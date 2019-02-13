Федор Шаляпин в Казани: 20 копеек, решившие судьбу

Сегодня день рождения великого певца

Фото: Максим Платонов

Сегодня исполняется 146 лет со дня рождения нашего великого земляка Федора Ивановича Шаляпина. Утром в Богоявленском соборе, где его крестили, отслужат панихиду по «рабу Божьему Федору», потом возложат цветы к памятнику, а вечером на фестивале его имени традиционно дают «Бориса Годунова». В этой опере Шаляпин исполнял одну из лучших своих партий. «Реальное время» вспоминает некоторые казанские эпизоды из жизни певца.

Его записали Шляпкиным

Федор Шаляпин родился слабеньким, никто тогда и предположить не мог, что вырастет он таким богатырем. «Не жилец», — шептались родственники. И чтобы младенец в одночасье не умер некрещенным, его решено было срочно окрестить. Для обряда выбрали находящийся поблизости Богоявленский собор.

Февральский день выдался морозный, и в большом соборе было прохладно, а тут еще и младенец слабенький, поэтому все торопились. Впопыхах при записи в церковной книге перепутали фамилию — там Шаляпин записан как «младенец Федор Шляпкин». Но после того, как ребенка окрестили, он пошел на поправку. А ошибка в записи так и осталась.

Шаляпин писал, что помнил себя с пяти лет. В детскую память врезались долгие осенние вечера, когда он лежит на полатях в доме у знакомого родителей — мельника Тихона Карпыча. Дом этот находился в Ометьево, которое Шаляпин называл «Ометово», уточняя, что это место находится «под Казанью, за Суконной слободой».

Он лежит и слушает страшные рассказы женщин, которые в это время прядут пряжу, комната освещается лишь лучиной, и на стенах бегают причудливые тени. Среди этих женщин его мать. Чтобы не заскучать за работой, пряхи развлекают друг друга страшными рассказами, потом начинают петь и поют грустные и заунывные песни. Так, очевидно, будущий певец впервые познакомился с песенным фольклором.

Запись в метрической книге Богоявленской церкви города Казани о рождении Ф.И. Шаляпина. 1873 г. Фото archive.gov.tatarstan.ru



«Масленичный дед»

Первое знакомство с актерством произошло в Казани. Точнее, это был не театр, а балаган. Шаляпин точно не помнит, когда это было — на святках или на Пасху. В Казань приехал известный всему Поволжью паяц — Яшка Мамонов, это был уже пожилой человек, который отличался весьма грубым юмором, но мог удержать внимание зрителя именно своими шутками. Иногда реквизитом Яшки, которого еще звали «масленичный дед», была тряпичная кукла.

Юноша мог часами наблюдать за игрой «масленичниго деда», он казался ему человеком необыкновенным, «которого боятся все люди, даже полиция и сам прокурор». Позже Федор Иванович вспоминал, что «артисты казались мне людьми неистощимой радости». И замечал, что, по всей вероятности, именно Яшка Мамонов пробудил у него интерес к актерству.

Когда же балаган закрывался, а это было в Великий пост, эти дни без возможности приходить на представления были тоскливыми для юного почитателя «масленичного деда». Кстати, Шаляпин узнал, что Мамонов до того, как стал выступать в балагане, был сапожником. А потом «поднялся из подвала до балагана».

Здание начального училища, в котором учился Ф.И. Шаляпин. Фото archive.gov.tatarstan.ru

«Песня, как птица»

Первые песенные опыты также были получены в детстве. Соседом Шаляпиных на Сенной улице (сейчас это улица Московская) был веселый молодой кузнец с хорошим голосом. Часто, находясь во дворе, он затягивал песню. А мать Шаляпина, сидя у окна с шитьем, начинала подпевать ему. Федору нравился этот дуэт, и он старался подпевать, встраивая свой голос.

«Валяй, Федя, валяй! Пой — на душе веселее будет. Песня, она как птица, выпусти ее — она и летит», — поощрял кузнец.

Однажды юный Федя зашел в церковь и услышал, как на клиросе поет хор взрослых и мальчиков — почти его ровесников. Мальчики пели по нотам, держа в руках листки бумаги. «Хоровое пение я слышал впервые, и оно мне очень понравилось», — вспоминал позже Шаляпин. Захотелось быть среди этих мальчиков, петь как они.

А когда семья в очередной раз переехала, оказавшись теперь уже в Суконной слободе, их соседом оказался регент по фамилии Щербинин. Федор слышал, как тот распевается. И однажды, набравшись смелости, подошел к соседу и попросился в ученики. Тот не удивился и проверил мальчика, удостоверившись, что слух и голос есть.

Регент взял лист бумаги, написал на нем гамму, объяснил, что такое диез, бемоль и ключи, наказав все это выучить. Федор быстро все выучил и уже через несколько дней раздавал певчим в церковном хоре ноты по ключам. Вскоре ему положили жалование — полтора рубля в месяц.

Афиша концерта Ф.И. Шаляпина в Казани. 1918 г. Фото archive.gov.tatarstan.ru



Билет за 20 копеек

Первый раз на театральный спектакль Шаляпин тоже попал в Казани. С ним в церковном хоре пел юноша по фамилии Панкратьев, однажды он спросил будущего певца, не хочет ли он пойти с ним в театр, у него есть лишний билет за 20 копеек. «Я знал, что театр — большое каменное здание с полукруглыми окнами», — вспоминал Шаляпин.

Давали дневной спектакль, который назывался «Русская свадьба» — стоит отметить, что Шаляпин пошел на него без особого энтузиазма. Про русские свадьбы он все знал, вот если бы свадьба была, например, французская… Тем не менее, в назначенный час он уже был на своем месте — на галерке, театр был переполнен.

Он смотрел вниз, и зрительный зал представлялся ему огромным колодцем. Зал освещался газовыми рожками, и певец отмечал, что их запах стал для него одним из самых приятных в жизни — это был запах Театра. В тот день представление давала знаменитая на всю Россию труппа антрепренера Медведева.

Занавес взвился вверх, открылась сцена, по ней ходили изумительно красивые люди в красивых костюмах. Шаляпин был так заворожен этим зрелищем, что даже не понимал, о чем они говорят, сердце наполнил восторг. Он был потрясен происходящим на сцене и воспринимал все как чудо. «Я понял, что театр — это куда интереснее балагана Яшки Мамонова», — напишет он в своих воспоминаниях. В тот день, выйдя из театра, он вернулся вновь, и купил билет на вечернее представление. Это была «Медея».

«Театр свел меня с ума, сделал почти невменяемым», — признавался певец. Тот день в казанском театре навсегда решил его жизнь.