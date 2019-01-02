Владимир Калистратов: «Возрастет доступность медицинской помощи, больницы станут более комфортными»
Представители бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний рассказывают «Реальному времени» о том, чем им запомнился ушедший год и с какими ожиданиями они встречают новый. Директор Союза частных медицинских клиник «Естественный отбор» Владимир Калистратов надеется, что люди станут реже болеть и чаще улыбаться, и желает стране больше демократии на муниципальном уровне.
- Что стало самым важным событием 2018 года для вас и почему оно впечатлило?
Здравоохранение и демография остаются в приоритетах правительства России. Это означает, что в ближайшие годы возрастет доступность медицинской помощи, поликлиники и больницы станут более комфортными, появятся технологии, способные выявлять заболевания на ранних стадиях. Люди станут меньше болеть и больше улыбаться.
Появилось ощущение, что качественная медицинская помощь становится более доступной. Это означает, что наряду с государственным сектором развивается негосударственная сфера медицинских услуг. Эффективные бизнес-процессы снижают затраты и повышают качество медицинских услуг. Это сложная и трудоемкая задача, и наш Союз частных медицинских клиник «Естественный отбор» активно взялся за эту работу.
Чемпионат мира по футболу. Это событие подарило бурю эмоций. Виртуозное владение мячом, разочарования и радость победы — это был настоящий подарок для фанатов футбола.
- С какими пожеланиями вы встречаете Новый год?
Для себя: помнить, что время существует независимо от человека.
Для своей семьи: согласия и благополучия.
Для бизнеса: развития и новых возможностей.
Для страны: больше демократии на муниципальном уровне.
- Выберите три главных слова для нового 2019 года.
Случайностей не бывает.
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