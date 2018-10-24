Группа компаний «Технократия»: «Репутация дороже»

Как работают и во что верят адепты тотальных инноваций

Фото: Владимир Васильев

Своя Библия, парящий над Солнцем Икар, инсталляция Batman girl & Jack Daniel's, электронный стетоскоп LiSa, представительство в США, госзаказы как головная боль и «чувствительный к эффективности бизнес» — «Реальное время» в штаб-квартире крупного игрока на рынке мобильной и веб-разработки ГК «Технократия»

Предыстория

История группы компаний «Технократия» началась два с половиной года назад, когда соучредитель агентства IT'S Digital Артур Баширов и основатель инновационной студии Robots Can Dream Булат Ганиев решили объединить бизнес. Сегодня они руководят коллективом из 70 человек, арендуют офис недалеко от Казанского кремля, открыли представительство в Сан-Диего и берутся только за интересные с технологической точки зрения задачи. В портфолио их команды — масштабные проекты для «Альфа-банка», МТС, Gett такси, ЧМ по водным видам спорта FINA-2015 и футболу Kazan FIFA — 2018, WorldSkills-2019, Visit Tatarstan, холдинга «Сибур», «Татнефти» и Tesco.

Услуги по разработке веб и мобильных приложений — не единственная сфера деятельности технократов. Кроме проектов «на заказ», они создают и внедряют собственные IT-продукты для мирового рынка инноваций. Один из таких, над которым идет работа, — медицинский девайс для удаленной диагностики здоровья — электронный стетоскоп LiSa.

Компаньоны

Булат, 25 лет — выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики КФУ. В студенчестве писал сценарии к видеороликам и работал в продакшн-студии Михаила Маризова Spotmakers, где дорос до должности креативного директора. Позже вместе с Маризовым он открыл компанию по разработке мобильных приложений, дополненной и виртуальной реальности проектов. Сейчас Булат — управляющий партнер ГК «Технократия».

Артур, 28 лет — тоже выпускник факультета ВМК КФУ. Отношения с высшим образованием сложились не сразу — на втором курсе он потерял интерес к учебе и его отчислили. Полгода Артур работал в системе продаж, а потом ушел служить в армию. Когда вернулся, восстановился в университете (где познакомился с Булатом), стал соучредителем компании по веб-разработке ITS Digital Agency. Теперь Артур — генеральный директор ГК «Технократия»

Идея о совместном бизнесе возникла, когда ребята разговорились и поняли: чтобы завоевать IT-рынок, нужно объединить усилия. К тому же конкурировать в предкризисное для экономики России время (2014—2015 годы) — бессмысленно.

Команда

Компаньоны собирали команду по крупицам: на старте они повели за собой 12 специалистов, сегодня же коллектив ГК «Технократия» — это 70 человек, многие из разных городов России (Ульяновска, Воронежа, Нижнего Новгорода), есть ребята из Сербии и Украины.

«Мы компания, которая не занимается фигней — к нам идут за интересными задачами. Любой крутой специалист откликается прежде всего на крутой проект и только потом на деньги. Думаю, в сегменте мобильной разработки, мы — одна из лучших компаний в Казани. Зарплата наших сотрудников средняя по рынку, но талантливые все равно с нами, потому что знают — продуктом, над которым они работают сегодня, завтра будут пользоваться миллионы людей», — говорит Булат.

«Так сложилось, что спрос на IT-специалистов примерно в четыре раза больше предложений. Приблизительно такая же статистика по заказам — их больше, чем компаний, которые могут эти заказы обработать. Российский рынок инноваций очень молодой, он еще не стабилизировался, поэтому хорошие кадры, как редкий бриллиант», — продолжает Артур.

Тем не менее свои «бриллианты» технократы все же отыскали и, арендовав офис в здании на Кремлевской, создали для них оптимальные условия труда.

1 / 3 Бриллианты «Технократии» — это инженеры-конструкторы и инженеры-электронщики, программисты, дизайнеры, маркетологи









Работа здесь построена по принципу «коллективной ответственности за результат» и на взаимоуважении. Одно из основных требований к команде — соблюдать дедлайн по проектам, который каждый специалист оценивает для себя сам.

«Технократия» — компания без мудаков, и чтобы стать частью такого коллектива, нужно пройти три этапа отбора — два собеседования (с HR-менеджером на адекватность, техническое на проверку hard и soft skills*) и интервью с учредителями.

Вступить в ряды технократов можно только после обряда посвящения, есть у них и своя «Библия» с заповедями. В целом, сильная сторона этой группы компаний не только в интересных задачах для сотрудников, но и в корпоративной культуре, заточенной на мотивацию личностного и профессионального роста. Так, например, Android-разработчики регулярно проводят митапы для коллег (когда кто-то из ребят выбирает новую для себя тему, изучает ее и публично делится знаниями), а руководители проектов презентуют промежуточные итоги. Вечеринки — дни рождения, посиделки у костра и турниры по футболу — тоже никто не отменял.

Офис

Главный офис ГК «Технократия» находится в Казани на улице Кремлевской, 21. Рядом — парк «Черное озеро» и Мергасовский дом, под окнами — на развалинах здания по соседству — стихи Есенина «Пускай ты выпита другим».

Под рабочее пространство здесь два этажа. Один — для разработчиков программного обеспечения, менеджеров, аналитиков и бизнес-девелоперов; другой — для маркетологов, инженеров (конструкторов и электронщиков), программистов, дизайнеров и арт-директора. На стенах изображены три технократических символа: Гефест, Икар и Прометей. В каждом из рисунков — метафора.

«Концептуально офис разделен на три рабочих зоны. Гефест — символ мастеров, кузнецов, ремесленников — в зоне разработки. Парящий над Солнцем Икар как символ амбиций — возле комнаты для переговоров, где обсуждаются проекты и принимаются важные решения. Прометей — большой атлант, подаривший человеку огонь, как символ новых открытий и технологий — там, где менеджеры», — объясняет Булат.

1 / 10 Гефест

Икар над Солнцем

Прометей









Арт-инсталляция Batman girl & Jack Daniel’s





Еще один офис «Технократии» работает в самом «сердце инженерной тусовки» — в Сан-Диего (Калифорния, США). Там лаборатория по производству электроники, которую возглавляет бизнес-партнер Артура и Булата Дмитрий Паршков.

«История про запуск производства в США очень простая: когда мы создали «Технократию» и заключили якорные проекты, которые позволили выйти в оборот на местном рынке, начались страшные скачки с курсом доллара. Мы поняли, что самое время выходить на иностранный рынок, где можно получать оплату заказов в валюте. Стали искать представителей нашей группы компаний среди знакомых. Вышли на Дмитрия Паршкова — талантливый инженер, когда-то был нашим клиентом, живет в Штатах, — объяснили ему идею открыть там офис. Дмитрий пригласил нас к себе, обсудили подробности и решили делать общее дело», — рассказывает Артур.



«Мы шли на риск, но не прогадали» — о проектах

ГК «Технократия» смело и уверенно двигается вперед и, по данным рейтинга «Тэглайн» на 2018 год, уже вошла в топ-100 мобильных разработчиков и в топ-15 аутсорс-продакшн компаний России. Пока ее руководители активно развивают сервисную и продуктовую модель совместного бизнеса — финансовые показатели компании растут, как растет и пул клиентов.

К клиентам у Артура и Булата нестандартный подход: «Мы выбираем клиентов. Браться за проект, который на входе кажется неперспективным и конфликтным — не наш случай, репутация дороже. Мы работаем только с готовыми к трансформациям компаниями, где есть четкое понимание, что новые технологии нужны», — говорят компаньоны. Одной из таких компаний они называют «Альфа-групп», для которой их команда совместно с командой Octoberry разработала приложение мобильного банкинга Alfa Sense.

Оказание профессиональных услуг — это одна история технократов, создание и внедрение своего IT-продукта — другая, на нее сейчас особый фокус. Из уже спроектированного ими можно отметить телемедицинский девайс — электронный стетоскоп для дистанционной диагностики здоровья LiSa. С помощью такого прибора можно проверить состояние дыхательной системы, температуру тела и уровень кислорода в крови — все данные фиксируются, агрегируются в определенную систему и хранятся в личном кабинете.

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Кроме стетоскопа, есть еще несколько готовых решений. Например, промышленный планшет MyIni для отелей, подводный дрон для съемок «Посейдрон» (его, к слову, будут тестировать в Тихом океане) и агрегатор выгодных предложений для путешествий «Самокатус».

Сегодня команда «Технократии» — не только разработчики и производители IT-продуктов, но и квалифицированные эксперты цифровых технологий, готовые инвестировать в проекты, отражающие их технократические цели.

«Мы хотим развивать не только собственные идеи, но и идеи молодых ученых-инженеров, чья технократическая философия будет схожа с нашей. У нас есть желание и возможность фондировать их проекты в разных странах».





Партнерский материал

Яна Кузьмина, фото Владимира Васильева