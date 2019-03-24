«В Ижевском, Мало-Пургинском, Сюмсинском ёросах все церкви закрыты…»

90 лет назад в Советской Удмуртии началась активная фаза борьбы с религией

Фото: iz-article.ru (Михайловский собор в 1937 г.)

90 лет назад в Ижевске было принято решение о закрытии двух главных православных храмов региона — Михайловского и Александро-Невского, что дало старт усилению борьбы большевиков с религией. Соборы разрушались или реконструировались под кинотеатры и овощехранилища, росли ряды «Союза безбожников», однако при этом и верующие в Удмуртии устраивали настоящие бунты против закрытия храмов. О самом сложном для верующих десятилетии — в материале «Реального времени».

«Согласно наказам избирателей»

19 марта 1929 года согласно постановлению пленума Ижевского городского совета были расторгнуты договоры с общинами Михайловского, Александро-Невского соборов и Покровской церкви на аренду используемых ими зданий. Бюро Вотского обкома ВКП(б), «согласно наказам избирателей», в отношении храмов Ижевска постановило: «Изъять заречную Покровскую церковь под рабочий клуб с кинематографом, нагорную Александровскую церковь под зимний театр и Михайловский собор… подработать вопрос для какой цели использовать этот собор», говорится в Православной энциклопедии.

В русле начавшейся в стране борьбы с религией существовавшие культовые строения решили переделывать в культурные.

Действия властей вызвали волнения среди ижевчан, которые собрались у закрытых храмов. Власти уступили, и 29 апреля верующим была предоставлена Покровская церковь, а 30 апреля возобновились богослужения в Михайловском соборе. Однако продолжалось это недолго.

Готовый Михайловский собор был хорошо виден практически из любой точки Ижевска. На фото iz-article.ru Михайловский собор в 1922 г.



Судьба двух соборов

Михайловский собор был открыт незадолго до Октябрьской революции. Строительство на самой высокой точке Ижевска началось в 1897 году. Раньше здесь стояла Троицкая церковь, но она сгорела, вместо нее построена часовня в 1855 году во имя святого Архистратига Михаила. Часовню было решено преобразовать в собор. К проектированию привлекли известного архитектора Ивана Чарушина, ставшего автором ряда других храмов Ижевска. Готовый Михайловский собор был хорошо виден практически из любой точки Ижевска.

11 апреля 1930 года горсовет вынес решение о расторжении договора с верующими и передаче здания Михайловского собора под музей. Иконы вывезли в Прохоро-Ильинскую церковь, а весной 1932 года с храма были сброшены кресты и колокола. В 1935 году Михайловский собор переоборудовали под овощехранилище, затем здесь разместился краеведческий музей. В 1937 году в соответствии с генеральным планом застройки Ижевска, принятым годом раньше, Михайловский собор разобрали, кирпичи использовали впоследствии при строительстве медицинского и педагогического институтов. На месте собора хотели построить академический театр Удмуртской АССР, однако в итоге планы эти реализованы не были.

В начале 2000-х было принято решение восстановить Михайловский собор. Новое здание, спроектированное на основе имевшихся фотографий и описаний оригинального строения, было освящено и открыто в 2007 году.

Александро-Невский кафедральный собор в 1930-м было решено переоборудовать в детский кинотеатр «Колосс». Фото iz-article.ru



Другой крупнейший православный храм в центральной части Ижевска — Александро-Невский кафедральный собор — разрушен не был. Его строительство завершилось в 1823 году, а в 1824-м в нем побывал император Александр I. Закрыли храм в 1929 году, а в 1930-м его было решено переоборудовать в детский кинотеатр «Колосс». Для этого были демонтированы колокольня и купол. После смерти Сталина перед бывшим зданием собора установили статую отца народов, но с развенчанием культа личности она была демонтирована.

Кинотеатр «Колосс» функционировал до 1990 года, когда здание было возвращено верующим, и собор был восстановлен.

«Церкви все закрыты»

По данным Православной энциклопедии, до октября 1917 года на территории современной Ижевской и Удмуртской епархии насчитывалось около 250 православных церквей, в том числе девять — в Ижевске, пять — в Воткинске, шесть — в Сарапуле, четыре — в Глазове. Кроме того, здесь располагались два монастыря и два духовных училища.

Закрытие церквей в 1929—1930 годах порой происходило бесконтрольно, что даже потребовало вмешательства властей

9 марта 1930 года председатель Вотского облисполкома А.С. Медведев на совещании секретарей райкомов ВКП(б) и председателей райисполкомов так обрисовал обстановку: «В Ижевском, в Мало-Пургинском, Сюмсинском ёросах (районах, — прим. ред.) церкви все закрыты… Нужно… приостановить и одернуть тех зарвавшихся работников, которые не могут опомниться». 12 марта 1930 года Вотский обком ВКП(б) объявил райкомам выговор «за административный разгул при закрытии церквей», отмечается в Православной энциклопедии.

Ильинская церковь в 1924 году, была разрушена. Фото iz-article.ru



По данным Центрального госархива УР, в декабре 1934 года на территории УАССР действовало 144 религиозных общества и групп верующих. Среди них: 91 религиозное объединение тихоновского направления, 23 — обновленческих, 15 — мусульманских, шесть — старообрядческих разных толков, восемь — евангельских и одно общество единоверцев. В пользовании религиозных обществ находилось 128 культовых зданий, которые обслуживали 308 служителей культа. В 1917—1940 годах в Удмуртии было закрыто более 200 храмов, из них 70 полностью разрушены, 137 переоборудованы под «культурно-хозяйственные цели».

«Воинствующие безбожники» и протесты верующих

Активно участвовал в антирелигиозной пропаганде созданный в 1926 году «Союз безбожников». Этому объединению в 1927 году передали функции расформированной антирелигиозной комиссии при Вотском обкоме ВКП(б). В 1933 году в рядах «воинствующих безбожников» насчитывалось около 7,5 тысячи человек.

Однако закрытие храмов и агрессивная антирелигиозная пропаганда в свою очередь вызвали протесты верующих, особенно в сельских районах. Так, в марте 1930 года прихожане закрытого храма в селе Малая Пурга захватили здание исполкома. Около 250 человек потребовали вернуть им церковь. Протестующих разогнали, зачинщиков арестовали. Бывшего настоятеля храма Александра Нагорных, арестованного ранее «за агитацию против закрытия церкви», объявили организатором протестов и приговорили к расстрелу.

Тогда же произошло выступление верующих в селе Юкаменском. Церковь там переоборудовали под клуб, из-за чего во время ежегодных общих поминок селяне не смогли помолиться о почивших близких. В результате около 600 верующих ворвались в здание церкви, сломали принадлежавшую клубу мебель и выбросили плакаты антирелигиозного содержания.

Власти расценили эти действия как репетицию «с целью организации восстания и свержения советской власти». Местного священника и одного из участников выступления расстреляли, большинство же отделалось несколькими годами в лагерях.

Покровская церковь в Ижевске. Была разрушена. Фото iz-article.ru



Перемены в годы войны

К началу Великой Отечественной войны большая часть духовенства и прихожан в Ижевской епархии была расстреляна, сослана в советские концлагеря или находилась на гражданской работе. По имеющимся данным Центрального госархива УР, к тому времени на территории Удмуртской АССР действовало 14 религиозных организаций: шесть мусульманских — в деревнях Бектым и Падера Балезинского района, Тат-Парзи и М. Парзи Глазовского района, в Ижевске и Воткинске; восемь православных — в селах Люк и Советское Никольское Ижевского района, Русский Пычас Нылгинского района, Никольское Ярского района, по две в Сарапуле и Воткинске.

Политика советской власти в отношении религии несколько изменилась, что привело к некоторому росту количества церквей. К концу 1940-х в Удмуртии было открыто 20 православных храмов. Так, в 1945 году верующим вернули Троицкий собор, закрытый в 1938 году.

Наибольшая посещаемость церквей наблюдалась в Ижевске, селах Можга, Короленко Кизнерского района и Удугучин Старо-Зятцинского района. Так, в будни Успенскую церковь Ижевска посещали в среднем 400 — 500 человек, а в праздничные дни — до 700 — 1000 человек.

Сведения о количестве совершенных религиозных обрядов в годы войны сохранились лишь за 1945 год. Так, по Ижевску, Сарапулу, Воткинску, Можге и Можгинскому району были зарегистрированы 7 141 факт рождения детей, 2 154 — крещения, 3 472 — заключения брака и 212 — венчания, 4 495 — смертей и 1 033 — похорон, проведенных по православному обряду.

Улучшение отношения властей позволило несколько оживить религиозную сферу в Удмуртии. Церквям передавалось ранее конфискованное имущество, позволялось совершать обряды. Однако с приходом «хрущевской оттепели» и возобновлением антирелигиозной пропаганды верующих ждали уже новые испытания.