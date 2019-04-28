«Курултай 1269 года поставил юридическую точку в процессе распада Монгольской империи»

Историк Ильнур Миргалеев о формировании международной политики Золотой Орды в период ее становления. Часть 3

«Реальное время» продолжает публиковать авторские колонки историка Ильнура Миргалеева, посвященные формированию международной политики Золотой Орды в период ее становления. В заключительной статье цикла автор рассказывает о распаде Монгольской империи и таласском курултае.

«Практически за таласским курултаем стояли именно джучиды»



Курултай 1269 года является последним всемонгольским съездом и датой заключения мира между чингизидами из дома Джучи, Чагатая и Угедея, где были установлены границы их владений и признаны два новых улуса тулуйидов: Улус Хубилая и Улус Хулагу, возникновение которых не имело отношения к завещанию Чингиз-хана, и не было до этого урегулировано. И Хубилай, и Хулагу пока имели только статусы главнокомандующих войск, отправленных для новых завоеваний. Хотя Хубилай и победил Арык-бугу и объявил себя каганом Монгольской империи, никто кроме Хулагу его не признал и не собирался признавать в таком качестве.

Съезд 1269 года поставил юридическую точку в процессе распада Монгольской империи, попутно кардинально решив все противоречия касательно верховной власти в империи. Хотя, стоит отметить, что продолжительное время имела место попытка позиционировать наличие кагана в Ханбалыке (современный Пекин). Однако это обстоятельство носило все же только декларативный характер и ничего общего к реальным взаимоотношениям между чингизидами не имело.

По сведениям Рашид ад-дина, который, безусловно, является объективным источником по теме взаимоотношений в общем доме чингизидов, курултай прошел в Таласской долине. Современные исследователи П.Н. Петров и А.М. Камышев обосновывают, что курултай состоялся в местечке Йанги Тараз (территория современного Кыргызстана).

Безусловно, историю Улуса Джучи прежде всего и других чингизидских государств можно начать раньше. Сам Джучи активно укреплял свой удел, сумел создать сильную семью, правил в своих землях, имел воинский контингент и самостоятельно вел завоевание новых территорий прежде всего для расширения собственного улуса. Его сын Бату также правил улусом отца и, несколько позже возглавив войска Западного похода, расширил улус Джучидов до огромных размеров. Бату сумел разгромить две линии чингизидов — Чагатаидов и Угедеидов — и привести к власти потомка Тулуя — Мунке и самому стать соправителем Монгольской империи. Его брат Берке продолжил укреплять власть рода Джучи, воевал против других чингизидов и вел внешнюю политику, которая кардинально изменилась. Прежде всего, во главе угла ставились только интересы Улуса Джучи. Берке заключил союз с правителем мамлюкского Египта Бейбарсом против Хулагу. Не признал в качестве кагана Хубилая, открыто выступив против него и поддержав Арык-бугу. Будучи мусульманином сблизился с исламским миром, изменив соотношение сил в мировой геополитике того времени.

Хотя Хубилай и победил Арык-бугу и объявил себя каганом Монгольской империи, никто кроме Хулагу его не признал и не собирался признавать в таком качестве. Фото wikipedia.org

Берке прошел через многие испытания, но не отступился и вел абсолютно независимую политику. Его смерть никак не повлияла на развитие джучидского улуса по пути становления полностью независимым государством. Пришедший к власти в 1266 году Менгу Тимур первым делом начал чеканить монеты от своего имени. Хотя Берке к концу своего правления также чеканил монеты со своей тамгой.

Практически за таласским курултаем стояли именно джучиды. У них была цель юридически закрепить признание своей независимости со стороны других чингизидских правителей. Теперь, после урегулирования конфликтов и открытых военных столкновений в среднеазиатском регионе, они сосредоточили свое внимание в южном направлении, против хулагуидов, с которыми у них до конца так и не были урегулированы границы. Вначале джучиды попытались мирным путем решить вопрос с новыми правителями Ирана. Они признали их интронизацию и их правителя. Но не смогли добиться пересмотра границ на Кавказе, что привело к более тесному контакту с Египтом и к попыткам военным путем решить данную проблему.

«Царевичи собрались на берегу реки Талас и после недели празднований держали совет»

Договоренности прежде всего между домами Джучи и Тулуя практически закончились сразу же после смерти кагана Монгольской империи Мунке в 1259 году. В это время два его брата — Хубилай и Хулагу вели завоевания в Китае и на Ближнем Востоке и командовали имперскими войсками. Каганом стал еще один брат Мунке — Арык-буга, однако его не признали свои же братья, стоящие во главе двух крупных армий. Каганом себя объявил Хубилай, началось открытое военное противостояние, в которое постепенно втянулись и другие чингизидские правители, прежде всего джучиды. Именно их помощь позволила продержаться некоторое время Арык-буге. Хотя сторонники тулуйидов были и в Улусе Джучи, которые призвали Хулагу стать во главе их улуса. Джучиды могли потерять свою власть. Но они смогли не только покончить со сторонниками Хулагу у себя, но и победили его в сражении на Тереке. Это было большим достижением, так как Хулагу стоял во главе большой армии, собранных в свое время со всей империи для новых завоеваний и контролировал большие территории.

В 1263 году Берке заключает союз с Бейбарсом против Хулагу. В 1264 году, после того как Арык-буга потерпел поражение, Берке начинает чеканить монеты со своей тамгой, тем самым показывая, что после поражения Арык-буги он не признает Хубилая. Более того, Берке, а затем Менгу Тимур начинают активно «восстанавливать» дома Чагатая и Угедея в Средней Азии как буферную зону между землями Хубилая и Джучидов. Именно благодаря поддержке джучидов, Хайду, внук Угедея, смог восстановить улус своего деда. Правда, «восстановленный» «Улус Угедея» расположился на землях чагатаидов, которые также активно пытались выживать как отдельная полития.

Хан Мункэ на троне. Миниатюра из «Тарих-и-джехангуша» Джувейни. Фото wikipedia.org

Джучидам крайне важно было «разорвать» связь между землями Хубилая и Хулагу. Для этого им нужно было установить мир на своих среднеазиатских границах и реанимировать остальные чингизидские дома. Оказалось, что чагатайцы воспряли, и более того, они смогли победить союзника джучидов Хайду. Поэтому джучиды поменяли тактику и решили помириться с правителем чагатайцев Бараком. Барак был остановлен благодаря джучидам, которые отправили против него большой воинский контингент. Но джучиды не стали добивать Барака, в сложившейся ситуации он был крайне важен для противостояния против Хубилая и Хулагу. Поэтому они послали к нему родственника Хайду — Кипчака, который был дружен с Бараком и заключили мир. Они решили поставить точку во всех накопившихся проблемах. Было решено организовать курултай.

Курултай прошел на территории, подконтрольной Хайду. Этим участники давали понять своим соперникам из дома Тулуя, что они возвращают внутридинастийные споры к временам законного кагана Угедея, назначенного в свое время официальным преемником самого Чингиз-хана на семейном совете, где присутствовали все первые принцы. Тем самым обойдя вопрос интронизации потомков Тулуя, младшего сына Чингиз-хана. Комбинации внутри чингизидской династии кардинально изменились. На этот раз также за таласским курултаем стояли джучиды, как бы исправляя ситуацию, в свое время инициированную Батыем, когда были низвергнуты семьи Угедея и Чагатая и к власти при помощи курултая, организованного также джучидами, пришел дом Тулуя.

Как известно, после окончания западного похода Бату взялся за активное государственное строительство на новых территориях, вошел в конфликт с центральным правительством и открыто враждовал с каганом Гуюком. В 1251 году практически только джучиды и тулуйиды организовали курултай, где избрали каганом Мунке, так как Бату отказался, а стал соправителем империи, предпочтя укрепиться в своем улусе. Такая ситуация устраивала джучидов, но как только скончался Мунке, началась борьба за главный престол между его братьями. Поэтому джучиды вынуждены были ввязаться в политическую борьбу и достаточно умело участвовали в ней и смогли «вернуть» в борьбу низвергнутые ими же чингизидские рода. Безусловно, с 1259 по 1269 год золотоордынское правительство главным приоритетом во внешней политике видело в юридическом оформлении своей власти и официального признания своей независимости. Именно такое желание, прежде всего джучидов, и привело к организации последнего всемонгольского курултая.

Весною 667 г.х. (1269 год) царевичи Хайду, Барак, Беркечар (представитель Менгу Тимура) собрались на берегу реки Талас и после недели празднований, на восьмой день, держали совет. После всех договоренностей они поклялись в верности союзу и дали клятву друг другу. С этого периода Менгу Тимур принял титул хан (император). Также и другие чингизидские правители Хайду и Барак начали именоваться ханами.

Отказ Хубилаю в статусе кагана должен был лишить тулуйидов верховной власти. Фото wikipedia.org

«Решения таласского курултая устраивало на тот момент всех участников раздела монгольской империи»

В процессе распада Монгольской империи на карте мира официально появились следующие государства:

Улус Джучи (в историографии известен как «Золотая Орда»), на территории от Алтая до Дуная. Улус Чагатая, на территории Средней Азии. Улус Угедея (в историографии также известен как «государство Хайду», на территории восточного Туркестана и Средней Азии). Улус Хубилая (в историографии часто на китайский манер употребляют «династия Юань» или «Юаньская империя») на территории Китая и Монголии. Улус Хулагу (в историографии также известен как «государство Ильханов»), на территории Ирана, Ирака, Азербайджана и Малой Азии.

Политии, воссозданные Барком и Хайду, в итоге через не большое время сошли на нет и разделились на кочевую часть — Моголистан и на оседлую часть — Мавераннахр. Но при этом их потомки еще какое-то время продолжали играть важную роль в этих владениях.

Участники Таласского курултая разделили империю Чингиз-хана и официально признали друг друга независимыми государствами, попутно объявив и о союзе между тремя чингизидскими державами. При этом они приняли решение о признании еще двух чингизидских политий, которые не были среди земель, выделенных в отдельный улус самим Чингиз-ханом, а возникли из новых завоеваний уже внуков Чингиз-хана — от главнокомандующих Монгольской империи, из детей Тулуя, младшего сына Чингиз-хана — хранителя коренного юрта. Поэтому их отсутствие на курултае — это еще и признание глав действующих армий в качестве правителей на новозавоеванных территориях. Также и отказ с их стороны Хубилаю в статусе кагана должен был лишить тулуйидов верховной власти.

Как видим, решение было достаточно обдуманным, неважно, что там не было представителей Хубилая и Хулагу, по статусу они все еще были главнокомандующими имперскими войсками. Тулуй не получил нового улуса, поэтому потомки Джучи, Чагатая и Угедея реанимировали «завещание Чингиз-хана» и признали границы своих владений, попутно «утвердив» и состоявшийся факт — образование двух тулуйидских улусов. В рамках чингизидской династии все было учтено и не вызывало нареканий. Надо признать, что решения таласского курултая устраивало на тот момент всех участников раздела монгольской империи, включая и Хубилая с Хулагу.