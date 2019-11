Куда пойти в Казани: стендап-битва Мартиросяна с Волей, документалки о Назибе Жиганове и шествие Дедов Морозов

Обзор самых интересных событий предстоящей недели

С приближением новогодних праздников Казань становится все более привлекательной площадкой для российских звезд. В ближайшие семь дней с большими сольными концертами здесь выступят комики Гарик Мартиросян и Павел Воля, квинтет одного из известнейших отечественных джазменов Олега Бутмана, рок-группа Lumen и исполнитель Скриптонит. Театралы откроют для себя молодого казанского актера Марселя Касимова, посетив его авторский моноспектакль «На крыше леса», а почитатели татарской эстрады услышат певицу Лэйну и других артистов лейбла Элвина Грея. Подробнее о том, как потратить время с пользой или по крайней мере с удовольствием, — в афише «Реального времени».

Первый стендап-сольник «старичка» Comedy Club

Вечером 18 ноября на площадке КРК «Пирамида» пройдет стендап-концерт Гарика Мартиросяна — в рамках первого сольного тура корифея шоу Comedy Club. Артист впервые решил поработать в новом для себя жанре и обещает представить в Казани совершенно новую программу.

Билеты: от 1500 рублей

18+

Документалки о Назибе Жиганове и Салихе Япееве в «Мире»

18 и 19 ноября в казанском кинотеатре «Мир» пройдут открытые показы документальных фильмов, посвященных жизни и достижениям известных личностей Казани и Татарстана. В первый день акции, начиная с полудня, в кинозале можно будет увидеть ленты о Марате Тазетдинове и Салихе Япееве, на следующий, 19 ноября, в 10 часов стартуют показы фильмов о Назибе Жиганове и снова о Салихе Япееве.

Вход свободный

12+

В кинотеатре «Мир» пройдут открытые показы документальных фильмов, посвященных жизни и достижениям известных личностей Казани и Татарстана. Фото www.tatarkino.ru

Моноспектакль казанского актера Марселя Касимова в «Артхабе»

24 ноября в казанской арт-резиденции Константина Хабенского «Артхаб» пройдет показ моноспектакля «На крыше леса» выпускника Казанского театрального училища, победителя фестиваля «Сникерс Урбания», экс-артиста «Театра на Булаке» Марселя Касимова. Зрителю обещают неформатный и «личный» опыт общения с театром, погружение в воспоминания и рассуждения актера о жизни, смерти и знании.

Билеты: от 400 рублей

16+

«Татарча солянка» с Лэйной, Ябай-малаем и Вилли

22 ноября на сцене КСК УНИКС представят очередной сезон проекта «Татарча солянка хитлар». Каждый год артисты татарской эстрады, в течение всего года завоевывающие радиоэфиры, телеэкраны и верхние строчки хит-парадов, собираются на одной сцене. В этот раз проект впервые представит публике артистов лейбла Элвина Грея — Вилли, Лэйну, Руслана Амуруса и Ябай-малая.

Билеты: от 700 рублей

12+

В этом году проект представит публике артистов лейбла Элвина Грея — Вилли, Лэйну, Руслана Амуруса и Ябай-малая. Фото Ильи Репина

Павел Воля тоже тут

Меньше чем через неделю после сольника Мартиросяна Казань посетит еще один известный комик — 24 ноября очередную программу на стадионе «Татнефть Арена» представит Павел Воля. За время двухчасового монолога артист обещает «пройтись» по загадочной женской душе и политике, шоу-бизнесу и спорту, Сколково и проблемам отцов и детей.

Билеты: от 1400 рублей

18+

Квинтет Олега Бутмана с джазовой адаптацией песен Майкла Джексона

20 ноября на сцене Татарской филармонии квинтет джазмена Олега Бутмана представит в Казани новую программу «Джазовые портреты Майкла Джексона». На концерте можно будет услышать «вечные хиты» американского идола поп-музыки в оригинальных и неожиданных аранжировках. Среди них — Black or white, P.Y.T, Smooth criminal, I just can’t stop loving you и I can’t help it.

Билеты: от 300 рублей

6+

20 ноября на сцене Татарской филармонии квинтет Олега Бутмана представит программу «Джазовые портреты Майкла Джексона». Фото vk.com/tatfilarmonia

Сладковский представляет новый сезон фестиваля «Денис Мацуев у друзей»

18 ноября в Большом концертном зале им. С. Сайдашева стартует ежегодный музыкальный фестиваль Государственного симфонического оркестра Татарстана «Денис Мацуев у друзей». Коллектив маэстро Александра Сладковского и выдающийся российский пианист в течение двух дней исполнят произведения из золотого фонда мировой академической музыки. В программе — произведения Бетховена, Малера и Прокофьева.

6+

Новый проект Скриптонита в «Эрмитаже»

23 ноября в концерт-холле «Эрмитаж» свой новый проект GRUPPA SKRYPTONITE представит исполнитель Адиль Жалелов, более известный под сценическим псевдонимом Скриптонит. В 2019 году группа выпустила свой первый мини-альбом Solitude — шесть песен, в которых отрывистые стихи обрамляет некий фьюжен из афро- и латиноамериканской музыки, этники и электроники.

Билеты: от 1600 рублей

18+

23 ноября в концерт-холле «Эрмитаж» свой новый проект GRUPPA SKRYPTONITE представит исполнитель Адиль Жалелов. Фото vk.com/scriptonite2018

Дискотека 90-х в «Татнефть Арене» с «На-На» и «Чингисханом»

23 ноября в «Татнефть Арене» пройдет еще одна «солянка», на этот раз из звезд танцпола 90-х. Хиты тех лет представят «Отпетые мошенники», «На-На», Марина Хлебникова и «Чингисхан».

Билеты: от 800 рублей

18+

Новая электронная программа Lumen

21 ноября новую электронную программу представит в Казани отметившая накануне 20-летний юбилей российская рок-группа Lumen. Концерт пройдет в клубном ресторане «Максимилианс» — организаторы ждут солд-аута.

Билеты: от 1500 рублей

18+

21 ноября новую электронную программу представит российская рок-группа Lumen. Фото maximilians.ru

Последние цирковые шоу «Виртуозы манежа» в Казани



22, 23 и 24 ноября в Казанском цирке пройдут последние три представления проекта «Виртуозы манежа». Помимо воздушных гимнастов, акробатов, жонглеров, магов и иллюзионистов в программу шоу вошли номера с экзотическими птицами и животными, яками, лошадьми и пони.

Билеты: от 500 рублей

0+

Резиденция Кыш Бабая представляет шоу-концерт «6+»

В этом году Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы отмечает свой первый серьезный юбилей и приглашает юных казанцев на шоу-концерт «Сказочный переполох». Вечером 23 ноября в концертном зале «Академия» пройдет большой театрализованный праздник, среди главных гостей которого — российский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка, Байкальский Дед Мороз, Санта Клаус из Финляндии, Тол Бабай из Удмуртии, Девица Метелица и Кикимора Вятская.



Билеты: от 700 рублей

6+

На главной туристической улице города пройдет ежегодный казанский праздник: шествие Дедов Морозов. Фото tatarstan.ru

Ежегодное шествие Дедов Морозов на Баумана



А в полдень 23 ноября на главной туристической улице Казани — Баумана — пройдет ежегодное шествие Дедов Морозов с участием уже перечисленных сказочных персонажей.

Вход свободный

0+