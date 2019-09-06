Фотомарафон «100-летие ТАССР»: карусель на ярмарке Ташаяк, 1926 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 19-я

Фото: из фондов Национального музея РТ

Весенняя ярмарка Ташаяк в Казани была наследием давних веков: здесь, в устье Булака, разворачивалось торжище еще с XVI века.

Традиция торговать мехами, мануфактурой, посудой и другими товарами сохранялась здесь 400 лет. И даже когда в конце XIX века главная ярмарка Поволжья начала проводиться в Макарьеве, Ташаяк оставалась привычным местом бойкой торговли для казанцев.

Ярмарка Ташаяк. Дореволюционная открытка

В первые годы существования Татреспублики казанцам было не до ярмарок: в республике стояла Запасная армия, люди пережили голод, эпидемии тифа и холеры, гражданскую войну. Но понемногу город стал оживать.



В 1923 году, когда в республике робко укреплялась НЭП (новая экономическая политика), там, где сейчас стоят цирк и стадион, вновь открылась ярмарка Ташаяк. Городские власти распорядились починить ее старые корпуса, построить новые ряды лавок и магазинов. На весенней ярмарке 1923 года оборот составил 650 тысяч рублей, а в 1925 году он вырос до 1 миллиона 162 тысяч рублей.

Людмила Губаева