Владимир Калистратов: «Возрастет доступность медицинской помощи, больницы станут более комфортными»

Представители бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний рассказывают «Реальному времени» о том, чем им запомнился ушедший год и с какими ожиданиями они встречают новый. Директор Союза частных медицинских клиник «Естественный отбор» Владимир Калистратов надеется, что люди станут реже болеть и чаще улыбаться, и желает стране больше демократии на муниципальном уровне.