Новости общества

10:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Владимир Калистратов: «Возрастет доступность медицинской помощи, больницы станут более комфортными»

07:00, 02.01.2019 2
Владимир Калистратов: «Возрастет доступность медицинской помощи, больницы станут более комфортными»

Представители бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний рассказывают «Реальному времени» о том, чем им запомнился ушедший год и с какими ожиданиями они встречают новый. Директор Союза частных медицинских клиник «Естественный отбор» Владимир Калистратов надеется, что люди станут реже болеть и чаще улыбаться, и желает стране больше демократии на муниципальном уровне.

  1. Что стало самым важным событием 2018 года для вас и почему оно впечатлило?

    Здравоохранение и демография остаются в приоритетах правительства России. Это означает, что в ближайшие годы возрастет доступность медицинской помощи, поликлиники и больницы станут более комфортными, появятся технологии, способные выявлять заболевания на ранних стадиях. Люди станут меньше болеть и больше улыбаться.

    Появилось ощущение, что качественная медицинская помощь становится более доступной. Это означает, что наряду с государственным сектором развивается негосударственная сфера медицинских услуг. Эффективные бизнес-процессы снижают затраты и повышают качество медицинских услуг. Это сложная и трудоемкая задача, и наш Союз частных медицинских клиник «Естественный отбор» активно взялся за эту работу.

    Чемпионат мира по футболу. Это событие подарило бурю эмоций. Виртуозное владение мячом, разочарования и радость победы — это был настоящий подарок для фанатов футбола.
  2. С какими пожеланиями вы встречаете Новый год?

    Для себя: помнить, что время существует независимо от человека.

    Для своей семьи: согласия и благополучия.

    Для бизнеса: развития и новых возможностей.

    Для страны: больше демократии на муниципальном уровне.
  3. Выберите три главных слова для нового 2019 года.

    Случайностей не бывает.
Интернет-газета «Реальное время»
ОбществоМедицинаБизнесУслуги Татарстан
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:07
    О медицине мы пока только слышим. но не видим улучшений. Уровень лечения опустился в разы по сравнению с прошлыми годами. А что в Орловской области так вопрос как будут лечить больных не интересует власть и департамента здравоохраненияРешили реорганизовать так ЦРБ что принесёт только ухудшение. НЕ спросив согласие народа и местной власти начали сокращать. уплотнять и вообще решили на 2 больницы соседних районов оставить одного руководителя. Писали Скворцовой Письма пересылают на местную власть МЕстной власти народ не нужен МЫ только перед выборами нужны. ПРодолжаем воевать и отстаивать больницу Указы майские не выполняются.
    Ответить
  • Анонимно 08:20
    Жители Должанского района Орловской облсти обращались к губернатору. Ответа не получили. На просьбу приехать и встретиться с людьми молчит. Общественная палата заседала дважды. Принято решение обращаться к Путину. Прошла сессия райсовета и поссовета Депутаты приняли решение писать Путину про больницу. Если нашу больницу не сохранят. то все члены Единой России и КПРФ выйдут из партий. В нашем самом отдалённом от области районе-200 км в один конец решили уничтожить. Строить некому Был долгострой Хорошо газовики достроили и с 2003 года у нас есть райбольница. РАзрушать созданное могут быстро и не задумываясь о людях СМернтость в 2,6 раза вше рождаемости. Поликлинику 30 лет не могут построить Стоит здание. Школу 30 лет не могут пристройку сделать Деньги выделенные Газпромом разворовали миллионами . а дети учатся в 2.5 смены . Здание школы за 30 лет уже разрушилось от недостроя. Заключения экспертизы есть что нельзя достраивать НО требуют с местной власти продолжать работать А когда детей придавит кто будет отвечать? Вот таким запомнился нам этот год. Зря только деньги истратили на поездку в Москву, в Крым на заседание Совета , где ПУтин говорил о поставленных задачах Приехали наш губернатор и начальник департамента и упорно продолжают оптимизировать нашу больницу
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Сюжеты

Все сюжеты


Читайте также

Новости общества

10:28 МСК Все новости
Новости раздела