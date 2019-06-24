От супернокаута «Бронзового бомбардировщика» — до суперсенсации от «Пухляша»

Бокс и MMA: лучшие нокауты первой половины 2019 года

Первая половина года выдалась относительно «засушливой» на яркие афиши в MMA и довольно плодовитой в боксе. Так вышло, что почти все ключевые победы в боксерских поединках были одержаны после зрелищных нокаутирующих ударов. Однако и MMA не подвел, традиционно радуя мощными ударами, после которых путь только один — в состояние временной «отключки». О самых ярких победных нокаутах первой половины 2019 года — в материале «Реального времени».

8. MMA. Райан Бедер — Федор Емельяненко. Очередное падение «Последнего императора»

Финал гран-при тяжеловесов Bellator изначально выглядел максимумом для Федора в его нынешней форме. Однако в конце января состоялся тот самый финальный бой, который много обсуждали и который заставил признать не лучшую форму кумира даже поклонников Емельяненко.

Федор по кличке «Последний император» в последние годы проигрывал по-разному, но в основном в партере. Здесь же надо отметить его соперника, Райана Бедера, который явно рассчитывал «попасть» именно в стойке. Удар был не самый тяжелый, однако максимально точный. По сути, Бедеру удался образцовый хук, и все зависело только от него — не попал бы, был бы контрудар. Попал — выиграл.

7. Бокс. Геннадий Головкин — Стив Роллс. Нокаут-тычок

В начале июня казахстанец Головкин проводил очередную защиту титула. В соперниках у него был канадец Стив Роллс, который до этого боя не проигрывал ни разу за карьеру. Головкин на протяжении всего поединка имел преимущество. В четвертом раунде Геннадий провел серию ударов, после которой Роллс уже не сумел подняться. Таким образом, Головкин одержал 39-ю победу на профессиональном ринге, также на его счету одно поражение и одна ничья. Роллс проиграл впервые, имея 19 побед.

Нокаут получился довольно забавным — по сути, решающий удар Геннадия был то ли тычком, то ли пощечиной, но именно после него Стив буквально забился в судорогах.

6. Бокс. Тайсон Фьюри — Том Шварц. Нокаут под хит Aerosmith

Фьюри по кличке «Цыганский король» вернулся на ринг не так давно, а до этого три года провел без боев, объявив о завершении карьеры после победы над Владимиром Кличко в декабре 2015-го. 25-летний немец Шварц стал настоящим открытием последних лет, в 24 боях на его счету было аж 16 нокаутов.

Тайсон, британец с ирландскими корнями, появился на ринге в черном плаще, сходу эпатируя публику. В итоге бой продлился недолго — всего два раунда. Шварц попытался взять ход поединка под свой контроль, однако Фьюри быстро «накормил» его своими джебами и заставил отойти к канатам. Обессиленный немец с разбитым лицом просто не попадал по Фьюри, чем тот и воспользовался. Итог боя по количеству ударов ужасает: 158 — 30 в пользу британца (45 раз попал Фьюри — всего 6 раз Шварц).

Тайсон легко отправил соперника на настил во втором раунде, и пока судья оценивал состояние соперника, британец уже начал петь песню. Позже Фьюри взял микрофон и от души исполнил отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith «I Don't Want to Miss a Thing», выразив благодарность болельщикам, которые поддерживали его.

5. MMA. Реймонд Дэниэлс — Уилкер Баррош. Нокаут после «вертушки»

Американский боец смешанного стиля Реймонд Дэниэлс довольно эффектно дебютировал в промоушене Bellator, нокаутировав соперника из Великобритании Уилкера Барроша.

Дэниелс сделал вертушку в воздухе на 720 градусов, а затем нанес мощный правый боковой, отправив соперника на пол. Судья сразу же прекратил поединок. Подобные удары были хитом компьютерных «файтингов» 90-х годов. Если бы нокаут случился сразу после вертушки, то его можно было бы признать лучшим не только в этом году, но и в XXI веке.

4. MMA. Жаирзиньо Розенструйк — Аллен Кроудер. Второй по скорости нокаут в истории тяжелого дивизиона UFC



Свежий нокаут, случившийся на минувших выходных. Бразильский тяжеловес Жаирзиньо Розенструйк победил американца Аллена Кроудера на турнире UFC Fight Night 153. Для того, чтобы отправить соперника в нокаут, Розенструйку потребовалось всего 9 секунд. После начала боя Кроудер пропустил джеб слева и упал на настил, после чего бразилец эффектно добил лежащего соперника.

Эта победа стала второй по скорости в истории тяжелого дивизиона UFC. Первое место занимает победа Дона Фрая над Томасом Рамиресом на турнире UFC 8 в 1996 году, на которую у Фрая ушло 8 секунд. Розенструйк теперь имеет результат в восемь побед без поражений в качестве профессионала в ММА, а Кроудер потерпел четвертое поражение в 14 боях.

3. Бокс. Деонтей Уайлдер — Доминик Бризил. Тяжелейший нокаут

В середине мая 33-летний американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер по кличке «Бронзовый бомбардировщик» проводил бой против соотечественника Доминика Бризила. На кону стояли чемпионский пояс WBC, который защищал Уайлдер. Ему предстояло в девятый раз в карьере защищать титул.

Уайлдер перед боем пообещал буквально «быстро убить» соперника на ринге и в какой-то степени это у него получилось. Нокаут получился довольно зрелищным — Деонтей одержал победу уже в стартовом раунде, затратив на бой 2 минуты и 17 секунд. Болельщики на арене в Нью-Йорке после такой победы еще долго не могли успокоиться.



2. MMA. Вон Джун Чой — Хван Ин Су. Нокаут за 5 секунд

Южнокорейский промоушен Road FC в последние годы становится все более раскрученным, а зрелищных боев там хватало всегда. Однако так быстро и зрелищно в Road FC еще не побеждали.

Хван Ин Су зачем-то показательно рванул на соперника и, по сути, для нокаута потребовалось меньше трех секунд — Вон Джун Чой удачно попал навстречу. Остальные две секунды судья проверял состояние лежащего на полу корейца, после чего зафиксировал нокаут.

1. Бокс. Энтони Джошуа — Энди Руис. Сенсационная победа «Пухляша»



Главная сенсация последних лет в мире бокса. Один из лучших боксеров современности британец Энтони Джошуа был явным фаворитом боя. На его соперника из Мексики, 29-летнего Энди Руиса, достаточно просто взглянуть, чтобы недоумевать. Никаких признаков рельефной фигуры и довольно медлительная манера ведения боя. Букмекеры оценивали его победу коэффициентом «16» (то есть ставка увеличивалась в 16 раз в случае победы Руиса).

Однако «Пухляш» и «Господин Сникерс» (так его прозвали на родине за большую любовь к одноименным батончикам) буквально «пережил» нокдаун в третьем раунде, собрался и, сознательно рискуя в разменах, победил, четырежды отправив фаворита на настил, прежде чем бой был остановлен в седьмом раунде. Таким образом, мексиканец преобразовал все свои недостатки в достоинства и заслуженно выиграл.

Формально он одержал победу техническим нокаутом, однако в нашей видеоподборке специально показаны все моменты, когда Руис доминировал и, если бы судья не остановил бой, мог бы получиться довольно зрелищный и унизительный нокаут для Джошуа.

— В первую очередь я купил автомобиль для мамы, — рассказал через пару недель после победы Руис. — Это была первая покупка за полученные от поединка деньги.

Я приобрел маме машину, поскольку в юности сломал много ее автомобилей. Так что она заслужила новую крутую тачку.

Отметим, что Руис получил за бой с Джошуа около 6 миллионов долларов.