Как вице-президент «Ростелекома» поспорил с министром связи о стартапах и инновациях

Ответственность государства и крупного бизнеса за содержание инноваций стала якорной темой пленарного заседания цифрового форума ITSF в Казани

Фото: Ринат Назметдинов

Говоря об инновационной экономике России в первую очередь нужно вести речь о корпорациях. Как показывает практика, именно у них находятся ресурсы и желание вкладываться, апробировать и внедрять технологические новинки. Как из этого процесса «выпали» федеральные институты, созданные специально для этих целей в конце нулевых? Что осталось на долю «Сколково» и «Роснано»? А самое главное, хотят ли сами госкорпорации нести эту ношу? Утром 30 мая эти вопросы открывали пленарную дискуссию ежегодного цифрового форума ITSF (IT & Security Forum), в 13-й раз проводимого компанией ICL в Казани. О чем вице-президент «Ростелекома» спорил с главой Минсвязи РТ и кто, по мнению экспертов, в конечном итоге должен взять на себя ответственность за продвижение инноваций — в репортаже «Реального времени».

«Что-то получилось, что-то нет. Но функцию раздачи денег они выполнили»

Модератором дискуссии стал эксперт Фонда «Сколково» Олег Баранник, который и открыл пленарное заседание под лозунгом «Роль государства и корпоративных инноваций в процессе цифровизации предприятий». Для начала он предложил проследить предысторию и факторы, приведшие к созданию и закреплению нынешней картины рынка цифровых технологий в России.

«Лет 10 назад одновременно было создано несколько крупных федеральных «институтов развития инноваций» — это и Фонд «Сколково», «Роснано», Фонд Бортника (Фонд содействия инновациям), — которые и должны были выступить в роли первоначального драйвера развития инновационного процесса. Что-то у них получилось, что-то нет, — констатировал Олег Баранник. — Но функцию раздачи денег они выполнили. С определенными огрехами, но процесс был запущен. Через какое-то время выяснилось, что крупные предприятия как основные потребители сложных инновационных решений из этой схемы выключены. Есть институты развития, есть стартапы и есть рынок, который остается сам по себе».

Параллельно и для корпораций стало очевидно, что без инноваций дальше двигаться нельзя. Рынок эту ситуацию отрегулировал сам, без каких-либо указаний свыше: за последние 2—3 года возникла масса новых структур внутри самих корпораций, которые занялись системным развитием инноваций — корпоративные венчурные фонды, акселераторы, дирекции. Все это можно наблюдать в реал-тайм, пояснил модератор.

Олег Баранник предложил проследить предысторию и факторы, приведшие к созданию и закреплению нынешней картины рынка цифровых технологий в России

«Пока мы находимся в этом зале, подходит к завершению акселератор S.I.GROUP, который собрал порядка 15 проектов инхаусного типа. 28 июня будут приниматься решения по их запуску с суммарным фондом запросов в 5 млрд рублей. На прошлой неделе «Северсталь» запустила сразу два акселератора. МТС 2 недели назад запустили крупный акселератор внешних проектов. Мы наблюдаем важнейшую вещь: именно корпорации становятся институтом развития, основным драйвером инновационного процесса, беря на себя роль, которая изначально, по указанию сверху, была закреплена за институтами развития», — резюмировал Баранник, предложив перейти к проблемному блоку докладов.

«У России не такой большой рынок венчурных инвесторов и свободных денег»

Министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов свой доклад посвятил обращению к крупному бизнесу и призывам начать сотрудничество с молодыми командами, производящими инновационные продукты. Он подчеркнул, что из-за маленького объема «свободных средств» для инвестирования в IT-стартапы сегодня рост инноваций можно обеспечить лишь за счет крупного бизнеса.

«Инновации мы можем поделить на две основные категории: те, которые вышли из стартапов, пытающихся привлечь на них Pre-Seed, Seed и дальнейшие инвестиции, второе — корпоративный мир. Раньше, в СССР, был НИОКР. И не так много с тех пор поменялось. НИОКРом сегодня называются корпоративные селекционные программы, под которые компании готовы проводить хакатоны, привлекать молодые команды и брать их решения. Все крупные компании призываю активно включаться в этот процесс. У России не такой большой рынок венчурных инвесторов и свободных денег, для нас рост инноваций — это корпоративная акселерация. Не надо бояться с ними сотрудничать, не нужно пытаться их съесть, важно дать им возможность развиваться», — заключил Шайхудтинов, с подачи модератора подгоняемый строгим таймингом заседания.

Глава Минсвязи РТ предложил уделить еще несколько минут подготовленной им презентации о господдержке инноваций в рамках проекта «Цифровая экономика», однако регламент заседания не позволил ему этого сделать.



Позицию госкорпораций представлял главный архитектор по корпоративным системам ГК «Росатом» Владислав Вычугжанин. Его выступление только подтвердило тезисы, высказанные Баранником в начале встречи. ГК в течение последних 10 лет фокусируется именно на внутрикорпоративной работе с инновациями, финансируя, выращивая и апробируя свои же разработки. По словам специалиста, в части работы с инновациями «Росатом» акцентируется на корпоративном венчурном фонде, наращивании научного кадрового потенциала, кооперации с другими корпорациями, но самое главное, на построении системного и четкого «плана НИОКР».



Вычугжанин обозначил роль «Росатома» во всеобщей цифровизации, курс на которую был четко обозначен в прошлогодних «майских указах». Фото tatarstan.ru

«Госкорпорация — это большой холдинг, и, если не создавать системный план, могут возникнуть конкурирующие исследования, которые будут параллельно расходовать тот небольшой ресурс, который выделен на исследования», — объяснил он. В завершение Вычугжанин обозначил роль «Росатома» во всеобщей цифровизации, курс на которую был четко обозначен в прошлогодних «майских указах». «В ходе того, как мы будем создавать свои внутренние цифровые продукты, мы будем создавать из них продукцию и выводить ее на коммерческий рынок. Это в том числе будет способствовать содействию цифровизации Российской Федерации», — выразил мнение докладчик, вызвав неоднозначную реакцию в зале.



«Мы должны в это вкладывать длинные деньги, а не перекладывать на «Росатом» или «Ростелеком»

«Я хотел сделать достаточно комфортный округлый доклад про инновации, но тональность нашего разговора подталкивает меня к более резким суждениям, — взял слово вице-президент по информационной безопасности «Ростелекома» Игорь Ляпунов. — Рассказы, которые мы сейчас слышим, про инвестиции, венчурные фонды выглядят, знаете, как… История есть о том, что дельфины спасали матросов, которые после кораблекрушения оказались в воде. История в том, что дельфин носом толкал матроса к берегу, и так он спасся. Так вот, мы знаем эту историю только из уст матросов, которых дотолкали к берегу. Истории матросов, которых дельфины толкали в другую сторону, мы не знаем».

Ляпунов напомнил, что до того, как прийти в «Ростелеком», он много лет занимался собственным бизнесом, а потому призвал посмотреть на проблему внедрения инноваций с другой стороны. Кратное увеличение объемов хранимых, передаваемых и обрабатываемых данных, возросшие скорости изменений IT-отрасли требуют изменения подхода к использованию и внедрению новых технологий компаниями — не реактивного, когда спрос рождает предложение, а инновационного подхода, при котором на рынке уже существует множество идей и решений, созданных стартап-сообществом.

«Что это значит с точки зрения бизнеса? Это значит, что должны быть парни, у которых есть большое количество идей и возможность сто раз попробовать, ошибиться и на 101-й раз найти-таки прорывную мощную идею. Сделать это без денег невозможно. Те, кто сейчас занимается частным бизнесом, знают — вы все ходите в банк. И я приходил, задавая вопрос о том, что мне нужны деньги. Дальше диалог с любым банком был очень простым: «Игорь, у тебя есть здание?». Я говорю: «Нет». «Игорь, у тебя есть станок?». Я говорю: «Нет, у меня интеллектуальная собственность». «Ну и иди со своей интеллектуальной собственностью!», — цитировал делегат «Ростелекома».

Отказы и многомесячные рассмотрения заявок ждут стартапы везде, констатировал Ляпунов. Фото tatarstan.ru

У небольшой компании, у которой есть только идеи, мало шансов получить финансирование, особенно «длинные деньги», с перспективой окупаемости инвестиций в несколько лет. Это касается как венчурных фондов, которых в России в принципе крайне мало, так и банковских структур. Отказы и многомесячные рассмотрения заявок ждут стартапы везде, констатировал Ляпунов. Инновационное развитие, по словам спикера, невозможно без системного инвестирования в этот бизнес. А то, что готовы и могут инвестировать в новые разработки и обкатку технологичных решений «Росатом», «Ростелеком» и «Ростех» вкупе с мерами поддержки, включенными в программу «Цифровая экономика», — это лишь «капля в море».

«Я был небольшой частной компанией, я свой выбор сделал — мы вошли в состав «Ростелекома», и «Ростелеком» сейчас большой игрок нашей инвестпрограммы в области кибербезопасности — цифры не буду называть. Когда я цифры называю в частных беседах с предпринимателями из сферы кибербезопасности, мне говорят: «Ничего себе». Но это капля в море. Если мы говорим, что в России должны быть инновации, мы должны вкладывать в это длинные деньги, а не перекладывать это на «Росатом» или «Ростелеком».

Мы (госкорпорации) не можем на пяти- или десятилетнюю перспективу инвестировать в какую-то там частную компанию, потому что нас же уважаемые правоохранители спросят: почему мы вложили деньги на 10 лет без гарантий того, что они вернутся. В этом смысле, говоря про инновации, ситуация не столь радужна, как мы сейчас все слышим. Слишком мало матросов спасают дельфины. Друзья мои, давайте эту ситуацию очень четко понимать — каждый из нас вкладывается, но это пока капля в море, и очень сложно сейчас быть тем самым частным инвестором или стартапом для того, чтобы создавать инновации и технологический бизнес», — подытожил Игорь Ляпунов.

«Правильно ли я понял, что, чтобы стать успешным в области кибербезопасности, нужно дослужиться до уровня вице-президента крупной компании?», — иронично поинтересовался у Ляпунова Олег Баранник.

«Надо стать интересным для компании, у которой это стратегическое направление развития», — ответил топ-менеджер «Ростелекома».

Глава Минсвязи РТ решил все же продемонстрировать участникам заседания обещанную презентацию о мерах господдержки инноваций

«Я бы хотел вернуться к теме пленарной дискуссии о роли государства в инновациях», — поспешил изменить тон разговора Роман Шайхутдинов. Глава Минсвязи РТ решил все же продемонстрировать участникам заседания обещанную презентацию о мерах господдержки инноваций.

«Сегодня у нас есть венчурные инвесторы и есть корпоративные бюджеты, но только у крупных компаний, которые способны финансировать инновации. Сегодня принят указ №204 («О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», принят в мае 2018 года), в котором одним из национальных проектов утвержден проект «Цифровая экономика». И мы почему-то об этом не говорим, как об источнике», — пояснил Шайхутдинов.

Министр кратко напомнил о шести направлениях грантовой поддержки разработчиков инноваций, которые предусмотрены федеральным проектом («ЛИЦ», «Компании-лидеры», «Региональные проекты на базе сквозных цифровых технологий» и так далее). Роль оператора в части из них должен взять на себя крупный бизнес. При этом все они либо уже осуществляются, либо проходят стадию доработки дорожных карт.

На конкурсной основе финансирование предоставляется российским компаниям под проекты в девяти сквозных технологиях (большие данные, искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые и новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, а также VR/AR).

«Я, наверное, создаю сейчас определенный противовес. Не могут быть операторами инноваций и какого-то технологического развития только госкорпорации, — вновь парировал Игорь Ляпунов. — Если мы не посеем стартапное сообщество, госкорпорация не сможет быть инноватором — у нее есть акционер, который требует высокой маржинальности и возврата вкладываемого капитала. Поэтому поддержка с нуля и создание духа предпринимательства и хотя бы небольшое фондирование и финансирование являются залогом успеха инноваций. Стартапы — это то, о чем сейчас идут серьезные споры и на уровне правительства тоже».

«Но здесь одно дополняет другое», — согласился Роман Шайхутдинов.

«Да, на самом деле речь здесь упирается только в вопрос процедуры сеяния», — завершил дискуссию модератор встречи Олег Баранник.

1 / 36 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов



Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов