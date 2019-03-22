«Вопрос: зачем и для кого держатся такие штаты?»

Минфин Удмуртии проанализировал работу ведомств и муниципалитетов по управлению расходами

Минфин Удмуртии представил комплексный анализ деятельности органов исполнительной власти республики по управлению расходами. Около года назад в Удмуртии создали экспертно-аналитическую группу для наведения порядка в распоряжении финансами в министерствах и ведомствах. Ожидаемый бюджетный эффект от этой работы оценивается в 3 млрд рублей. Тем не менее ряд ведомств этот процесс затягивает, при этом во время анализа штатной численности выявляют случаи, когда начальников оказывается больше, чем подчиненных. Больше всего претензий по итогам анализа к Минздраву, Агентству печати и массовых коммуникаций и Минприроды. Подробнее — в материале «Реального времени».

Управление финансами — на проверку

На расширенном заседании коллегии Минфина Удмуртии подвели итоги 2018 года. Однако одной из задач, помимо исполнения бюджета, увеличения доходной базы и сокращения госдолга, ставилось повышение эффективности расходов. Небогатый бюджет Удмуртии тратит слишком много на содержание чиновничьего аппарата и имущества, расходы порой идут не на те цели, а потому главой Удмуртии Александром Бречаловым была дана установка на оптимизацию всех расходов. Административная реформа уже привела к сокращению численности чиновников на 15% в прошлом году, при этом на работе органов власти это не сказалось отрицательно, отмечал в одном из интервью глава региона.

В апреле прошлого года в Удмуртии создали экспертно-аналитическую группу, которая занялась комплексным анализом деятельности госучреждений по управлению расходами. Она же анализировала доходы и расходы муниципальных образований, чтобы повысить таким образом и эффективность межбюджетных трансфертов.

Доклад на заседании коллегии Минфина представил и. о. начальника управления бюджетной политики в сфере государственного управления, бюджетного развития, мониторинга, межбюджетных отношений Министерства финансов УР Алексей Перевозников. По его словам, за 2018 год анализу подверглись 13 органов исполнительной власти — Минспорт, Миннац, Минобрнауки, Минстрой, Минкультуры, Минсельхоз, Минприроды, Минсоцтруда, Миндортранс, Агентство печати и массовых коммуникаций, Главное управление ветеринарии, Комитет по делам архивов и администрация главы и правительства УР. В этом году уже проверили Минэкономики и Минсвязи, завершается проверка Минимущества и Минпромторга.

Небогатый бюджет Удмуртии тратит слишком много на содержание чиновничьего аппарата и имущества, а потому Александром Бречаловым была дана установка на оптимизацию всех расходов. Фото Тимура Рахматуллина



Минздрав затягивает

После получения итогов анализа сами ведомства должны были разработать дорожные карты по устранению выявленных проблем в управлении финансами, однако, по словам Перевозникова, многие ведомства вовремя этого не сделали.

— Ряд министерств и ведомств затягивали сроки, в итоге дорожные карты были приняты только в конце 2018 года, что не позволило достичь значимого бюджетного эффекта, на который мы рассчитывали, — посетовал представитель Минфина.

Кроме того, специалисты экспертно-аналитической группы не смогли завершить комплексную проверку Минздрава Удмуртии, так как ведомство либо не предоставляло достоверную информацию, либо предоставляло неполную информацию, а также затягивало с ответами.

— Отсутствие реализации комплексных мероприятий по совершенствованию управления расходами в сфере здравоохранения, а объем финансирования этой сферы весьма и весьма значителен, не позволяет достичь значимого бюджетного эффекта и оцифровать общий бюджетный эффект. До конца мая будет завершен комплексный анализ оставшихся органов власти, а также произведена общая оценка бюджетного эффекта, которая сейчас, по предварительным данным, составляет 2 млрд 923 млн рублей, — рассказал Перевозников.

Бюджетный эффект от предложений аналитиков в адрес муниципальных образований (в случае их исполнения) оценивается в 745 млн рублей. Ранее группа уже представила проект типового муниципалитета с определенной численностью штатов в больших и малых районах и городах Удмуртии.

Специалисты экспертно-аналитической группы не смогли завершить комплексную проверку Минздрава Удмуртии, так как ведомство либо не предоставляло достоверную информацию, либо предоставляло неполную информацию, а также затягивало с ответами. Фото day.org.ru



Перенасыщение начальниками и надбавки

В процессе проверок специалисты выявили больше проблем, чем ожидали, отметил спикер. Касались они в первую очередь численности и состава штата. Выявлялись дублирующие функции разных подразделений, излишние полномочия, большое количество начальников «сверх нормы управляемости», ставок в ряде ведомств оказалось больше нормативной численности. Больше всего непорядка, по словам Перевозникова, обнаружили в Минздраве, Агентстве печати и массовых коммуникаций и Минприроды, среди муниципалитетов — в Ижевске и Завьяловском районе.

Специалисты выявляли отделы из одного-двух сотрудников, отделы, которые включают в себя только начальника и ни одного подчиненного, управления, состоящие из одного отдела.

— В штате — начальник управления, замначальника управления, начальник отдела и, слава богу, есть специалист, который бегает и исполняет задания своих трех начальников, — привел пример Перевозников.

Нарушения были выявлены в части формирования фонда оплаты труда, не было четко прописано, из чего складывается зарплата. Оказалось, что практически все трудовые договоры, заключенные с руководителями, содержали нарушения. В этих вопросах в антилидерах также Минздрав и Агентство печати, отметил Перевозников. В качестве примера он привел одно из бюджетных учреждений Минздрава — централизованную бухгалтерию.

— Есть там такая надбавка за качество выполненных руководителем учреждения работ. Так вот, она установлена в размере, в 41 раз превышающем нормативные размеры для надбавки, установленные постановлением правительства. Вопрос: за счет чего такая выплата производится. Ответ в результате анализа нами найден: за счет наличия вакансий, доходящих до 70% штатной численности. И кстати, учреждение работает, выполняет госзадание. Вопрос: зачем и для кого держатся такие штаты? — выразил недоумение Перевозников.

Работа по повышению эффективности управления финансами госучреждений будет продолжена. При этом таких же процессов в Минфине ожидают и от муниципальных образований. Начальников соответствующих управлений в городах и районах будут спрашивать о том, какие предложения они уже воплотили в жизнь у себя при формировании бюджета на следующий год.

Больше всего непорядка специалисты обнаружили в Минздраве, Агентстве печати и массовых коммуникаций и Минприроды. Фото kremlin.ru



Первый реалистичный бюджет

Вице-премьер Анатолий Строков отметил, что большая реформа по оптимизации структуры госуправления уже была проведена, когда вместо 36 органов власти за счет объединения было сформировано 28. Пересекающиеся между министерствами и ведомствами или дублирующие функции приводили к низкой эффективности, прежде всего на уровне взаимодействия с федеральными министерствами.

В целом на заседании коллегии отметили, что показатели исполнения бюджета Удмуртии в 2018 году положительные. По доходам бюджет республики исполнен в сумме 73,2 млрд рублей, с темпом роста к уровню 2017 года 108,1%. Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 54,9 млрд рублей, что на 5,3% больше итогов 2017 года.

— Бюджет 2018 года — первый за последнее десятилетие реалистичный бюджет, в котором расходы были запланированы под гарантированные доходы, без завышения планов и привлечения займов на финансирование текущих расходов, — отметил Строков. — При исполнении бюджета выбранная стратегия планирования не только оправдала наши ожидания, но и доказала свою эффективность. Одним из важных показателей эффективности деятельности министерств стало снижение государственного долга Удмуртской Республики почти на 2 млрд рублей.

К началу 2019 года госдолг действительно был сокращен до 47 млрд рублей, однако на начало марта он превышает 50 млрд, хотя стоит задача довести его размер до 46 млрд рублей.





Бюджет 2018 года — первый за последнее десятилетие реалистичный бюджет, считает Анатолий Строков. Фото udmurt.ru



В комментарии для «Реального времени» Строков пояснил, что допущенное увеличение на 3 млрд рублей — это краткосрочные займы Федерального казначейства.

— Республика имеет возможность брать краткосрочные кредиты у Федерального казначейства на финансирование временных кассовых разрывов, и нам лимит установлен как раз 3 млрд рублей. Он дается по ставке 0,1%. В течение финансового года мы возвращаем эти деньги казначейству, через неделю вновь можем брать эти трехмесячные кредиты. В конце года мы технически отдадим эти деньги казначейству, — рассказал Строков.

Таким образом, по его словам, задача по сокращению госдолга к началу 2020 года будет выполнена.