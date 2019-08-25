«Их нравы»: Милли Шеф, оставивший свой народ без хлеба, но не без отца

Преемник Ататюрка Исмет Инёню, на долю которого выпала Вторая мировая война

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшняя его колонка посвящена второму президенту Турции (1938—1950) Исмету Инёню.

Разногласия с Ататюрком



На следующий день после смерти Мустафы Кемаля Ататюрка 11 ноября 1938 года Великое Национальное Собрание Турции единогласно избирает Исмета Инёню президентом страны. Конечно же, на этот пост претендовали и другие кандидатуры, однако многолетний опыт Исмет паши, который около 15 лет занимал кресло премьер-министра, оказался весомее. Кроме того, Исмет Инёню был одним из ближайших соратников Ататюрка как в период Первой мировой войны, так и в период войны за независимость, а также во времена становления Турецкой Республики. Все это сделало очевидным исход голосования в парламенте в его пользу.

Несмотря на это, стоит отметить, что взаимоотношения Ататюрка и Инёню, особенно ближе ко второй половине 30-х годов ХХ века, не были столь гладкими, как может показаться на первый взгляд. У двух лидеров было противоположное видение по целому ряду основополагающих вопросов. К примеру, в плане развития экономики Исмет паша придерживался государственнической позиции, полагал, что увеличение госсектора приведет к улучшению положения страны, тогда как Ататюрк ратовал за либерализацию в экономике. Кроме того, были у них разногласия и относительно присоединения провинции Хатай, а также итогов Неонской конференции.

Все это привело к тому, что в 1937 году Ататюрк попросил Исмета Инёню уйти с поста премьер-министра и тот около года провел в своей резиденции Пембе Кёшк, в относительном отдалении от бурных вод турецкой политики. Назначенный на место Инёню Джелаль Байар был более осмотрителен, однако не стал производить абсолютно никаких кадровых изменений в кабинете министров, тем самым показав свою лояльность Исмет паше.

Ататюрк и Инёню. Фото wikipedia.org

Всеобщая мобилизация привела страну к голоду

Однако вернемся к событиям ноября 1938 года. После смерти Ататюрка страна осталась без президента, а правящая партия СНР (народно-республиканская партия) — без лидера. Если вопрос с президентом решился уже на следующий день, то ситуация с руководством партии была разрешена 26 декабря 1938 года. В этот день на экстренном курултае СНР Исмету Инёню было пожаловано звание Милли Шеф (национальный шеф), и он был избран в качестве лидера республиканской партии.

С этого момента начались, пожалуй, самые тяжелые шесть лет в политической карьере Исмет паши. Семимильными шагами приближался роковой 1939 год. Мир стоял на пороге новой необратимой катастрофы — Второй мировой войны.

В российской и западной исторической литературе очень много негативных и нелицеприятных эпитетов в отношении политики, проводившейся Турцией во время войны. Но если смотреть на ситуацию с другой стороны Босфора, мы не можем не заметить проявление непревзойденных дипломатических качеств, патриотизма и титанических усилий по сохранению своей страны.

Сам Инёню говорил о событиях тех лет в таких выражениях: «Да, я оставил мой народ без хлеба, но я не оставил его без отца». Для пояснения этих слов приведем следующий пример: в мирное время численность турецкой армии составляла порядка 150 тысяч человек, с началом боевых действий была проведена всеобщая мобилизация и численность армии выросла до 1 млн 350 тысяч человек. Такая колоссальная нагрузка на экономику привела к серьезным последствиям и даже голоду. Также были проведены непопулярные реформы, которые еще больше усугубили положение простого народа. Только благодаря беспрецедентным дипломатическим маневрам и непопулярным мерам Турции удалось выйти из сложившейся ситуации без человеческих и территориальных потерь.

Исмет Паша с Бенито Муссолини во время его визита в Италию, 1932. Фото wikipedia.org

Стратегия к началу войны

Конечно же, история не терпит сослагательного наклонения, но в Турции очень любят всякого рода диспуты из разряда «если бы», и все чаще в аналитических и исторических телепередачах можно услышать, как приглашенные эксперты рассуждают о том, что бы произошло, если бы Турция с первых дней войны приняла ту или иную сторону. Ответ на этот вопрос остается открытым.

Мы же постараемся сосредоточиться на той стратегии, которой следовал Исмет Инёню. Она была довольно простой и состояла всего из нескольких пунктов:

Вступать в союзы, в которых принимают участие Великобритания и Франция. Ни в коем случае не вступать в конфронтацию с Советским Союзом. Держаться в отдалении от Германии. Быть внимательными к экспансионистской политике Италии.

Конечно же, данная стратегия переживала определенные трудности в исполнении, так как на тот момент у Турции были нерешенные территориальные споры, как с Великобританией (проблема Мосула), так и с Францией (проблема Хатая). Советский Союз требовал причерноморские территории и предлагал совместный контроль над проливами, а Германия видела Турцию в качестве плацдарма для дальнейшей экспансии на Ближний Восток. Также в этой связи стоит отметить, что Инёню в начале войны видит в качестве основной угрозы для страны Италию, так как последняя захватила Албанию и практически вплотную приблизилась к границам Турции.

Продолжение следует

