхности, но моя музыка не настолько андеграундная, чтобы они не понимали, как под этот скрежет двигаться.

Один из главных лайфхаков — это хотя бы на 10—15 минут в день отключаться от всех экранов. От всех звуковых помех, внешних раздражителей и пытаться концентрироваться на себе и на том, что интересно и нужно действительно вам

Что касается инфлюенсерства в блоке «Инстаграм» — наиболее востребованным текстовым контентом до сих пор остаются подборки: куда пойти, что поесть, что посмотреть. Потому что пользователи доверяют автору, снимают с себя эту нагрузку по поиску решений и приходят сразу на готовое. И сколько бы ни говорили, что бум инфлюенсерства прошел, что этот пузырь давно лопнул. Я абсолютно не удивлена почему блогера Симпл стайл оценили в несколько миллионов долларов. Она очень крутой куратор, она очень круто отбирает те модные тренды, которые есть, и преподносит.

Вам кажется, я уверена, что многие уже ушли в себя, что это все не про вас, вы не диджеите, вы «Инстаграм» не ведете, сидите там 15 минут, но здесь есть маленькая подводочка, потому что вам кажется, что это не про вас, но это про вас, если вы сидите в интернете, то это про вас. Даже когда вы просто сидите, смешные картинки свои собираете или проходите тесты, вы в зоне риска, потому что каждый раз, когда вы «кликаете» на галочку «даю разрешение на обработку своих персональных данных», вы тем самым отдаете свои данные «Фейсбуку» и другим корпорациям, которые потом будут продавать вас и продавать рекламу, которую будут показывать вам.

Нас таких очень много. Мы с вами живем в абсолютно новую интересную эпоху, и в какой-то степени она похожа на игру. Мы с вами сталкиваемся с какими-то лабиринтами, квестами, пытаемся понять, что же делать, естественно, инструкции нам никто не давал, что делать. Мы должны понимать, какие уровни нам нужны, а какие нет. Переизбыток, в котором мы живем, это и есть тот финальный бос, которого мы должны победить во что бы то ни стало. Мы с ним сражаемся каждый день. Один из главных лайфхаков — это хотя бы на 10—15 минут в день отключаться от всех экранов, от всех звуковых помех, внешних раздражителей и пытаться концентрироваться на себе и на том, что интересно и нужно действительно вам. И тогда у нас с вами все получится. Удачи вам!