И трассы чисты, и машины целы: как без вреда для людей и природы избавиться от наледи на дорогах

Естественные и искусственные рассолы — средство для борьбы с зимним скольжением

Фото: Дмитрий Резнов

Ринат Губаев, экс-начальник отдела инноваций Минтранса РТ, в своей очередной колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает о том, как можно решить проблему скользких дорог в Казани. Наш колумнист оценивает применяемые в городе технологии и предлагает свои варианты борьбы с гололедом.

И снова зима

Такое явление природы, как зима, различные службы и сервисы воспринимают по-разному. Ей несомненно рады фирмы, предоставляющие услуги шиномонтажа, и с нескрываемым раздражением и огорчением ждут дорожные эксплуатационные службы, предприятия общественного транспорта и особенно работники технического персонала общественных зданий, торговых и культурных комплексов. А причина одна — гололед.

Образование зимней скользкой наледи на автомобильных дорогах — основная причина дорожно-транспортных происшествий. Длительный зимний период в России требует постоянного применения противогололедных материалов в большом объеме. Поэтому оптимизация условий безопасности движения транспорта и снижение негативного воздействия противогололедных материалов — острейшая для нас хозяйственная и экологическая проблема.

«День жестянщика» и массовая переобувка автомобилей — это результат и действия, направленные против обледенения дорожных покрытий, резко снижающего сцепление и увеличивающего тормозной путь с заносом автомобиля.

Образование зимней скользкой наледи на автомобильных дорогах — основная причина дорожно-транспортных происшествий. Фото Максима Платонова

В борьбе со льдом

Одним из методов борьбы с зимней «скользкостью» на автомобильных дорогах и обеспечения условий безопасности дорожного движения в этот период времени остается применение веществ, которые приводят к повышению плавкости льда или снежных покрытий. Наиболее практическим способом ликвидации гололеда на дорожных покрытиях является химический, основанный на обработке дорожного покрытия противогололедными материалами в виде солевых смесей.

Но обработка дорожного покрытия традиционной пескосоляной смесью (ПСС) не только не обеспечивает должной безопасности движения, но и оставляет на проезжей части грязную массу. Всю эту неприглядного вида смесь с обработанных этим же материалом тротуаров, остановок общественного транспорта пешеходы растаскивают по подъездам, квартирам, салонам общественного транспорта, офисам и т. д.

Представляете, сколько раз техническому персоналу приходится убирать закрепленные площади и участки? А в общественном транспорте уборка салона не производится до конца рабочей смены. А как выглядит город весной после таяния снега? Все придорожные участки покрыты черным налетом. Скопившиеся массы по краям проезжей части при положительных температурах высыхают и при сильных ветрах превращаются в пыль, которой мы по весне и дышим.

Во время весенних мероприятий по очистке города производится уборка остатков пескосоляной массы с околопоребриковой территории проезжей части с привлечением значительных технических средств и людских ресурсов. Параллельно очищают и ливневые колодцы, забитые ПСС, которая попала туда вместе с талыми водами.

Наиболее практичным способом ликвидации гололеда остается химический, основанный на обработке дорожного покрытия солевыми смесями. Фото Романа Хасаева



Почему это происходит? Виной тому материалы, используемые в пескосоляной смеси. Техническая натрий-хлористая соль, как и песок, для приготовления пескосоляной смеси должны соответствовать ОДН 218.2.027-2003. Однако соль, поставляемая из уральского региона, содержит в себе примеси сопутствующих пород, а песок, который должен обладать фрикционными свойствами, добывается из Волги, не соответствует требованиям по зерновому составу и просто засорен.

Не панацея

Сегодня в Казани, помимо пескосоляной смеси, используется противогололедный реагент, произведенный Уральским заводом противогололедных материалов (Пермь), который был преподнесен администрацией города как панацея от всех проблем, связанных с ликвидацией зимней скользкости на дорогах, несмотря на то, что он в разы дороже, чем ПСС. Удивляет и заявление производителя о возможности использования реагента при температуре -25 градусов. При такой температуре применять реагент нецелесообразно.

Что касается экологической и санитарно-гигиенической безопасности реагента, то достаточно ознакомиться с инструкцией его применения, где указано, что работа с этим препаратом возможна только в резиновых перчатках и защитных очках, а при попадании его в глаза их следует тщательно промыть большим количеством проточной воды.

Распределенный реагент и проезжающие транспортные средства образуют аэрозольные капли, которые разлетаются по проезжей части и близлежащим территориям, проникают в дыхательные пути, попадают на одежду и обувь проходящих пешеходов.

Рассолом по бездорожью

Для исключения негативных свойств перечисленных противогололедных материалов необходимо использовать концентрированные растворы (рассолы) хлорида натрия. Рассолы в зависимости от концентрации эффективны при нынешних «мягких» зимах, при частых переходах «через ноль градусов». Особенностью применения рассолов является их мгновенное взаимодействие с образовавшейся наледью.

Применение рассолов в качестве противогололедных материалов позволит сделать город безопасным для транспортных средств и комфортным для проживания. Фото Максима Платонова

Обработка проезжей части рассолами не требует специальной техники, достаточно существующих комбинированных дорожных машин с емкостями для воды. Именно использование рассолов, а к таковым можно отнести природные и искусственные, позволяет улучшить санитарно-экологическую обстановку в городе.

Предварительные исследования показали наличие природных рассолов в Верхнеуслонском, Высокогорском районах на глубине 250—500 м и концентрацией рассолов от 170—200 г/л. Наибольшая плавкость ледовых отложений достигается при концентрации рассолов 300 г/л. Достичь ее можно путем добавления технической соли в добываемые природные рассолы.

Не менее эффективен искусственный рассол, который можно получить путем смешения технической соли и волжской воды до требуемых концентраций с использованием специального оборудования. Для этого необходимо построить промышленно-производственный комплекс с парком емкостей под рассолы.

Более того, если искусственный рассол будет распределяться на одних и тех же улицах, то убранный снег следует транспортировать для утилизации на тот же комплекс, где его можно использовать повторно, расплавив с помощью снегоплавильной установки с необходимой очисткой и добавив техническую соль. Это будет производство замкнутого цикла.

Применение рассолов в качестве противогололедных материалов позволит сделать город безопасным для транспортных средств и комфортным для проживания.