«Москве не хочется, чтобы владимирский губернатор был успешен. Это будет плохим примером»

Как работается главе региона, победившему полгода назад «кандидата Кремля»

Ровно полгода назад в двух регионах России — Владимирской области и Хабаровском крае — представители власти потерпели сенсационные поражения на губернаторских выборах (в ноябре к ним добавился Валентин Коновалов, возглавивший Хакасию). На Владимирщине победителем Светланы Орловой стал Владимир Сипягин, выдвинутый ЛДПР. Что значит отработать первые полгода некремлевским губернатором во Владимирской области, «Реальному времени» рассказал главный редактор популярного в области портала ProVladimir Алексей Шляпужников.

«Даже если бы вместо Сипягина баллотировался фонарный столб, он тоже имел бы шансы на избрание»

— Алексей, полгода вашим регионом управляет Владимир Сипягин — сенсационный победитель выборов-2018. Изменилась ли с приходом нового губернатора атмосфера в политической, общественной, обывательской среде?

— В обывательской — скорее нет, потому что она не связана плотно с властью — независимо от того, муниципальная, региональная или федеральная это власть. А вот элиты области свои настроения поменяли сильно, и это ощущается. Дело в том, что прежний губернатор Светлана Орлова была пришлой и занималась «импортозамещением» владимирских элит, и во время ее правления она поутухла. А сейчас все наоборот — «Единая Россия» вновь стала в области самостоятельной партией, потому что находится в оппозиции к новому губернатору (что было при губернаторе Николае Виноградове), и эти люди собрались с силами и вновь, как говорится, ринулись в бой.

— Избрание Сипягина было протестом лично против Орловой?

— Да, конечно. И если бы вместо Владимира Владимировича Сипягина баллотировался фонарный столб, он тоже имел бы шансы на избрание — у Сипягина не было не то что избирательной программы, но и никаких обещаний, и вся его кампания располагалась между первым и вторым турами выборов.

— Что все же конкретно не устраивало ваших земляков в экс-губернаторе?

— Во-первых, четко очерченная «варяжность» Орловой, во-вторых, стиль управления, в-третьих, команда, которая была взята из-за пределов региона (только два вице-губернатора были владимирскими). Ну и, наконец, людей не устраивала череда скандалов, связанных с коррупцией, — скажем, скандал, связанный с сомнительным проектом «Волгобас» (проект завода по производству автобусов на базе газового топлива, который так и не заработал, — прим. ред.), и скандал, связанный с московским мусором, — избиратель понял, что мусорные полигоны для него в их регионе будут размещаться, и это было последним камнем в сторону Светланы Юрьевны.

«Если бы вместо Владимира Владимировича Сипягина баллотировался фонарный столб, он тоже имел бы шансы на избрание — у Сипягина не было не то что избирательной программы, но и никаких обещаний, и вся его кампания располагалась между первым и вторым турами выборов». Фото kremlin.ru



— Я слышал, что при Орловой в область пошли инвестиции.

— Инвестиционной политикой очень грамотно занимался другой губернатор — Виноградов, который был до Орловой, и основные контракты, которые были подписаны в начале срока Орловой, были виноградовскими наработками. Ее самый большой «успех» — это привод во Владимирскую область группы АДМ и расширение влияния группы по проекту «Волгобас» — АДМ признали стратегическим инвестором, дали землю и мощности за счет казны. Но сейчас «Волгобас» просто стоит в поле, земля находится в залоге у банка, а инвестором в этот проект не было вложено ни рубля.

«Элиты не уверены, что Сипягин — это надолго. Эта неуверенность подогревалась через различные сливы»

— Что бросалось в глаза в первые дни и недели работы нового, некремлевского главы Владимирщины?

— То, что Сипягин не был готов к такому исходу событий. Он не планировал становиться губернатором, и к моменту избрания у него даже команды не было: Владимир Владимирович пришел только с пресс-секретарем. С вступлением Сипягина в должность команда Орловой ушла в отпуск, поэтому он не мог никого уволить и никого нанять. К этому добавился конфликт с единороссовским большинством в Заксобрании, которое еще при Орловой сумело принять закон, по которому он обязан согласовывать своих заместителей с Заксобранием, где большинство не у ЛДПР, а у «Единой России». И до сих пор все замы Сипягина работают с приставкой «врио», и это добавляет ситуации пикантности.

Первые два месяца Сипягин занимался только формированием команды. Причем с владимирскими элитами ему договориться не удалось, потому что элиты не уверены, что Сипягин — это надолго, и эта неуверенность подогревалась новостями федеральных телеканалов через различные сливы. И в силу этого Сипягин начал набирать в свою команду варягов.

— Она сформирована?

— Сформирована, но по большому счету она странная. Да, в этой команде есть сильные фигуры — вице-губернатор Марина Чекунова, которая была приставлена к Сипягину со стороны администрации президента, там есть Максим Брусенцов, который занимается вопросами экономики, который также был навязан губернатору через лоббирование предпринимателей. Ну и есть ряд креатур ЛДПР, которые были присланы Сипягину из Москвы. Поэтому нельзя сказать, что заместители Сипягина — это именно команда Сипягина: это все-таки сборная солянка, в которой только пять человек от губернатора, а все остальные — это те, кого к нему прикомандировали.

— Как складываются отношения Сипягина с федеральным центром в эти полгода?

— Каких-то особенных отношений между ними не существует. Конечно, формально его в Москве признали губернатором, но если смотреть федеральный эфир (а этот эфир невозможен без согласования с администрацией президента), то он не то что критически настроен по отношению к Сипягину, а он его откровенно «мочит» — это все создано для того, чтобы, не дай Бог, губернатор не стал популярным в области и каким-то весомым человеком среди остальных губернаторов. Все-таки, как ни крути, а для Москвы проигрыш Орловой Владимиру Сипягину — это аномалия, которая ломает привычную картину мира, и, конечно же, Кремлю не хочется, чтобы владимирский губернатор стал успешным, потому что иначе это будет плохим примером для других регионов страны.

«В этой команде есть сильные фигуры — вице-губернатор Марина Чекунова, которая была приставлена к Сипягину со стороны администрации президента». Фото zebra-tv.ru

— Умеет ли Сипягин отбивать это, мягко говоря, давление федеральных СМИ?

— В самом начале, конечно, не умел — у него не было такого опыта, потому что Сипягин руководил не очень крупным бизнесом, и этот бизнес никак не работал с медиа. Поэтому в ответ на давление он как-то оправдывался, пытался шутить в ответ, но потом сформировал для такой работы хорошую команду. У него очень профессиональный пресс-секретарь, есть управление по связям с общественностью, они научились игнорировать такие вещи, отвечая не на них, а на другие поводы, то есть асимметрично, и это лучше, чем прыжки на каждую критику, как это было в самом начале.

— Честно говоря, противно и мне стало, когда я увидел короткое видео от федералов, в котором Сипягин выглядел так, будто он якобы убежал от журналистов, отказываясь говорить про нечищеные дороги, из-за которых не смогли спасти от пожара многодетную семью в одном из сел области. Губернатор же им сказал, что «мы будем разбираться». Дал ответ и только потом сел в машину, но зрителям дают вывод — Сипягин сбежал от ответа.

— Дело в том, что встреча Сипягина с жителями села Богослово продолжалась полтора часа, а москвичи приехали в село тогда, когда люди уже разошлись по домам. Во время же встречи Сипягин чихвостил главу района, главу местного самоуправления, общался с людьми, которые жаловались ему, как им сложно дозвониться до районной власти, которая не чистит дорогу, и поэтому по ней не смогли проехать пожарные. Сипягин давал поручение разобраться с ситуацией, и это была настоящая работа по кризисной ситуации на самом месте. И в тот момент, когда губернатор уезжал, появилась съемочная группа федерального издания и, конечно же, сняла его уезжающего. Все уже закончилось! Но то ли эти журналисты такие «профессионалы», то ли им нужна была именно картинка с уезжающим Сипягиным — видимо, план у них был прописан такой. Думаю, скорее второе.

«За мусорным лобби стоят очень влиятельные московские силы. С таким уровнем Сипягину не потягаться»

— Его попадание во второй тур было шоком — никого не интересовала фигура Сипягина: всем просто не хотелось Орлову. Но потом появились серьезные и большие надежды, что Сипягин может что-то поменять в регионе, включая историю с мусором, который должен завозиться в область, историю со свалками, историю с разваливающимися заводами. Сейчас, учитывая то, что идет федеральное нагнетание против Сипягина, все понимают, что больших достижений ждать от него смысла не имеет, но тем не менее осторожные и аккуратные надежды сохраняются, и рейтинг Сипягина, по моим данным, где-то в районе 34 процентов. В нынешней ситуации это большой рейтинг, потому что все уровни власти сейчас теряют доверие людей.

Но все может поменяться, если замы Сипягина, каждый из которых прикомандирован, будут продолжать лоббировать свою повестку, что будет расходиться с обещаниями губернатора: прежде всего это касается строительства мусорных полигонов в двух районах области и завода «Автоприбор», который, скорее всего, будет закрыт.

— Давайте возьмем мусорную проблему — способен ли глава области как-то защитить жителей от появления свалок с московским мусором?

— Если говорить теоретически, то он может сделать немало: все-таки губернатор — это глава региона, а если говорить реально, то за мусорным лобби стоят очень влиятельные московские силы — это и «Ростех», и структуры сына генпрокурора Чайки, и, конечно, с таким уровнем лобби Сипягину не потягаться — в таком случае слова Сипягина останутся просто словами. Если московские ребята решили инвестировать в захоронение отходов, они будут инвестировать, и тут вопрос только в том, когда все начнется на официальном уровне. И тогда рейтинг Сипягина, конечно, скакнет вниз.

«За мусорным лобби стоят очень влиятельные московские силы — это и «Ростех», и структуры сына генпрокурора Чайки, и, конечно, с таким уровнем лобби Сипягину не потягаться». Фото vlad.aif.ru

— А что Сипягин предпринимает, чтобы не было того разрыва власти с обществом, с гражданами, о котором все чаще говорят и сами граждане, и политологи, и политики?

— Сипягин отказался от традиционной коммуникации через пресс-релизы и провластные СМИ, он больше взаимодействует с людьми через СМИ, которые независимы и иногда даже оппозиционны, и первое интервью в новом качестве он дал мне, хотя наши отношения с чиновниками были не особенно теплыми. Второе большое интервью он дал тоже независимому СМИ, и до сих пор его пресс-служба нацелена на независимые медиа. Это сильный ход Сипягина — если он не может влиять на федеральные СМИ и их повестку, то с локальной повесткой его службы умеют работать.

Что касается, допустим, Общественной палаты, то она Сипягину не помогает, а мешает — там управляет «Единая Россия». Но Сипягин достаточно много ездит по районам — часто выезжает и по кризисным моментам, и просто на встречу с населением — люди с ним говорят, и он нормально себя с ними держит. Ему помогает в общении то, что он не готовился стать губернатором, не был включен в какие-то властные структуры, а был депутатом, то есть находился, что называется, на той же полочке, что электорат, и поэтому несильно от него оторвался — люди это чувствуют и ценят.

Кроме того, Сипягин часто без охраны ходит после работы в магазин, и я его часто там видел — спокойно берет корзинку, покупает хлебушек, какую-то водичку и не чурается ничего. Здоровается, если его узнают, а узнают его пока не все.

— Неужели даже ни одного протеста не было с критикой Сипягина?

— Был февральский протест из-за затянувшегося ремонта больницы в городе Струнино, но там была просто создана массовка. Крупных выступлений не было, потому что пенсионная реформа случилась до избрания Сипягина, и он с ней не связан, потому что не принадлежит к партии «Единая Россия». Была еще акция против мусорной реформы, но она была общефедеральной, и очень жаль, что Сипягин на нее не поехал, а направил своих заместителей. Все-таки его фамилия на этой акции звучала — он же обещал не допустить открытия полигонов, а тут не приехал.

«Если бы Максима Шевченко допустили до выборов, он бы стал губернатором. Ни у кого до сих пор нет в этом сомнений»

— Почему губернатору и его партии не удалось создать коалицию с коммунистами? О ее возможности после избрания Сипягина говорилось часто.

— Коммунисты во главе с нашим с вами коллегой Максимом Шевченко были в области фаворитами губернаторской кампании. Если бы Макса допустили до выборов, он бы, конечно, стал губернатором — ни у кого до сих пор не возникает в этом сомнений. И сейчас коммунисты надеются больше других на досрочный уход Сипягина и на новые выборы, на которых с высокой долей вероятности на данный момент может победить их кандидат, особенно если это будет Шевченко. Поэтому коммунистам стратегически неинтересно дружить или быть партнерами губернатора, который по большому счету является препятствием к их возвращению во власть в регионе. Они конкуренты!

«Коммунисты во главе с нашим с вами коллегой Максимом Шевченко были в области фаворитами губернаторской кампании. Если бы Макса допустили до выборов, он бы, конечно, стал губернатором — ни у кого до сих пор не возникает в этом сомнений». Фото politikus.ru

— Это принцип КПРФ?

— Да, а Владимирская область для них очень важная историческая штука. Здесь губернатором 16 лет был коммунист, и КПРФ желает вернуть это положение вещей.

— Нежелание КПРФ создать коалицию — это плохо для губернатора?

— Для Сипягина это плохо, потому что для успешного противостояния сильному давлению «Единой России» ему нужны все альянсы, но, к сожалению, толком не выстроено ни одного.

— А неужели так сложно Сипягину выстроить нормальную работу с «Единой Россией»? Ведь умеют же две партии работать в коалиции в том же Смоленске, где областью почти семь лет руководит «жириновец» Островский. Ни для кого не секрет, что в этом случае ты будешь иметь больше федеральных денег, входить в большее количество федеральных программ.

— Для такой работы у Сипягина есть два пути. Первый заключается во вступлении в «Единую Россию». Сипягину уже предлагали вступить туда сразу после избрания, и это, конечно, было бы не очень красиво, с одной стороны, а с другой — все конфликты для него были бы сняты. И он на самом деле был готов рассматривать этот вариант, но Жириновский пообещал ему две перспективы — во-первых, защиту, а во-вторых, он говорил, что в партии идет обновление, и Сипягин станет, как действующий губернатор, одним из первых лиц в партии. Это в итоге привело Сипягина к решению остаться в ЛДПР.

Второй путь для работы с «Единой Россией» заключается в отказе Сипягина работать более независимо, без навязанных ему кем-то персон, а пока его команда напихана людьми из разных концов страны, единороссы будут относиться к нему как к человеку, который оказался на этой должности случайно. В общем, или ты будешь несамостоятельный, но единоросс, как и большинство губернаторов, и это не выбивается из общей картины мира, или ты самостоятельный, не единоросс, но и не управляемый никем, никакими другими центрами — и это тоже добавило бы ему веса Москвы и «Единой России».

Но пока Сипягиным не выбран ни один из этих вариантов, и как будет происходить его дальнейший выбор, не очень понятно.

«Жириновский на удивление нечасто приезжает к своему однопартийцу-губернатору»

— Кстати, о Жириновском. Часто ли лидер ЛДПР приезжает к своему однопартийцу-губернатору?

— На удивление нет. Мне кажется, что Жириновский чаще бывает в Хакасии. Да, лидер ЛДПР приглашал недавно всех на Масленицу в Суздаль, но тут уже многим понятно, что настоящая Масленица — это прежде всего Суздаль, и тут ничего особенного нет. Понимаете, сейчас, после ухода Орловой, потеряно много проектов, на которые к нам приезжал Жириновский, — тот же форум «Территория смыслов», который теперь перебрался в Подмосковье. Будет ли при такой картине сюда приезжать Жириновский? Не знаю — посмотрим.

«После ухода Орловой потеряно много проектов, на которые к нам приезжал Жириновский, — тот же форум «Территория смыслов», который теперь перебрался в Подмосковье. Будет ли при такой картине сюда приезжать Жириновский? Не знаю — посмотрим». Фото zebra-tv.ru

— Меня удивило сообщение в СМИ двухмесячной давности, где говорилось, что Кремль может убрать «неожиданных» губернаторов (Сипягина, Фургала, Коновалова) в течение 2019 года. Насколько серьезно можно к этому относиться и грозит ли это Владимиру Сипягину?

— На этой неделе я внимательно изучаю и анализирую новости, связанные с теми губернаторами, которые уходят. Уходят те, у кого впереди выборы и кто просто неизбираем, а у Сипягина выборы еще далеко, очень далеко, а новый стресс никому не нужен, особенно Москве. Новые выборы — это новые риски, это Максим Шевченко, который победит любого присланного единоросса (владимирским единороссам выставить на выборы просто некого, а их сильный коллега Алексей Конышев не является публичным политиком и имеет известность только внутри элит).

В итоге во Владимирской области нет ни одного центра силы, который был бы заинтересован в таком исходе дела. Тем не менее, я знаю, Сипягину предлагали должности в таких крупных госкомпаниях, как «Росатом», «Газпром», и я знаю, что он отказался, но это было в прошлом году. Сейчас в области все смирились с тем, что все останется как есть, и учатся жить в новой реальности.