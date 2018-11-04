Иосиф Наговицын: биография первого руководителя Удмуртской республики

«Вотское население разбросано и смешано с русскими крестьянами». 4 ноября 1920 года образована Вотская (впоследствии Удмуртская) автономия

4 ноября в Удмуртии отмечается не только День народного единства, но и День государственности. В этот день 98 лет назад была образована Вотская автономная область, впоследствии переименованная в Удмуртскую. Видную роль в принятии такого решения ВЦИК сыграл Иосиф Наговицын, ставший первым руководителем облисполкома. В Ижевске открылась выставка, посвященная 130-летию со дня рождения общественного деятеля. О непростом пути автономии и судьбе одного из ее организаторов — в материале «Реального времени».

«Пришла свобода, пришла Федерация, пришли самоопределение и самоуправление»

В Ижевске в Национальном музее республики открылась выставка, посвященная 130-летию со дня рождения Иосифа Наговицына, человека, благодаря которому 4 ноября 1920 года стало отправной точкой становления государственности Удмуртии.

Территория современной Удмуртии входила в состав Вятской губернии. Идея об автономии удмуртов в составе Советской России была высказана на первом всероссийском съезде удмуртов в июне 1918 года в Елабуге. В принятой на съезде резолюции говорилось:

«Мы должны соблюдать общее единение с русскими гражданами и составить с ними единое государство. Все народы, и большие и малые, многочисленные и малочисленные, составят общий союз, и тогда земля наша (Российская) будет землей союза народов… Только тогда, когда каждой народности будет предоставлено свое полное самоуправление, проснутся спящие народы и быстрыми шагами пойдут по пути прогресса… Пришла свобода, пришла Федерация, пришли самоопределение и самоуправление. Какие великие, святые слова на знамени великой революции. Так проснитесь же, угнетенные народы!»

Здание Наркомата по делам удмуртов в Сарапуле. 1920-е годы.



На съезде присутствовали 78 делегатов, председателем был избран Максим Прокопьев, член Осинского уездного исполкома Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, удмуртский поэт. Он же стал полномочным представителем в Народном комиссариате по делам национальностей РСФСР. 31 июля 1918 г. постановлением Наркомнаца РСФСР при нем был создан Вотский отдел во главе с Прокопьевым. Летом 1919 года он погиб на фронте, отправившись на войну добровольцем. Его место в теперь уже Вотском комиссариате занял другой видный деятель революции, публицист, создатель и редактор первой большевистской газеты на удмуртском языке «Гудыри» («Гром») Трофим Борисов.

Осенью 1919 г. в Москве Борисов познакомился с Иосифом Наговицыным, работавшим в то время секретарем и заведующим земельной, продовольственной и кооперативной секциями Центральной школы советской и партийной работы. Он предложил Наговицыну перейти на работу в Вотский комиссариат.

Становление будущего руководителя Удмуртской автономии

Сам Иосиф Наговицын родился в 1888 году в деревне Омутница Глазовского уезда Вятской губернии в удмуртской крестьянской семье.

— История об Иосифе Наговицыне — это удивительная история о крестьянском мальчишке, который начал путь в деревне Омутница Глазовского уезда. Показав хорошие знания, умения и старания, стал не просто человеком, личностью, он стал учителем, потому что он нашел себе достойных, очень разных, но соратников. Один человек может многое, но когда вокруг него и вместе с ним, тогда и дело спорится, — отметил на открытии выставки, посвященной Наговицыну депутат Госдумы РФ, научный руководитель Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения РАН Алексей Загребин.

После окончания сельской школы Наговицын поступает в Глазовское городское училище, а затем в Вятское сельскохозяйственное училище. Родители думали, что он станет учителем, но он решил пойти учиться на агронома. Именно в Вятке происходят судьбоносные для него события.

И.А. Наговицын с женой и дочерью Анной в Швейцарии. 1917 год. Фото glazovmuseum.ru



— Здесь он впервые сталкивается с политическими ссыльными. В свое время здесь отбывали ссылку Воровский, Орджоникидзе, Дзержинский. Здесь он вступает в подпольный кружок, и вся его революционная деятельность начинается в 1905 году. На третьем курсе его отчисляют, так как он с соратниками устроил забастовку в связи с расстрелом мирных жителей, — рассказывает заведующий научно-экспозиционным отделом Национального музея УР Раиса Мартынова.

В том же году Наговицын был принят в РСДРП, занимался распространением нелегальных пропагандистских материалов. Из Вятки он отправился в Екатеринбург, там был арестован и сослан в Енисейскую губернию.

— Он был отправлен на вольное поселение в деревне Сосновка. Имея тяжелое заболевание, приобретенное им в тюрьме, — туберкулез, он брался за любую работу, чтобы выжить. Трудился на корчевке леса и на железной дороге. Пытался сбежать, но его ловили. Затем товарищи по партии помогли ему — достали поддельный паспорт. По нему он сел на поезд и уехал в Европу. В поезде он познакомился с Розой Рихтер, которая впоследствии стала его женой, — рассказывает Мартынова.

С 1913 года он жил в эмиграции — в Германии, Бельгии, Франции, Англии, Швейцарии. Работал электромонтером, токарем, маляром, гладильщиком, чернорабочим, землекопом. Как рассказывают историки, Наговицын хотел вернуться в Россию в 1917 года, но помешала ему обострившийся туберкулез, ему пришлось проходить лечение в Швейцарии.

Приехал в Россию он только в 1919 году, супруга и дочь остались в Швейцарии.

Временный паспорт И.А. Наговицына для проживания в Швейцарии. 1917 год

Образование Вотской автономной области

После знакомства с Борисовым Наговицын решил вернуться на родину, возглавил Вотский комиссариат при Наркомнаце, занимался вопросами просвещения, организацией работы партийной школы.

С 6 по 11 июня 1920 г. в Сарапуле по инициативе Вотского комиссариата состоялась I Всероссийская конференция коммунистов-вотяков. Среди выступавших были Трофим Борисов и Кузьма Чайников, ныне более известный под именем Кузебай Герд — удмуртский поэт, писатель, общественный деятель.

Среди вопросов обсуждалось дальнейшее самоопределение удмуртов, причем спор возник вокруг его формата — республики, области или трудовой коммуны. При этом Сарапульский уездный комитет РКП(б) выступал против автономии, «принимая во внимание то, что вотское население слишком разбросано и в большинстве смешано с русскими крестьянами, также совершенно не интересуется своей нацией».

Однако ВЦИК РСФСР все же предоставил удмуртам автономию. При этом, как отмечает Мартынова, свою роль сыграла решимость Наговицына, отправившегося отстаивать этот вопрос в Москву.

Вотская автономная область была образована декретом ВЦИК от 4 ноября 1920 года. Границы были определены 5 января 1921 года. Тогда в состав автономии вошли части Глазовского, Елабужского, Малмыжского и Сарапульского уездов Вятской губернии. При этом Сарапул остался за пределами удмуртской автономии. Историки рассказывают, что Наговицын вместе с Борисовым сами объездили места по предполагаемым границам автономии и забивали колышки для их обозначения. Границы были утверждены 5 января 1921 года. 54% жителей области составляли удмурты, 42,2% — русские, 3,8% — татары, бесермяне, марийцы. Первой столицей стал город Глазов, однако уже в июне того же года центром стал Ижевск.

В 1932 году Вотская АО переименована в Удмуртскую, а в 1934 году преобразована в Удмуртскую АССР. В 1938—1939 годах в ее состав переданы Воткинский, Каракулинский, Кизнерский, Киясовский и Сарапульский районы.

В первые годы существования автономной области Наговицыну пришлось решать проблемы с голодом, большим количеством беспризорников, заниматься ликвидацией неграмотности. Построены школы, больницы, детдома.

В 1926 году Наговицын был назначен народным комиссаром РСФСР по социальному обеспечению.

Карта Вотской автономной области. 1926 год



«Есть основания полагать, что если бы не смерть, Наговицын был бы репрессирован»

В 1930-е годы в национальном вопросе в СССР произошли серьезные изменения. В 1933 году по сфабрикованному ОГПУ делу по обвинению в создании контрреволюционной организации были арестованы видные представители удмуртской интеллигенции, в том числе Трофим Борисов и Кузебай Герд.

— Проходит пятая областная конференция, на которой исключают из партии Трофима Борисова. Иосиф Наговицын был единственным человеком, который вступается за него и говорит, что против того, чтобы исключать Борисова. Да, выговор, может, следует дать, чтобы человек сделал выводы, но шанс на исправление надо дать. В результате сам Наговицын получает за это выговор. Борисов исключается. Тогда надо было иметь большое мужество, чтобы выступить, — рассказывает внучатая племянница Наговицына Валентина Хузиахметова.

Герд был расстрелян в ноябре 1937 года, Борисов умер в лагере НКВД в 1943 году. Их судьбу, как полагают историки, мог разделить и Наговицын, если бы не умер в 1937 году от туберкулеза. Последние дни он проводил в санатории в крымском Мисхоре. Именно там он получил письмо о том, что исключен из партии и освобожден от должности наркома.

— Есть основания полагать, что если бы не смерть, Наговицын был бы репрессирован, так как он отказался участвовать в начавшейся чистке партийных рядов. Он говорил, что с этими людьми я хлебал многие тяготы, и я не могу сейчас их судить. Конечно, на этом его политическая карьера была закончена, — отмечает Хузиахметова.



Борисов и Герд. Фото gulagmuseum.org

Между тем, в Удмуртии его считают одним из основателей государственности удмуртов. В Ижевске установлен памятник, в его честь названа улица и одна из библиотек. Историк и этнограф Алексей Загребин называет Наговицына и его соратников делателями и виноградарями, которые бережно, но очень решительно трудились над созданием Удмуртской Республики.

