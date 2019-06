От супернокаута «Бронзового бомбардировщика» — до суперсенсации от «Пухляша»

Финал гран-при тяжеловесов Bellator изначально выглядел максимумом для Федора в его нынешней форме. Однако в конце января состоялся тот самый финальный бой, который много обсуждали и который заставил признать не лучшую форму кумира даже поклонников Емельяненко.

Федор по кличке «Последний император» в последние годы проигрывал по-разному, но в основном в партере. Здесь же надо отметить его соперника, Райана Бедера, который явно рассчитывал «попасть» именно в стойке. Удар был не самый тяжелый, однако максимально точный. По сути, Бедеру удался образцовый хук, и все зависело только от него — не попал бы, был бы контрудар. Попал — выиграл.

В начале июня казахстанец Головкин проводил очередную защиту титула. В соперниках у него был канадец Стив Роллс, который до этого боя не проигрывал ни разу за карьеру. Головкин на протяжении всего поединка имел преимущество. В четвертом раунде Геннадий провел серию ударов, после которой Роллс уже не сумел подняться. Таким образом, Головкин одержал 39-ю победу на профессиональном ринге, также на его счету одно поражение и одна ничья. Роллс проиграл впервые, имея 19 побед.

Нокаут получился довольно забавным — по сути, решающий удар Геннадия был то ли тычком, то ли пощечиной, но именно после него Стив буквально забился в судорогах.

Фьюри по кличке «Цыганский король» вернулся на ринг не так давно, а до этого три года провел без боев, объявив о завершении карьеры после победы над Владимиром Кличко в декабре 2015-го. 25-летний немец Шварц стал настоящим открытием последних лет, в 24 боях на его счету было аж 16 нокаутов.

Тайсон, британец с ирландскими корнями, появился на ринге в черном плаще, сходу эпатируя публику. В итоге бой продлился недолго — всего два раунда. Шварц попытался взять ход поединка под свой контроль, однако Фьюри быстро «накормил» его своими джебами и заставил отойти к канатам. Обессиленный немец с разбитым лицом просто не попадал по Фьюри, чем тот и воспользовался. Итог боя по количеству ударов ужасает: 158 — 30 в пользу британца (45 раз попал Фьюри — всего 6 раз Шварц).

Тайсон легко отправил соперника на настил во втором раунде, и пока судья оценивал состояние соперника, британец уже начал петь песню. Позже Фьюри взял микрофон и от души исполнил отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith «I Don't Want to Miss a Thing», выразив благодарность болельщикам, которые поддерживали его.

Американский боец смешанного стиля Реймонд Дэниэлс довольно эффектно дебютировал в промоушене Bellator, нокаутировав соперника из Великобритании Уилкера Барроша.

Дэниелс сделал вертушку в воздухе на 720 градусов, а затем нанес мощный правый боковой, отправив соперника на пол. Судья сразу же прекратил поединок. Подобные удары были хитом компьютерных «файтингов» 90-х годов. Если бы нокаут случился сразу после вертушки, то его можно было бы признать лучшим не только в этом году, но и в XXI веке.

Свежий нокаут, случившийся на минувших выходных. Бразильский тяжеловес Жаирзиньо Розенструйк победил американца Аллена Кроудера на турнире UFC Fight Night 153. Для того, чтобы отправить соперника в нокаут, Розенструйку потребовалось всего 9 секунд. После начала боя Кроудер пропустил джеб слева и упал на настил, после чего бразилец эффектно добил лежащего соперника.

Эта победа стала второй по скорости в истории тяжелого дивизиона UFC. Первое место занимает победа Дона Фрая над Томасом Рамиресом на турнире UFC 8 в 1996 году, на которую у Фрая ушло 8 секунд. Розенструйк теперь имеет результат в восемь побед без поражений в качестве профессионала в ММА, а Кроудер потерпел четвертое поражение в 14 боях.

