«Товарооборот ежегодно падает на треть, чехи злятся, но не русские придумали санкции!»

Чешские компании хотят принять участие в локализации производства станочного оборудования, но просят смягчить условия

«Большая политика не должна мешать бизнесу: как бы ни менялись первые лица, бизнес все равно живуч», — смело заявила вчера на открытии форума «Татарстан — Чехия» министр промышленности и торговли нового состава правительства Чехии Марта Новакова, мгновенно вызвав к себе глубокую симпатию бизнесменов обеих стран. На фоне сближения российского и чешского бизнеса Казань выступила своеобразным посредником в переговорах: чешские компании готовы перенести на российские площадки современные станочные производства, если на уровне межправительственной комиссии России и Чехии будут приняты «земные» (то есть более мягкие) условия локализации, раскрыл цель приезда в Казань исполнительный директор Торгово-промышленной палаты ЧР по странам СНГ Франтишек Масопуст. Среди претендентов на «чехов» — ОЭЗ «Алабуга», отметил он. Подробности — в репортаже «Реального времени» с форума.

Денис Мантуров — чехам: готовы локализоваться в России?



Заключительный день 18-й Международной выставки «Машиностроение. Металлообработка. Казань» на «Казанской ярмарке» смело можно было назвать днем Чехии — он был полностью посвящен деловому сотрудничеству с чешскими машиностроительными компаниями, которые начали заново «прорубать окно» на восток. Впервые с момента введения международных санкций в отношении России Чехия повернулась лицом к Татарстану.

Утром на выставке открылся деловой форум «Татарстан — Чехия», на который приехал бизнес-десант из 25 крупнейших производственных компаний Чехии. Среди них — машиностроительный холдинг ALTA, инжиниринговая компания Favea (создание фармацевтических производств), разработчик оборудования Flow Tech, представители государственных компаний, которые занимаются поддержкой экспорта и торговли (страховое общество EGAP, Чешский экспортный банк, агентство CzechTrade). Серьезный статус делегации объясняется просто: ее возглавила министр промышленности и торговли ЧР Марта Новакова, назначенная на этот пост после избрания нового состава правительства Чехии в июне этого года.

Денис Мантуров первый делом посетил на форуме объединенную экспозицию чешских производителей станочного оборудования



Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров первый делом посетил на форуме объединенную экспозицию чешских производителей станочного оборудования. Он поинтересовался, готовы ли они локализоваться в России. «Да, — кивали ему менеджеры. — Кто-то хочет в Татарстане, кто-то — в Ульяновске». После этого Мантуров пообщался с главами авиастроительных предприятий — КВЗ и КАЗ им. Горбунова — и заслушал отчет о ходе реконструкции казанского авиазавода от Бориса Тихомирова, главы АО «Казанский Гипронииавиапром». Вслед за этим российская и чешская команды, собственно, отправились на заседание рабочей группы межправительственной комиссии в «Корстон».

Марта Новакова: бизнес все равно живуч

Еще до приезда главы российского Минпромторга чешский министр, выступая на форуме «Татарстан — Чехия», дала понять, что настроена на деловые и конкретные взаимоотношения «с чистого листа».

«Большая политика не должна мешать бизнесу: как бы ни менялись «первые лица», бизнес все равно живуч, — заявила она, говоря о причине возобновления отношений с Россией. — Санкции не радуют предпринимателей с обеих сторон, они только усложняют ведение бизнеса». По словам Новаковой, для чешской стороны очень важно иметь такую платформу для встреч с российским бизнесом, как чешско-российская межправительственная комиссия. «Именно на таких встречах часто обсуждаются конкретные контракты и есть возможность решить целый ряд вопросов, касающихся новых бизнес-проектов», — отметила она. «Я бываю в Чехии с конца 90-х годов, и за это время курс кроны к доллару не меняется, — добавил глава ТПП Татарстана Шамиль Агеев. — Вот как работает чешская промышленность!».

Премьер-министр РТ Алексей Песошин сакцентировал внимание на давних экономических связях Татарстана и Чехии, напомнив, что, несмотря на санкции, республика сохраняла контакты с промышленным регионом Чехии — Южноморавским краем. Более того, в октябре 2017 года Татарстан принимал участие в 59-й Международной машиностроительной выставке в Брно. По итогам 2017 года внешнеторговый оборот между РТ и Чехией составил $447,4 млн. «Посмотрите, ни с одной другой страной наш оборот не вырос на 500 процентов, — воскликнула позже глава АИР Талия Минуллина. — Конечно, можно создавать производства и открывать предприятия в Москве. Но это очень дорого. В регионах объективно дешевле рабочая сила, земля, аренда помещений и всего, что касается ведения бизнеса, а значит, работать в них выгоднее», — прозрачно намекнула она.

Главная тема рабочей группы в рамках комиссии — это локализация чешских производств в России, пояснил позже Шамиль Агеев



Подредактировать закон о промсборке

Главная тема рабочей группы в рамках комиссии — это локализация чешских производств в России, пояснил позже Шамиль Агеев. Его коллега, исполнительный директор чешской Торгово-промышленной палаты по странам СНГ Франтишек Масопуст пояснил, что сейчас имеется немало соответствующих примеров в разных отраслях. Так, в области машиностроения свои производства локализовали компании Hestego, Trimill, Brisk Tábor, Brano Group, Tos Varnsdorf. Яркий пример — чешская Škoda, входящая в состав немецкого концерна Volkswagen. По словам Агеева, существуют определенные препятствия, которые нужно устранять в рамках межправительственной комиссии. «Совместные производства нужны, но шаги навстречу должны делать обе стороны, — отметил он. — Есть закон о локализации, но как по нему делать станок? Все комплектующие нельзя сделать здесь, на месте, должен быть разумный баланс. Некоторые вещи прописаны в законе так, что по ним нереально запустить СП в такое время. Эти вопросы и будет обсуждать рабочая группа межправительственной комиссии».

Речь идет об уточнении глубины локализации производства иностранной техники в рамках СП. Франтишек Масопуст пояснил «Реальному времени», что при всем желании найти партнера для локализации отдельных компонентов внутри России в течение двух лет сложно. «За первые два года уровень локализации производства должен составлять 40 процентов. То есть должен быть российский партнер, готовый освоить часть оборудования. Но где его взять? — недоумевает он. — А если его нет, тогда мы сами должны построить завод с выпуском этих компонентов».

Масопуст рассказал также, что каждый год посещает разные регионы России и видит, что место Чехии в них занимают корейцы, китайцы и японцы. «Начиная с 2014 года товарооборот падает на 30—35 процентов, и чехи злятся. Я им говорю: это не русские придумали санкции. Локализация — тот путь, который может помочь решить эту проблему. Наверное, наверху сегодня примут важные для нас решения», — надеется он. Среди претендентов на размещение чешских производств он назвал ОЭЗ «Алабуга».

Незамеченный конфуз

Заседание рабочей группы проходило в закрытом режиме, но в качестве принимающей стороны в ней впервые участвовал президент РТ Рустам Минниханов. Выйдя к прессе, гости обнаружили конфуз: среди четырех государственных флагов на заднем плане не оказалось чешского (все были российскими), но вслух говорить они об этом не стали — только переглянулись. Правда, Марта Новакова пошевелила полотнища — видимо, в надежде обнаружить все-таки свой флаг (он, как известно, тех же цветов, что и российский). Ситуацию спас Минниханов, умело развернувший Новакову в обратную от флагштоков сторону и уговоривший встать ее между ним и Денисом Мантуровым.

Выйдя к прессе, гости обнаружили конфуз: среди четырех государственных флагов на заднем плане не оказалось чешского



«Мы решили совместить полезное с приятным: посетить выставку и поддержать чешских производителей, приехавших на нее», — удовлетворенно отметил последний. И привел свежие данные роста товарооборота между РФ и Чехией: $6,8 млрд по итогам 10 месяцев этого года — плюс 17% к прошлому году. Министр не стал вдаваться в детали повестки рабочей группы, обойдясь общими формулировками. «Самое главное, о чем мы договорились — развивать трехсторонние направления международного сотрудничества, для того, чтобы осваивать внешние рынки совместно, увеличивая при этом участие наших компаний из России и Чехии», — сказал он. Марта Новакова, в свою очередь, сообщила, что это первый ее визит в Татарстан и что на заседании рабочей группы обсуждались возможности инвестирования чешских компаний в Татарстан и наоборот — татарстанских компаний в Чехию.

Впрочем, заключения рабочей группы носят предварительный характер, а итоговые решения будут объявлены на межправительственной комиссии. Денис Мантуров и Марта Новакова сообщили, что ее заседание состоится в марте 2019 года. Как оказалось, эта дата приурочена к открытию в Чехии завода гибкой упаковки «Данафлекс» стоимостью 40 млн евро, первого зарубежного проекта компании. «Я очень рада тому, что в ближайшее время мы будем открывать татарстанское предприятие в Чешской Республике», — дипломатично заметила Новакова.

Денис Мантуров коснулся и федеральной повестки. Отвечая на вопрос о возможности участия российских компаний в чешских тендерах, он выразил надежду, что Чехия пригласит наших специалистов для строительства нового энергоблока на одной из двух чешских АЭС. Новакова подвердила, что строительство новых объектов в сфере атомной энергетики будет осуществлять частно-государственная компания ČEZ. По ее словам, сейчас ведутся переговоры между правительством и компанией по подготовке тендерной документации. «Предполагаем, что решение об объявлении тендера будет принято в течение следующего года», — сообщила она, добавив, что со всеми потенциальными поставщиками технологий и правительство, и компания ведут переговоры и для всех будут созданы «прозрачные условия».